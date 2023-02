Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 04.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 04.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Scheint dir der heutige Tag beschwerlich? Vermutlich stößt du auf Hindernisse und musst diese mühsam aus dem Weg räumen. Dein Vorgehen hat Konsequenzen. Doch besteht kein Anlass zur Resignation. Du bist aufgefordert, die Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen. Wenn du deine ganze Energie für deine Ziele einsetzt, bleibt auch der Erfolg nicht aus.

Heute brauchst du für deinen Verstand eher leichte Kost. Theater, Kunst oder ein gutes Gespräch mit einem lieben Menschen liegen dir mehr als harte Denkarbeit oder konfliktgeladene Auseinandersetzungen. Deine momentane Stärke liegt darin, liebenswürdig auf andere zuzugehen und neue Kontakte zu schließen. Entsprechend bist du wenig durchsetzungsfähig.

Heute ist die Lust groß, mit einem anderen Menschen den Alltagstrott zu durchbrechen. Du suchst Abwechslung in der Partnerschaft, sei dies nun ein gemeinsames Experiment mit einem langjährigen Partner oder eine neue Bekanntschaft. Dir steht der Sinn nach Spaß, Unterhaltung und Genuss. Verbringe ein paar lustige Stunden mit einem lieben Menschen!

Tageshoroskop Stier

Du strahlst eine besondere Freundlichkeit aus, bist kompromissbereit und betonst das Gemeinsame. Begegnungen mit Mitmenschen können deshalb zu besonders erfreulichen Erfahrungen werden.

Du dürftest jetzt vieles mühelos erreichen. Du verfügst über außergewöhnlich viel Überzeugungskraft und Tatendrang. Damit kannst du dich durchzusetzen, ein hohes Arbeitspensum bewältigen oder eine sportliche Leistung vollbringen.

Du würdest heute Vormittag am liebsten ein paar völlig unbeschwerte Stunden verbringen. Deine Gefühle und Bedürfnisse nach Zuneigung und Umsorgtwerden melden sich und lassen dich die Pflichten des Tages als Last empfinden. Gönn dir etwas Ruhe.

Tageshoroskop Zwillinge

Du bist dir deiner Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse auf ungewöhnlich klare Weise bewusst und kannst entsprechend für dein Wohlbefinden sorgen. Auch für die Anliegen anderer bist du offen und begegnest ihnen mit einer menschlichen und warmen Herzlichkeit.

Du kannst heute Nachmittag sehr herzlich oder auch ziemlich launisch sein. Ob Freude oder Ärger, was dich bewegt, steht dir ins Gesicht geschrieben. Die Gefühle diktieren diese Stunden. Sorge deshalb für dein Wohlbefinden!

Wirst du mehr und mehr sauer, weil du dir zu viel aufgeladen hast? Verantwortung kann ganz schön drücken. Nimm dir trotzdem Zeit, für dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es dir geht, desto leistungsfähiger bist du.

Tageshoroskop Krebs

Dieser Tag kann wie alle anderen sein, muss er aber nicht. Du hast es in der Hand, diese Zeit zu einer besonderen Zeit werden zu lassen, wenn du Entscheidungen triffst und Schritte in die Richtung gehst, die dir sehr wichtig ist.

Nahezu alles, was du tust, gelingt. Du hast ein glückliches Händchen und kannst auch hartnäckige Widerstände relativ leicht überwinden. Handel, wenn du etwas erreichen willst!

Vor allem in den Nachmittagsstunden ist dein Denken mehr von einer warmen Herzlichkeit als von kühler Sachlichkeit geprägt. Eine günstige Gelegenheit für gute, persönliche Gespräche!

Tageshoroskop Löwe

Du hast gute Chancen, wenn du dich jetzt für dein Wohlbefinden einsetzt. In Belangen, die du persönlich ansprichst, bist du aktiv, beispielsweise indem du eine Kaffeepause auch wirklich einhältst, wenn du diese brauchst. Gib deinen Bedürfnissen und deiner Gefühlswelt in Taten Ausdruck! Aber Achtung: Du reagierst unbeschwerter und unüberlegter als sonst.

