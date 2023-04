Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 13.04.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 13.04.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Tatkraft, Ehrgeiz und Machtgelüste erhalten gewaltigen Aufschwung. Diese Kräfte wollen etwas in Gang bringen und bewirken. So bist du jetzt zu außergewöhnlichen Arbeitsleistungen fähig. Du verfügst auch über gesteigerte Kräfte, um einen Konflikt auszutragen und deinen Willen durchzusetzen. Die andere Seite der Medaille ist leider eine gesteigerte Tendenz zu Rücksichtslosigkeit.

In Verhandlungen, geschäftlichen Gesprächen und ganz allgemein in der Kommunikation im Beruf bist du heute besonders geschickt. Kaum um Worte verlegen, zeigst du ehrliches Interesse, Verständnis, Sachlichkeit und Objektivität.

Kein Wunder also, dass der heutige Tag manche schöne, interessante oder lehrreiche Gespräche bringen kann. Dein Blick ist dabei eher in die Vergangenheit und nach innen gerichtet. Durch Beobachten, Selbstreflexion und Gespräche kannst heute viel über dein eigenes Verhalten erfahren.

Tageshoroskop Stier

Du sagst heute freiheraus, was dich bedrückt, und lässt dich dabei leicht in heftige Diskussionen verwickeln. Im Gespräch bist du heute ungewöhnlich angriffslustig und aggressiv und kannst dich entsprechend gut durchsetzen.

Heute ist deshalb auch der richtige Zeitpunkt zu hinterfragen, ob du wirklich immer so handelst, dass du dich damit auch tatsächlich wohl fühlst. Schluck deinen Ärger nicht hinunter, sondern sage ganz offen, was dir auf dem Herzen liegt! Heute Nachmittag und Abend beschäftigen dich deine Emotionen besonders und drängen zum Ausbruch.

Auch in der Beziehung heißt es genau hinschauen. Fühlst du dich etwas eingeengt? Oder versuchst du gerade, jemanden an dich zu binden? Liebe ist immer auch ein Machtspiel. Jetzt siehst und spürst du eine andere, aber deswegen nicht minder faszinierende Seite im Zusammensein mit deinem Partner.

Tageshoroskop Zwillinge

Du bist stärker, als du denkst. Vertraue heute unbedingt auf deine Kraft. Heute kannst du Einfluss geltend machen und deine Überzeugungen durchsetzen. Du wirkst intensiver als sonst, ziehst dadurch aber auch aufwühlende Situationen an.

Umgekehrt heißt das, dass du auf Kritik heute ungewohnt empfindlich reagierst. Nimm deine Gefühle ernst. Vermutlich empfindest du aus einem bestimmten Grund so. Nimm dir Zeit zu erforschen, was dahinterstecken könnte.

Du allein trägst die Verantwortung für dein Wohlbefinden. Heute, insbesondere am Nachmittag und Abend, fällt es dir besonders leicht für dich zu sorgen und das zu tun, was dir wohlbekommt.

Tageshoroskop Krebs

Fühlst du dich heute ein bisschen launisch und weißt nicht so recht, was du willst? Heute hast du vermutlich nur wenig Lust, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wille und Gefühl wecken unterschiedliche Bedürfnisse. Die innere Spannung lässt dich heute vor allem am Nachmittag auf den geringsten Anlass ärgerlich reagieren.

Gönn dir deshalb ein bisschen Ruhe und lass dich auf deine Gefühle ein. Das Kind in dir möchte an diesem Nachmittag und Abend am liebsten ein paar Streicheleinheiten von dir. Sei nett zu dir selbst und du wirst merken, dass es dich zufriedener macht.

Dann erscheint die Welt in einem positiveren Licht und du animierst die Menschen um dich herum zu großzügigen Gesten. Auch du selbst bist freigiebiger mit guten Taten und Aufmerksamkeit.

