Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 15.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 15.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Mehr als üblich sprichst du über deine Gefühle. Durch das Gespräch findest du leicht Kontakt und zeigst vermutlich auch Interesse für das Seelenleben anderer. Du formulierst deine Gedanken nicht besonders sachlich und logisch, dafür umso menschlicher.

Heute stehen dir viele Türen offen. Wenn du die Chance nutzt, siehst du die schönen, genießerischen Seiten des Lebens und neue Möglichkeiten.

Heute ist ein guter Tag für klärende Gespräche, Briefe oder Lernaufgaben. Der Verstand steht dir wie ein treuer Diener zur Verfügung und scheint nur darauf zu warten, mit herausfordernden Aufgaben beauftragt zu werden.

Tageshoroskop Stier

In deinem Privatleben reagierst du leicht gereizt und ärgerlich, denn du denkst heute fast nur an dich. Im trauten Familienkreis wirbelst du leicht Staub auf. Schwelende Konflikte werden zum offenen Streit. Eine sinnvollere Nutzung dieses Energieschubes wäre ein Arbeitseinsatz in den eigenen vier Wänden, zum Beispiel den Keller aufräumen.

Heute sollte alles eitel Sonnenschein sein. Zumindest bist du besonders offen für alle schönen Dinge dieser Welt, insbesondere ein paar gemeinsame Stunden mit einem lieben Menschen. Du strahlst Charme und Herzlichkeit aus. Dass du ein bisschen eitler oder konsumfreudiger als üblich bist, kümmert heute niemanden.

Heute siehst du deine Schwächen besonders klar. Je weniger du diese akzeptierst, desto mehr stören sie. Fehler sind menschlich. Wenn du zu deinen Mängeln stehst, geht es dir besser. Wo die eigenen Grenzen sind, ist gut zu wissen. Nutze diesen Tag in diesem Sinn!

Tageshoroskop Zwillinge

Mit gestärktem Selbstvertrauen trittst du der Umwelt entgegen, packst die Herausforderungen des Lebens tatkräftig an, vollbringst viel und bleibst doch stets guter Dinge. Fast könnte man sagen, dass Hindernisse wie Schnee in der Sonne schmelzen. Du findest jetzt nahezu überall einen Weg, legst aktiv Hand an und fühlst dich dabei lebendig und dir selbst nahe.

Alles, was schön und angenehm ist, weißt du heute besonders zu schätzen. Du willst es dir gut gehen lassen und verhältst dich auch anderen gegenüber freundlich und liebenswert. Sogar mit Menschen, die ganz anders sind als du, findest du Gemeinsamkeiten und Gesprächsthemen. Smalltalk macht dir Spaß, hitzige Diskussionen lässt du hingegen aus.

Du vergleichst dich heute mit anderen und ärgerst dich, dass du nicht perfekt bist. Dabei sind es doch gerade deine Fehlerchen, die dich so aufregend machen. Das finden auch deine Mitmenschen, die sich heute mal wieder magisch zu dir hingezogen fühlen.

Tageshoroskop Krebs

Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Sieh deine schlechte Laune als Chance, dich selbst besser kennenzulernen. Das gelingt dir, indem du deiner Stimmung auf den Grund gehst. Was stellt die Ursache für deinen Verdruss dar? Was würdest du brauchen, damit es dir und deiner Laune wieder besser geht? Gönne dir genau das!

Du möchtest heute Nachmittag mehr, als dir zusteht. Eine Laune lässt dich leicht Starallüren annehmen, überheblich reagieren oder zu hohe Erwartungen stellen. Zeige deinen momentanen Hang zur Größe in Form von Großzügigkeit und Toleranz anderen gegenüber!

Falls du keine Lust hast, die Pflichten des Tages auf dich zu nehmen, solltest du für ein paar lustvolle Momente sorgen. Leiste deinen Einsatz nicht nur für deine Firma, sondern auch für dich und tu etwas für dein persönliches Wohlbefinden!

Tageshoroskop Löwe

Die Gefühle sind dir an diesem Nachmittag und Abend ins Gesicht geschrieben. Du brauchst Gelegenheit, um dich einfach nach Lust und Laune gehen lassen zu können. Falls du dir nicht gestattest, deine Emotionen zu zeigen, verschaffen sich diese unkontrolliert freie Bahn und lassen dich launisch reagieren.

Du fühlst dich sehr verträumt und romantisch. Schiebe diese Gefühle nicht beiseite, sondern schwelge ruhig ein bisschen darin! Das macht Freude und tut dir gut. Achte nur darauf, dass andere dich in dieser Stimmung nicht ausnutzen.

Irgendwie bist du heute nicht besonders gut aufgelegt. Die Lust auf deine Vorhaben hat dich verlassen, noch dazu musst du dich mit der schlechten Stimmung deiner Mitmenschen herumschlagen. Selbst bist du natürlich auch nicht gerade die Lebensfreude in Person. Versuche, dir etwas Gutes zu tun. Was würde deine Laune heben?

Tageshoroskop Jungfrau

Heute gehst du leichten Schrittes auf deine Ziele zu. Nutze den Schwung und werde aktiv! Du erhältst gleichzeitig ein paar lebendige und farbige Stunden geschenkt. Auch eine sportliche Betätigung bekommt dir ausgezeichnet. Wenn du jetzt nicht handelst, bist du unzufrieden und reagierst auf den kleinsten Anlass aggressiv.

Du lässt dir garantiert nicht die Butter vom Brot nehmen. Die Sterne machen dich durchsetzungsstark. Davor, deine Meinung zu sagen, scheut es dich nicht. Im Gegenteil: Du vertrittst deine Ansichten stark und selbstbewusst und bringst deine Vorhaben damit erfolgreich voran.

