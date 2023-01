Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 08.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 08.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Falls du in diesen Tagen etwas unternimmst, bist du möglicherweise von deinen eigenen Handlungsfähigkeiten überrascht. Du entdeckst eine neue, tatkräftige Seite an dir selbst. Es braucht zwar einige Anstrengung, um aktiv zu werden, aber wenn du dich darum bemühst, kommst du deinen Zielen einen großen Schritt näher.

Es ist, als ob ein Sonnenstrahl durch die Wolken dringen würde. Du lächelst den Mitmenschen freundlich entgegen und erntest Liebe und Wohlwollen. Ob du neue Kontakte knüpfst oder mit dem liebsten Menschen der Welt einen schönen Tag verbringst, immer steht Partnerschaft im Vordergrund. Genieße das Leben und vergiss die weniger schönen Seiten einmal!

Den eigenen Mängeln ins Gesicht zu sehen, ist unangenehm. Heute solltest du den Gelegenheiten dazu jedoch nicht ausweichen. Wenn du liebevoll mit den eigenen Schwächen umgehst, unterstützt du andere in ihrem Selbstwert. Sich als Mensch mit Fehlern zu begegnen schafft mehr Nähe als das Vortäuschen einer makellosen Maske.

Tageshoroskop Stier

Vor allem in den Vormittagsstunden verführt oder verunsichert dich eine romantische und verträumte Stimmung. Lass dich darauf ein, auch wenn du nur einen Augenblick einer Wolke am Himmel oder dem Gesang eines Vogels Beachtung schenkst.

Unzufrieden mit dir selbst? Nimm dir Zeit, um für das eigene Wohl zu sorgen! Wenn du etwas unternimmst, dürfte sich dein Stimmungsbarometer heben.

Heute sind die Mitmenschen zwar besonders freundlich und zuvorkommend, du darfst aber auch das Gefühl haben, den leichten Umgangston nur mit Mühe zu finden. Pflege trotzdem deine Kontakte! Das Beziehungsnetz trägt dich und vermittelt dir ein gutes Gefühl der Zugehörigkeit.

Tageshoroskop Zwillinge

Bist du schon am frühen Morgen sauer, weil du dir zu viel aufgeladen hast? Verantwortung kann ganz schön drücken. Nimm dir trotzdem Zeit, für dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es dir geht, desto leistungsfähiger bist du.

Überkommt dich diesen Vormittag ein Gefühl der Enge und des Eingesperrtseins? Nutze den Impuls, um den persönlichen Freiraum, den du hast, zu genießen! Besonders an diesem Vormittag dürfte ein entsprechender Versuch dein Wohlbefinden steigern.

Ab dem Mittag läuft bei dir dann aber alles rund, denn du bist innerlich ausgeglichen. Du kannst die zweite Tageshälfte genießen oder die gute Stimmung nutzen, um nahezu mühelos einige Pflichten zu erfüllen. In jedem Fall bist du ausgesprochen zufrieden und gelassen.

Tageshoroskop Krebs

Du kannst diesen Morgen ganz schön launisch sein. Vielleicht musst du etwas tun und die Lust dazu fehlt dir völlig. Oder die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Versuche, Gefühle einzubeziehen!

Du neigst insbesondere in der zweiten Tageshälfte zu Unsachlichkeit. Gedanken und Gefühle vermischen sich. Im Gespräch bist du subjektiver und lässt dich mehr von Emotionen beeinflussen als üblich.

Heute Nachmittag vertraust du mehr als sonst auf das Positive und siehst eventuell großzügig über Nachteile hinweg. Im Zuge der Begeisterung kannst du dich und andere leicht überschätzen.

Tageshoroskop Löwe

Du bist diesen Nachmittag und Abend unersättlich und willst vermutlich zu viel. Deine Erwartungen sind tendenziell hoch und können entsprechend leicht enttäuscht werden. Nicht dass du bescheiden sein sollst, aber verwechsel Großzügigkeit nicht mit Maßlosigkeit.

