Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 22.12.2022

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 22.12.2022 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Dieser Tag eignet sich hervorragend für Informationsaustausch und Verhandlungen. Ohne auf faule Kompromisse einzugehen, strebst du ein gegenseitiges Verständnis mit deinen Gesprächspartner:innen an. Gleichzeitig bist du dir deiner eigenen Ziele bewusst und vermagst deine Anliegen gut zu formulieren.

Wie bewusst bist du dir deiner Schwächen? Jetzt sind Situationen wahrscheinlich, die dir Grenzen und Mängel vor Augen führen. Daran ist nichts Nachteiliges, sofern du keine Unfehlbarkeit von dir verlangst. Haben in deinem Selbstbild Schwächen keinen Platz, so kann deine Haltung jetzt infrage gestellt werden.

Deine verträumte, schwärmerische Stimmung kann ein paar Stunden zu zweit mit dem wunderschönen Gefühl des Einsseins verzaubern. Da du gerade mehr wie auf Wolken schwebst, als fest auf dem Boden der Realität stehst, bist du offen für alles Romantische, Kreative und Fantasievolle, öffnest jedoch auch Missverständnissen und Unklarheiten Tür und Tor.

Tageshoroskop Stier

Heute steckst du voller Lebensfreude und kannst jede Menge Spaß haben. Lebe deine Gefühle ruhig aus und tu Dinge, die dir Freude bereiten. Ein wenig solltest du aber darauf achten, dass du nicht übers Ziel hinausschießt. Denn dann kann deine Energie sich auch in Aggression verwandeln.

Deine Gedanken schweifen leicht in eine Fantasiewelt ab. Du nimmst dich selbst nicht so wichtig, denkst solidarischer und bist entsprechend bereit zum Zuhören. Zugleich bist du aber auch leicht zu beeindrucken und beeinflussbar.

Bist du ein bisschen launisch und weißt nicht so recht, was du willst? Du hast vermutlich wenig Lust, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wille und Gefühl wecken unterschiedliche Bedürfnisse. Die innere Spannung lässt dich vor allem am Vormittag auf den geringsten Anlass ärgerlich reagieren. Gönne dir ein bisschen Ruhe.

Tageshoroskop Zwillinge

Fühlst du dich eingeengt? Oder versuchst du, andere mit allen Mitteln an dich zu binden? Liebe ist immer auch ein Machtspiel. Heute siehst und spürst du eine andere, aber deswegen nicht minder faszinierende Seite im Zusammensein mit deinem:r Partner:in.

Das Leben kann heute Vormittag für einen kurzen Moment sehr intensiv werden und deine Gefühle aufwühlen. Auch wenn du versuchst, eine sachliche und unbeteiligte Haltung einzunehmen, so dürften die Wellen doch höherschlagen und die Situation könnte ein persönliches Engagement verlangen. Sieh es als Chance, Unklarheiten zu beseitigen.

Deine körperlichen und seelischen Bedürfnisse möchten gehört werden. Erfülle dir die kleinen Wünsche nach Geborgenheit und mache, was dir gerade Lust bereitet! Vor allem heute Vormittag kannst du damit dein Wohlbefinden erheblich steigern.

Tageshoroskop Krebs

Liebe ist auch Pflicht. Du zeigst dich nahestehenden Menschen gegenüber zuverlässig und bemühst dich, sie zu unterstützen. Auch du möchtest auf andere bauen und wählst deine Kontakte entsprechend.

Du hast jetzt sehr viele Ideen. Erfindergeist, Kreativität und Lust an geistiger Akrobatik mögen dich packen. Geduld zum Zuhören, ernsthafte Gespräche und zu viel Genauigkeit solltest du heute nicht von dir fordern. Du bist offen für neues Gedankengut, insbesondere im technischen Bereich.

Du kannst ein paar entspannende Stunden genießen und es dir gut gehen lassen, am besten mit einem lieben Menschen. Wie wäre es, wenn du heute Vormittag selbst die Initiative dazu ergreifen würdest?

Tageshoroskop Löwe

Deine Gefühle wollen heute aus dir herausbrechen. Es ist jetzt nicht gut, sie zu verstecken oder zu verdrängen. Gib ihnen lieber Raum und lass dich einfach mal ein bisschen gehen. Das tut unheimlich gut. Wenn du die Gefühle von dir wegschiebst, bist du hingegen sehr angespannt und gereizt.

Du bist in bester Stimmung und hast Lust, mal etwas Besonderes zu erleben. Deswegen durchbrichst du heute die normalen Routinen und kümmerst dich darum, dass es mal anders läuft als sonst. Das macht Spaß und tut gut.

Hast du diesen Morgen wenig Lust, deinen Pflichten nachzukommen? Was würdest du brauchen, damit es dir so richtig gut geht? Falls du schlecht gelaunt bist, vergiss nicht, dass du allein die Verantwortung für dein Wohlbefinden trägst.

Tageshoroskop Jungfrau

Falls du in diesen Tagen etwas unternimmst, bist du möglicherweise von deinen eigenen Handlungsfähigkeiten überrascht. Du entdeckst eine neue, tatkräftige Seite an dir selbst. Es braucht zwar einige Anstrengung, um aktiv zu werden, aber wenn du dich darum bemühst, kommst du deinen Zielen einen großen Schritt näher.

Deine eigenen Fehler kannst du heute nicht verdrängen. Versuche es auch gar nicht, sondern stehe dazu! Schließlich ist es ganz normal, dass du auch ein paar Schwächen hast. Wenn du deine Grenzen kennst, kann das sehr hilfreich sein.

