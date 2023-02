Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 09.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 09.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Vertraue auf deine Kraft! Du kannst deinen Einfluss geltend machen und deine Überzeugungen durchsetzen. Du wirkst intensiver als sonst, ziehst aber auch aufwühlende Situationen an.

Du und deine Mitmenschen sind heute besonders großzügig und herzlich. Du neigst aber auch mehr als üblich zu einer eigennützigen Selbstdarstellung. "Wer ist der Größte?" oder "Wie viel Beachtung bekomme ich?" könnten die Fragen lauten, die du mit theatralischem Geschick auf der Bühne des Lebens in Szene setzt.

Deine körperlichen und seelischen Bedürfnisse möchten gehört werden. Erfülle dir die kleinen Wünsche nach Geborgenheit und mache, was dir gerade Lust bereitet! Vor allem heute Vormittag kannst du damit dein Wohlbefinden erheblich steigern.

Tageshoroskop Stier

Wer dir heute in die Quere kommt, sollte sich vorsehen. Du zeigst deine Ecken und Kanten. Wenn du deinen Willen klar formulierst, muss dies nicht unbedingt eine Kampfansage an deine Umwelt sein. Nutze deinen Verstand, um dein Vorgehen zu planen! Die Energie, die es braucht, um Dinge in die Wege zu leiten, steht dir heute in besonderem Ausmaß zur Verfügung.

Dieser Tag könnte sehr aufregend werden. Lebensgewohnheiten, die du nur der Gewohnheit halber bisher beibehalten hast, werden dir nun endgültig zu eng. Das Unbekannte lockt. Probiere Neues aus! Eventuell bringt dir das Leben auch unerwünschte Überraschungen. Mache das Beste daraus!

Der Tag ist äußerst günstig, um etwas Neues zu lernen. Ein waches Interesse gewährt dir vor allem in technischen und psychologischen Bereichen leichter Einblick als zu anderen Zeiten. Du willst den Dingen auf den Grund gehen, und das macht dich lernbereit und offen für neue Ideen, kann aber auch bewirken, dass du dir zu viel vornimmst und dich dadurch verzettelst.

Tageshoroskop Zwillinge

Bedürfnisse, denen du kein Gehör schenkst, melden sich heute besonders deutlich. Hast du die Möglichkeit, dich zu zeigen und Anerkennung zu erhalten? Dein Wohl hängt davon ab, wie oft du gebührend Beachtung findest.

Die Welt begrüßt dich heute Nachmittag mit einem Lächeln. Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonst du das Positive und siehst über Nachteile hinweg. Schiefläuft nur dann etwas, wenn du übertreibst.

Ein freundliches Wort wirkt Wunder. Du kannst deine Mitmenschen mit Leichtigkeit um den Finger wickeln, denn jetzt verfügst du über ein besonderes diplomatisches Geschick.

Tageshoroskop Krebs

Heute hast du wenig Elan, dich den täglichen Herausforderungen zu stellen. Entsprechend wächst die Verlockung, einem widrigen Alltag auszuweichen. Entspanne dich ein bisschen, dann kannst du bald wieder durchstarten.

In deinen spontanen Reaktionen bist du heute mutig und eventuell auch ziemlich unbedacht. Du überlegst nicht lange, sondern handelst. Da du schnell reagierst, reizen langsamere Menschen möglicherweise deine Ungeduld. Leicht entschlüpfen dir Zeichen des Unmuts. Du braust schnell auf, bist aber ebenso schnell wieder besänftigt.

Lass es dir heute gut gehen! Ein paar gemütliche Stunden mit deinen Liebsten oder guten Freunden steigern die Lebensfreude. Wie wäre es, wenn du den ersten Schritt tust? Auch in die Beziehungen am Arbeitsplatz kannst du dich heute mit viel Herz und persönlichem Engagement einbringen.

Tageshoroskop Löwe

Wenn du im Beruf oder privat andere von etwas überzeugen willst, so eignet sich dieser Tag außerordentlich gut. Du verfügst über Schwung und Elan im intellektuellen und kommunikativen Bereich und identifizierst dich stark mit dem, was du sagst. So wirst du leicht zum Überredungskünstler, der seine Argumente geschickt einbringt und mit Worten kämpft.

