Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 16.12.2022

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 16.12.2022 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Kompromissbereit

Drückt dich ein Konflikt im Zusammenhang mit einer Liebschaft? Oder möchtest du einfach einmal genießen und findest doch nicht, was du im Moment brauchen würdest, um dich zu entspannen? Sei nett zu dir selbst und gönn dir eine kleine Wohltat!

Persönlich aufgewühlt?

Das Leben kann heute Vormittag für einen kurzen Moment sehr intensiv werden und deine Gefühle aufwühlen. Auch wenn du versuchst, eine sachliche und unbeteiligte Haltung einzunehmen, so dürften die Wellen doch höherschlagen und die Situation könnte ein persönliches Engagement verlangen. Sieh es als Chance, Unklarheiten zu beseitigen.

Nimm, was das Leben dir bietet

Heute stehen dir viele Türen offen. Wenn du die Chance nutzt, siehst du die schönen, genießerischen Seiten des Lebens und neue Möglichkeiten.

Tageshoroskop Stier

Abwechslung in der Partnerschaft

Bist du für ein Experiment zu zweit aufgelegt? Du brauchst eine Abwechslung im partnerschaftlichen Bereich. Vielleicht hast du eine außergewöhnliche Idee. Von einem extravaganten gemeinsamen Wochenende über einen Ausflug ins Reich der Erotik bis hin zu einem heftigen Ehekrach ist alles möglich.

Eine Neigung zum Träumen und Idealisieren

Deine verträumte, schwärmerische Stimmung kann ein paar Stunden zu zweit mit dem wunderschönen Gefühl des Einsseins verzaubern. Da du gerade mehr wie auf Wolken schwebst als fest auf dem Boden der Realität stehst, bist du offen für alles Romantische, Kreative und Fantasievolle, öffnest jedoch auch Missverständnissen und Unklarheiten Tür und Tor.

Besitzen wollen

Du magst schöne Dinge und willst diese auch gerne besitzen. Spürst du den Impuls zum Kaufen und Genießen? Wenn du heute einen Einkaufsbummel machst, gibst du viel Geld aus. Du hast ein besonderes Gefühl dafür, deine kleinen und größeren Besitztümer mit viel Liebe zu hegen, zu pflegen und zu vermehren, dir aber eventuell auch unnütze Dinge anzuschaffen.

Tageshoroskop Zwillinge

Kommunikativ, kompromissbereit und wenig durchsetzungsfähig

Heute brauchst du für deinen Verstand eher leichte Kost. Theater, Kunst oder ein gutes Gespräch mit einem lieben Menschen liegen dir mehr als harte Denkarbeit oder konfliktgeladene Auseinandersetzungen. Deine momentane Stärke liegt darin, liebenswürdig auf andere zuzugehen und neue Kontakte zu schließen. Entsprechend bist du wenig durchsetzungsfähig.

Gelegenheit, Pläne umzusetzen

Heute mag dir vieles leicht von der Hand gehen. "Gesagt, getan" könnte das Motto heißen. Im Gespräch wirkst du überzeugend und durchsetzungsfähig, ohne aggressiv zu werden. Was du tust, ist wohlüberlegt. Das bietet eine gute Basis für ein Vorhaben, nimmt dir jedoch die Handlung selbst nicht ab.

Fragen stellen

Heute fragst du etwas intensiver nach dem Warum vieler Dinge. Ein forschender Zug lässt dich Ungereimtheiten aufspüren und konzentrierter darüber nachdenken. Auch anderen gegenüber lässt du dich nicht mit Halbheiten abspeisen, sondern machst deinen Einfluss auf eine klarere und weniger duldsame Weise geltend, als man es von dir gewohnt ist.

Tageshoroskop Krebs

Sorge für dein Wohlbefinden!

Bedürfnisse, denen du kein Gehör schenkst, melden sich heute besonders deutlich. Hast du die Möglichkeit, dich zu zeigen und Anerkennung zu erhalten? Dein Wohl hängt davon ab, wie oft du gebührend Beachtung findest.

Mit Gefühl aktiv sein

Du handelst heute, insbesondere am Nachmittag und Abend, spontaner, direkter und gefühlvoller als üblich. Je mehr das Kind in dir zum Zuge kommt, umso mehr Spaß kannst du haben.

Die Realität vergessen

Du bist in einer verträumten Stimmung. Für ein paar Stunden kannst du in der Natur oder bei Musik herrlich entspannen und die Probleme des Alltags vergessen. Nimm dir heute Nachmittag oder Abend die Zeit dafür!