Heute bist du besonders freundlich und zuvorkommend. Es ist dir wichtig, dass andere dir wohlgesinnt sind. Du bist sogar bereit, eigene Interessen zugunsten einer Gemeinsamkeit zurückzustellen. Du möchtest dich zusammen mit deinen Lieben wohlfühlen. Dies vermittelt dir ein gutes Gefühl der Zugehörigkeit.

Du bist diesen Nachmittag besonders leicht zu beeindrucken und offen für emotionale Bereiche. Die warme Herzlichkeit, die du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. Nutze die Gelegenheit und du findest mehr freundliche Menschen und offene Türen als an anderen Tagen.

Tageshoroskop Jungfrau

Tatendrang und persönlicher Ehrgeiz lassen dich heute im Beruf durchstarten. Du kannst jetzt eine Menge schaffen. Wehe jedoch, es stellt sich dir ein Hindernis in den Weg. Dann bist du vermutlich in der Wahl deiner Mittel nicht zimperlich. Zur Verwirklichung deiner Ziele steht dir jetzt eine außergewöhnliche Hartnäckigkeit zur Verfügung.

Dieser Tag eignet sich ausgezeichnet, um Pläne zu schmieden. Dein Geist ist klar und offen für Neues. Vor allem in persönlichen Angelegenheiten lohnt sich das Nachdenken wie auch das Gespräch. Es wäre schade, wenn du die Gelegenheit, eine Idee im Austausch mit anderen zu schleifen und auszuarbeiten, ungenutzt vorbeiziehen lässt.

Dein Denken kreist heute um die angenehmen Dinge, um alles Schöne, Leichte und Liebliche. Du bist ausgesprochen freundlich und nachgiebig und findest leicht die richtigen Worte. Die Betonung liegt auf dem Gemeinsamen. Eine Vergnügungsfahrt oder eine lauschige Plauderstunde sind jetzt mehr nach deinem Geschmack als ernsthafte Auseinandersetzungen und disziplinierte Denkarbeit.

Tageshoroskop Waage

Heute werden dir mal wieder deine Fehler und Schwächen bewusst. Doch ärgere dich nicht darüber, sondern akzeptiere sie. Oder noch besser: Gehe nachsichtig und sogar liebevoll mit dir um. Schließlich ist es ganz normal, dass jeder Mensch auch Schwächen haben darf. Die machen dich für andere umso sympathischer.

Heute handelst du mit Herz. Nutze die Gelegenheit und werde spontan aktiv, wenn du einen inneren Impuls dazu verspürst! Du kannst zwar falsch vorgehen, aber nicht gefühllos. Dein Handeln hat etwas Menschliches und Herzliches. Damit sicherst du dir die Unterstützung deiner Mitmenschen.

Mit Charme und Liebenswürdigkeit erreichst du heute viel. Deine Mitmenschen sind empfänglich für ein nettes Wort. Vorsicht vor falschen Kompromissen! Deine Stimmung kann so sehr auf Freundlichkeit gepolt sein, dass du auch dann nicht Nein sagst, wenn es angebracht wäre.

Tageshoroskop Skorpion

Nimm dir Zeit zum Träumen! Versuche, deiner Fantasie Ausdruck zu geben, zum Beispiel durch Erzählen, Malen oder Musizieren. Deine Gedanken schweifen vermutlich ab und sind nur schwer im konkreten Hier und Jetzt zu halten. Achtung vor leichtfertigen Versprechen!

Heute könnte etwas passieren, was dir stärker zusetzt, als du vielleicht zugeben möchtest. Ein Ereignis bringt deine Gefühle durcheinander und macht dich sehr emotional. Versuche nicht, alles von dir zu schieben und zu verdrängen, sondern überlege dir, was es damit auf sich hat und ob du nicht vielleicht handeln solltest.

Alles, was düster ist, reizt dich heute auf gewisse Weise. Du möchtest Rätsel lösen, dunkle Geheimnisse aufdecken und auch die eigenen Abgründe erforschen. Nimm dir ruhig Zeit dafür und versinke in Gedanken. Es kann sehr aufschlussreich sein, sich selbst besser kennenzulernen.

