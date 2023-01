Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 24.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 24.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Hast du das Gefühl, dass nicht alles so läuft so, wie du es dir vorstellst? Alles, was du angehst, entzieht sich dir, entpuppt sich als Illusion oder verläuft im Sand. Fälle keine großen Entscheidungen und lass die wichtigen Arbeiten ruhen! Besonders gut gelingen dürfte dir ein Einsatz für andere.

Du hast heute den Blick für das rechte Maß ein wenig aus den Augen verloren. Du bist so optimistisch und überschwänglich, dass du schnell die Grenzen anderer Menschen missachtest. Umgekehrt kann das ebenfalls der Fall sein.

Dies ist ein Tag für Begegnungen. Ob Arbeitskollegen, Freunde oder Partner: Jeder begegnet dir mit einem Lächeln und ermuntert dich, das Leben zu genießen. Du brauchst nur den Kontakt aufzunehmen.

Tageshoroskop Stier

Wie steht es mit deinem Gesundheitsbewusstsein? Der Körper ist dein höchstes Gut. Auch wenn du dich wohlfühlst, lohnt es sich, den Umgang mit dem eigenen Körper etwas genauer anzuschauen. Gönnst du dir z. B. genügend Schlaf? Wie ist dein Essverhalten?

Deine verträumte, schwärmerische Stimmung kann ein paar Stunden zu zweit mit dem wunderschönen Gefühl des Einsseins verzaubern. Da du gerade mehr wie auf Wolken schwebst als fest auf dem Boden der Realität stehst, bist du offen für alles Romantische, Kreative und Fantasievolle, öffnest jedoch auch Missverständnissen und Unklarheiten Tür und Tor.

Logik und Sachlichkeit lassen zu wünschen übrig und die Dinge erscheinen dir etwas unklar. Missverständnisse hängen geradezu in der Luft. Du neigst dazu, dich unklar auszudrücken. Vielleicht nimmst du es mit der Wahrheit nicht so genau, weil du dich oder dein Gegenüber schonen willst. Oder du verfällst selbst den Täuschungen anderer. Aber keine Sorge, das geht schnell vorüber.

Tageshoroskop Zwillinge

Heute bist du leichter gereizt, impulsiver und schneller zu Taten bereit als üblich. Falls du in letzter Zeit Groll und Frustration angesammelt hast, wirst du mit einiger Wahrscheinlichkeit deiner Umwelt jetzt die Quittung dafür vorlegen. Du denkst nun lieber an dich als an andere.

Heute hast du besonders viel Energie. Es bleibt dir überlassen, ob du diese für eine außerordentliche Leistung nutzen oder den Energieschub anderweitig auslebst. Ein befriedigender oder sogar beglückender Umgang wäre ein hundertprozentiger Einsatz für ein Ziel. Mit der Kraft des Willens und des Herzens vermagst du jetzt sehr viel zu bewirken.

Findest du das richtige Maß an Wertschätzung dir selbst gegenüber? Jetzt ist Gelegenheit, die schönen Seiten deiner Persönlichkeit zu erkennen. Innere Harmonie bereichert das Leben mindestens so sehr wie die äußere. Schicke Kleider, Stilmöbel und ein exklusiver Wagen mögen zwar erstrebenswert sein, doch liegt das Glück in inneren Werten.

Tageshoroskop Krebs

Wenn du im Beruf oder privat andere von etwas überzeugen willst, so eignet sich dieser Tag außerordentlich gut. Du verfügst über Schwung und Elan im intellektuellen und kommunikativen Bereich und identifizierst dich stark mit dem, was du sagst. So wirst du leicht zum Überredungskünstler, der seine Argumente geschickt einbringt und mit Worten kämpft.

Schwächen haben - wie alles im Leben - zwei Seiten. Zum einen ist es unbefriedigend, anerkennen zu müssen, dass einem dieses oder jenes fehlt und man gewisse Dinge nicht erreichen oder sich aneignen kann. Zum anderen sind es gerade diese Erkenntnisse von Grenzen und Unzulänglichkeiten, die das Verständnis für andere Menschen mit ähnlichen Schwierigkeiten wecken.

