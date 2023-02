Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 02.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 02.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Bist du für ein Experiment zu zweit aufgelegt? Du brauchst eine Abwechslung im partnerschaftlichen Bereich. Vielleicht hast du eine außergewöhnliche Idee. Von einem extravaganten gemeinsamen Wochenende über einen Ausflug ins Reich der Erotik bis hin zu einem heftigen Ehekrach ist alles möglich.

Mit deinem Charme kannst du heute leicht Herzen brechen. Halte dich ein bisschen zurück! Es könnte sonst unangenehme Konsequenzen haben. In einer Beziehung solltest du deinen Partner oder deine Partnerin zum Tanzen oder zu einem Essen bei Kerzenschein entführen. Du brauchst Geselligkeit und Nähe. Dich in der Bewunderung deiner Liebe zu sonnen, würde dir besonders gut bekommen.

Heute spürst du eine Spannung zwischen Denken und Handeln. Dadurch kann es schnell dazu kommen, dass Streit ausbricht oder du Fehler machst. Versuche, nichts Unüberlegtes zu tun oder zu sagen. Achte außerdem darauf, dass du deine guten Pläne auch wirklich einhältst und nicht doch etwas ganz anderes tust.

Tageshoroskop Stier

Mehr als üblich sprichst du über deine Gefühle. Durch das Gespräch findest du leicht Kontakt und zeigst vermutlich auch Interesse für das Seelenleben anderer. Du formulierst deine Gedanken nicht besonders sachlich und logisch, dafür umso menschlicher.

Sorge diesen Nachmittag für dein Wohlbefinden und fordere nicht zu viel von dir selbst! Du dürftest leicht ungehalten reagieren, wenn jemand Erwartungen an dich stellt. Was du jetzt brauchst, sind ein paar Streicheleinheiten.

Heute laufen dir die Dinge nicht davon. Du kannst in deinem ganz persönlichen Tempo arbeiten und den Tag genießen. Die größte Befriedigung gewinnst du, wenn du die eigenen Kräfte und Mittel bedachtsam und sorgfältig nutzt und die Dinge so nimmst, wie sie sind.

Tageshoroskop Zwillinge

Auch wenn heute einiges schiefläuft, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Du bist gerade in einer Phase, in der sich alte Verhaltensmuster und Vorgehensweisen ein letztes Mal melden. So reagierst du ungeschickt oder aggressiv und handelst dir damit eine Menge Ärger ein. In ein paar Tagen ist der Spuk vorbei.

Hörst du nur, was du hören willst? Heute identifizierst du dich stark mit deinen eigenen Gedanken. Bemühe dich um ein offenes Ohr! Wenn du zugleich mit deiner ganzen Persönlichkeit hinter dem stehst, was du sagst, findest du für fast alles Verständnis. Trockene Argumentation provoziert Streit.

Wie steht es mit deinem Gesundheitsbewusstsein? Der Körper ist dein höchstes Gut. Auch wenn du dich wohlfühlst, lohnt es sich, den Umgang mit dem eigenen Körper etwas genauer anzuschauen. Gönnst du dir z. B. genügend Schlaf? Wie ist dein Essverhalten?

Tageshoroskop Krebs

Verletzt jemand deine Gefühle? Oder reagierst du aus einer Laune heraus mit Emotionen, wo eigentlich Sachlichkeit angebracht wäre? Verstand und Gefühl stehen diesen Nachmittag und Abend in besonderem Gegensatz.

Du kannst ein paar entspannende Stunden genießen und es dir gut gehen lassen, am besten mit einem lieben Menschen. Wie wäre es, wenn du heute Vormittag selbst die Initiative dazu ergreifen würdest?

Auf Hektik hast du heute keine Lust. Stattdessen bist du gelassen und lässt die Dinge mal entspannt auf dich zukommen. Ein entspannter Tag wartet auf dich, den du mit deinen Mitmenschen gemeinsam genießen kannst. Nimm dir vor allem Zeit für schöne Dinge!

Tageshoroskop Löwe

Deine Gefühle werden kurz aufgewühlt, sei es, dass jemand dich verletzt oder dass du an die dunkleren Seiten des Lebens erinnert wirst. Du kannst vor allem in der zweiten Tageshälfte auch andere leicht verletzen. Aber keine Sorge: Der Spuk ist bald vorbei.

