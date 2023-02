Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 08.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 08.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Du kannst einiges für andere erreichen, aber wenig für dich selbst. Je weniger auf dich selbst bezogen du vorgehst, desto seltener fällst du auf Illusionen herein.

Die Gefühle sind dir an diesem Nachmittag und Abend ins Gesicht geschrieben. Du brauchst Gelegenheit, um dich einfach nach Lust und Laune gehen lassen zu können. Falls du dir nicht gestattest, deine Emotionen zu zeigen, verschaffen sich diese unkontrolliert freie Bahn und lassen dich launisch reagieren.

Falls du erwartest, dass andere sich diesen Nachmittag und Abend um dein Wohlbefinden kümmern, könntest du enttäuscht werden. Sorge selbst dafür, dass es dir gut geht! Wenn du dich wohlfühlst, fühlen sich auch andere mit dir wohl. Einem gemütlichen Beisammensein steht dann nichts mehr im Wege.

Tageshoroskop Stier

Heute bist du besonders kraftvoll. Vor allem körperliche Arbeit geht dir gut von der Hand. Du weißt genau, was du willst. Nutze die Energie, um ein Vorhaben zu starten! Du hast jetzt die Kraft, das Steuer zu richten und etwas für dich und deine Selbstverwirklichung zu tun.

Den eigenen Mängeln ins Gesicht zu sehen, ist unangenehm. Heute solltest du den Gelegenheiten dazu jedoch nicht ausweichen. Wenn du liebevoll mit den eigenen Schwächen umgehst, unterstützt du andere in ihrem Selbstwert. Sich als Menschen mit Fehlern begegnen schafft mehr Nähe als das Vortäuschen einer makellosen Maske.

Eine Traum- und Fantasiewelt vermischt sich mit deinem Denken. Wenn du dich darauf einlässt, so kann dir dieser Tag einen Einblick in eine Welt voller Ahnungen und Bilder jenseits des Egos vermitteln. Musik, Poesie, Natur oder Meditation wirken dabei unterstützend.

Tageshoroskop Zwillinge

Du bist dir deiner Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse auf ungewöhnlich klare Weise bewusst und kannst entsprechend für dein Wohlbefinden sorgen. Auch für die Anliegen anderer bist du offen und begegnen ihnen mit einer menschlichen und warmen Herzlichkeit.

Wirst du mehr und mehr sauer, weil du dir zu viel aufgeladen hast? Verantwortung kann ganz schön drücken. Nimm dir trotzdem Zeit, für dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es dir geht, desto leistungsfähiger bist du.

Eine kleine Unzufriedenheit nagt an dir. Gehe ihr auf den Grund und bemühe dich um dein Wohlbefinden. Wie wäre es, wenn du dir mal etwas Zeit für dich und ein geliebtes Hobby gönnst?

Tageshoroskop Krebs

Nicht alle finden dich toll. Heute neigst du besonders dazu, dich als unwiderstehlich einzuschätzen. Je weniger du dieser Haltung verfällst, desto mehr Sympathie findest du. Pflege deine Freundschaften! Wenn du offen für andere bist, kannst du Gemeinsamkeit doppelt genießen.

Alles läuft heute etwas anders als sonst. Das kann an dir selbst liegen, denn vielleicht änderst du jetzt ganz bewusst mal etwas an der üblichen Routine. Oder aber etwas Unerwartetes kommt dir in die Quere, ohne dass du das geplant hast. Aber selbst dann genießt du die Abwechslung und machst das Beste daraus.

Dich schöpferisch zum Ausdruck zu bringen ist Aufforderung und Chance dieses Tages. Lass dich nicht von Selbstzweifeln daran hindern! Du bist ein Individuum und hast als solches einmalige Ausdrucksformen. Wenn du andere nachahmst, bist du auf dem falschen Weg.

