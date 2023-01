Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 25.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 25.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Eine Wissenslücke oder eine fehlende Information können besonders drücken und dir ein Gefühl von Unterlegenheit vermitteln. Einerseits solltest du dich nicht scheuen, dir das fehlende Wissen anzueignen oder nachzufragen, andererseits die Nase nicht in Dinge stecken, die dich nichts angehen.

Heute, vor allem in der zweiten Tageshälfte, kann dich eine Stimmung oder Situation tief aufwühlen. Es gelingt dir kaum, sachlich und unbeteiligt zu bleiben. Du musst dich persönlich einlassen und dich deinen eigenen Gefühlen und eventuell auch deinen Ängsten stellen. Sieh es positiv, so gewinnst du neue Einsichten.

Das Gefühl ist heute überall mit dabei. Du kannst Gesprächen eine persönliche Note geben, indem du von deinen Wünschen und Gefühlen sprichst und auf die Anliegen der anderen eingehst.

Tageshoroskop Stier

Stehst du zu deinen Gefühlen? Wie gut kennst du deine persönlichen Bedürfnisse? Beispielsweise nach Ruhe, Zärtlichkeit, Privatsphäre und Bewegung? Wenn du dich diesen Fragen heute stellst, siehst du besonders klar, was du wirklich brauchst. Nicht jeder Wunsch lässt sich sogleich verwirklichen. Aber etwas kannst und solltest du jetzt für dein Wohlbefinden tun.

Probleme, die du immer verdrängt und verschwiegen hast, können nun an die Oberfläche kommen. Auch wenn du andere getäuscht hast, erhältst du dafür die Quittung. Doch alles, was du ehrlich und solide auf die Beine gestellt hast, kann heute gedeihen. Du hast viel Energie und kommst voran.

Eine objektive und sachliche Sichtweise ist heute für dich eine Selbstverständlichkeit. Du bist geistig hellwach und bringst fast jede Kommunikation in Fluss. Wenn du zu wenig Stellung beziehst, könnte es Streit geben. Vorsicht auch vor neugierigen Fragen!

Tageshoroskop Zwillinge

Die Sonne steht heute an deiner Seite. So erhältst du einen gewaltigen Aufschwung. Wie eine kleine Sonne aus der eigenen Mitte strahlen! lautet die Devise. Mit dieser Grundhaltung kannst du dein Leben besonders erfolgreich selbst gestalten.

Beziehungen regen dich zu Taten an. Du dürftest dich verstärkt zu anderen Menschen hingezogen fühlen. Dies kann die ganze Bandbreite von einer lebensfrohen Stimmung bis zu einem gesteigerten sexuellen Verlangen beinhalten. Deine Art, dich durchzusetzen und zu handeln, ist diplomatischer und mehr auf das Gegenüber bezogen als üblich.

Wer dir heute in die Quere kommt, sollte sich vorsehen. Du zeigst deine Ecken und Kanten. Wenn du deinen Willen klar formulierst, muss dies nicht unbedingt eine Kampfansage an deine Umwelt sein. Nutze deinen Verstand, um dein Vorgehen zu planen! Die Energie, die es braucht, um Dinge in die Wege zu leiten, steht dir heute in besonderem Ausmaß zur Verfügung.

Tageshoroskop Krebs

Verwöhne dich heute etwas! Zum Beispiel mit einem Besuch im Theater oder in einer Kunstausstellung. Oder genieße ein gutes Essen im trauten Zusammensein mit lieben Menschen. Du brauchst nicht nur eine liebevolle und harmonische Umgebung, du vermagst diese jetzt auch zu schaffen. Deine Haltung strahlt etwas Liebenswürdiges und Charmantes aus.

Gestatte dir einen Moment zum Träumen! Vielleicht ziehen die Wolken gerade vor deinem Fenster vorbei, ein Vogel pfeift oder ein altes Musikstück im Radio trägt dich in Gedanken davon. Was immer dich träumen lässt, nimm dir Zeit dafür.

Du zeigst anderen gegenüber nicht unbedingt deine Gefühle und bist häufiger etwas verschlossen. Heute beherrschst du deine Gedanken und Gefühle besonders gut. Wenn man dich etwas zu Persönliches fragt, reagierst du zurückhaltend. Trotzdem hast du viel Kraft. Andere können dir heute nur wenig entgegensetzen. Vorsicht, dass du Schwächere damit nicht überforderst!

