Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 23.12.2022

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 23.12.2022 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Lass dich von der Liebe zutiefst berühren! Partnerschaft, Freundschaft, aber auch kleine Begegnungen im Alltag können dich nachhaltig beeindrucken. Festhalten kannst du dagegen einen Menschen nicht. Diese Tatsache mag dir heute in besonderem Ausmaß klar werden. Eifersucht begleitet den Wunsch, den geliebten Menschen fest an sich zu binden. Gestehe anderen mehr Freiraum zu, dann geht vieles leichter.

Du kannst jetzt eigene wunde Punkte besonders gut erkennen. Damit wirst du auch die Unzufriedenheit über die eigene Unzulänglichkeit spüren. Du kannst dich dagegen wehren – was dich viel Energie kostet und letztlich wenig bringt - oder du kannst die eigenen Schwächen annehmen und das Verständnis für menschliches Unvermögen vertiefen.

An deiner äußeren Erscheinung siehst du heute eher die Makel als positive Aspekte. Vielleicht fühlst du dich unbeholfen und linkisch und eckst mit deinem Verhalten an. Solche Unannehmlichkeiten schätzt niemand, doch sie decken auch tatsächliche Schwachpunkte auf. Je besser du diese kennst, umso besser kannst du dich darauf einstellen.

Tageshoroskop Stier

Die Melancholie stattet dir heute einen Besuch ab und bringt dich zum Nachdenken. Zum einen fühlst du dich dadurch etwas schwermütig, zum anderen ist dein Draht zu deinen eigenen Gefühlen nun besonders stark. Es gelingt dir besser, deine eigenen Emotionen einzuordnen und zu verstehen. Nutze das, um herauszufinden, wie du für eine bestimmte Person empfindest. Auch andere emotionale Sehnsüchte und Bedürfnisse könnten heute zutage treten.

Achte heute besonders gut auf deine eigenen Bedürfnisse und sorge dafür, dass es Körper und Seele gut geht. Am besten, du nimmst dir Zeit, um etwas zu tun, was dir wirklich Freude macht. Erfüllen dir doch mal einen kleinen Wunsch! Das tut besonders am Vormittag richtig gut.

Macht ist das Tagesthema. Mach deinen Einfluss geltend, wenn du nicht willst, dass man einfach über dich verfügt! Vertraue der eigenen Kraft und setze deine Überzeugungen durch! Wenn Sie es nicht tun, könnten Sie auf der Strecke bleiben.

Tageshoroskop Zwillinge

Vor allem in den Nachmittag- und Abendstunden verführt oder verunsichert dich eine romantische und verträumte Stimmung. Lass dich darauf ein! Du bist jetzt besonders beeinflussbar, pass daher ein wenig auf.

Heute ereilt dich eine etwas gedrückte, aber nicht unbedingt unangenehme Stimmung. Du fühlst dich vom Düsteren angezogen, magst alles, was mysteriös auf dich wirkt. Schiebe diese tiefgründigen Gefühle nicht von dir, sondern gib ihnen Raum. Denn so kannst du einiges über dich selbst erfahren, und das tut gut.

Lass dich auf deine Gefühle ein! Das Kind in dir möchte diesen Nachmittag und Abend ein paar Streicheleinheiten von dir. Wenn du ein bisschen nett zu dir selbst bist, wirst du zufriedener sein.

Tageshoroskop Krebs

Möglicherweise hast du die Tendenz, aus einem kleinen Misserfolg ein Drama zu machen. Das Leben kann manchmal ungerecht sein. Heute braucht es besonders wenig, um dich zum Grübeln zu veranlassen. Wo viel Schatten ist, ist aber auch viel Licht. Du begegnest dem Leben mit besonderer Tiefe und Leidenschaft.

Da du ein entspanntes Klima verbreitest, begegnen dir die Mitmenschen mit Wohlwollen. Beziehungen gedeihen auf diesem liebevollen Boden besonders gut. Wenn du Konflikte auszutragen hast, so eignet sich die Zeit gut dafür. Du bist bereit, sowohl auf die Anliegen des Gegenübers einzugehen als auch dich selbst klar zum Ausdruck zu bringen.