Tageshoroskop Löwe

Du bist fähig, mit Elan und Durchsetzungsvermögen deinen Willen in die Tat umzusetzen. Nutze das gestärkte Selbstvertrauen! Du leistest mehr und gehst zielgerichteter vor, forderst auf diese Weise jedoch auch Widerstand heraus. Wenn du die Initiative ergreifst, kommst du jetzt deinen Zielen einen großen Schritt näher.

Dieser Tag eignet sich hervorragend, um ein Projekt in Gang zu bringen. Du verfügst über einen hohen Energiepegel. Du hast die Kraft, die eigenen Interessen durchzusetzen. Du vermagst hart zu arbeiten und körperliche Leistungen zu vollbringen. Der Wind, der jetzt deine Segel strafft, ermöglicht es dir, vieles spielend zu erledigen. Packe die Gelegenheit beim Schopf!

Eine gesteigerte mentale Aktivität, wenn nicht gar Nervosität, prägt diesen Tag. Dein Mitteilungsbedürfnis ist stärker als zu anderen Zeiten und du suchst das Gespräch mit anderen. Vielleicht stehst du unter einer inneren Spannung und provozierst Streitgespräche. Vielleicht fühlst du dich auch einfach angeregt zu plaudern, Lösungen zu finden oder Neues zu lernen.

Tageshoroskop Jungfrau

Im Mittelpunkt deines Interesses stehen private Belange. Ein Gespräch im vertrauten Familienkreis dürfte dir ebenso zusagen wie Überlegungen bezüglich deiner Wohnung. Deine Gedanken kreisen verstärkt um den familiären und häuslichen Bereich und um dein Wohlbefinden.

Handelst du so, dass du dich dabei wohlfühlst? Schlucke Ärger nicht hinunter, sondern sag, was dir auf dem Herzen liegt! Diesen Nachmittag und Abend drücken die Emotionen besonders und drängen zum Ausbruch.

Heute läuft vieles ein bisschen großzügiger als üblich. Die euphorische Grundstimmung lädt dich ein, für einmal Fünf gerade sein zu lassen. Zeig dich! Falsche Bescheidenheit bringt dich nicht weiter.

Tageshoroskop Waage

Bist du ein bisschen rastlos oder fühlst du dich schlecht, weil du nicht ausführen kannst, was du dir vorgenommen hast? Du musst einen gemeinsamen Nenner zwischen langfristigen Zielen und momentanen Bedürfnissen und Wünschen finden.

Fühlst du dich ein bisschen eingeengt? Du brauchst einen anregenden Partner, jemanden, der dich aus den eigenen vier Wänden herausholt und mit dem du ein paar ungewohnte Stunden verbringen kannst. Nimm Kontakt auf!

Am liebsten würdest du vermutlich ein paar Stunden zusammen mit deinen Lieben mit Nichtstun verbringen. Aber selbst dies vermag deine innere Spannung nicht ganz zu lösen. Gönn dir eine Kleinigkeit, um dein Wohlbefinden zu steigern!

Tageshoroskop Skorpion

Was würdest du heute Nachmittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was du dir vorgenommen hast. Für ein paar Stunden stehst du unter einer inneren Spannung, die dich beim geringsten Anlass emotional reagieren lässt. Gönn dir ein bisschen Ruhe.

Verletzt jemand deine Gefühle? Oder reagierst du aus einer Laune heraus mit Emotionen, wo eigentlich Sachlichkeit angebracht wäre? Verstand und Gefühl stehen diesen Vormittag in besonderem Gegensatz.

Deine Gefühle werden kurz aufgewühlt, sei es, dass jemand dich verletzt oder dass du an die dunkleren Seiten des Lebens erinnert wirst. Du kannst vor allem in der zweiten Tageshälfte auch andere leicht verletzen. Aber keine Sorge: Der Spuk ist bald vorbei.

Tageshoroskop Schütze

Verbringe heute etwas Zeit mit deinem Partner oder einer neuen Bekanntschaft. Vor allem am Nachmittag oder Abend verheißt der Kosmos dir sehr gemütliche und schöne Stunden zusammen. Das sorgt dafür, dass du dich richtig wohlfühlst.

