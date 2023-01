Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 10.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 10.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Bei der Arbeit, beim Sport und bei jeder anderen aktiven Tätigkeit bringst du heute gute Leistungen. Du handelst mit gestärktem Selbstbewusstsein, wirkst entsprechend überzeugend und kannst dich den Herausforderungen getrost stellen.

Bist du schon am frühen Morgen sauer, weil du dir zu viel aufgeladen hast? Verantwortung kann ganz schön drücken. Nimm dir trotzdem Zeit, für dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es dir geht, desto leistungsfähiger bist du.

Du kannst diesen Morgen ganz schön launisch sein. Vielleicht musst du etwas tun und die Lust dazu fehlt dir völlig. Oder die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Versuche, Gefühle einzubeziehen!

Tageshoroskop Stier

Der Welt die Stirn bieten, könnte das Motto dieses Tage lauten. Du strahlst eine tatkräftige, eventuell leicht gereizte Haltung aus und forderst den Widerstand der Mitmenschen geradezu heraus. Heftige Auseinandersetzungen sind fast schon vorprogrammiert. Verteidige deinen Standpunkt! Wenn du jetzt nicht kleinlaut aufgibst, kannst du dich durchsetzen.

Gewohnheiten können eine Beziehung lähmen und symbiotische Nähe kann einengend werden. Dies dürftest du jetzt ganz deutlich spüren. Es mag dich die Lust packen, für Abwechslung in der Partnerschaft zu sorgen. Oder dein Partner übernimmt die Rolle des Unruhestifters. Je nach deiner persönlichen Haltung bringt dieser Tag Spaß, Unterhaltung oder allenfalls einigen Ärger.

Wer dir heute in die Quere kommt, sollte sich vorsehen. Du zeigst deine Ecken und Kanten. Wenn du deinen Willen klar formulierst, muss dies nicht unbedingt eine Kampfansage an deine Umwelt sein. Nutze deinen Verstand, um dein Vorgehen zu planen! Die Energie, die es braucht, um Dinge in die Wege zu leiten, steht dir heute in besonderem Ausmaß zur Verfügung.

Tageshoroskop Zwillinge

Dies ist ein Tag für Begegnungen. Ob Arbeitskollegen, Freunde oder Partner: Jeder begegnet dir mit einem Lächeln und ermuntert dich, das Leben zu genießen. Du brauchst nur den Kontakt aufzunehmen.

Erinnerungen, die du noch nicht richtig verarbeitet hast, könnten heute wieder in dein Gedächtnis treten und für eine emotionale Reaktion sorgen. Fürchte dich nicht vor deinen Gefühlen, sondern lass sie heraus. Dann wird es dir noch heute besser gehen. Pass jedoch auf, dass du mit den Gefühlen deiner Mitmenschen pfleglich umgehst. Auch du könntest heute näher als sonst am Wasser gebaut sein.

Die Gefühle haben heute wenig zu melden, du siehst alles klar und sachlich und nutzt deinen kühlen Verstand. Das kann auch mal gut sein, denn so hast du jetzt die richtigen Voraussetzungen, um manches in deiner Beziehung anzusprechen und zu klären. Das bringt euch einander näher.

Tageshoroskop Krebs

Wenn du im Beruf oder privat andere von etwas überzeugen willst, so eignet sich dieser Tag außerordentlich gut. Du verfügst über Schwung und Elan im intellektuellen und kommunikativen Bereich und identifizierst dich stark mit dem, was du sagst. So wirst du leicht zum Überredungskünstler, der seine Argumente geschickt einbringt und mit Worten kämpft.

Dieser Tag bringt eine irreale Dimension in das, was dir Sinn, Tatkraft und Lebensfreude vermittelt. Man könnte es vergleichen mit der Situation auf einem Floß: Der Boden unter den Füßen ist nicht mehr fest und sicher. Etwas - vielleicht deine Weltanschauung, Optimismus oder Expansionsdrang - gerät ins Wanken. Am Abend ist der Spuk wieder vorbei.