Hast du Lust, über deine verrückten Ideen zu sprechen? Dann solltest du es tun, auch wenn du damit einiges Kopfschütteln provozierst. Kein Einfall ist zu absurd, um nicht mindestens in Gedanken durchgespielt zu werden. Höre auf deine innere Stimme! Stress und Nervosität sind mögliche Folgen einer unterdrückten Vorstellungskraft.

Tageshoroskop Löwe

Bedürfnisse, denen du kein Gehör schenkst, melden sich heute besonders deutlich. Hast du die wohltuende Intensität, die du für dein Wohlbefinden brauchst? Dein Wohl hängt davon ab, wie gut du für die nötige Tiefe sorgst.

Vertraue auf deine Kraft! Du kannst deinen Einfluss geltend machen und deine Überzeugungen durchsetzen. Du wirkst intensiver als sonst, ziehst aber auch aufwühlende Situationen an.

Du neigst insbesondere in der zweiten Tageshälfte zu Unsachlichkeit. Gedanken und Gefühle vermischen sich. Im Gespräch bist du subjektiver und lässt dich mehr von Emotionen beeinflussen als üblich.

Tageshoroskop Jungfrau

Es mag sein, dass du denkst, ziemlich unvernünftig oder unüberlegt zu handeln. Oder nehmen andere deine Vorgehensweise kritisch unter die Lupe? Du kannst den Fehdehandschuh aufheben und einen Streit vom Zaun brechen oder aber gründlich über deine Durchsetzungsstrategien nachdenken.

Das Gefühl ist heute überall mit dabei. Du kannst Gesprächen eine persönliche Note geben, indem du von deinen Wünschen und Gefühlen sprichst und auf die Anliegen der anderen eingehst.

Die Gefühle sind dir an diesem Nachmittag und Abend ins Gesicht geschrieben. Du brauchst Gelegenheit, um dich einfach nach Lust und Laune gehen lassen zu können. Falls du dir nicht gestattest, deine Emotionen zu zeigen, verschaffen sich diese unkontrolliert freie Bahn und lassen dich launisch reagieren.

Tageshoroskop Waage

Mehr als üblich sprichst du über deine Gefühle. Durch das Gespräch findest du leicht Kontakt und zeigst vermutlich auch Interesse für das Seelenleben anderer. Du formulierst deine Gedanken nicht besonders sachlich und logisch, dafür umso menschlicher.

Vermutlich warten eine Menge Arbeit, Pflichten und Verantwortung auf dich. Heute bist du außerordentlich leistungsfähig und kannst viel erledigen, vorausgesetzt, du stellst dich den Herausforderungen.

Heute Morgen bist du besonders gut gelaunt. Du möchtest aus dem gewohnten Alltag ausbrechen und etwas Ungewohntes tun oder erleben. Sorge für Abwechslung!

Tageshoroskop Skorpion

Anfangs fühlst du dich vielleicht noch etwas träge, doch darauf solltest du nicht hören. Denn wenn du erst einmal richtig in Schwung kommst, kann dich kaum etwas aufhalten. Raffe dich also auf, unternimm etwas und arbeite an deinen Zielen. Dann erwacht deine Tatkraft wie von selbst.

Heute gerätst du immer wieder in Situationen, in denen du deine Grenzen erreichst. Du stellst fest, dass du manches nicht gut kannst, das kann dich ärgern. Allerdings sollte es das nicht. Denn schließlich bist du wie jeder Mensch nicht perfekt. Akzeptiere dass du nicht unfehlbar sein kannst.

Achtung: Heute bist du bereit, Probleme zu übersehen, nur um die friedliche Stimmung nicht zu beeinträchtigen. Konfliktträchtigen Gesprächsstoff vermeidest du. Es wäre besser, die Ungereimtheiten beim Namen zu nennen. Suche zusammen mit dem Gesprächspartner einen gemeinsamen Nenner und schaffe so eine neue, echte und tiefere Harmonie!

Tageshoroskop Schütze

Eine positive Sicht der Dinge erleichtert dir jetzt vieles. Du verfügen über Weitsicht und ein gestärktes Selbstvertrauen. Fast jedes realistische Vorhaben lässt sich mit einer positiven Haltung verwirklichen. Nutze die Gelegenheit! Mit so viel Elan und Optimismus gehst du nicht immer ans Werk.

