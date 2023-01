Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 09.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 09.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Ein gestärktes Selbstvertrauen lässt dich Grenzen überschreiten. Wenn du im Einvernehmen mit dir selbst und der Umwelt handelst, so bist du jetzt besonders vom Glück begünstigt. Was du auch angehst, es gelingt, denn du tust es aus innerer Überzeugung. Du kannst viel erreichen, wenn du es geschickt anpackst. Hüte dich vor Selbstüberschätzung!

Eine romantische Stimmung verleitet dich zum Tagträumen. Du betrachtest vieles durch die rosarote Brille. Du bist entsprechend mitfühlend, hilfsbereit und offen für die Freuden und Leiden der anderen. Alles Romantische, Kreative und Fantasievolle erfüllt dich mit Freude, vorausgesetzt du vergisst dabei die Wirklichkeit nicht.

Heute drängst du nach Bewegung und Taten. Du hast den Mut, zu dir selbst zu stehen und Dinge auszuprobieren, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Pass auf, dass du Kompromissbereitschaft nicht als Schwäche interpretierst! Das könnte dazu führen, dass du Mitmenschen achtlos übergehst.

Tageshoroskop Stier

Deine Gefühle werden kurz aufgewühlt, sei es, dass jemand dich verletzt oder dass du an die dunkleren Seiten des Lebens erinnert wirst. Du kannst vor allem in der zweiten Tageshälfte auch andere leicht verletzen. Aber keine Sorge: Der Spuk ist bald vorbei.

Du kommst jetzt leicht mit anderen ins Gespräch. Deine Bereitschaft, Brücken zu schlagen und das Gemeinsame zu betonen, ist besonders hoch. Dadurch dass du die richtigen Worte findest, trägst du wesentlich zu einem harmonischen Klima bei.

Du bist diesen Nachmittag besonders leicht zu beeindrucken und offen für emotionale Bereiche. Die warme Herzlichkeit, die du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. Nutze die Gelegenheit und du findest mehr freundliche Menschen und offene Türen als an anderen Tagen.

Tageshoroskop Zwillinge

Das Gefühl ist heute überall mit dabei. Du kannst Gesprächen eine persönliche Note geben, indem du von deinen Wünschen und Gefühlen sprichst und auf die Anliegen der anderen eingehst.

Es dürfte dir ein Leichtes sein, langfristigen Absichten und momentanen Bedürfnissen gleichzeitig gerecht zu werden. Du strahlst entsprechend Zufriedenheit aus und wirkst überzeugend.

Handelst du so, dass du dich dabei wohlfühlst? Schlucke Ärger nicht hinunter, sondern sag, was dir auf dem Herzen liegt! Diesen Nachmittag und Abend drücken dich die Emotionen besonders und drängen zum Ausbruch.

Tageshoroskop Krebs

Mehr als üblich sprichst du über deine Gefühle. Durch das Gespräch findest du leicht Kontakt und zeigst vermutlich auch Interesse für das Seelenleben anderer. Du formulierst deine Gedanken nicht besonders sachlich und logisch, dafür umso menschlicher.

Du kannst heute Nachmittag im Beruf und am Arbeitsplatz sehr herzlich oder auch ziemlich launisch sein. Ob Freude oder Ärger, was dich bewegt, steht dir ins Gesicht geschrieben. Die Gefühle diktieren diese Stunden. Sorge deshalb für dein Wohlbefinden!

Du würdest heute Nachmittag am liebsten ein paar völlig unbeschwerte Stunden verbringen. Deine Gefühle und Bedürfnisse nach Zuneigung und Umsorgtwerden melden sich und lassen dich die Pflichten des Tages als Last empfinden. Gönn dir etwas Ruhe.

Tageshoroskop Löwe

Schwierige Aufgaben gehen dir heute leichter als sonst von der Hand. Du verfügst über einen scharfen Verstand, hast einen guten Überblick und meisterst so die Kommunikation ebenso gut wie alles, was Disziplin erfordert. Zudem hältst du dich gern an Regeln, die für dich hilfreich sind. Daran kannst du dich orientieren.

Unzufrieden mit dir selbst? Nimm dir Zeit, um für das eigene Wohl zu sorgen! Dinge, für die du dich begeistern kannst, dürften dein Stimmungsbarometer heben.