Dein Verstand arbeitet auf Hochtouren, da ist es für dich ein Leichtes, anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen. Egal ob du dir neues Wissen aneignest, eine Lösung für eine schwierige Situation findest oder eine Präsentation vorbereitest – du hast die besten Voraussetzungen und leistest hervorragende Arbeit.

Tatendrang und persönlicher Ehrgeiz lassen dich heute durchstarten. Du kannst jetzt eine Menge schaffen. Wehe jedoch, es stellt sich dir ein Hindernis in den Weg. Dann bist du vermutlich in der Wahl deiner Mittel nicht zimperlich. Zur Verwirklichung deiner Ziele steht dir jetzt eine außergewöhnliche Hartnäckigkeit zur Verfügung.

Tageshoroskop Jungfrau

Du verfügst über ein ausgezeichnetes Stimmungsbarometer. Besonders heute reagierst du auf dicke Luft. Du lässt dich aber auch von den Stimmungen beeinflussen. Wenn du mit jemandem zusammen bist, der zum Beispiel traurig ist, übernimmst du seine Traurigkeit. Wo bleibst du, wenn du dich zu sehr von den Gefühlen anderer überschwemmen lässt?

Jetzt stolperst du leicht über eigene Fehler und Schwächen. Die Mitmenschen irritieren dich und du reagierst ärgerlich. Dies kann recht unangenehm sein, doch bringt es dir auch Klarheit über deine Möglichkeiten und Grenzen. Schwächen, die du als solche erkennst, können durch gezieltes Training behoben werden. Nutze die Gelegenheit!

Romantische Träume und Fantasien vermischen sich heute mit der Alltagsrealität. Die Schönheit von Natur und Musik kann atemberaubend sein. Gönn dir ein paar ruhige Stunden und gehe einmal in dich. Du kannst feststellen, dass nach innen alle Türen offen sind, die sich in der Außenwelt vorübergehend geschlossen haben.

Tageshoroskop Waage

Dieser Tag eignet sich hervorragend, um ein Projekt in Gang zu bringen. Du verfügst über einen hohen Energiepegel. Du hast die Kraft, die eigenen Interessen durchzusetzen. Du vermagst hart zu arbeiten und körperliche Leistungen zu vollbringen. Der Wind, der jetzt deine Segel strafft, ermöglicht es dir, vieles spielend zu erledigen. Packe die Gelegenheit beim Schopf!

Fühlst du dich aufgefordert, den dunkleren Seiten des Daseins aktiv entgegenzutreten? Durch dein Handeln spürst du deine Grenzen. Doch keine Bange: Schon bald ist der Spuk vorbei und du hast wieder mehr Handlungsfreiheit.

Gewohnheiten können eine Beziehung lähmen und symbiotische Nähe kann einengend werden. Dies dürftest du jetzt ganz deutlich spüren. Es mag dich die Lust packen, für Abwechslung in der Partnerschaft zu sorgen. Oder dein Partner übernimmt die Rolle des Unruhestifters. Je nach deiner persönlichen Haltung bringt dieser Tag Spaß, Unterhaltung oder allenfalls einigen Ärger.

Tageshoroskop Skorpion

Liebe fordert jetzt konkreten, physischen Ausdruck. Auf der weiten Skala zwischen intensiver Sexualität und platonischer Freundschaft rückt der Zeiger merklich in Richtung Körperlichkeit. Die physische Nähe des Partners hat etwas Prickelndes und Belebendes. Du bist ansprechbarer für Erotik und draufgängerischer als üblich. Setze deine romantischen Träume um!

Du hast viel Energie, und das bringt eine kämpferische Note in deinen Alltag. Die kleinste Ungereimtheit wird zu einem Stressfaktor, auf den du mit aggressivem oder überstürztem Handeln reagierst. Du lässt dich schneller als sonst zur Rücksichtslosigkeit verleiten. Aber du kannst den überdurchschnittlichen Tatendrang auch erfolgreich für persönliche Ziele einsetzen.