In allem, was du heute tust, legst du eine unglaubliche Eile an den Tag. Dabei ist das gar nicht nötig. Selbst wenn der Alltag dir nun viel abverlangt, solltest du nicht in Hektik verfallen. Atme tief durch und schalte einen Gang herunter. Du wirst trotzdem rechtzeitig fertig.

Sprich über deine Gefühle! Diesen Morgen ist die Gelegenheit besonders günstig und die Emotionen formen sich fast von allein zu Worten. Eine sachliche Diskussion solltest du verschieben.

Tageshoroskop Jungfrau

Du bist mit den Gedanken nicht besonders bei der Sache. Du neigst zum Träumen, hängst vielleicht falschen Illusionen nach oder lässt dir leicht von Mitmenschen Sand in die Augen streuen. Unterschreibe heute keine Verträge und triff keine wichtigen Abmachungen! Gönn dir lieber etwas Ruhe.

Der Tag eignet sich heute besonders, um sich einem lieben Mitmenschen zu öffnen. Es fällt dir unheimlich leicht, auszudrücken, was du fühlst. Ein emotionales und tiefgründiges Gespräch tut dir unheimlich gut.

Was du dir heute vornimmst, macht dir Spaß. Du zeigst volles Engagement bei deinen Vorhaben und bist begeistert bei der Sache. Dabei muss es nicht mal ein besonders spannendes Projekt sein: Du bist einfach motiviert und erledigst alles mit viel Freude.

Tageshoroskop Waage

Du bist sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spürst es, wenn jemand leidet. Für andere hast du ein offenes Herz und Ohr. Besonders heute gehst du mit viel Feingefühl auf die Mitmenschen ein. Du nimmst die Stimmung in deiner Umwelt gut wahr und lässt dich davon beeinflussen. Vergiss nicht, was du selbst brauchst und willst!

Persönliche Nähe kann zu einem tiefen und bereichernden Erlebnis werden, wenn du es nur zulässt. Intensität, Leidenschaft oder Trennungsschmerz mögen zwar heute besonders hohe Wellen schlagen, doch wirst du dadurch erst so richtig Mensch. Je mehr du dich darauf einlässt, desto mehr erschließt sich dir ein enormes Potenzial an Gefühlstiefe.

Du bist fähig, mit Elan und Durchsetzungsvermögen deinen Willen in die Tat umzusetzen. Nutze das gestärkte Selbstvertrauen! Du leistest mehr und gehst zielgerichteter vor, forderst auf diese Weise jedoch auch Widerstand heraus. Wenn du die Initiative ergreifst, kommst du jetzt deinen Zielen einen großen Schritt näher.

Tageshoroskop Skorpion

Heute brauchst du für deinen Verstand eher leichte Kost. Theater, Kunst oder ein gutes Gespräch mit einem lieben Menschen liegen dir mehr als harte Denkarbeit oder konfliktgeladene Auseinandersetzungen. Deine momentane Stärke liegt darin, liebenswürdig auf andere zuzugehen und neue Kontakte zu schließen. Entsprechend bist du wenig durchsetzungsfähig.

Wenn heute in deiner Partnerschaft nicht alles reibungslos läuft, solltest du dir darüber keine Sorgen machen. Die Tage begünstigen alte Beziehungs- und Verhaltensmuster. So kann das Zusammensein mit einem lieben Menschen dich zu Kompromissen verleiten, die du eigentlich nicht eingehen wolltest. Oder du lässt mehr Nähe zu, als dir guttut.

Wer dir heute in die Quere kommt, sollte sich vorsehen. Du zeigst deine Ecken und Kanten. Wenn du deinen Willen klar formulierst, muss dies nicht unbedingt eine Kampfansage an deine Umwelt sein. Nutze deinen Verstand, um dein Vorgehen zu planen! Die Energie, die es braucht, um Dinge in die Wege zu leiten, steht dir heute in besonderem Ausmaß zur Verfügung.