Handel, wenn dir danach zumute ist! Aber aufgepasst, die augenblickliche Spontaneität kann dich auch Gegenreaktionen provozieren lassen. Da dein Vorgehen heute emotional geprägt ist, bist du weniger vorsichtig als gewohnt. Du neigst schneller zu Ungeduld und Ärger.

Tageshoroskop Löwe

Irgendwie weißt du nicht so recht, was du eigentlich willst. Nur eins weißt du: Das, was auf deinem Plan für den Tag steht, passt dir gar nicht in den Kram. Höre auf dein Gefühl: Gibt es etwas, was dir jetzt richtig guttun würde? Dann findest du einen Weg, es dir zu ermöglichen! Das hilft dir, dich besser zu fühlen und auch die Pflichten mit mehr Gelassenheit zu erledigen.

Vermutlich stehen einige Pflichten an. Aber du fühlst dich eigentlich gar nicht danach, diese auch zu erfüllen. Am besten, du findest einen guten Kompromiss: Kümmer dich zwar um Wichtiges und Dringendes, dann aber auch wieder um dich selbst. Heute solltest du dir etwas Schönes nur für dich gönnen.

Du handelst heute, insbesondere am Nachmittag und Abend, spontaner, direkter und gefühlvoller als üblich. Je mehr das Kind in dir zum Zuge kommt, umso mehr Spaß kannst du haben.

Tageshoroskop Jungfrau

Du handelst heute Nachmittag eher spontan aus dem Bauch heraus, als dass du sorgfältig überlegst. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Ärger gibt, ist vor allem in der zweiten Tageshälfte relativ groß. Bremse dich ein bisschen!

Die Grundstimmung ist zwar etwas karg und trocken, gibt dir aber auch das Gefühl, auf sicherem Boden zu stehen. Dieser Tag eignet sich hervorragend, um die Buchhaltung in Ordnung zu bringen oder in anderen Bereichen Bilanz zu ziehen. Damit du dich wohlfühlst, brauchst du mehr als sonst eine gewohnte Umgebung.

Heute Nachmittag läuft bei dir alles rund, denn du bist innerlich ausgeglichen. Du kannst den Tag genießen oder die gute Stimmung nutzen, um nahezu mühelos einige Pflichten zu erfüllen. In jedem Fall bist du ausgesprochen zufrieden und gelassen.

Tageshoroskop Waage

Pflichten sind nicht unbedingt das, worauf du heute Nachmittag besonders Lust hast. Versuche doch, das für dich heute aktuelle Thema "Lust und Pflicht" so anzugehen, dass du es dir zur Pflicht machst, für ein paar lustvolle Augenblicke zu sorgen!

Überkommt dich diesen Nachmittag ein Gefühl der Enge und des Eingesperrtseins? Nutze den Impuls, um den persönlichen Freiraum, den du hast, zu genießen! Besonders an diesem Vormittag dürfte ein entsprechender Versuch dein Wohlbefinden steigern.

Die morgendliche Stimmung ist geprägt von nüchterner Sachlichkeit. Du handelst entsprechend pflichtbewusst. Am Nachmittag bewegt ein frischer Wind das Stimmungsbarometer und lädt dich ein, vermehrt das zu tun, was dir ganz persönlich entspricht.

Tageshoroskop Skorpion

Auf andere Menschen wirkst du sehr überzeugend. Der Grund: Dein Selbstbewusstsein ist groß. Das ist auch kein Wunder, denn heute bekommst du alles in den Griff: sowohl aktuelle Wünsche als auch zukünftige Pläne.

Hast du diesen Morgen wenig Lust, deinen Pflichten nachzukommen? Was würdest du brauchen, damit es dir so richtig gut geht? Falls du schlecht gelaunt bist, vergiss nicht, dass du allein die Verantwortung für dein Wohlbefinden trägst.