Es ist, als ob ein Sonnenstrahl durch die Wolken dringen würde. Du lächelst den Mitmenschen freundlich entgegen und erntest Liebe und Wohlwollen. Ob du neue Kontakte knüpfst oder mit dem liebsten Menschen der Welt einen schönen Tag verbringst, immer steht Partnerschaft im Vordergrund. Genieße das Leben und vergiss die weniger schönen Seiten einmal!

Tageshoroskop Schütze

Bist du in einer überschwänglichen Stimmung? Du hast jetzt den Mut, Dinge zu wagen, die du bisher nicht für möglich hieltest. Doch zwischen einem unterstützenden Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung ist die Grenze fließend. Also lässt du dich nicht von der eigenen Größe blenden! Dann dürftest du heute mehrheitlich positive Erfahrungen machen.

Heute bist du leicht zu provozieren. Die Stimmung ist gespannt. Vielleicht bist du selbst ein bisschen launisch oder ungeduldig. So drückst du eventuell zu sehr aufs Gas oder handelst an anderer Stelle impulsiv. Vielleicht läuft auch in deinem Umfeld einiges schief. Ein kleiner Trost: In ein paar Stunden ist es vorbei.

Was erwartest du von diesem Tag? Du neigst dazu, dich zurückzulehnen und dich bedienen zu lassen. Wenn dein Gegenüber abweisend darauf reagiert, fühlst du dich leicht persönlich betroffen. Auch wenn du heute nicht in bester Stimmung bist, solltest du dir darüber keine Sorgen machen. In ein paar Stunden geht es vorbei.

Tageshoroskop Steinbock

Es mag sein, dass heute Pflichten schwer auf deinen Schultern lasten. Du wirst von der Arbeit gedrückt, zur Verantwortung gezogen oder von autoritären Vorgesetzten eingeschränkt. Das Positive daran: Du musst Rückgrat entwickeln!

Du bist mit den Gedanken nicht besonders bei der Sache. Du neigst zum Träumen, hängst vielleicht falschen Illusionen nach oder lässt dir leicht von Mitmenschen Sand in die Augen streuen. Unterschreibe heute keine Verträge und triff keine wichtigen Abmachungen! Gönn dir lieber etwas Ruhe.

Heute kommunizieren du und deine Mitmenschen mehr als an anderen Tagen. Die Information fließt, sei es, dass das Telefon oft klingelt, du mit Kollegen plauderst, etwas fragst, erklärst oder argumentierst und dabei so richtig auflebst. Zu wissen, dass du mit anderen Menschen vernetzt bist, ist eine Wohltat für dich.

Tageshoroskop Wassermann

Die Gefühle sind dir an diesem Nachmittag und Abend ins Gesicht geschrieben. Du brauchst Gelegenheit, um dich einfach nach Lust und Laune gehen lassen zu können. Falls du dir nicht gestattest, deine Emotionen zu zeigen, verschaffen sich diese unkontrolliert freie Bahn und lassen dich launisch reagieren.

Die Welt begrüßt dich heute Abend mit einem Lächeln. Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonst du das Positive und siehst über Nachteile hinweg. Schiefläuft nur dann etwas, wenn du übertreibst.

Heute Vormittag läuft bei dir alles rund, denn du bist innerlich ausgeglichen. Du kannst den Tag genießen oder die gute Stimmung nutzen, um nahezu mühelos einige Pflichten zu erfüllen. In jedem Fall bist du ausgesprochen zufrieden und gelassen.

Tageshoroskop Fische

Fühlst du dich lebendig und lebenslustig? Du bist spontan, voller Lebensfreude und sehr gefühlvoll. Aber du bist auch ziemlich aufgekratzt und schnell bereit, die Stimmung in Ärger und Aggression umschlagen zu lassen.

Kritische Gespräche über Sinn und Ansichten liegen geradezu in der Luft. Du neigst dazu, jedes Argument aufzunehmen, deine Meinung klar zu vertreten und auch vor Übertreibungen nicht haltzumachen. Entsprechend könntest du angefeindet werden. Zeige dich kompromissbereiter!

Deine Gedanken lassen sich nun mehr von deinem warmen Herzen leiten als von sachlicher Rationalität. Ein toller Tag für innige Gespräche mit deinen Mitmenschen!