Heute wirkt dein alltägliches Umfeld hell und freundlich. Du strahlst viel Charme aus und bist die Liebenswürdigkeit in Person. Der positive Einfluss fällt auf dich zurück. Man begegnet dir mit Verständnis und Entgegenkommen. Pflege berufliche Kontakte! Ein kurzer Anruf oder ein nettes Wort genügen, und du ebnest das Terrain für kommende Herausforderungen.

Gehe heute auf Menschen zu, die du magst! Gib deiner Partnerschaft oder einer Freundschaft einen neuen Impuls! Den ersten Schritt zu tun, mag dich zwar etwas Überwindung kosten. Doch wenn du die Kraft dazu findest, kannst du einer Beziehung eine neue Richtung geben. Wichtig ist, dass du genau weißt, was du möchtest.

Tageshoroskop Jungfrau

So viel Energie wie jetzt steht dir nicht jeden Tag zur Verfügung. Du bist leistungsfähiger und zäher als üblich und hast die Kraft, auch größere Dinge erfolgreich zu bewältigen. Persönlicher Ehrgeiz und Egoismus können dich zum übermäßigen Gebrauch der Ellenbogen verleiten. Nutze die Energie sinnvoll! Im Moment bist du kaum zu bremsen.

Bist du heute allen Menschen wohlgesinnt? Ein paar romantisch-besinnlich gefärbte Stunden füllen dein Herz mit Energie und Lebensfreude. Oder du machst dir selbst eine Freude und kaufst dir etwas Schönes. Jetzt wählst du weder nach Geldbeutel noch aus Vernunftsgründen, sondern lässt die Freude am Schönen und den guten Geschmack entscheiden.

Lass dich nur dann verführen, wenn du es auch wirklich willst! Dies gilt nicht nur in intimen Begegnungen, sondern auch im ganz gewöhnlichen Alltag. Achte darauf, dass du keine halbherzigen Kompromisse eingehst, nur weil du nicht Nein sagen möchtest. Finde den Mittelweg, setze dich durch, ohne dein Gegenüber unnötig zu verletzen!

Tageshoroskop Waage

Fühlst du dich lebendig und lebenslustig? Du bist spontan, voller Lebensfreude und sehr gefühlvoll. Aber du bist auch ziemlich aufgekratzt und schnell bereit, die Stimmung in Ärger und Aggression umschlagen zu lassen.

Nutze deinen Verstand! Du kannst heute Zusammenhänge verstehen, die dir sonst nur schwer zugänglich sind. Auch im Gespräch findest du leicht die richtigen Worte, wenn du es nur wagst, ein Thema anzuschneiden.

Das Leben kann heute Vormittag für einen kurzen Moment sehr intensiv werden und deine Gefühle aufwühlen. Auch wenn du versuchst, eine sachliche und unbeteiligte Haltung einzunehmen, so dürften die Wellen doch höherschlagen und die Situation könnte ein persönliches Engagement verlangen. Sieh es als Chance, Unklarheiten zu beseitigen.

Tageshoroskop Skorpion

Sand im Getriebe? Möglicherweise scheinen deine Aufgaben über Nacht auf das Mehrfache angewachsen zu sein. Du musst dich deinen Pflichten stellen, handeln und das Beste aus der Situation machen. Geleistete Arbeit wirkt positiv auf deinen Seelenfrieden!

Kritische Gespräche über Sinn und Ansichten liegen geradezu in der Luft. Du neigst dazu, jedes Argument aufzunehmen, deine Meinung klar zu vertreten und auch vor Übertreibungen nicht haltzumachen. Entsprechend könntest du angefeindet werden. Zeige dich kompromissbereiter!

Vermutlich hast du dir für den Nachmittag einiges vorgenommen. Jetzt sieht es allerdings so aus, als hättest du gar keine Lust darauf. Du fühlst dich angespannt und reagierst verärgert, wenn jemandem ein falsches Wort herausrutscht. Sei nicht zu streng und gönn dir Ruhe, um ausgeglichener zu werden.

Tageshoroskop Schütze

Es gelingt dir jetzt besonders gut, ein Problem anzupacken, durchzudenken und nach Lösungen zu suchen. Gilt es, andere von einer Idee zu überzeugen, so bist du dieser Aufgabe jetzt relativ gut gewachsen. Voraussetzung ist allerdings, dass du selbst ganz hinter deinem Vorhaben stehst. Jede halbherzige Forderung provoziert Streit und Missverständnisse.