Du sprichst heute eine deutlichere Sprache als sonst, denn dein Geist und Verstand sind besonders angeregt. So kannst du einerseits deinen Willen klar äußern, rufst jedoch gerade dadurch auch den Widerstand der Mitmenschen auf den Plan. Eine Tendenz, mehr zu sagen, als du eigentlich beabsichtigst, könnte dich jetzt in unangenehme Situationen bringen.

Tageshoroskop Waage

Weißt du zu wenig? Oder schwätzt du zu viel? Vielleicht bist du auch allzu neugierig oder flatterhaft oder musst Kritik über dich ergehen lassen. Worüber du auch immer stolperst, es fordert dich auf, mehr nachzudenken und dich um eine bessere Kommunikation zu bemühen.

Verbotene Themen üben einen besonderen Reiz aus. Du wagst es, unangenehmen Wahrheiten ins Gesicht zu sehen. Deine Gedanken gehen tief, forschen nach dem wahren Kern der Dinge und machen auch vor dem Dunkeln nicht Halt. Das ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um eigene Schattenseiten kennenzulernen!

Deine innere Stimme sagt dir, dass dir ein bisschen Abwechslung heute Vormittag ganz gut bekäme. Lass dich darauf ein und gestatte dir eine Unterbrechung im gewohnten Tagesablauf!

Tageshoroskop Skorpion

Die Stimmung in dir und um dich herum mag ein wenig schwermütig und intensiv sein. Das Tiefgründige und Geheimnisvolle üben eine leichte Faszination auf dich aus und du dürftest dich geradezu in deinem Element fühlen. Sie erkennen, für wen du echte Zuneigung und tiefe Gefühle empfindest.

Ein Gespräch kann anregend sein und Verständnis, Nähe und Harmonie schaffen, und dies insbesondere heute. Du bist mehr als sonst bereit, sich mit deinem:r Partner:in, im Freundeskreis, mit Kolleg:innen oder Unbekannten auszutauschen und das Gemeinsame zu betonen.

Beziehungen sind manchmal schwierig. Du erlebst heute möglicherweise die weniger erfreulichen Aspekte des Zusammenseins. Vielleicht hast du sogar den Eindruck, zu wenig beziehungsfähig zu sein. Lass dich nicht entmutigen und gehe auf andere Menschen zu!

Tageshoroskop Schütze

Die Chancen stehen gut, um den eigenen Spielraum zu erweitern. Wenn du dich umschaust, findest du offene Türen, die dich zu neuen Erfahrungen einladen. Mit einem gefestigten Selbstbewusstsein kannst du Hindernisse und Schwierigkeiten meistern.

Sorge diesen Vormittag für dein Wohlbefinden und fordere nicht zu viel von dir selbst! Du dürftest leicht ungehalten reagieren, wenn jemand Erwartungen an dich stellt. Was du jetzt brauchst, sind ein paar Streicheleinheiten.

Deine Gedanken schweifen mit Leichtigkeit in eine Fantasiewelt ab. Du bist dir selbst nicht so wichtig, denkst solidarischer und bist entsprechend bereit zum Zuhören. Zugleich bist du aber auch leichter zu beeindrucken und sehr beeinflussbar.

Tageshoroskop Steinbock

Diesen Nachmittag oder Abend dürften dir ein paar Stunden zu zweit sehr gelegen kommen. Das Zusammensein mit einem lieben Menschen kann dir jetzt das Wohlbefinden vermitteln, das du brauchst. Auch wenn du nicht zu Taten aufgelegt bist, musst du eventuell doch den ersten Schritt dazu unternehmen.

Vor allem in den Nachmittagsstunden ist dein Denken mehr von einer warmen Herzlichkeit als von kühler Sachlichkeit geprägt. Eine günstige Gelegenheit für gute, persönliche Gespräche!

Vielleicht packt dich heute Morgen die Lust, die eigenen vier Wände zu verlassen und dich nach etwas Anregendem umzusehen. Für dein Wohlbefinden brauchst du Abwechslung und neuen Schwung.

Tageshoroskop Wassermann

Sich einer romantischen Stimmung hinzugeben und ein bisschen von der großen Liebe zu träumen, dürfte heute eine besondere Wohltat sein. Nimm dir die Zeit dazu!

Was würdest du heute Nachmittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was du dir vorgenommen hast. Für ein paar Stunden stehst du unter einer inneren Spannung, die dich beim geringsten Anlass emotional reagieren lässt. Gönne dir ein bisschen Ruhe.

Pflichten sind nicht unbedingt das, worauf du heute Nachmittag besonders Lust hast. Versuche doch, das für dich heute aktuelle Thema "Lust und Pflicht" so anzugehen, dass du es dir zur Pflicht machst, für ein paar lustvolle Augenblicke zu sorgen!

Tageshoroskop Fische

Heute Vormittag läuft bei dir alles rund, denn du bist innerlich ausgeglichen. Du kannst den Tag genießen oder die gute Stimmung nutzen, um nahezu mühelos einige Pflichten zu erfüllen. In jedem Fall bist du ausgesprochen zufrieden und gelassen.

Du handelst heute, insbesondere am Vormittag, spontaner, direkter und gefühlsvoller als üblich. Je mehr das Kind in dir zum Zuge kommt, umso mehr Spaß kannst du haben.

Die etwas tiefgründige und leicht gespannte Stimmung des heutigen Tages dürfte dir zusagen, fühlst du dich doch grundsätzlich wohl, wenn Emotionen angesprochen werden. Dieser Tag eignet sich besonders, um Situationen oder auch Beziehungen zu hinterfragen.