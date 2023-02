Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 03.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 03.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Sag es mit einem Lächeln! heißt dein Tagesmotto. Du suchst das Gespräch, bist mitteilsam und kompromissbereit. Deine freundliche, friedfertige Stimmung bringt dich mit vielen Menschen in Kontakt und kann zwischen unterschiedlichen Meinungen vermitteln und eine gemeinsame Basis schaffen.

Falls du erwartest, dass andere sich diesen Nachmittag und Abend um dein Wohlbefinden kümmern, könntest du enttäuscht werden. Sorge selbst dafür, dass es dir gut geht! Wenn du dich wohlfühlst, fühlen sich auch andere mit dir wohl. Einem gemütlichen Beisammensein steht dann nichts mehr im Wege.

Der Tag mag ruhig, gemütlich und vielleicht auch langweilig beginnen. Doch bis zum Abend werden du und deine Mitmenschen um einiges wacher, beweglicher und kontaktfreudiger. Aus der gemächlichen Landhausstimmung wird eine Art Großstadtatmosphäre.

Tageshoroskop Stier

Heute fällt es dir unheimlich leicht, deine Gefühle anderen gegenüber auszudrücken. Du unterhältst dich gern mit deinen Mitmenschen und redest sehr offen. Dabei geht es dir aber auch darum, auf deine Gesprächspartner einzugehen und über deren Innenleben zu sprechen. So ergeben sich sehr schöne Momente und der Kontakt vertieft sich.

Alles Neue sagt dir heute besonders zu und du bist offen für entsprechende Begegnungen. Auch selbst bist du vermutlich bereit, eine sanfte, friedvolle, eventuell auch passive Stimmung zu verbreiten und würdest den Tag wohl gerne zusammen mit einem netten Menschen genießen.

Nutze deinen Verstand! Du kannst heute Zusammenhänge verstehen, die dir sonst nur schwer zugänglich sind. Auch im Gespräch findest du leicht die richtigen Worte, wenn du es nur wagst, ein Thema anzuschneiden.

Tageshoroskop Zwillinge

Die Sonne dürfte jetzt für dich scheinen. Du weißt, was du willst, trittst selbstbewusst auf und hast entsprechend Erfolg. Nutze diesen Tag, um Entscheidungen zu treffen!

Nimm dir Zeit zum Träumen! Heute sind deiner Fantasie in kreativer und künstlerischer Richtung keine Grenzen gesetzt. Wichtige Entscheidungen verlegst du jedoch besser auf einen anderen Tag.

Heute Nachmittag vertraust du mehr als sonst auf das Positive und siehst eventuell großzügig über Nachteile hinweg. Im Zuge der Begeisterung kannst du dich und andere leicht überschätzen.

Tageshoroskop Krebs

Ein aktiver Geist lässt dich Kopfarbeit fast spielend bewältigen. Ob du nun Neues lernst, für ein anstehendes Problem nach Lösungen suchst, schreibst oder einen Vortrag hältst, im mentalen Bereich dürftest du jetzt besonders fit sein. Auch für die Planung zukünftiger Projekte oder den Abschluss von Verträgen ist die Zeit günstig. Bringe deine Argumente ein!

Eine positive Sicht der Dinge erleichtert dir jetzt vieles. Du verfügst über Weitsicht und ein gestärktes Selbstvertrauen. Fast jedes realistische Vorhaben lässt sich mit einer positiven Haltung verwirklichen. Nutze die Gelegenheit! Mit so viel Elan und Optimismus gehst du nicht immer ans Werk.

Heute dürftest du Geselligkeit dem Alleinsein vorziehen. Es drängt dich hinaus aus den eigenen vier Wänden und unter Menschen. Beziehungen lassen persönliche Wünsche verblassen. Gehe mit dem Partner oder Freunden unter Leute! Im Beruf bist du gegenüber anderen freundlich und kooperativ, aber wenig durchsetzungsfähig.

Tageshoroskop Löwe

Sofern du willst, erlebst du heute einige außergewöhnliche Stunden. Du kannst den Rahmen des Gewohnten leicht überschreiten und Neues kennenlernen, wenn du nur die Gelegenheit nutzt.

