Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 11.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 11.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Heute darfst du das Leben in vollen Zügen genießen. Doch aufgepasst, dass die Freude über die Fülle des Daseins dich nicht das Maß vergessen lässt! Wenn du aus dem Vollen schöpfst, ist auch die Versuchung zum Übertreiben nah. Nicht nur zu viele Süßigkeiten schaffen es jetzt, dir gründlich den Magen und die Lebensfreude zu verderben, wenn du dich nicht vorsiehst.

Heute neigst du dazu, deine Talente in einem positiven Lichte zu sehen. Haben dich bisher Hemmungen davon zurückgehalten, einen Schritt in neue berufliche oder auch private Gefilde zu wagen, so steht dir jetzt ein größeres Selbstvertrauen zur Verfügung. Lass die Realität nicht außer Acht! Es könnte sich nachteilig auswirken.

Halte nicht länger an Grundsätzen und Prinzipien des Alltags fest! Manche schränken dich nur ein und versprechen eine falsche Sicherheit. Wenn du die Unsicherheit überwindest und nicht ängstlich an den vertrauten Strukturen festhätst, kannst du heute viel Ballast loswerden. Insbesondere Schuldgefühle solltest du über Bord werfen.

Tageshoroskop Stier

Du kannst einiges für andere erreichen, aber wenig für dich selbst. Je weniger auf dich selbst bezogen du vorgehst, desto seltener fällst du auf Illusionen herein.

Du handelst heute Morgen eher spontan aus dem Bauch heraus, als dass du sorgfältig überlegst. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Ärger gibt, ist vor allem in der zweiten Tageshälfte relativ groß. Bremse dich ein bisschen!

Heute zählen die kleinen, unauffälligen Dinge des Alltags. Du suchst und findest Wohlbefinden vor allem dann, wenn du die Anforderungen des Tages tadellos bewältigen kannst. Die materielle Existenz steht im Zentrum deiner Aufmerksamkeit. Übersicht und Ordnung sind dir wichtig.

Tageshoroskop Zwillinge

Du bist ein Optimist, mit der inneren Haltung, das große Los gezogen zu haben. Besonders heute siehst du das Positive. Wenn du allerdings zu sehr auf dein Glück vertraust, könnte es Probleme geben. Du neigst dazu, die Realität zu vergessen. Achtung vor Maßlosigkeit, beispielsweise beim Essen!

Dieser Tag eignet sich hervorragend für Informationsaustausch und Verhandlungen. Ohne auf faule Kompromisse einzugehen, strebst du ein gegenseitiges Verständnis mit deinem Gesprächspartner an. Gleichzeitig bist du dir deiner eigenen Ziele bewusst und vermagst deine Anliegen gut zu formulieren.

Bist du heute allen Menschen wohlgesonnen? Ein paar romantisch-besinnlich gefärbte Stunden füllen dein Herz mit Energie und Lebensfreude. Oder du machst dir selbst eine Freude und kaufst dir etwas Schönes. Jetzt wählst du weder nach Geldbeutel noch aus Vernunftsgründen, sondern lässt die Freude am Schönen und den guten Geschmack entscheiden.

Tageshoroskop Krebs

Ein klarer Kopf ermöglicht es dir, gute Denkarbeit zu leisten, dich verständlich mitzuteilen und den Ideen und Vorstellungen der Mitmenschen zu folgen. Deine Gedanken stehen nicht so sehr unter dem Einfluss von Wille und Gefühl und ermöglichen es dir, die Dinge objektiv zu beurteilen. Im Gespräch findest du leicht den Draht zum Gegenüber.

Die Freude am Genuss und an schönen Dingen steht heute im Vordergrund. Verzicht fällt dir schwer, ebenso ein harter Arbeitseinsatz. Gegenüber dir selbst und anderen bist du großzügig. Wenn du nicht achtgibst, verleitet dich diese Haltung zum Konsumieren. Du gibst jetzt leicht zu viel Geld aus oder isst zu viel.

Deine Erwartungen sind heute besonders hoch. Idealismus, Begeisterung und sogar maßloses Wunschdenken bringen dich in Versuchung, deine Grenzen zu überschreiten. Oder du hast eine zu hohe Meinung von dir selbst. Lass neue Erfahrungen in deinen Alltag einfließen! Es gilt nur, das richtige Maß zu finden.