Tageshoroskop Löwe

Ein gestärktes Selbstvertrauen lässt dich Grenzen überschreiten. Was du auch angehst, es gelingt, denn du tust es aus innerer Überzeugung. Voraussetzung ist allerdings, dass du überhaupt in neue Gefilde vorstößt. Es ist kein innerer Impuls da, der dich dazu treibt, sondern nur die Gelegenheit, die du nutzen kannst oder nicht.

Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Heute kannst du einiges davon sehen. Voraussetzung ist allerdings, dass du nicht einfach die Hände in den Schoß legst und auf das große Glück wartest. Du würdest dann nur enttäuscht. Halte die Augen offen und lass den Liebreiz in den kleinen Alltagssituationen nicht unbeachtet an dir vorbeiziehen!

Da du heute die dir gebotenen Möglichkeiten gut wahrnimmst und dir einiges zutraust, eignet sich dieser Tag ausgezeichnet zum Planen. Weitblick und positives Denken lassen vieles gelingen. Du bist außerordentlich offen für Neues und begegnest Andersdenkenden mit Toleranz.

Tageshoroskop Jungfrau

So leistungsfähig wie heute bist du nicht jeden Tag. Der Tag steht unter dem Motto von Disziplin und harter Arbeit. Du bist nicht nur selbst eine Spur härter und kritischer als sonst, sondern musst dich vielleicht auch von den Forderungen deiner Mitmenschen distanzieren.

Die Klarheit im Denken, über die du jetzt verfügst, hilft dir, schwierige Gespräche, Schreibarbeiten oder andere Disziplin erfordernde Aufgaben zu erledigen. Richtlinien und Grundsätze sind dir wichtiger als sonst.

Im Mittelpunkt deines Interesses stehen private Belange. Ein Gespräch im vertrauten Familienkreis dürfte dir ebenso zusagen wie Überlegungen bezüglich deiner Wohnung. Deine Gedanken kreisen verstärkt um den familiären und häuslichen Bereich und um dein Wohlbefinden.

Tageshoroskop Waage

Kleine alltägliche Situationen stellen dich vor die Entscheidung, ob du Charme und Friedfertigkeit einsetzt oder eher nicht. Du bist aufgefordert, einen Mittelweg zu finden. Zeige deinen Mitmenschen deine Zuneigung, ohne faule Kompromisse einzugehen! Wenn du dich nur um Freundlichkeit bemühst, gerätst du leicht in Widerspruch zu den eigenen Wünschen.

Kommunikation ist heute besonders wichtig. Kontakte aufbauen, mit Kollegen diskutieren, Verwandte oder Nachbarn besuchen sind Beispiele, wie die innere, eventuell an Nervosität grenzende Angeregtheit Ausdruck finden kann. Geistig rege vermagst du jetzt relativ hohe Anforderungen an Logik und Objektivität zu erfüllen.

Im Innersten strebst du nach Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden. Dies grundsätzlich und heute ganz besonders. Es ist dir ein Anliegen, Konflikte aus der Welt zu schaffen. Dabei kannst du beachtliche diplomatische Fähigkeiten entwickeln, vorausgesetzt du stellst dich dem Konflikt und passt dich nicht einfach dem Frieden zuliebe an.

Tageshoroskop Skorpion

Heute denkst du außergewöhnlich bodenständig und vernünftig. Du wägst sowohl deine als auch die Aussagen anderer ab und beurteilst sie. Für Denkarbeit, die einen klaren Kopf, einen hohen Grad an Konzentration und Zuverlässigkeit, jedoch keinen Weitblick verlangt, eignet sich dieser Tag ausgezeichnet.

Irren ist menschlich. Gestehe dir deine Fehler und Schwächen ruhig ein. Damit beweist du nicht nur ein reflektiertes Denken, sondern auch wahre Größe, die dich bei deinen Mitmenschen sympathisch macht.

Wenn du weißt, wo und warum du in deinem Umfeld aneckst, kannst du dich besser darauf einstellen. Versuche nicht, mit Schulung, Training und anderen Anstrengungen deine Ausdrucksweise zu verändern! Du würdest nur feststellen müssen, dass du nicht über deinen eigenen Schatten springen kannst.