Heute tritt die ernstere Seite des Daseins in den Vordergrund. Das Leben ist Pflicht und Arbeit. Die Bürde des Alltags mag dich drücken. Oder man lädt dir mehr Verantwortung auf. Wenn sich dein eigener Perfektionsanspruch in gesunden Grenzen hält, so erlebst du diesen Tag zwar als arbeitsintensiv, aber gleichzeitig auch als befriedigend.

Tageshoroskop Waage

Du bist dir deiner Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse auf ungewöhnlich klare Weise bewusst und kannst entsprechend für dein Wohlbefinden sorgen. Auch für die Anliegen anderer bist du offen und begegnest ihnen mit einer menschlichen und warmen Herzlichkeit.

Du kannst heute Nachmittag im Beruf und am Arbeitsplatz sehr herzlich oder auch ziemlich launisch sein. Ob Freude oder Ärger, was dich bewegt, steht dir ins Gesicht geschrieben. Die Gefühle diktieren diese Stunden. Sorge deshalb für dein Wohlbefinden!

Sofern du willst, erlebst du heute einige außergewöhnliche Stunden. Du kannst den Rahmen des Gewohnten leicht überschreiten und Neues kennenlernen, wenn du nur die Gelegenheit nutzt.

Tageshoroskop Skorpion

Fühlst du dich lebendig und lebenslustig? Du bist spontan, voller Lebensfreude und sehr gefühlvoll. Aber du bist auch ziemlich aufgekratzt und schnell bereit, die Stimmung in Ärger und Aggression umschlagen zu lassen.

Heute Morgen bist du besonders gut gelaunt. Du möchtest aus dem gewohnten Alltag ausbrechen und etwas Ungewohntes tun oder erleben. Sorge für Abwechslung!

Der Tag mag lieblich und vielleicht sogar lau beginnen. Innerhalb von Stunden wechselt die harmonische Stimmung in eine intensive, forschende und tiefgründige Atmosphäre und du dürftest den Tag um einiges kritischer und aufgewühlter beenden, als du ihn begonnen hast.

Tageshoroskop Schütze

Nutze diesen Tag für eine heikle Diskussion, eine anspruchsvolle Gedankenarbeit, ein Vorstellungsgespräch oder eine andere geistige Herausforderung. Dein Verstand arbeitet ausgesprochen präzise und klar und du bist fähig, komplizierte Zusammenhänge zu überblicken und zu formulieren.

Hast du das Gefühl, dass dir kaum etwas gelingt? Vieles, was du angehst, entzieht sich dir, entpuppt sich als Illusion oder verläuft im Sand. Fälle keine großen Entscheidungen und lass die wichtigen Arbeiten ruhen! Besonders gut gelingen dürfte dir ein Einsatz für andere.

Handelst du so, dass du dich dabei wohlfühlst? Schlucke Ärger nicht hinunter, sondern sage, was dir auf dem Herzen liegt! Diesen Nachmittag und Abend drücken die Emotionen besonders und drängen zum Ausbruch.

Tageshoroskop Steinbock

Ein freundlicher Mensch öffnet dir eine Tür. Wenn du die Chance wahrst und nicht achtlos daran vorbeigehst, siehst du die schönen, genießerischen Seiten des Lebens und neue Möglichkeiten.

Verletzt jemand deine Gefühle? Oder reagierst du aus einer Laune heraus mit Emotionen, wo eigentlich Sachlichkeit angebracht wäre? Verstand und Gefühl stehen diesen Nachmittag und Abend in besonderem Gegensatz.

Eigentlich sind alle ziemlich nett zu dir. Trotzdem fällt es dir gar nicht so leicht, diese Freundlichkeit auch zurückzugeben. Bemühe dich dennoch, dann kann das ein richtig schöner Tag werden. Deine Kontakte tun dir gut und du fühlst dich wohl im Kreis deiner Freunde.

Tageshoroskop Wassermann

Am liebsten möchtest du den Tag in aller Ruhe und Gemütlichkeit verbringen. Du bist ein liebenswürdiger Mensch, charmant und anpassungsfähig. Besonders heute reagierst du empfindlich auf Streit und harte Worte. Doch aufgepasst: Du verhältst dich vielleicht auch dann passiv, wenn du dich eigentlich wehren müsstest.

Du bist ein Optimist, mit der inneren Haltung, das große Los gezogen zu haben. Besonders heute siehst du das Positive. Wenn du allerdings zu sehr auf dein Glück vertraust, könnte es Probleme geben. Du neigst dazu, die Realität zu vergessen. Achtung vor Maßlosigkeit, beispielsweise beim Essen!

Hörst du nur, was du hören willst? Heute identifizierst du dich stark mit deinen eigenen Gedanken. Bemühe dich um ein offenes Ohr! Wenn du zugleich mit deiner ganzen Persönlichkeit hinter dem stehst, was du sagst, findest du für fast alles Verständnis. Trockene Argumentation provoziert Streit.

Tageshoroskop Fische

Möchtest du das Leben genießen und gelingt es dir doch nicht so recht? Du neigst dazu, Enttäuschungen mit Konsum zu kompensieren. Dabei vergisst du leicht die Konsequenzen, z. B. später ins Haus flatternde Rechnungen oder zusätzliche Kilos auf der Waage. Halte dich ein bisschen zurück!

Die Welt begrüßt dich heute Vormittag mit einem Lächeln. Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonst du das Positive und siehst über Nachteile hinweg. Schiefläuft nur dann etwas, wenn du übertreibst.

Romantik hat heute Hochkonjunktur! Die verträumte Stimmung bringt euch einander in liebevoller Atmosphäre näher. Wie wäre es mit einem Dinner bei Kerzenschein und sanften Pianoklängen?