Der Rahmen, der dein Leben bestimmt und dir Halt und Sicherheit vermittelt, bekommt langsam und unmerklich Risse. Du erkennst, wo du auf das falsche Pferd gesetzt hast. Vermeide Stress und große berufliche oder private Anforderungen! Selbstzweifel könnten dich negativ beeinflussen. Sorge dafür, dass du dich in Ruhe auf dich selbst besinnen kannst!

Tageshoroskop Löwe

Du möchtest gern mit anderen gemütlich beisammen sein. Heute brauchen und geben du und deine Mitmenschen besonders viele Streicheleinheiten. Du fühlst dich in deinem Element und zeigst dich herzlich. In einer unfreundlichen Atmosphäre ziehst du dich zurück und reagierst tendenziell launischer als sonst.

Vor allem in den Vormittagsstunden ist dein Denken mehr von einer warmen Herzlichkeit als von kühler Sachlichkeit geprägt. Eine günstige Gelegenheit für gute, persönliche Gespräche!

In allem, was du tust, hast du heute Nachmittag und Abend einen Bonus. Eine vertrauensvolle, optimistische Grundstimmung trägt dazu bei, dass dir vieles gelingt.

Tageshoroskop Jungfrau

Möchtest du das Leben genießen und gelingt es dir doch nicht so recht? Du neigst dazu, Enttäuschungen mit Konsum zu kompensieren. Dabei vergisst du leicht die Konsequenzen, z. B. später ins Haus flatternde Rechnungen. Halte dich ein bisschen zurück!

Eine kleine Unzufriedenheit nagt an dir. Gehe ihr auf den Grund und bemühe dich um dein Wohlbefinden. Wie wäre es, wenn du dir mal etwas Zeit für dich und ein geliebtes Hobby gönnst?

Vielleicht packt dich heute Morgen die Lust, die eigenen vier Wände zu verlassen und dich nach etwas Anregendem umzusehen. Für dein Wohlbefinden brauchst du Abwechslung und neuen Schwung.

Tageshoroskop Waage

Eine Abwechslung würde dir guttun, zum Beispiel eine Gelegenheit zum Improvisieren, zu Tempo oder Risiko. Erweitere deinen Spielraum und unternimm etwas Ungewohntes, das dir Spaß macht! Das Unfallrisiko ist leicht erhöht.

Was würdest du heute Vormittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was du dir vorgenommen hast. Für ein paar Stunden stehst du unter einer inneren Spannung, die dich beim geringsten Anlass emotional reagieren lässt. Gönn dir ein bisschen Ruhe.

Du möchtest heute Nachmittag mehr, als dir zusteht. Eine Laune lässt dich leicht Starallüren annehmen, überheblich reagieren oder zu hohe Erwartungen stellen. Zeige deinen momentanen Hang zur Größe in Form von Großzügigkeit und Toleranz anderen gegenüber!

Tageshoroskop Skorpion

Dich für andere einzusetzen, beispielsweise in einer karitativen oder sozialen Betätigung, kann dir eine tiefe Befriedigung vermitteln. Voraussetzung ist allerdings, dass du völlig selbstlos handelst und keinerlei Anerkennung erwartest.

Dein Wert ist nicht von deinem Einkommen abhängig. Falls eine innere Stimme dir jetzt das Gegenteil sagt, solltest du dich bewusst davon lösen. Definieren dich nicht über das eigene Hab und Gut! Du hast persönliche Werte, Talente und Fähigkeiten. Wenn du diese entwickelst, wächst das Selbstwertgefühl.

Du bist voller Begeisterung und Optimismus. Das Interesse für alles Mögliche und auch Unmögliche ist geweckt. Fremden Ansichten gegenüber bist du offener und toleranter. Du siehst die Möglichkeiten, die dir das Leben bietet. Allerdings solltest du darauf achten, dass du vor lauter Weitblick die Anforderungen des konkreten Hier und Jetzt nicht vergisst.

Tageshoroskop Schütze

Heute hast du besonders viel Energie. Es bleibt dir überlassen, ob du diese für eine außerordentliche Leistung nutzt oder den Energieschub anderweitig auslebst. Ein befriedigender oder sogar beglückender Umgang wäre ein hundertprozentiger Einsatz für ein Ziel. Mit der Kraft des Willens und des Herzens vermagst du jetzt sehr viel zu bewirken.