Tageshoroskop Löwe

Intensiver Austausch

Heute fällt es dir unheimlich leicht, deine Gefühle anderen gegenüber auszudrücken. Du unterhältst dich gern mit deinen Mitmenschen und redest sehr offen. Dabei geht es dir aber auch darum, auf deine Gesprächspartner:innen einzugehen und über deren Innenleben zu sprechen. So ergeben sich sehr schöne Momente und der Kontakt vertieft sich.

Es könnte laut werden

Sag deine Meinung! Verbale Durchsetzung ist an der Tagesordnung. Man greift dich im Gespräch an, du nimmst die Herausforderung an und in Kürze sind ein hitziger Streit oder eine gute Diskussion im Gange.

Veränderungen

Mit einiger Wahrscheinlichkeit erlebst du heute einschneidende Umstrukturierungen. Beeinflussen und beeinflusst werden, das sind die Gegensätze, mit denen du konfrontiert wirst. Zugleich siehst du aber auch die sich bietenden Chancen.

Tageshoroskop Jungfrau

Wie gut planst du dein Vorgehen?

Es mag sein, dass du denkst, ziemlich unvernünftig oder unüberlegt zu handeln. Oder nehmen andere deine Vorgehensweise kritisch unter die Lupe? Du kannst den Fehdehandschuh aufheben und einen Streit vom Zaun brechen oder aber gründlich über deine Durchsetzungsstrategien nachdenken.

Verletzlich

Deine Gefühle werden kurz aufgewühlt, sei es, dass jemand dich verletzt oder dass du an die dunkleren Seiten des Lebens erinnert wirst. Du kannst vor allem in der zweiten Tageshälfte auch andere leicht verletzen. Aber keine Sorge: Der Spuk ist bald vorbei.

Pflicht kann Freude machen

Den täglichen Pflichten nachzukommen kann ein wohltuendes Gefühl beinhalten. Heute Nachmittag und Abend darfst du die innere Zufriedenheit spüren, die eine Arbeit oder eine erbrachte Leistung mit sich bringen.

Tageshoroskop Waage

Das Gemeinsame im Gespräch hervorheben

Achtung: Heute bist du bereit, Probleme zu übersehen, nur um die friedliche Stimmung nicht zu beeinträchtigen. Konfliktträchtigen Gesprächsstoff vermeidest du. Es wäre besser, die Ungereimtheiten beim Namen zu nennen. Suche zusammen mit dem Gesprächspartner einen gemeinsamen Nenner und schaffe so eine neue, echte und tiefere Harmonie!

Gefallen am Majestätischen

Du gehst auf eine großzügige und herzliche Art und Weise auf andere Menschen zu. Dein Charme und deine spontane Direktheit öffnen dir manche Tür. Besonders heute wirkst du im Umgang mit anderen selbstsicher. Fast könnte man sagen, du strahlst etwas Majestätisches aus. Du bist auch anspruchsvoll und dem Luxus nicht abgeneigt.

Suche das Gespräch!

Das richtige Wort am richtigen Ort wirkt heute besondere Wunder. Der persönliche Austausch mit deinem:r Partner:in, mit Kolleg:innen oder auch mit einem:r Unbekannten kann zu einer wohltuenden Bereicherung dieses Tages werden. Vorsicht bei wichtigen Verhandlungen: Deine Zunge ist ziemlich locker und Gefühle spielen mehr mit, als dir lieb ist.

Tageshoroskop Skorpion

Liebenswürdig und mit Gefühl

Alles Neue sagt dir heute besonders zu und du bist offen für entsprechende Begegnungen. Auch selbst bist du vermutlich bereit, eine sanfte, friedvolle, eventuell auch passive Stimmung zu verbreiten und würdest den Tag wohl gerne zusammen mit einem netten Menschen genießen.

Hinaus aus dem Alltagstrott

Heute Morgen bist du besonders gut gelaunt. Du möchtest aus dem gewohnten Alltag ausbrechen und etwas Ungewohntes tun oder erleben. Sorge für Abwechslung!

Gefühle beeinträchtigen das Denken

Verletzt jemand deine Gefühle? Oder reagierst du aus einer Laune heraus mit Emotionen, wo eigentlich Sachlichkeit angebracht wäre? Verstand und Gefühl stehen diesen Vormittag in besonderem Gegensatz.

Tageshoroskop Schütze

Mit Herz und Verstand

Nutze die erste Tageshälfte für eine heikle Diskussion, eine anspruchsvolle Gedankenarbeit, ein Vorstellungsgespräch oder eine andere geistige Herausforderung. Dein Verstand arbeitet ausgesprochen präzise und klar und du bist fähig, komplizierte Zusammenhänge zu überblicken und zu formulieren.

