Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 06.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 06.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Im Kreise deiner Lieben oder zu zweit mit deinem Partner blühst du heute auf. Du möchtest vertraute Menschen um dich haben, bei denen du dich nicht verstellen musst, um ihnen zu gefallen. Auch bist du heute ein Genießer. Beim Kochen läufst du zur Höchstform auf.

Die physische Anziehungkraft des anderen Geschlechts ist geweckt, ebenso der Wunsch, aktiv auf andere Menschen zuzugehen und gemeinsam zu handeln. Du willst und sollst dich des Lebens erfreuen. Die spontane, impulsive und gleichzeitig liebenswürdige Note, die heute deinem Wesen anhaftet, hilft dir, Brücken zu bauen und Farbe in Beziehungen zu bringen.

Sorge für eine angenehme Abwechslung in deinem Alltag! Wie wäre es, wenn du dir eine kleine Freiheit herausnimmst? Du kannst diese heute besonders genießen. Vorsicht vor unberechenbaren Menschen! Du neigst heute dazu, auf jeden einzugehen, der Abwechslung verspricht. In der Partnerschaft bringt zu viel Nähe unliebsame Überraschungen.

Tageshoroskop Stier

Heute tritt die ernstere Seite des Daseins in den Vordergrund. Das Leben ist Pflicht und Arbeit. Die Bürde des Alltags mag dich drücken. Oder man lädt dir mehr Verantwortung auf. Wenn sich dein eigener Perfektionsanspruch in gesunden Grenzen hält, so erlebst du diesen Tag zwar als arbeitsintensiv, aber gleichzeitig auch als befriedigend.

Andere Menschen können jetzt zum Spiegel für dich werden. An ihren Reaktionen erkennst du, wie du auf andere wirkst. Andere tun mit großer Selbstverständlichkeit Dinge, die du dir kaum zutraust. Nimm dir diese zum Vorbild! Mit etwas Mut kannst du das eine oder andere auch selbst versuchen.

Geistig wach und flexibel kannst du anspruchsvolle Arbeiten heute besonders gut bewältigen. Auch die Kommunikation mit den Mitmenschen ist in regem Fluss. Du kannst deine Meinung und deinen Willen klar formulieren und stößt auch mit einer tendenziell subjektiven Haltung auf wenig Widerstand. Bringe persönliche Anliegen vor!

Tageshoroskop Zwillinge

Weißt du zu wenig? Oder schwätzt du zu viel? Vielleicht bist du auch allzu neugierig oder flatterhaft oder musst Kritik über dich ergehen lassen. Über was du auch immer stolperst, es fordert dich auf, mehr nachzudenken und dich um eine bessere Kommunikation zu bemühen.

Pflichten sind nicht unbedingt das, worauf du heute Nachmittag besonders Lust hast. Versuche doch, das für dich heute aktuelle Thema "Lust und Pflicht" so anzugehen, dass du es dir zur Pflicht machst, für ein paar lustvolle Augenblicke zu sorgen!

Wenn dich die Unruhe packt, solltest du dir eine Abwechslung gestatten. Etwas Unterhaltung, ein kleiner Spaß oder etwas Neues und Unbekanntes geben deinem Gefühlsleben die nötige Nahrung. Ansonsten riskierst du heute Nachmittag eine unangenehme Überraschung, z. B. in Form von verlegten Schlüsseln.

Tageshoroskop Krebs

In deinem Privatleben reagierst du leicht gereizt und ärgerlich, denn du denkst heute fast nur an dich. Im trauten Familienkreis wirbelst du leicht Staub auf. Schwelende Konflikte werden zum offenen Streit. Eine sinnvollere Nutzung dieses Energieschubes wäre ein Arbeitseinsatz in den eigenen vier Wänden, zum Beispiel den Keller aufräumen.

Es gibt so vieles, was die Welt um dich herum zu bieten hat. Sei achtsam und sieh genau hin. Auch die kleinen, unscheinbaren Momente können viel in dir bewegen, wenn du es zulässt. Auf diese Weise findest du überall ein kleines bisschen Glück.

Beziehungen regen dich zu Taten an. Du dürftest dich verstärkt zu anderen Menschen, speziell zum anderen Geschlecht, hingezogen fühlen. Dies kann die ganze Bandbreite von einer lebensfrohen Stimmung bis zu einem gesteigerten sexuellen Verlangen beinhalten. Deine Art, dich durchzusetzen und zu handeln, ist diplomatischer und mehr auf das Gegenüber bezogen als üblich.

