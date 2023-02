Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 07.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 07.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Du bist ein Optimist, mit der inneren Haltung, das große Los gezogen zu haben. Besonders heute siehst du das Positive. Wenn du allerdings zu sehr auf dein Glück vertraust, könnte es Probleme geben. Du neigst dazu, die Realität zu vergessen. Achtung vor Maßlosigkeit.

Du bist sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spürst es, wenn jemand leidet. Für andere hast du ein offenes Herz und Ohr. Besonders heute gehst du mit viel Feingefühl auf die Mitmenschen ein. Du nimmst die Stimmung in deiner Umwelt gut wahr und lässt dich davon beeinflussen. Vergiss nicht, was du selbst brauchst und willst!

Ein aktiver Geist lässt dich Kopfarbeit fast spielend bewältigen. Ob du nun Neues lernst, für ein anstehendes Problem nach Lösungen suchst, schreibst oder einen Vortrag hältst, im mentalen Bereich dürftest du jetzt besonders fit sein. Auch für die Planung zukünftiger Projekte oder den Abschluss von Verträgen ist die Zeit günstig. Bringe deine Argumente ein!

Tageshoroskop Stier

Verbotene Themen haben einen besonderen Reiz. Du wagst es, unangenehmen Wahrheiten ins Gesicht zu sehen. Deine Gedanken gehen tief, forschen nach dem wahren Kern der Dinge und machen auch vor dem Dunkeln nicht Halt. Das ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um eigene Schattenseiten kennenzulernen!

Nimm deine Gefühle ernst! Diesen Vormittag reagierst du auf Angriffe besonders emotional. Umgekehrt trittst du anderen leicht zu nahe und löst heftige Reaktionen aus. Ein bisschen Sport und Bewegung bauen die Spannung ab.

Deine Gedanken schweifen mit Leichtigkeit in eine Fantasiewelt ab. Du bist dir selbst nicht so wichtig, denkst solidarischer und bist entsprechend bereit zum Zuhören. Zugleich bist du aber auch leichter zu beeindrucken und sehr beeinflussbar.

Tageshoroskop Zwillinge

Unzufrieden mit dir selbst? Nimm dir Zeit, um für das eigene Wohl zu sorgen! Eine klare Abgrenzung zwischen Arbeit und Freizeit könnte dein Stimmungsbarometer heben.

Heute, vor allem in den Morgenstunden, könntest du die ganze Welt umarmen, dich aber nur schwer auf deine Arbeit konzentrieren. Deine Fantasie nimmt dich mit in eine innere Traumwelt. Gestatte deiner romantischen Stimmung, dich aus dem nüchternen Alltag zu entführen!

Du möchtest gern mit anderen gemütlich beisammen sein. Du und deine Mitmenschen zeigen sich herzlich. Heute brauchst und gibst du besonders viele Streicheleinheiten. In einer unfreundlichen Atmosphäre ziehst du dich zurück und reagierst tendenziell launischer als sonst.

Tageshoroskop Krebs

Eine harmonische und vertraute Umgebung ist die beste Voraussetzung, um dich heute wohlzufühlen. Du verstehst es, deine Umgebung mit viel Liebe und Geschmack einzurichten. Heute solltest du nicht zögern, von deiner Fähigkeit Gebrauch zu machen. Ein Blumenstrauß, Musik oder ein gutes Essen geben dem Leben die nötige Schönheit.

Vermutlich hast du manchmal den Eindruck, viel leisten zu müssen, um geliebt und geschätzt zu werden und die Geborgenheit zu erhalten, die du dir wünscht. Du hast die Tendenz, viel Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Besonders heute solltest du dich nicht überfordern. Gestatte dir, dich auch einmal bei anderen anzulehnen!

Du magst es, wenn viel los ist. So drängt es dich ständig, Neues auszuprobieren. Heute fällt es dir besonders schwer, die Hände in den Schoß zu legen und dich zu entspannen. Auch schläfst du möglicherweise nicht genug, weil dieselbe innere Nervosität dich bis spät in die Nacht und schon frühmorgens wieder aktiv werden lässt.