Tageshoroskop Löwe

Wie wichtig ist dir eine dauerhafte Partnerschaft? Heute kannst du deine Liebe nicht nur im Augenblick genießen. Du siehst klar, wieweit du dir eine gemeinsame Zukunft wünscht. In welchen Bereichen versteht ihr euch gut, in welchen gibt es Reibungspunkte? Es ist Zeit, der Realität ins Auge zu sehen und die Konsequenzen zu ziehen.

Heute dürftest du Geselligkeit dem Alleinsein vorziehen. Es drängt dich hinaus aus den eigenen vier Wänden und unter Menschen. Beziehungen lassen persönliche Wünsche verblassen. Gehe mit dem Partner oder Freunden unter Leute! Im Beruf bist du gegenüber anderen freundlich und kooperativ, aber wenig durchsetzungsfähig.

Falls du über eine realistische Einstellung verfügst, kannst du heute mit Fleiß und Geduld ein Fundament für etwas in deinem Leben bauen, das dir wichtig ist. Wenn die idealistischen Züge in dir überwiegen, fühlst du dich vielleicht eingeengt und in deiner Freiheit beschnitten. Für Übertreibungen jeder Art musst du die Verantwortung übernehmen.

Tageshoroskop Jungfrau

Du bist dir deiner Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse auf ungewöhnlich klare Weise bewusst und kannst entsprechend für dein Wohlbefinden sorgen. Auch für die Anliegen anderer bist du offen und begegnest ihnen mit einer menschlichen und warmen Herzlichkeit.

Mehr als üblich sprichst du über deine Gefühle. Durch das Gespräch findest du leicht Kontakt und zeigst vermutlich auch Interesse für das Seelenleben anderer. Du formulierst deine Gedanken nicht besonders sachlich und logisch, dafür umso menschlicher.

Jetzt ist das Privatleben wichtig. Kehre Beruf und Öffentlichkeit für ein paar Stunden den Rücken und widme dich deiner Familie! Das traute Heim kann dir das sichere Gefühl vermitteln, fest im Leben verankert zu sein.

Tageshoroskop Waage

Dein eigenes Leben siehst du außergewöhnlich klar vor dir. Die gemachten Erfahrungen vermagst du zu überblicken und dein Leben entsprechend sachlich zu strukturieren. Auch wenn dir heute kaum große Erfolge beschieden sind, so hast du jetzt Gelegenheit, an einem soliden Fundament zu bauen.

Schwächen haben - wie alles im Leben - zwei Seiten. Zum einen ist es unbefriedigend, anerkennen zu müssen, dass einem dieses oder jenes fehlt und man gewisse Dinge nicht erreichen oder sich aneignen kann. Zum anderen sind es gerade diese Erkenntnisse von Grenzen und Unzulänglichkeiten, die das Verständnis für andere Menschen mit ähnlichen Schwierigkeiten wecken.

Liebe und Zuneigung bringst du auf eine eher unauffällige Art zum Ausdruck. Den Menschen, die du liebst, möchtest du dir auf deine ruhige Art nützlich erweisen. Der praktische und vernünftige Aspekt einer Beziehung ist dir heute besonders wichtig. Geben und Nehmen müssen im Einklang sein, damit du dich wohlfühlst.

Tageshoroskop Skorpion

Hast du den Eindruck, etwas leisten zu müssen, damit deine Lieben dich gernhaben? Du neigst dazu, dir Dinge aufzuladen, nur weil du meinst, es jemandem schuldig zu sein. Du bist auch liebenswert ohne spezielle Leistung.

Du hast heute sehr viel Tatkraft. Ein außergewöhnlicher Schwung lässt dich manches Hindernis spielend bewältigen. Du setzt dich durch, handelst eventuell unbedacht oder sogar rücksichtslos. Auch Ärger und Aggressionen machen sich beim kleinsten Anlass bemerkbar. Lass es einfach etwas langsamer angehen!

Fühlst du dich etwas eingeengt? Oder versuchst du andere an dich zu binden? Liebe ist immer auch ein Machtspiel. Jetzt siehst und spürst du eine andere, aber deswegen nicht minder faszinierende Seite im Zusammensein mit deinem Partner.