Tageshoroskop Löwe

Kritische Gespräche über Sinn und Ansichten liegen heute geradezu in der Luft. Du neigst dabei dazu, jedes Argument aufzunehmen, deine Meinung klar zu vertreten und auch vor Übertreibungen nicht haltzumachen. Entsprechend kannst du angefeindet werden. Zeig dich deshalb kompromissbereiter!

Auch deine Lieben können es dir heute Vormittag nur schwer recht machen. Je näher du einem Menschen stehst, umso emotionaler reagierst du. Du möchtest dich zurücklehnen und umsorgt werden und brauchst ein paar Streicheleinheiten. Sorg für dein Wohlbefinden!

Tageshoroskop Jungfrau

Für wichtige Entscheidungen ist das heute nicht der richtige Tag, denn du hast gerade keinen allzu klaren Durchblick. Vielmehr siehst du heute vieles positiver, als es eigentlich ist. Schieb die Erfüllung deiner persönlichen Ziele also am besten noch etwas auf.

Heute hast du vor allem dann Erfolg, wenn du anderen Menschen zur Seite stehst. Dabei kannst du heute Dinge zu wagen, die du bisher nicht für möglich gehalten hast. Doch zwischen einem unterstützenden Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung sind die Grenzen fließend. Also lass dich nicht von der eigenen Größe blenden! Dann darfst du heute mehrheitlich positive Erfahrungen machen.

Dabei ist heute die passende Gelegenheit, die schönen Seiten deiner Persönlichkeit zu erkennen und in den Vordergrund zu stellen. Innere Harmonie bereichert das Leben mindestens so sehr wie die äußere. Schicke Kleider, Stilmöbel und ein exklusiver Wagen mögen zwar erstrebenswert sein, doch liegt das Glück in inneren Werten.

Tageshoroskop Waage

Auf zu neuen Ufern! Hinter dieser Aufbruchstimmung steht die Erkenntnis, eine Grenze unwiderruflich überschritten zu haben und du sagst dir: Jetzt oder nie! Die Tendenz, aus Gewohntem auszubrechen und etwas Neues auszuprobieren, ist größer als zu anderen Zeiten. Werde aktiv und nutze den Moment!

Heute handelst du mit Herz. Nutze die Gelegenheit und werde spontan aktiv, wenn du einen inneren Impuls dazu verspürst! Du kannst zwar falsch vorgehen, aber nicht gefühllos. Dein Handeln hat etwas Menschliches und Herzliches. Damit sicherst du dir die Unterstützung deiner Mitmenschen.

Tageshoroskop Skorpion

Du wirst heute von einer positiven Grundstimmung getragen. Vor allem am Nachmittag bist du besonders leicht zu beeindrucken und offen für emotionale Bereiche. Die warme Herzlichkeit, die du aussendest, kommt zu dir zurück. Nutze die Gelegenheit und zeige dich von deiner freundlichen Seite. Dadurch werden sich dir mehr Türen öffnen als an anderen Tagen.

Heute kannst du ein paar entspannte Stunden genießen und es dir richtig gut gehen lassen - am besten mit einem lieben Menschen. Wie wäre es, wenn du heute Vormittag selbst die Initiative dazu ergreifen würdest? Nimm Kontakt auf und mach einen Plan.

Denn gleichzeitig erfordert deine gehobene Grundstimmung heute auch einen ordentlichen und strukturierten Tagesablauf. Vielleicht nutzt du die Gelegenheit gleich zum Aufräumen oder zum Setzen von neuen Zielen! Auch wenn die Arbeit dabei etwas trocken erscheint, bist du heute zu guten Leistungen fähig.

Tageshoroskop Schütze

Heute ist ein fröhlicher Tag! Vor allem heute Nachmittag gibt es viel Schönes zu erleben. Du betrachtest alles um dich herum positiv und begegnest der Welt mit einer besonderen Leichtigkeit. So wird das ein schöner Tag, an dem fast nichts schiefgehen kann.