Tageshoroskop Löwe

Du neigst dazu, dich und die Welt in einem verklärten oder gar verzerrten Licht zu sehen. Deshalb solltest du wichtige Entscheidungen auf später verschieben. Stelle dich selbst, deine persönlichen Wünsche und Ziele etwas zurück und tu in selbstloser Weise, was im Augenblick ansteht! Helfen kann Spaß bereiten und viel zur eigenen Zufriedenheit beitragen.

Alles zwischen sinnlicher Lebenskraft und Aggression ist heute möglich. Du wirst aus dem Alltagstrott aufgerüttelt und zu Taten angespornt. Über Energiemangel brauchst du dich kaum zu beklagen. Vielmehr wirst du mit der Schwierigkeit konfrontiert, den aufbrodelnden Kräften sinnvoll Ausdruck zu verleihen. Achtung vor zu viel Ehrgeiz!

Das Blut pulsiert jetzt gleichsam schneller durch die Adern. Energisch und tatkräftig trittst du der Welt entgegen. Wer dich in deinem Freiraum einschränkt, dir Unrecht tut oder dir sonst zu nahe tritt, muss mit einer heftigen Reaktion rechnen. Du willst deinen Weg gehen und nicht daran gehindert werden. Was die anderen denken, kümmert dich heute weniger als sonst.

Tageshoroskop Jungfrau

Heute werden dir mal wieder deine Fehler und Schwächen bewusst. Doch ärgere dich nicht darüber, sondern akzeptiere sie. Oder noch besser: Gehe nachsichtig und sogar liebevoll mit dir um. Schließlich ist es ganz normal, dass jeder Mensch auch Schwächen haben darf. Die machen dich für andere umso sympathischer.

Wissen ist Macht. Diese Tatsache mag jetzt zu einem wichtigen Leitsatz werden und dich anspornen, dieses oder jenes zu lernen. Sie denkst klar und kompromisslos und neigst zu Sarkasmus. Alles Geheimnisvolle fasziniert dich. Doch Achtung: Jetzt entschlüpft dir leicht eine indiskrete Bemerkung, die viel zerstören kann.

Loslassen dürfte das zentrale Motto dieses Tages heißen. Dies bedeutet nicht, dass du ein einmal begonnenes Unternehmen einfach fallen lassen solltest. Es mag im Gegenteil ein verstärkter Einsatz nötig werden, um auch vor Widrigkeiten nicht klein beizugeben. Das Loslassen bezieht sich auf die Vorstellung, dass der Erfolg dir von allein in den Schoß fallen müsste.

Tageshoroskop Waage

Drückt dich ein Konflikt im Zusammenhang mit dem anderen Geschlecht? Oder möchtest du einfach einmal genießen und findest doch nicht, was du im Moment brauchen würdest, um dich zu entspannen? Sei nett zu dir selbst und gönn dir eine kleine Wohltat!

Fühlst du dich lebendig und lebenslustig? Du bist spontan, voller Lebensfreude und sehr gefühlvoll. Aber du bist auch ziemlich aufgekratzt und schnell bereit, die Stimmung in Ärger und Aggression umschlagen zu lassen.

Die Sonne dürfte jetzt für dich scheinen. Du weißt, was du willst, trittst selbstbewusst auf und hast entsprechend Erfolg. Nutze diesen Tag, um Entscheidungen zu treffen!

Tageshoroskop Skorpion

Diesen Nachmittag oder Abend dürften dir ein paar Stunden zu zweit sehr gelegen kommen. Das Zusammensein mit einem lieben Menschen kann dir jetzt das Wohlbefinden vermitteln, das du brauchst. Auch wenn du nicht zu Taten aufgelegt bist, musst du eventuell doch den ersten Schritt dazu unternehmen.

Der Tag beginnt mit einer häuslichen, persönlichen Note, die jedoch bis zum Abend einer energiereicheren Atmosphäre voller Tatendrang weicht. So sind du und deine Mitmenschen am Vormittag vielleicht etwas anlehnungsbedürftiger und fürsorglicher. Im Verlaufe des Nachmittags kommst du mehr in Schwung.