Tageshoroskop Schütze

Zu viel des Guten! könnte das Motto dieses Tages heißen. Du möchtest die gewohnten Grenzen überschreiten und läufst dabei Gefahr, es auf eine unangebrachte, maßlose oder überhebliche Weise zu tun. Oder haben andere dir gegenüber das Maß verloren?

Du bist besonders offen für neues Gedankengut. Speziell im technischen Bereich meisterst du Herausforderungen relativ leicht, denn ein wacher Geist lässt dich Lösungen für Probleme finden.

Diesen Nachmittag oder Abend dürften dir ein paar Stunden zu zweit sehr gelegen kommen. Das Zusammensein mit einem lieben Menschen kann dir jetzt das Wohlbefinden vermitteln, das du brauchst. Auch wenn du nicht zu Taten aufgelegt bist, musst du eventuell doch den ersten Schritt dazu unternehmen.

Tageshoroskop Steinbock

Wenn du in einem Team arbeitest, solltest du dein Licht jetzt nicht unter den Scheffel stellen. Auch im Freundeskreis findest du Anerkennung, wenn du dich zeigst. Was von Herzen kommt, stößt auf Verständnis. Je besser du dich in Gruppen zum Ausdruck bringst, desto mehr wächst dein Selbstvertrauen.

In deiner Partnerschaft schwingt eine träumerische, zauberhafte Note mit, die dich auf Wolken schweben lässt, dir jedoch gleichzeitig die klare Wahrnehmung für das Gegenüber erschwert. Romantische Gefühle ermöglichen wunderschöne Erlebnisse, bereiten jedoch auch einen fruchtbaren Boden für Illusionen und Täuschungen.

Vermutlich liegt dir der Sinn nicht nach konzentrierter Denkarbeit oder klärenden Gesprächen. Du träumst lieber ein bisschen, als dass du dich um die Anforderungen des Alltags kümmerst. Um Missverständnisse zu vermeiden, solltest du dich bei wichtigen Dingen um eine klare Formulierung und wahrheitsgetreue Aussagen bemühen. Vergewissere dich, dass du richtig verstanden worden bist!

Tageshoroskop Wassermann

Eine positive Sicht der Dinge erleichtert dir noch am Vormittag vieles. Du verfügst über Weitsicht und ein gestärktes Selbstvertrauen. Fast jedes realistische Vorhaben lässt sich mit einer positiven Haltung verwirklichen. Nutze die Gelegenheit! Mit so viel Elan und Optimismus gehst du nicht immer ans Werk.

Ab dem Mittag sinkt dein dynamischer Elan allerdings auf einen Tiefpunkt. Möglicherweise erscheint dir die Realität besonders hart und du möchtest dich am liebsten zurückziehen. Eine besinnliche Stunde Musik oder ein Spaziergang in die Natur lassen dich innerlich zur Ruhe kommen. Tu dir etwas Gutes!

Situationen, die bisher für dich selbstverständlich waren, wirken in der zweiten Tageshälfte plötzlich einengend. Arbeiten, die du einfach ausgeführt hast, werden unerträglich. Versuche, mit Vernunft und Umsicht deinen Handlungsspielraum zu erweitern, ähnlich wie ein guter Kaufmann die Erweiterung seines Geschäftes plant und in Gang bringt.

Tageshoroskop Fische

Herz und Kopf werden sich heute einfach nicht einig. Zum Beispiel fühlst du dich unwohl mit einer Sache, ohne logisch begründen zu können, warum. Auch die Ursache für deine innere Anspannung lässt sich nicht so leicht feststellen. Auch wenn du nicht irrational handeln solltest: Deine Gefühle haben es verdient, gehört zu werden.

Deine Lieben können es dir heute Vormittag nur schwer recht machen. Je näher du einem Menschen stehst, umso emotionaler reagierst du. Du willst dich zurücklehnen und umsorgt werden und brauchst ein paar Streicheleinheiten. Sorge für dein Wohlbefinden!

Du schraubst deine Erwartungen heute so hoch, dass du fast nur enttäuscht werden kannst. Pass deine Ansprüche an die Realität an. So bist du am Ende zufriedener.