Tageshoroskop Löwe

Dich schöpferisch zum Ausdruck zu bringen ist Aufforderung und Chance dieses Tages. Lass dich nicht von Selbstzweifeln daran hindern! Du bist ein Individuum und hast als solches einmalige Ausdrucksformen. Wenn du andere nachahmst, bist du auf dem falschen Weg.

Gefühle von Liebe, Freundschaft und Wärme lassen dich heute einen innigen Kontakt zu deinen Mitmenschen suchen. Vor allem für den Partner und die Familienangehörigen dürftest du besonders viel Zuneigung und Zärtlichkeit verspüren. Wichtiger als Erfolg und Leistung ist dir zurzeit das Gefühl der Zugehörigkeit zu geliebten Menschen.

Wenn du heute an einem wunden Punkt berührt wirst, solltest du dies nicht zu persönlich nehmen. Schwächen gehören genauso zu jeder Persönlichkeit wie Stärken. Es schmerzt, daran erinnert zu werden. Erlaube dir einen Rückzug, wenn dir danach zumute ist.

Tageshoroskop Jungfrau

Hast du ein Ziel oder eine Absicht und kannst diese nicht anbringen? Wenn du dir nicht selbst untreu werden willst, musst du Meinungsverschiedenheiten in Kauf nehmen. Doch sind es nicht Partner, Vorgesetzte und andere, die sich dir in die Quere stellen, sondern du unterliegst einer Stimmung, die dich ziemlich eigenwillig an einmal gefassten Vorsätzen festhalten lässt.

Da du niemanden gerne verletzt, neigst du dazu, kleine Ärgernisse hinunterzuschlucken. Diese sammeln sich an und kommen möglicherweise heute - und vielleicht nicht im glücklichsten Augenblick - wieder hoch. Es wäre besser, sich sofort zu wehren, wenn etwas nicht stimmt. Heute kommst du gut an, wenn du dich mit Herz durchsetzt.

Du hast einen hohen Perfektionsanspruch an dich und an andere. Dieser könnte dich heute in deinen Handlungen einschränken. Hast du vielleicht das Gefühl, es doch nicht gut genug zu können? Du vergisst kaum ein Detail, sodass du zu außerordentlich präziser Arbeit fähig bist. Die Kehrseite: Du neigst dazu, dich in Kleinigkeiten zu verlieren.

Tageshoroskop Waage

Verletzt jemand deine Gefühle? Oder reagierst du aus einer Laune heraus mit Emotionen, wo eigentlich Sachlichkeit angebracht wäre? Verstand und Gefühl stehen diesen Nachmittag und Abend in besonderem Gegensatz.

Du kannst ein paar entspannende Stunden genießen und es dir gut gehen lassen, am besten mit einem lieben Menschen. Wie wäre es, wenn du heute Vormittag selbst die Initiative dazu ergreifen würdest?

Du handelst heute, insbesondere am Nachmittag und Abend, spontaner, direkter und gefühlvoller als üblich. Je mehr das Kind in dir zum Zuge kommt, umso mehr Spaß kannst du haben.

Tageshoroskop Skorpion

Es ist, als ob ein Sonnenstrahl durch die Wolken dringen würde. Du lächelst den Mitmenschen freundlich entgegen und erntest Liebe und Wohlwollen. Ob du neue Kontakte knüpfst oder mit dem liebsten Menschen der Welt einen schönen Tag verbringst, immer steht Partnerschaft im Vordergrund. Genieße das Leben und vergiss die weniger schönen Seiten einmal!

Eine Welle von Vertrauen, Wertschätzung und Liebe versetzt dich in Hochstimmung. Vielleicht hast du Lust, die ganze Welt zu umarmen. Oder die Kehrseite: Du fühlst so überschwänglich, dass du dich zu übertriebenem Konsumverhalten verleiten lässt. Ein leerer Geldbeutel ist die Konsequenz, die du jetzt nur allzu leichtfertig übersiehst.

Gedacht, gesagt und getan! Unter diesem Motto bist du für Taten motiviert, die einen wachen Verstand erfordern. Idee und Ausführung liegen nahe beisammen, sodass du leicht impulsiv handelst. Die konkreten Auswirkungen können irgendwo zwischen lautstarken Unstimmigkeiten und der Durchführung eines gut durchdachten Vorhabens liegen.