Wenn du dein Rückgrat stärkst und deinen Charakter zu einer Autorität schleifen willst, so kannst du jetzt durch disziplinierte Arbeit einen Schritt in diese Richtung tun. Möglicherweise stolperst du über eigene Schwächen und Grenzen. Nimm dies zum Anlass, Hindernisse zu erkennen und abzubauen! Unterstützung solltest du allerdings nicht erwarten.

Aktivitäten im Team werden heute für dich besonders wichtig. Dazu gehört nicht nur die Zusammenarbeit im Beruf, sondern jede Beteiligung in einer Gruppe, soziales Engagement sowie sportliche Anlässe im Freundeskreis. Achte auf das richtige Maß zwischen Kompromissbereitschaft und der Durchsetzung deiner persönlichen Anliegen!

Tageshoroskop Steinbock

Überraschungen sind dir heute fast gewiss. Je mehr du auf ein streng geregeltes Alltagsleben eingespielt bist, desto eher kannst du jetzt aus der Bahn geworfen werden. Unvorhergesehene Ereignisse treten mit überdurchschnittlicher Wahrscheinlichkeit auf. Schlage einen neuen Kurs ein und halte nicht ängstlich am Gewohnten fest!

Hast du ein Ziel oder eine Absicht und kannst diese nicht anbringen? Wenn du dir nicht selbst untreu werden willst, musst du Meinungsverschiedenheiten in Kauf nehmen. Doch sind es nicht Partner, Vorgesetzte und andere, die sich dir in die Quere stellen, sondern du unterliegst einer Stimmung, die dich ziemlich eigenwillig an einmal gefassten Vorsätzen festhalten lässt.

Die physische Anziehungskraft ist gesteigert. Bezüglich Partnerschaft und Sexualität möchtest du tun und lassen, was dir gerade gefällt. Wenn dich deine spontanen Impulse nicht mit den Anliegen des Partners vertragen, ergeben sich unweigerlich Konflikte. Du reagierst mit Unmut auf Spannungen in der Beziehung.

Tageshoroskop Wassermann

Pflichten sind nicht unbedingt das, worauf du heute Nachmittag besonders Lust hast. Versuche doch, das für dich heute aktuelle Thema "Lust und Pflicht" so anzugehen, dass du es dir zur Pflicht machst, für ein paar lustvolle Augenblicke zu sorgen!

Heute, vor allem in den Morgenstunden, könntest du die ganze Welt umarmen, dich aber nur schwer auf deine Arbeit konzentrieren. Deine Fantasie nimmt dich mit in eine innere Traumwelt. Gestatte deiner romantischen Stimmung, dich aus dem nüchternen Alltag zu entführen!

Herzlich und mit viel Großmut gehst du heute auf deine Mitmenschen zu. Allerdings willst du dafür auch belohnt werden: Du wünscht dir Anerkennung, ja, am liebsten gleich Bewunderung. Wenn man dir Dank ausspricht oder dich lobt, bist du zufrieden. Du möchtest einfach gerne mal im Mittelpunkt stehen. Und dafür sorgst du!

Tageshoroskop Fische

Mit Disziplin und Ausdauer erreichst du heute viel. Für schwierige Detailarbeit ist die Zeit besonders günstig. Es geht nicht um große Sprünge, jedoch um ein stetiges Vorwärtskommen in kleinen Schritten. Besonders erfolgreich bist du, wenn du Arbeiten gründlich erledigst, ohne dich vom eingeschlagenen Kurs abbringen zu lassen.

Nicht dass jetzt alle Beziehungsprobleme aus der Welt geschafft wären, aber wenn du deinem Partner zeigst, dass du ihn gernhast, dürftet ihr einige Stunden gemeinsamen Glücks erleben. Du gehst jetzt in einer entspannten und liebevollen Weise auf andere Menschen zu. Was du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. So begegnet man dir ebenfalls mit Wohlwollen.

Gefühl und Verstand gehen Hand in Hand. Persönliche Gespräche stehen im Vordergrund und schaffen Nähe und Klarheit über die eigenen Emotionen und Bedürfnisse. Ob du dich mitteilst oder zuhörst, heute kommuniziert nicht nur der Kopf, sondern du bist auch mit dem Herzen dabei.

Ist dein Partner der Richtige für dich? Hast du deine wahre Liebe schon gefunden? Kartenleger und Hellseher beantworten deine Liebesfragen! Jetzt 15 Minuten gratis testen