Tageshoroskop Schütze

Alles Neue sagt dir heute besonders zu und du bist offen für entsprechende Begegnungen. Auch selbst bist du vermutlich bereit, eine sanfte, friedvolle, eventuell auch passive Stimmung zu verbreiten und würdest den Tag wohl gerne zusammen mit einem netten Menschen genießen.

Du bist heute anfällig für Missverständnisse und solltest wichtige Entscheidungen meiden. Dies ist ein Tag zum Träumen. Gönn dir Ruhe und lass dich von deiner Fantasie in innere Welten entführen!

Wenn dich die Unruhe packt, solltest du dir eine Abwechslung gestatten. Etwas Unterhaltung, ein kleiner Spaß oder etwas Neues und Unbekanntes geben deinem Gefühlsleben die nötige Nahrung. Ansonsten riskierst du heute Nachmittag eine unangenehme Überraschung, z. B. in Form von verlegten Schlüsseln.

Tageshoroskop Steinbock

Du hast das Gefühl, das Leben sei nur eine Aneinanderreihung von Pflichten? Dann werde jetzt selbst aktiv und überlege dir etwas Schönes, was du dir gönnen könntest. Dann sieht die Welt gleich ganz anders aus.

Ideen sind heute wichtiger als Taten, Teamgeist und Individualismus stärker als Normen und Hierarchien. Du bist dir deiner persönlichen Rechte und Freiheiten bewusst. Bist du auch bereit, diese anderen zuzugestehen? Lass Toleranz walten!

Würdest du am liebsten ganz viel tun? Oder bist du ziemlich aggressiv? Dank deiner Energie kannst du heute vieles erreichen, sofern du deine Kräfte geschickt einsetzt und nicht in Konflikten verschwendest.

Tageshoroskop Wassermann

Wenn du ab dem Mittag handelst und dich durchsetzt, tust du dies aus der Tiefe deiner Gefühle heraus. Im Positiven bedeutet dies eine starke Tat- und Überzeugungskraft, im Negativen Launenhaftigkeit. Heute hat dein emotionales Engagement eine besonders kämpferische Komponente. Doch bleibe dabei menschlich und einfühlsam, ohne zu viel nachzugeben.

Noch bis zum Mittag tritt allerdings die ernstere Seite des Daseins in den Vordergrund. Das Leben ist Pflicht und Arbeit. Die Bürde des Alltags mag dich drücken. Oder man lädt dir mehr Verantwortung auf. Wenn sich dein eigener Perfektionsanspruch in gesunden Grenzen hält, so erlebst du die erste Tageshälfte zwar als arbeitsintensiv, aber gleichzeitig auch als befriedigend.

Eine romantische Stimmung verleitet dich dann gegen Abend zum Tagträumen. Du betrachtest vieles durch die rosarote Brille. Du bist entsprechend mitfühlend, hilfsbereit und offen für die Freuden und Leiden der anderen. Alles Romantische, Kreative und Fantasievolle erfüllt dich mit Freude, vorausgesetzt du vergisst dabei die Wirklichkeit nicht.

Tageshoroskop Fische

Heute willst und solltest du es dir wohlergehen lassen. Du lächelst den Mitmenschen zu und erntest dafür Wohlwollen und Entgegenkommen. So stehen Tür und Tor offen für neue Bekanntschaften. In bestehenden Beziehungen fördert deine Haltung das gegenseitige Verständnis. Du bist kompromissbereit und legst den Schwerpunkt auf die Gemeinsamkeiten.

Dein Liebesleben kann heute recht intensiv werden. Das Gefühlsbarometer klettert in die Höhe. Du wirst dir deiner Zuneigung zu einem anderen Menschen bewusst, aber auch negative Gefühle können eine Rolle spielen. So kann Eifersucht hochkommen oder auch das Gefühl, dem Charme und Charisma eines anderen Menschen zu erliegen.

Gedanken und Worte gehen tiefer als sonst. In Gesprächen bleibst du nicht bei der Informationsvermittlung stehen. Beispielsweise dürftest du in der Kommunikation am Arbeitsplatz den Einfluss des Gegenübers deutlich spüren. Auch in privaten Gesprächen stößt du schneller zum Kern der Sache vor und kannst auch einmal verletzend sein.