Zum Träumen geneigt

Ab dem Mittag ist dann eine gute Zeit zum Träumen, denkbar ungeeignet für wichtige Entscheidungen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wohl aber einer klaren Urteilsfähigkeit. Kreativ und künstlerisch bist du in Hochform. Ansonsten bist du eher müde und brauchst vielleicht einfach einen Tag Ruhe.

Sich zeigen

Du und deine Mitmenschen sind heute besonders großzügig und herzlich. Du neigst aber auch mehr als üblich zu einer eigennützigen Selbstdarstellung. "Wer ist der:die Größte?" oder "Wie viel Beachtung bekomme ich?" könnten die Fragen lauten, die du mit theatralischem Geschick auf der Bühne des Lebens in Szene setzt.

Tageshoroskop Steinbock

Das Leben in seiner ganzen Intensität anpacken

Was du heute in Angriff nimmst, ist von besonderer Intensität geprägt. Deine Handlungen haben Konsequenzen und bewirken leicht mehr als in deiner Absicht liegt. Ohne es zu wollen, kannst du einiges in Gang bringen. Auch eine angeregte und innige Sexualität kann deinem Bedürfnis, aufs Ganze zu gehen, gerecht werden.

Aufgenommen im Kreise von Gleichgesinnten

Die Nähe und Gemütlichkeit, die du heute bei Freund:innen findest, geben dir viel Lebensfreude. Dein Freundeskreis kann jetzt ein Ort der Entspannung für dich sein. Nimm dir die Zeit und pflege die Kontakte, die du nicht verlieren möchtest! Auch in Gruppen begegnet man dir mit Offenheit und Liebenswürdigkeit.

Charmante Konversation

Du gehst mit offenen Augen durch die Welt und nimmst ganz bewusst all das Schöne und Positive um dich herum wahr. Wenn dir etwas gefällt, dann sag es auch. Jetzt traust du dich vielleicht, jemandem deine Liebe zu gestehen oder einfach ein schönes Kompliment zu machen. Gespräche verlaufen heute sehr angenehm.

Tageshoroskop Wassermann

Stimmungsschwankungen

Bist du ein bisschen launisch und weißt nicht so recht, was du willst? Du hast vermutlich wenig Lust, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wille und Gefühl wecken unterschiedliche Bedürfnisse. Die innere Spannung lässt dich vor allem am Vormittag auf den geringsten Anlass ärgerlich reagieren. Gönn dir ein bisschen Ruhe.

Wer dich liebt, hat deine Launen zu ertragen

Deine Lieben können es dir heute Nachmittag nur schwer recht machen. Je näher du einem Menschen stehst, umso emotionaler reagierst du. Du willst dich zurücklehnen und umsorgt werden und brauchst ein paar Streicheleinheiten. Sorge für dein Wohlbefinden!

Neigung zum Maßlosen

Du bist diesen Nachmittag und Abend unersättlich und willst vermutlich zu viel. Deine Erwartungen sind tendenziell hoch und können entsprechend leicht enttäuscht werden. Nicht dass du bescheiden sein solltest, aber verwechsel Großzügigkeit nicht mit Maßlosigkeit.

Tageshoroskop Fische

Gemäß dem Gefühl handeln

Du hast gute Chancen, wenn du dich jetzt für dein Wohlbefinden einsetzt. In Belangen, die dich persönlich ansprechen, bist du aktiv, beispielsweise indem du eine Kaffeepause auch wirklich einhältst, wenn du diese brauchst. Gib deinen Bedürfnissen und deiner Gefühlswelt in Taten Ausdruck! Aber Achtung: Du reagierst unbeschwerter und unüberlegter als sonst.

Mehr Vergnügen als gewohnt

Eine heitere Stimmung lässt dich allen mit Freundlichkeit und Herzenswärme begegnen. Und natürlich färbt dies ab, und auch du erfährst Großmut und Herzlichkeit. So werden ein gesellschaftlicher Anlass oder eine Begegnung mit einem lieben Menschen zu einem besonderen Fest. Du lässt fünf gerade sein und bist dir und anderen gegenüber großzügig.

Aufgepasst, was du sagst!

Du sprichst heute eine deutlichere Sprache als sonst, denn dein Geist und Verstand sind besonders angeregt. So kannst du einerseits deinen Willen klar äußern, rufst jedoch gerade dadurch auch den Widerstand der Mitmenschen auf den Plan. Eine Tendenz, mehr zu sagen, als du eigentlich beabsichtigst, könnte dich jetzt in unangenehme Situationen bringen.