Heute, vor allem in den Nachmittagsstunden, bist du beeinflussbar und leicht zu verletzen. Eine verträumte Stimmung mag dich überkommen. Lass dich darauf ein, z. B. indem du für einen Augenblick den Wolken am Himmel nachschaust.

Tageshoroskop Schütze

Du hast den absoluten Überblick und beweist Können beim Organisieren und Ordnen. Perfekt, um Struktur in deinen Papierkram zu bringen oder um deinen Kleiderschrank auszumisten.

Ein Tag zum Genießen! Dir stehen heute viele Türen offen und du bekommst fast alles, was du dir wünschst. Zu viel des Guten könnte allerdings schädlich sein!

Möchtest du im großen Stil handeln? Du hast zwar den Mut und die Energie dazu, aber du neigst auch dazu, dir zu viel vorzunehmen. Heikel wird es, falls du mit einer großartigen Tat imponieren willst und meinst, das Gesicht zu verlieren, wenn du diese auf halbem Weg abbrichst. Lass es langsam angehen!

Tageshoroskop Steinbock

Heute fällt es dir unheimlich leicht, deine Gefühle anderen gegenüber auszudrücken. Du unterhältst dich gern mit deinen Mitmenschen und redest sehr offen. Dabei geht es dir aber auch darum, auf deine Gesprächspartner einzugehen und über deren Innenleben zu sprechen. So ergeben sich sehr schöne Momente und der Kontakt vertieft sich.

Heute hast du Lust, etwas Neues auszuprobieren. Außerdem freust du dich über schöne Begegnungen und hast viel Spaß beim Flirten. Jetzt können sich vielversprechende Kontakte ergeben. Du trägst zu einer angenehmen und friedlichen Stimmung bei und sorgst für Harmonie mit deinen Mitmenschen.

Es mag sein, dass heute Pflichten schwer auf deinen Schultern lasten. Du wirst von der Arbeit gedrückt, zur Verantwortung gezogen oder von autoritären Vorgesetzten eingeschränkt. Das Positive daran: Du musst Rückgrat entwickeln!

Tageshoroskop Wassermann

Heute trittst du sehr herzlich auf und begegnest deinen Mitmenschen offen und freundlich. Du wünscht dir einfach, dass es allen gut geht. Natürlich gilt das auch für dich selbst. Da du ganz genau weißt, was du dir wünscht und welche Bedürfnisse du dir erfüllen möchtest, kannst du besonders gut für dein Wohlbefinden sorgen.

Du träumst heute nur zu gern von der großen Liebe mit einer ganz besonderen Person. Da ist es keine Frage, dass der Tag sich wunderbar für ein Date eignet. Genieß die romantische Stimmung zu zweit – pass nur auf, dass die Liebe dich nicht blind macht.

Dein Selbstverständnis ist gestärkt. Du überblickst deinen Lebensweg mit außergewöhnlicher Klarheit und kannst so die nächsten Ziele und Schritte planen. Du sollst jetzt in erster Linie an dich selbst denken.

Tageshoroskop Fische

Bist du in einer überschwänglichen Stimmung? Du hast jetzt den Mut, Dinge zu wagen, die du bisher nicht für möglich hieltest. Doch zwischen einem unterstützenden Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung ist die Grenze fließend. Also lass dich nicht von der eigenen Größe blenden! Dann dürftest du heute mehrheitlich positive Erfahrungen machen.

Wo Konflikte schwelen, Probleme unter den Teppich gekehrt wurden oder mit falschen Karten gespielt wurde, kommen die Ungereimtheiten an den Tag und fordern ihren Tribut. Doch wo du auf solidem Grund gebaut hast, steht dir jetzt eine Menge Energie zur Verfügung - eine produktive Mischung aus Ehrgeiz, Tatkraft, Machtgelüsten und Führungsqualitäten.

Meinungen auszutauschen, sich fremde Ansichten anzuhören und darüber zu diskutieren, dürfte dir heute besonders zusagen. Dein Interesse für das, was jenseits deines Gartenzaunes passiert, ist geweckt. Beispiele für neue Horizonte sind Weiterbildung, ein neues Hobby oder ein Ausflug.