Lass jetzt den anderen den Vortritt! Du brauchst etwas Ruhe. Im Rampenlicht bist du beeinflussbar. Aber in der Stille findest du deinen wahren Kern, Selbstvertrauen und eine klare Vorstellung deiner Wünsche und Ziele.

Nutze dein Verhandlungsgeschick, aber lass dich nicht auf jeden Kompromiss ein! Meinungsverschiedenheiten kannst du heute mit Fingerspitzengefühl schlichten. Wichtig ist, dass du darauf verzichtest, gefallen zu wollen. Halte im Gespräch eine klare Linie ein! Du kannst heute getrost auf deine diplomatischen Fähigkeiten vertrauen.

Tageshoroskop Steinbock

Die Arbeit geht dir heute gut von der Hand. Du weißt, was du willst, und kommst mit Disziplin und Ausdauer ans Ziel. Wenn du nicht unerfüllbare Ansprüche an die eigene Perfektion stellst, so erweist sich dieser Tag als produktiv und befriedigend. Allerdings lässt er sich nur schlecht mit Nichtstun verbringen.

Mit gestärktem Selbstvertrauen trittst du der Umwelt entgegen, packst die Herausforderungen des Lebens tatkräftig an, vollbringst viel und bleibst doch stets guter Dinge. Fast könnte man sagen, dass Hindernisse wie Schnee in der Sonne schmelzen. Du findest jetzt nahezu überall einen Weg, legst aktiv Hand an und fühlst dich dabei lebendig und dir selbst nahe.

Gibt es ein paar Kontakte, die dir wichtig sind, die du aber zuletzt vernachlässigt hast? Dann ändere das heute und triff dich mit Menschen, die dir am Herzen liegen. Du fühlst dich im Kreis von Freunden und Familie sehr wohl und wirst herzlich aufgenommen.

Tageshoroskop Wassermann

Du dürftest Lust verspüren, etwas Neues zu unternehmen. Kleine Dinge im Alltagstrott, die dich vielleicht schon lange stören, kannst du jetzt relativ leicht nach eigenem Gutdünken verändern. Du hast die Kraft, dich von überholten Routineangelegenheiten zu befreien. Nutze die Gunst des Tages und gib deinem Leben eine individuellere Note!

Das Leben kann jetzt für dich zum Märchen werden. Traum und Wirklichkeit vermischen sich. Es braucht wenig, und du schwebst auf Wolken. Möglicherweise erlebst du einen romantischen Tag in einer festen Beziehung oder findest deinen Traumpartner. Das Problem liegt in der Realität, die du zu sehr ausblendest. Verfalle nicht einer lllusion!

Hüte deine Zunge! Heute lässt du dich leicht zu einer unbedachten Antwort provozieren. Ein Gespräch wird relativ schnell zu einer emotionalen Auseinandersetzung, wenn du dich nicht etwas in Zurückhaltung übst. Du reagierst zwar wenig sachlich, dafür aber umso menschlicher.

Tageshoroskop Fische

Andere Menschen können jetzt zum Spiegel für dich werden. An ihren Reaktionen erkennst du, wie du auf andere wirkst. Andere tun mit großer Selbstverständlichkeit Dinge, die du dir kaum zutraust. Nimm dir diese zum Vorbild! Mit etwas Mut kannst du das eine oder andere auch selbst versuchen.

Der Gedankenaustausch - egal mit wem und worüber - liegt dir heute besonders am Herzen. So kannst du dem Partner jetzt Dinge mitteilen, zu denen du bisher die Worte nicht fandest. Gespräche mit Kollegen, Vorgesetzten, Untergebenen oder Geschäftspartnern verlaufen dank deiner kompromissbereiten Stimmung angenehm.

Es ist möglich, dass du dich jetzt nach mehr Nähe und Verständnis sehnst. Oder scheint dir die Partnerschaft einengend? In beiden Fällen bist du aufgefordert, die Verantwortung selbst zu übernehmen. Der Schlüssel zu befriedigenden Beziehungen liegt in einem stabilen Selbstwertgefühl.