Was würdest du heute Vormittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was du dir vorgenommen hast. Für ein paar Stunden stehst du unter einer inneren Spannung, die dich beim geringsten Anlass emotional reagieren lässt. Gönn dir ein bisschen Ruhe.

Pflichten sind nicht unbedingt das, worauf du heute Vormittag besonders Lust hast. Versuche doch, das für dich heute aktuelle Thema "Lust und Pflicht" so anzugehen, dass du es dir zur Pflicht machst, für ein paar lustvolle Augenblicke zu sorgen!

Tageshoroskop Jungfrau

Entscheidungen drängen. Du solltest handeln, aber der Weg scheint blockiert. Lass dich nicht von deinem Tatendrang abhalten! Wenn du mit der Arbeit nicht weiterkommst, nutze die Energie für eine sportliche Leistung! Gestaute Energie sucht sich selbst ein Ventil in Ärger und Aggression.

Diesen Nachmittag oder Abend dürften dir ein paar Stunden zu zweit sehr gelegen kommen. Das Zusammensein mit einem lieben Menschen kann dir jetzt das Wohlbefinden vermitteln, das du brauchst. Auch wenn du nicht zu Taten aufgelegt bist musst du eventuell doch den ersten Schritt dazu unternehmen.

Achte besonders heute Nachmittag darauf, dass du dir nicht zu viel abverlangst. Auch manche andere Menschen stellen jetzt Erwartungen an dich, doch das setzt dich unter Druck. Du möchtest es lieber ruhig und entspannt angehen lassen.

Tageshoroskop Waage

Eine heitere Stimmung lässt dich allen mit Freundlichkeit und Herzenswärme begegnen. Und natürlich färbt dies ab, und auch du erfährst Großmut und Herzlichkeit. So werden ein gesellschaftlicher Anlass oder eine Begegnung mit einem lieben Menschen zu einem besonderen Fest. Du lässt fünf gerade sein und bist dir und anderen gegenüber großzügig.

Dir heute ein X für ein U vorzumachen, dürfte außerordentlich schwierig sein, denn du bist in einer kritischen, realitätsnahen und ernsten Stimmung. Gib deine Richtlinien bekannt! Denkarbeiten, die einen klaren Kopf, Konzentration und Zuverlässigkeit erfordern, vermagst du heute besonders effizient zu erledigen.

Jetzt ist viel Arbeit angesagt. Dein ganzer Einsatz wird gefordert. So kann sich ein Projekt in Beruf oder Privatleben seinem Höhepunkt nähern. Konzentriere all deine Kraft auf ein Ziel! Du kannst deine Vorhaben jetzt mit dem nötigen Einsatz vorantreiben. Erfolg hast du dann, wenn es dir gelingt, alles Überflüssige beiseitezulassen.

Tageshoroskop Skorpion

Heute bist du dir selbst am nächsten und neigst dazu, nur das zu hören, was du hören möchtest. Bemühe dich um ein offenes Ohr deinen Mitmenschen gegenüber. Wenn du andere besser verstehst, findet ihr leichter einen gemeinsamen Nenner.

Schwächen haben - wie alles im Leben - zwei Seiten. Zum einen ist es unbefriedigend, anerkennen zu müssen, dass einem dieses oder jenes fehlt und man gewisse Dinge nicht erreichen oder sich aneignen kann. Zum anderen sind es gerade diese Erkenntnisse von Grenzen und Unzulänglichkeiten, die das Verständnis für andere Menschen mit ähnlichen Schwierigkeiten wecken.

In Gedanken entwickelst du Schlachtpläne und setzt dich so im Gespräch gezielt durch. Heute mischen sich dazu noch Gefühle und verstärken dein verbales Engagement. Du lässt dich leicht auf Diskussionen ein. Heftiges Argumentieren kann Spaß machen. Andererseits lässt du dich auch leicht ärgern. Es braucht wenig, bis ein heftiger Streit entsteht.

Tageshoroskop Schütze

Du bist besonders fantasievoll, driftest mit den Gedanken gerne mal ab und träumst vor dir hin. Außerdem bist du aufmerksam und lässt dich gern auf andere ein. Du hörst zu, lässt dich aber auch ziemlich leicht von dem beeinflussen, was deine Mitmenschen sagen.