Die tendenziell passive Stimmung, die heute vorherrscht, lässt dich anfällig werden für Zugeständnisse. Pass auf, dass du nichts versprichst, das du später bereust! Sein ist wichtiger als Tun. Wenn du dies beherzigst, werden dir heute ein paar sonnige und genussvolle Stunden geschenkt. Pflege deine Beziehungen und lass es dir gut gehen!

Lass dich nur dann verführen, wenn du es auch wirklich willst! Dies gilt nicht nur in intimen Begegnungen, sondern auch im ganz gewöhnlichen Alltag. Achte darauf, dass du keine halbherzigen Kompromisse eingehst, nur weil du nicht Nein sagen möchtest. Finde den Mittelweg, setze dich durch, ohne dein Gegenüber unnötig zu verletzen!

Tageshoroskop Steinbock

Was du heute in Angriff nimmst, ist von besonderer Intensität geprägt. Deine Handlungen haben Konsequenzen und bewirken leicht mehr als in deiner Absicht liegt. Ohne es zu wollen, kannst du einiges in Gang bringen. Auch eine angeregte und innige Sexualität kann deinem Bedürfnis, aufs Ganze zu gehen, gerecht werden.

Jetzt kannst du deine langfristigen Ziele besonders klar erkennen. Du musst dich allerdings darum bemühen, deinen Lebensweg bewusst vor dem inneren Auge aufzuspannen. Welche Richtung hast du in den letzten Jahren angestrebt? Bist du auf dem richtigen Weg? Welches sind die nächsten Schritte?

Vermutlich liegt dir der Sinn nicht nach konzentrierter Denkarbeit oder klärenden Gesprächen. Du träumst lieber ein bisschen, als dass du dich um die Anforderungen des Alltags kümmerst. Um Missverständnisse zu vermeiden, solltest du dich bei wichtigen Dingen um eine klare Formulierung und wahrheitsgetreue Aussagen bemühen. Vergewissere dich, dass du richtig verstanden worden bist!

Tageshoroskop Wassermann

Liebe fordert jetzt konkreten, physischen Ausdruck. Auf der weiten Skala zwischen intensiver Sexualität und platonischer Freundschaft rückt der Zeiger merklich in Richtung Körperlichkeit. Die physische Nähe des:der Partner:in hat etwas Prickelndes und Belebendes. Du bist ansprechbarer für Erotik und draufgängerischer als üblich. Setze deine romantischen Träume um!

Dieser Tag eignet sich hervorragend, um ein Projekt in Gang zu bringen. Du verfügst über einen hohen Energiepegel. Du hast die Kraft, die eigenen Interessen durchzusetzen. Du vermagst hart zu arbeiten und körperliche Leistungen zu vollbringen. Der Wind, der jetzt deine Segel strafft, ermöglicht es dir, vieles spielend zu erledigen. Packe die Gelegenheit beim Schopf!

Der Gedankenaustausch - egal mit wem und worüber - liegt dir heute besonders am Herzen. So kannst du dem Partner jetzt Dinge mitteilen, zu denen du bisher die Worte nicht fandest. Gespräche mit Kollegen, Vorgesetzten, Untergebenen oder Geschäftspartnern verlaufen dank deiner kompromissbereiten Stimmung angenehm.

Tageshoroskop Fische

Vermutlich hast du dir für den Nachmittag einiges vorgenommen. Jetzt sieht es allerdings so aus, als hättest du gar keine Lust darauf. Du fühlst dich angespannt und reagierst verärgert, wenn jemandem ein falsches Wort herausrutscht. Sei nicht zu streng und gönne dir Ruhe, um ausgeglichener zu werden.

Du würdest heute Nachmittag am liebsten ein paar völlig unbeschwerte Stunden verbringen. Deine Gefühle und Bedürfnisse nach Zuneigung und Umsorgtwerden melden sich und lassen dich die Pflichten des Tages als Last empfinden. Gönne dir etwas Ruhe.

Die tiefgründige, eventuell fast grüblerische Stimmung am Morgen weicht im Laufe des Tages einem optimistischeren Klima. Wenn du am Morgen über die eigenen Gefühle nachdenkst, so überblickst du am Abend dich und deine Umwelt von einer höheren Warte aus.