Das heißt auch, dass du dich heute wirklich berühren lassen kannst. Heute morgen ist die beste Gelegenheit dazu, sofern du dich anderen Menschen öffnen und auf emotionale Unnahbarkeit verzichten kannst.

Zugleich steht heute viel an, was erledigt werden muss. Je strukturierter und verantwortungsbewusster du dabei vorgehst, desto schneller hast du alle deine Pflichten erledigt. Du wirst sehen: Produktiv zu sein, macht dir sogar Spaß.

Tageshoroskop Steinbock

Heute bist du liebenswürdig und mitteilsam. Du merkst schnell: Ein freundliches Wort wirkt Wunder. Du kannst deine Mitmenschen heute mit Leichtigkeit um den Finger wickeln, denn heute verfügst du über besonderes diplomatisches Geschick.

Gleichzeitig fühlst du dich nicht ganz wohl, bist in seltsamer Stimmung, aufgewühlt und überfordert mit einem Gefühl oder einer Situation. Da du persönlich betroffen bist, fehlt es dir an Abstand, doch das kann auch gut sein: Setz dich offen mit deinen Emotionen auseinander und stell dich deinen Ängsten.

Wenn dir der Sinn nach Abwechslung steht, pack es heute an. Vielleicht möchtest du dich mal nach etwas Anregendem umsehen und dich inspirieren lassen. Für dein Wohlbefinden brauchst du Abwechslung und neuen Schwung.

Tageshoroskop Wassermann

Falls du heute keine Lust hast, die Pflichten des Tages auf dich zu nehmen, solltest du heute unbedingt für ein paar lustvolle Momente sorgen. Schließlich ist es deine Pflicht, für dein eigenes Wohl zu sorgen. Zeige nicht nur auf der Arbeit Einsatz, sondern auch für dich und tu etwas für dein persönliches Wohlbefinden!

Das kann zum Beispiel auch ein kleiner Ausbruch aus dem Alltagsleben sein. Vor allem dann, wenn dich heute ein Gefühl der Enge und des Eingesperrtseins überkommt, kannst du diesen Impuls nutzen um dir deinen persönlichen Freiraum zurückzuerobern und ihn zu genießen. Heute morgen stehen die Chancen dafür besonders gut.

Da trifft es sich gut, dass heute Morgen etwas deine Aufmerksamkeit erregt und dich regelrecht begeistert. Doch diese Euphorie hält nicht den ganzen Tag vor. Je weiter er voranschreitet, desto mehr holt dich die Realität ein. Abends bist du etwas nüchterner und siehst die Dinge klarer. Jetzt stellt sich heraus, ob deine Begeisterung berechtigt war.

Tageshoroskop Fische

Du strotzt heute nur so vor Selbstvertrauen und wagst dich an alle möglichen Vorhaben heran, die du dir sonst nicht zugetraut hättest. Sehr gut, denn so kannst du heute einiges erreichen! Pass nur ein wenig auf, dass du dich vor lauter Übermut nicht vollkommen selbst überschätzt. Wenn dir das gelingt, wird es ein erfolgreicher Tag.

Heute bist du in einer kritischen, realitätsnahen und ernsten Stimmung. Wer dir heute ein X für ein U vormachen möchte, dürfte es außerordentlich schwierig haben. Denkarbeiten, die einen klaren Kopf, Konzentration und Zuverlässigkeit erfordern, kannst du heute besonders effizient erledigen.

Um diesen hektischen und herausfordernden Tag besonders gut zu nutzen, wähle am besten ein Projekt oder ein Betätigungsfeld, das dich begeistert. Dann kannst du all deine überschwängliche Energie in dieses Vorhaben lenken und fühlst dich dabei lebendiger denn je. Du verfügst jetzt über ein enormes kreatives Potenzial, aus dem du schöpfen kannst.