Tageshoroskop Schütze

Deine körperlichen und seelischen Bedürfnisse möchten gehört werden. Erfülle dir die kleinen Wünsche nach Geborgenheit und mach, was dir gerade Lust bereitet! Vor allem heute Vormittag kannst du damit dein Wohlbefinden erheblich steigern.

Nicht nur du, sondern auch deine Mitmenschen sind heute besonders freundlich. Ein nettes Wort tut gut, vorausgesetzt, es ist ehrlich gemeint. Niemand ist besonders zum Streiten aufgelegt, und so besteht auch die Gefahr, dass du oder andere Konflikte beschönigen, anstatt diese auszutragen.

Würdest du am liebsten ganz viel tun? Oder bist du ziemlich aggressiv? Dank deiner Energie kannst du heute vieles erreichen, sofern du deine Kräfte geschickt einsetzt und nicht in Konflikten verschwendest.

Tageshoroskop Steinbock

Du darfst dich heute in einer besinnlichen Stimmung befinden. Der nüchterne Alltag und deine eigenen Ziele treten etwas in den Hintergrund. Du bist dadurch offener für Freud und Leid der Mitmenschen. Hilf, wenn du es für sinnvoll hältst.

Was würdest du heute Nachmittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was du dir vorgenommen hast. Für ein paar Stunden stehst du unter einer inneren Spannung, die dich beim geringsten Anlass emotional reagieren lässt. Gönn dir ein bisschen Ruhe.

Du würdest heute Nachmittag am liebsten ein paar völlig unbeschwerte Stunden verbringen. Deine Gefühle und Bedürfnisse nach Zuneigung und Umsorgtwerden melden sich und lassen dich die Pflichten des Tages als Last empfinden. Gönn dir etwas Ruhe.

Tageshoroskop Wassermann

Liebe ist auch Pflicht. Du zeigst dich nahestehenden Menschen gegenüber zuverlässig und bemühst dich, sie zu unterstützen. Auch du möchtest auf andere bauen und wählst deine Kontakte entsprechend.

Deine Lieben können es dir heute Vormittag nur schwer recht machen. Je näher du einem Menschen stehst, umso emotionaler reagierst du. Du willst dich zurücklehnen und umsorgt werden und brauchst ein paar Streicheleinheiten. Sorge für dein Wohlbefinden!

Du bist in einer verträumten Stimmung. Für ein paar Stunden kannst du in der Natur oder bei Musik herrlich entspannen und die Probleme des Alltags vergessen. Nimm dir heute Nachmittag oder Abend die Zeit dafür!

Tageshoroskop Fische

Wenn du heute nicht zu sehr auf deinem Standpunkt beharrst, kannst du viel erreichen. Im Gespräch betonst du die Unterschiede und zeigst wenig Kompromissbereitschaft. Damit trägst du einiges dazu bei, dass in Diskussionen die Fronten hart aufeinandertreffen. Überlege dir, was du sagst! Mit einer geschickten Wortwahl kannst du fast alles durchsetzen.

Ein gestärktes Selbstvertrauen lässt dich Grenzen überschreiten. Was du auch angehst, es gelingt, denn du tust es aus innerer Überzeugung. Voraussetzung ist allerdings, dass du überhaupt in neue Gefilde vorstößt. Es ist kein innerer Impuls da, der dich dazu treibt, sondern nur die Gelegenheit, die du nutzen kannst oder nicht.

Stehst du zu deinen Gefühlen? Wie gut kennst du deine persönlichen Bedürfnisse? Beispielsweise nach Ruhe, Zärtlichkeit, Privatsphäre und Bewegung? Wenn du dich diesen Fragen heute stellst, siehst du besonders klar, was du wirklich brauchst. Nicht jeder Wunsch lässt sich sogleich verwirklichen. Aber etwas kannst und sollst du jetzt für dein Wohlbefinden tun.