Du fühlst dich sehr ausgeglichen und wohl in deiner Haut. Kein Wunder, schließlich läuft es gerade ausgezeichnet. Vor allem am Nachmittag bist du in bester Stimmung und selbst unliebsame Aufgaben fallen dir leicht. So kannst du sehr zufrieden sein.

Sprich über deine Gefühle! Diesen Nachmittag und Abend ist die Gelegenheit besonders günstig und die Emotionen formen sich fast von allein zu Worten. Eine sachliche Diskussion solltest du verschieben.

Tageshoroskop Steinbock

Deine Lieben können es dir heute Vormittag nur schwer recht machen. Je näher du einem Menschen stehst, umso emotionaler reagierst du. Du willst dich zurücklehnen und umsorgt werden und brauchst ein paar Streicheleinheiten. Sorge für dein Wohlbefinden!

Konzentration und logisches Denken gehören heute nicht zu deinen Stärken. Dafür bist du aber sehr verträumt und fantasievoll, und auch das ist richtig schön. Erlaube dir, einfach mal in deine Fantasiewelt abzutauchen und die Gedanken auf die Reise zu schicken! Es gibt kaum etwas, was dich mehr entspannen kann als das.

Heute Nachmittag und Abend dürftest du dich groß fühlen. Du siehst die Welt in einem positiven Licht und animierst die Mitmenschen zu entsprechend großzügigen Reaktionen. Auch du selbst bist nicht kleinlich.

Tageshoroskop Wassermann

Die Sonne steht heute an deiner Seite. So erhältst du einen gewaltigen Aufschwung. Wie eine kleine Sonne aus der eigenen Mitte strahlen! lautet die Devise. Mit dieser Grundhaltung kannst du dein Leben besonders erfolgreich selbst gestalten.

Mit gestärktem Selbstvertrauen trittst du der Umwelt entgegen, packst die Herausforderungen des Lebens tatkräftig an, vollbringst viel und bleibst doch stets guter Dinge. Fast könnte man sagen, dass Hindernisse wie Schnee in der Sonne schmelzen. Du findest jetzt nahezu überall einen Weg, legst aktiv Hand an und fühlst dich dabei lebendig und dir selbst nahe.

Eine romantische Stimmung verleitet dich zum Tagträumen. Du betrachtest vieles durch die rosarote Brille. Du bist entsprechend mitfühlend, hilfsbereit und offen für die Freuden und Leiden der anderen. Alles Romantische, Kreative und Fantasievolle erfüllt dich mit Freude, vorausgesetzt du vergisst dabei die Wirklichkeit nicht.

Tageshoroskop Fische

Du hast jetzt die Kraft, Hindernisse am Arbeitsplatz zu überwinden. Setze dich also durch! Du musst vielleicht einiges einstecken. Es gelingt nicht immer alles beim ersten Mal. Wenn du trotzdem nicht aufgibst, kannst du jetzt einiges erreichen. Doch Achtung, deine Tatkraft kann auch zerstörerisch wirken, wenn du unbedacht vorgehst.

Heute sollte alles eitel Sonnenschein sein. Zumindest bist du besonders offen für alle schönen Dinge dieser Welt, insbesondere ein paar gemeinsame Stunden mit einem lieben Menschen. Du strahlst Charme und Herzlichkeit aus. Dass du ein bisschen eitler oder konsumfreudiger als üblich bist, kümmert heute niemanden.

Lädst du dir so viele Pflichten auf, dass du selbst dabei zu kurz kommst? Falls die unerledigten Alltagspflichten drücken oder die Mitmenschen dich kritisieren, lohnt sich die Frage, ob du genügend Verantwortung für dein Leben trägst und dich genügend abgrenzt. Heute schränken dich Gewohnheiten oder gesellschaftliche Normen in deiner Individualität mehr ein als sonst.