Heute Vormittag läuft bei dir alles rund, denn du bist innerlich ausgeglichen. Du kannst den Tag genießen oder die gute Stimmung nutzen, um nahezu mühelos einige Pflichten zu erfüllen. In jedem Fall bist du ausgesprochen zufrieden und gelassen.

Tageshoroskop Schütze

Weißt du zu wenig? Oder schwätzt du zu viel? Vielleicht bist du auch allzu neugierig oder flatterhaft oder musst Kritik über dich ergehen lassen. Über was du auch immer stolpern wirst, es fordert dich letztlich auf, mehr nachzudenken und dich um eine bessere Kommunikation zu bemühen.

Bedürfnisse, denen du kein Gehör schenkst, melden sich heute besonders deutlich. Fühlst du dich geborgen und bekommst du genügend Streicheleinheiten? Ihr Wohl hängt davon ab, wie gut du für dich selbst sorgst.

Nimm dir Zeit zum Träumen! Jetzt sind deiner Fantasie in kreativer und künstlerischer Richtung kaum Grenzen gesetzt. Wichtige Entscheidungen verschiebst du jedoch besser.

Tageshoroskop Steinbock

Um dich wohlzufühlen, brauchst du Regeln und einen Rahmen, der Sicherheit bietet. Dein Innenleben möchtest du nach Möglichkeit beherrschen. Du bringst deine Gefühle erst zum Ausdruck, wenn du sicher bist, dass diese auch anerkannt werden. Heute ist ein günstiger Tag dafür. Du kannst deine Gefühle leichter zeigen, bist aber auch verletzlicher.

Bist du heute allen Menschen wohlgesinnt? Ein paar romantisch-besinnlich gefärbte Stunden füllen dein Herz mit Energie und Lebensfreude. Oder du machst dir selbst eine Freude und kaufst dir etwas Schönes. Jetzt wählst du weder nach Geldbeutel noch aus Vernunftsgründen, sondern lässt die Freude am Schönen und den guten Geschmack entscheiden.

Das traute Privatleben lädt heute besonders zum Genießen ein. Vielleicht verbringst du ein paar schöne Stunden im Kreise deiner Familie, mit dem Partner oder mit Freunden. Eine wohnliche Atmosphäre, Friede und Harmonie wirken wohltuend auf dein Gemüt. Gleichzeitig strahlst auch du Herzlichkeit aus und motivierst deine Mitmenschen, dir mit Wohlwollen entgegenzukommen.

Tageshoroskop Wassermann

Heute funktioniert nichts nach Plan, entweder weil du den Alltagsrhythmus bewusst und aktiv umkrempelst oder weil du von äußeren Umständen dazu veranlasst wirst. Du kannst darüber lachen und die frische Brise genießen. Hältst du zu sehr an einer eingefahrenen Bahn fest, so musst du allerdings mit unangenehmen Überraschungen rechnen.

Nicht dass jetzt alle Beziehungsprobleme aus der Welt geschafft wären, aber wenn du deinem Partner zeigst, dass du ihn gernhast, dürftet ihr einige Stunden gemeinsamen Glücks erleben. Du gehst jetzt in einer entspannten und liebevollen Weise auf andere Menschen zu. Was du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. So begegnet man dir ebenfalls mit Wohlwollen.

Wie wichtig ist dir eine dauerhafte Partnerschaft? Heute kannst du deine Liebe nicht nur im Augenblick genießen. Du siehst klar, wieweit du dir eine gemeinsame Zukunft wünscht. In welchen Bereichen versteht ihr euch gut, in welchen gibt es Reibungspunkte? Es ist Zeit, der Realität ins Auge zu sehen und die Konsequenzen zu ziehen.

Tageshoroskop Fische

Du kannst viel für andere erreichen, aber nur recht wenig für dich selbst. Je weniger du an dich selbst denkst, desto erfolgreicher kannst du heute sein.

Heute Morgen bist du besonders gut gelaunt. Du möchtest aus dem gewohnten Alltag ausbrechen und etwas Ungewohntes tun oder erleben. Sorge für Abwechslung!

Du handelst heute Nachmittag eher spontan aus dem Bauch heraus, als dass du sorgfältig überlegst. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Ärger gibt, ist vor allem in der zweiten Tageshälfte relativ groß. Bremse dich ein bisschen!