Du sprichst viel mit deinen Freunden und Kollegen, mehr als sonst. Kommunikation wird vom Kosmos gerade großgeschrieben. Sogar beim Einkaufen oder auf der Straße wirst du angesprochen und unterhältst dich mit Fremden. Ob du das wirklich gut findest? Ganz sicher bist du dir nicht. Aber genieße den regen Austausch heute doch einfach mal.

Tageshoroskop Jungfrau

Dir heute ein X für ein U vorzumachen, dürfte außerordentlich schwierig sein, denn du bist in einer kritischen, realitätsnahen und ernsten Stimmung. Gib deine Richtlinien bekannt! Denkarbeiten, die einen klaren Kopf, Konzentration und Zuverlässigkeit erfordern, vermagst du heute besonders effizient zu erledigen.

Dieser Tag bringt dir Originalität, Mut und Tatkraft. Tritt aus deinem Schatten heraus und verwirkliche, was dir liegt! Die Hindernisse sind zwar nicht geringer, jedoch ist deine Kraft enorm. Auch jetzt läuft nichts von allein, doch du verfügst über die Energie, anders aufzutreten und anders zu handeln als bisher.

In deinem Berufsalltag dürfte jetzt kaum Langeweile aufkommen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sich die Ereignisse überstürzen. Eine spannende, herausfordernde Arbeit ist genauso möglich wie Stress und unangenehme Überraschungen. Hast du genügend Freiraum? Wenn nicht, ist jetzt der Zeitpunkt für eine Veränderung gekommen.

Tageshoroskop Waage

Dieser Tag eignet sich ausgezeichnet, um Pläne zu schmieden. Dein Geist ist klar und offen für Neues. Vor allem in persönlichen Angelegenheiten lohnt sich das Nachdenken wie auch das Gespräch. Es wäre schade, wenn du die Gelegenheit, eine Idee im Austausch mit anderen zu schleifen und auszuarbeiten, ungenutzt vorbeiziehen lässt.

Vertraue darauf, von allen geschätzt und geliebt zu werden! Du strahlst Großmut und Herzenswärme aus. Die Mitmenschen reagieren unweigerlich ähnlich freundlich und warmherzig. So wird dieser Tag leicht zu einem Genuss. Vor allem gesellschaftliche Anlässe, Vergnügungen und Begegnungen mit geliebten Menschen stehen unter einem positiven Einfluss.

Sorge für eine angenehme Abwechslung in deinem Alltag! Wie wäre es, wenn du dir eine kleine Freiheit herausnimmst? Du kannst diese heute besonders genießen. Vorsicht vor unberechenbaren Menschen! Du neigst heute dazu, auf jeden einzugehen, der Abwechslung verspricht. In der Partnerschaft bringt zu viel Nähe unliebsame Überraschungen.

Tageshoroskop Skorpion

Es dürfte dich eine große Lust überkommen, aus dem gewohnten Rahmen auszubrechen. Die traditionellen Maßstäbe bezüglich Arbeit, Partnerschaft und Privatleben werden dir zu eng. Du neigst jetzt vermehrt zu unerwarteten Handlungen und reagierst kurzentschlossen.

Du suchst in deinen Beziehungen vor allem Zärtlichkeit, Geborgenheit und Wärme. Eine Beziehung soll für dich der Ort sein, an dem du dich von den Mühen des Alltags erholst und neue Kräfte tanken kannst. Besonders heute hätte ein bisschen Nähe eine wohltuende Wirkung. Bei einem lieben Menschen schöpfst du neue Energie.

Kleine alltägliche Dinge fallen dir heute besonders auf. Über die einen freust du dich, andere ärgern dich. In jedem Fall reagierst du gefühlsmäßig darauf. Freude zeigst du eher durch ein ruhiges Lächeln als durch lautes Lachen, Ärger eher durch Nörgeln als durch heftiges Schimpfen. Beobachte dich und versuche, einmal mehr zu lächeln!

Tageshoroskop Schütze

Heute ist dein Tag! Wenn du Pläne für die Zukunft hast, solltest du die ersten Schritte zur Verwirklichung unternehmen. Du trittst selbstbewusst auf, ohne forsch zu wirken. Sprich deine Anliegen und Ideen aus! Heute schlägt man dir nur ungern einen Wunsch ab.