Tageshoroskop Schütze

Du bist ein leidenschaftlicher Mensch. Gleichzeitig hast du ein starkes Kontrollbedürfnis und bemühst dich, die Fäden in der Hand zu behalten. Mit fast magischer Kraft vermagst du deine Umwelt zu beeinflussen. Heute fällt es dir besonders schwer, deinen Einfluss zu zügeln und beispielsweise vor einem Tabu haltzumachen.

Heute gelingt es dir besonders gut, dich zu zeigen und mit den Mitmenschen in Kontakt zu treten. Jeder Mensch - dich inbegriffen - ist einzigartig. Du brauchst dich nicht anzupassen. Erlaube dir, ganz du selbst zu sein, und genieße die Vielfalt!

Gehe heute nicht achtlos über deine Gefühle hinweg. Diese sind ein sicherer Wegweiser. Wenn du dem folgst, was dir aus dem Bauch heraus richtig erscheint, kannst du kaum falschliegen und findest eventuell sogar eine offene Tür, wo du es am wenigsten erwartet hättest.

Tageshoroskop Steinbock

Schwächen lassen sich nicht einfach beheben. Dieser Tag verlangt mehr als nur Akzeptanz. Gehe liebevoll mit deinen schwachen Charakterseiten um! Zu einem ganzen Menschen gehören auch seine Mängel. Gerade deine wunden Punkte lassen dich menschlich werden.

Wenn du es gewohnt bist, tatkräftig und aktiv zu handeln, so solltest du dich darauf einstellen, dass du heute nicht so viel Energie zur Verfügung hast. Jetzt auf ein persönliches Ziel hinzuarbeiten, ist fast unmöglich. Du würdest auf Widerstände stoßen, dich schlapp fühlen und nur mit halbem Herzen hinter deinen Handlungen stehen. Aber keine Sorge, das geht vorüber.

Heute fordern deine ganz persönlichen Bedürfnisse Gehör. Versuche also nicht, besonders vernünftig und leistungsfähig zu sein! Du würdest keinen großen Erfolg damit haben. Was du brauchst, sind ein paar ruhige Stunden allein oder im Kreise deiner Familie. Sorge für dein Wohlbefinden! Do kannst du neue Kräfte tanken.

Tageshoroskop Wassermann

Du dürftest jetzt vieles mühelos erreichen. Du verfügst über außergewöhnlich viel Überzeugungskraft und Tatendrang. Damit kannst du dich durchsetzen, ein hohes Arbeitspensum bewältigen oder eine sportliche Leistung vollbringen.

Es könnte heute turbulent werden. Vielleicht hast du viele, neue Ideen, bist gestresst oder auch ungeduldig. Falls du dich unruhig und angespannt fühlst, ist eine interessante, geistige Herausforderung das beste Mittel, die erhöhte Spannung kreativ zu nutzen.

Heute Nachmittag und Abend darfst du dich groß fühlen. Du siehst die Welt in einem positiven Licht und animieren die Mitmenschen zu entsprechend großzügigen Reaktionen. Auch du selbst bist nicht kleinlich.

Tageshoroskop Fische

Wo Konflikte schwelen, Probleme unter den Teppich gekehrt wurden oder mit falschen Karten gespielt wurde, kommen die Ungereimtheiten an den Tag und fordern ihren Tribut. Doch wo du auf solidem Grund gebaut hast, steht dir jetzt eine Menge Energie zur Verfügung - eine produktive Mischung aus Ehrgeiz, Tatkraft, Machtgelüsten und Führungsqualitäten.

In Gesprächen tritt eine persönliche Note in den Vordergrund. Du hast vermutlich wenig Lust, mit anderen Menschen trockene Fakten auszutauschen. Lieber möchtest du von dem sprechen, was dein Herz wirklich bewegt, über Gefühle, Wünsche und andere, ganz private Dinge. Wähle dazu die richtigen Gesprächspartner!

Sowohl geistig als auch körperlich bist du auf Zack und sehnst dich nach Bewegung. Du sprudelst über vor originellen Ideen, die du auch sofort in die Tat umsetzen möchtest. Wenn deine Mitmenschen nicht gleich mitziehen, reagierst du ungehalten. Begegne ihnen einfühlsamer. Nicht jeder kann so schnell denken wie du.