Für kurze Zeit tauchst du in eine Traumwelt ein. Deine Fantasie ist angeregt und deine Leistungsfähigkeit vermindert. Falls du arbeitest und dich konzentrieren musst, dürftest du feststellen, dass du zerstreut und unaufmerksam bist. Ein bisschen Romantik und die Möglichkeit, Gefühle zu zeigen, würden dir guttun.

Wenn du ein Gespräch führst, dich über etwas informieren oder über etwas nachdenken willst, eignet sich dieser Tag sehr gut dafür. Du denkst und kommunizierst mit außergewöhnlicher Klarheit.

Tageshoroskop Steinbock

Du ziehst den Umgang mit Menschen einer Beschäftigung hinter dem Schreibtisch vermutlich vor. Besonders heute brauchst du direkte Kontakte. Du findest leicht das richtige Wort. Möglicherweise fällt es dir heute schwer, Situationen klar mit dem Verstand zu erfassen, denn das Gefühl funkt dir dazwischen.

Eine harmonische und vertraute Umgebung ist die beste Voraussetzung, um dich heute wohlzufühlen. Du verstehst es, deine Umgebung mit viel Liebe und Geschmack einzurichten. Heute solltest du nicht zögern, von deiner Fähigkeit Gebrauch zu machen. Ein Blumenstrauß, Musik oder ein gutes Essen geben dem Leben die nötige Schönheit.

Dein Denken kreist heute um die angenehmen Dinge, um alles Schöne, Leichte und Liebliche. Du bist ausgesprochen freundlich und nachgiebig und findest leicht die richtigen Worte. Die Betonung liegt auf dem Gemeinsamen. Eine Vergnügungsfahrt oder eine lauschige Plauderstunde sind jetzt mehr nach deinem Geschmack als ernsthafte Auseinandersetzungen und disziplinierte Denkarbeit.

Tageshoroskop Wassermann

Möchtest du den Tag genießen? Dann erfülle dir einen Wunsch, den du schon lange mit dir herumgetragen, aber doch nie ganz ernst genommen hast. Oder gönn dir ein paar Stunden der Entspannung, eventuell mit einem lieben Menschen. Du kannst dich heute wunderbar wohlfühlen und neue Kräfte tanken.

Der Wunsch, dich mit anderen Menschen verbunden zu fühlen, ist besonders stark. Vielleicht träumst du von der großen Liebe und idealen Beziehung und vergisst dabei die Realität. Romantische Stimmungen dürfen sein, nur solltest du dabei die Wirklichkeit nicht ganz vergessen.

Wenn dich die Unruhe packt, solltest du dir eine Abwechslung gestatten. Etwas Unterhaltung, ein kleiner Spaß oder etwas Neues und Unbekanntes geben deinem Gefühlsleben die nötige Nahrung. Ansonsten riskierst du heute Nachmittag eine unangenehme Überraschung, z. B. in Form von verlegten Schlüsseln.

Tageshoroskop Fische

Feinfühliger als sonst spürst du Unstimmigkeiten sowohl in dir als auch um dich herum. Wer Hilfe braucht, findet jetzt eine offene Tür bei dir. Du identifizierst dich leichter mit Freud und Leid der Mitmenschen. In einer Stimmung, die mit "Wir sind alle eins" umschrieben werden könnte, bist du auch bereit, andere tatkräftig zu unterstützen.

Dieser Tag eignet sich gut für Kopfarbeit. Klar und objektiv kannst du auch emotionsgeladene und schwierige Themen durchdenken und mit anderen diskutieren. Indem du innerlich zurücktrittst, überlege sachlicher und logischer. Informationen kannst du präzise aufnehmen und weitergeben.

Inneres und äußeres Wachstum werden gebremst. Vielleicht hast du das Gefühl, dass man dir Grenzen setzt und du rückwärts statt vorwärts gehst. Jedem Expansionsdrang wird Einhalt geboten. Im finanziellen Bereich musst du eventuell Verluste einstecken oder wirst zu Sparmaßnahmen angehalten. Aber keine Sorge, das hält nicht lange an.