Wehe dem, der dich heute in deinem Tatendrang bremsen will. Wenn es jemandem einfällt, dir zu sagen, was du zu tun hättest, riskiert er eine aggressive Reaktion. Hast du jedoch freie Bahn, so bist du jetzt außerordentlich tatkräftig. So eignet sich dieser Tag sehr gut, um ein Projekt zu starten und durchzuziehen.

Gedacht, gesagt und getan! Unter diesem Motto bist du für Taten motiviert, die einen wachen Verstand erfordern. Idee und Ausführung liegen nahe beisammen, sodass du leicht impulsiv handelst. Die konkreten Auswirkungen können irgendwo zwischen lautstarken Unstimmigkeiten und der Durchführung eines gut durchdachten Vorhabens liegen.

Tageshoroskop Steinbock

Die Nähe und Gemütlichkeit, die du heute bei Freunden findest, geben dir viel Lebensfreude. Dein Freundeskreis kann jetzt ein Ort der Entspannung für dich sein. Nimm dir die Zeit und pflege die Kontakte, die du nicht verlieren möchtest! Auch in Gruppen begegnet man dir mit Offenheit und Liebenswürdigkeit.

Heute geht dir vieles durch den Sinn. Du öffnest dich verstärkt zukünftigen Möglichkeiten. Die Gedanken hüpfen von einem zum andern und sprengen den Rahmen des Gewohnten. So kommst du auf neue Ideen oder findest kreative Lösungen für anstehende Probleme. Dein Erfindergeist ist geweckt und löst fast jedes Rätsel, das du ihm vorlegst.

Gedanken und Worte gehen tiefer als sonst. In Gesprächen bleibst du nicht bei der Informationsvermittlung stehen. Beispielsweise dürftest du in der Kommunikation am Arbeitsplatz den Einfluss des Gegenübers deutlich spüren. Auch in privaten Gesprächen stößt du schneller zum Kern der Sache vor und kannst auch einmal verletzend sein.

Tageshoroskop Wassermann

Wenn du mit einem Projekt deinen persönlichen Vorteil im Auge hast, so eignet sich dieser Tag äußerst schlecht für die Durchführung. Du neigst dazu, die Dinge durch die rosarote Brille zu betrachten. Entweder bist du enttäuscht über das Ergebnis oder du wirst von anderen getäuscht. Setzt du dich jedoch für andere ein, so gelingt dir beinahe alles.

Nutze die Tatkraft, um deinen langfristigen Zielen einen Schritt näher zu kommen! Wenn es in deinem Leben etwas gibt, zu dem du dich berufen fühlst, solltest du heute die Weichen in die entsprechende Richtung stellen. Jetzt geht vieles leichter. Du findest mehr Unterstützung, als du erwartest. Voraussetzung ist allerdings, dass du den ersten Schritt tust.

Heute musst du dich nicht an Normen anpassen. Wenn sich deine rebellische oder abenteuerlustige Ader meldet, solltest du ihr Gehör schenken. Einmal aus dem gewohnten Rahmen auszubrechen, tut gut. Dieser Tag bringt mit einiger Wahrscheinlichkeit Überraschungen und kann ziemlich aufregend werden.

Tageshoroskop Fische

Du hast gute Chancen, wenn du dich jetzt für dein Wohlbefinden einsetzt. In Belangen, die dich persönlich ansprechen, bist du aktiv, beispielsweise indem du eine Kaffeepause auch wirklich einhältst, wenn du diese brauchst. Gib deinen Bedürfnissen und deiner Gefühlswelt in Taten Ausdruck! Aber Achtung: Du reagierst unbeschwerter und unüberlegter als sonst.

Eine erhebliche Spannung liegt in der Luft. Vielleicht wird dir der Alltag zu eng, vielleicht überstürzen sich die Ereignisse. In der hektischen Stimmung neigst du dazu, unüberlegt zu handeln. Pass auf, dass du nicht Dinge ins Rollen bringst, die du gar nicht beabsichtigst! Im übertragenen und vielleicht auch im wörtlichen Sinne trittst du stärker aufs Gas als üblich.

Dieser Tag bringt viel Energie und Tatkraft. Du gehst frisch drauflos, identifizierst dich vollkommen mit dem eigenen Willen und Handeln und forderst so den Widerstand der Mitmenschen heraus. Achtung: Bei deiner etwas gereizten, hellwachen und kämpferischen Stimmung braucht es wenig, in Streit und Auseinandersetzungen verwickelt zu werden.