Tageshoroskop Schütze

So viel Energie wie jetzt steht dir nicht jeden Tag zur Verfügung. Du bist leistungsfähiger und zäher als üblich und hast die Kraft, auch größere Dinge erfolgreich zu bewältigen. Persönlicher Ehrgeiz und Egoismus können dich zum übermäßigen Gebrauch der Ellenbogen verleiten. Nutze die Energie sinnvoll! Im Moment bist du kaum zu bremsen.

Heute verfügst du über ein gestärktes Selbstbewusstsein und einen klaren Willen. Auch wenn nichts Dringendes ansteht, lohnt es sich, das eigene Leben zu überprüfen und allenfalls die Wegrichtung zu ändern. Jetzt geht vieles leichter als sonst. Nutze die Gelegenheit und leite die nächsten Schritte ein!

Sinnlichkeit in der Liebe kann heute zu einer Quelle der Lebensfreude werden. Du vermagst die schönen Seiten des Daseins ganz besonders zu genießen. Besonders körperliche und erotische Erfahrungen gehen tief. Voraussetzung ist allerdings, dass du dir die Zeit dazu gönnst.

Tageshoroskop Steinbock

Heute ist dein Tag! Wenn du Pläne für die Zukunft hast, solltest du die ersten Schritte zur Verwirklichung unternehmen. Du trittst selbstbewusst auf, ohne forsch zu wirken. Sprich deine Anliegen und Ideen aus! Heute schlägt man dir nur ungern einen Wunsch ab.

Das Blut pulsiert jetzt gleichsam schneller durch die Adern. Energisch und tatkräftig trittst du der Welt entgegen. Wer dich in deinem Freiraum einschränkt, dir Unrecht tut oder dir sonst zu nahe tritt, muss mit einer heftigen Reaktion rechnen. Du willst deinen Weg gehen und nicht daran gehindert werden. Was die anderen denken, kümmert dich heute weniger als sonst.

Tatkraft verbindet sich mit Begeisterung und Selbstvertrauen. Dies gibt dir viel Schwung und Elan für die kommende Zeit. Du vermagst Ideen umzusetzen und andere davon zu überzeugen. Die feurige, begeisternde Stimmung lässt dich kreativ werden. Grenzen treten zurück. Es ist dir jetzt möglich, Dinge in Angriff zu nehmen, zu denen dir bisher der Mut gefehlt hat.

Tageshoroskop Wassermann

Möchtest du im großen Stil handeln? Du hast zwar den Mut und die Energie dazu, aber du neigst auch dazu, dir zu viel vorzunehmen. Heikel wird es, falls du mit einer großartigen Tat imponieren willst und meinst, das Gesicht zu verlieren, wenn du diese auf halbem Weg abbrichst. Lass es langsam angehen!

Du kannst diesen Nachmittag und Abend ganz schön launisch sein. Vielleicht musst du etwas tun und die Lust dazu fehlt dir völlig. Oder die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Versuche, Gefühle einzubeziehen!

Du bist ausgesprochen ungeduldig und willst mit Riesenschritten vorankommen. Allerdings ist der Tag heute nicht für schnelle Sprünge gemacht. Bleibe daher ruhig und teile deine Kräfte und Mittel sinnvoll ein. Akzeptiere auch, dass nicht alles so schnell geht, wie du es dir wünscht. Dann kommst du trotzdem vorwärts.

Tageshoroskop Fische

Kritische Gespräche über Sinn und Ansichten liegen geradezu in der Luft. Du neigst dazu, jedes Argument aufzunehmen, deine Meinung klar zu vertreten und auch vor Übertreibungen nicht haltzumachen. Entsprechend könntest du angefeindet werden. Zeige dich kompromissbereiter!

Du neigst insbesondere in der zweiten Tageshälfte zu Unsachlichkeit. Gedanken und Gefühle vermischen sich. Im Gespräch bist du subjektiver und lässt dich mehr von Emotionen beeinflussen als üblich.

Nutze diesen Nachmittag und Abend doch einmal für dich. Jetzt solltest du nicht darauf warten, dass andere sich um dein Wohlbefinden kümmern, sondern solltest es selbst in die Hand nehmen. Tu etwas, was dir richtig guttut und Freude bereitet. Dann klappt auch das Miteinander mit anderen Menschen besser.

