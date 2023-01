Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 26.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 26.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Persönliche Freiheit ist dir wichtig. Du bist tolerant und gestehst auch anderen einen großen Freiraum zu. Besonders heute darfst du dich ausgesprochen wohlfühlen, wenn du deinen individualistischen Neigungen nachgehen kannst. Sorge für frischen Wind! In neuen und ungewohnten Situationen bist du gleich zu Hause.

Deine Gefühle gehen tief. Heute bist du besonders emotional und magst es, dabei innerlich aufgewühlt zu werden. Du reagierst heftig oder gar nicht. Es könnte heute intensiv werden, denn du machst auch vor Grenzen nicht halt.

Möchtest du am liebsten einfach in den Arm genommen werden? Das Stimmungsbarometer steht auf Sehnsucht nach Nähe. Mit einem lieben Menschen ein paar Stunden zu verbringen könnte sehr schön sein. Sofern du nicht deiner augenblicklichen Neigung nachgibst, überall ein Haar in der Suppe zu finden.

Tageshoroskop Stier

Bist du in einer überschwänglichen Stimmung? Du hast jetzt den Mut, Dinge zu wagen, die du bisher nicht für möglich hieltest. Doch zwischen einem unterstützenden Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung ist die Grenze fließend. Also lass dich nicht von der eigenen Größe blenden! Dann dürftest du heute mehrheitlich positive Erfahrungen machen.

Es ist, als ob ein Sonnenstrahl durch die Wolken dringen würde. Du lächelst den Mitmenschen freundlich entgegen und erntest Liebe und Wohlwollen. Ob du neue Kontakte knüpfst oder mit dem liebsten Menschen der Welt einen schönen Tag verbringst, immer steht Partnerschaft im Vordergrund. Genieße das Leben und vergiss die weniger schönen Seiten einmal!

Heute darfst du Geselligkeit dem Alleinsein vorziehen. Es drängt dich hinaus aus den eigenen vier Wänden und unter Menschen. Beziehungen lassen persönliche Wünsche verblassen. Gehe mit dem Partner oder Freunden unter Leute! Im Beruf bist du gegenüber anderen freundlich und kooperativ, aber wenig durchsetzungsfähig.

Tageshoroskop Zwillinge

Die Zeit ist günstig, um Beziehungen neu zu gestalten. Was möchtest du in deiner Partnerschaft ändern? Welche Freundschaften bedeuten dir etwas? Welche pflegst du nur aus Gewohnheit oder weil du niemanden verletzen möchtest? Du findest heute leicht neue Umgangsformen, mehr Nähe oder mehr Distanz, sofern du dir über deine Wünsche im Klaren bist.

Du gehst mit offenen Augen und wachem Interesse durchs Leben. Zu deiner Fähigkeit, Dinge und Situationen objektiv aus einer gewissen Distanz heraus zu betrachten, kommt heute die Lust nach Abwechslung. Das kann dazu führen, dass du endlich eine Entscheidung triffst, die schon lange fällig gewesen wäre.

Es könnte sein, dass dir das Geld einfach durch die Finger rinnt und du nicht weißt, wie du es ausgegeben hast. Struktur und Ordnung in deinen finanziellen Angelegenheiten ist nicht deine Stärke. Besonders heute bist du freigiebig und neigst dazu, nach Lust und Laune Geld auszugeben. Vergiss die Konsequenzen nicht!

Tageshoroskop Krebs

Du möchtest heute Nachmittag mehr, als dir zusteht. Eine Laune lässt dich leicht Starallüren annehmen, überheblich reagieren oder zu hohe Erwartungen stellen. Zeig deinen momentanen Hang zur Größe in Form von Großzügigkeit und Toleranz anderen gegenüber!

Heute, vor allem in der zweiten Tageshälfte, dürftest du für einen kurzen Moment zu spüren bekommen, dass du nicht alle Macht der Welt besitzt. Vielleicht erinnert dich dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte daran, oder eine unangenehme Nachricht. Lass den Kopf nicht hängen, das gehört zum Leben dazu.

Heute ist ein Tag für zündende Ideen, neue Kontakte, und um über den eigenen Tellerrand zu schauen. Du kannst die Gelegenheit nutzen, deinen eigenen persönlichen Spielraum zu erweitern, dich etwas Neuem zuzuwenden und dich dabei so richtig wohlzufühlen.

Tageshoroskop Löwe

Kaum etwas kann dich heute aufhalten. Du hast gute Aussichten zu erreichen, was du willst. Nur darfst du nicht übertreiben. Du wirkst überzeugend, sodass du kaum auf Widerstand stößt. Doch vergiss nicht, dein Tun hat Konsequenzen - wenn nicht heute, so doch in nächster Zukunft. Im Moment neigst du dazu, nur die Vorteile zu sehen.

Du schlüpfst heute leicht in die Rolle des Privatmenschen. Nicht dass du der Arbeit fernbleiben solltest, jedoch sind ein paar traute Stunden im eigenen Heim Balsam für die Seele. Ist dein Privat- und Familienleben so, wie du es dir wünscht? Du hast Gelegenheit, den Kurs leicht zu korrigieren und Bedingungen zu schaffen, die dein Wohlbefinden steigern.

Heute darfst du das Leben in vollen Zügen genießen. Doch aufgepasst, dass die Freude über die Fülle des Daseins dich nicht das Maß vergessen lässt! Wenn du aus dem Vollen schöpfst, ist auch die Versuchung zum Übertreiben nah. Nicht nur zu viele Süßigkeiten schaffen es jetzt, dir gründlich den Magen und die Lebensfreude zu verderben, wenn du dich nicht vorsiehst.

Tageshoroskop Jungfrau

Heute bist du sehr fantasievoll, was sich positiv auf jede kreative Tätigkeit auswirkt. Ein Sonnenuntergang oder Musik können zu einem tiefen Erlebnis werden. Die innere Welt der Bilder kann dir jedoch auch etwas vorgaukeln, beispielsweise wenn du eine Situation oder einen Menschen nur so siehst, wie du es gerne möchtest.

Heute bist du leicht zu provozieren. Die Stimmung ist gespannt. Vielleicht bist du selbst ein bisschen launisch oder ungeduldig. So drückst du eventuell zu sehr aufs Gas oder handelst an anderer Stelle impulsiv. Vielleicht läuft auch in deinem Umfeld einiges schief. Ein kleiner Trost: In ein paar Stunden ist es vorbei.

Wie gut stehst du zu deinem Einfluss? Kleine Szenen im Alltag können dich in deinen Gefühlen aufwühlen. Du musst zu dir selbst stehen oder du wirst von anderen übergangen. Das Leben könnte heute ein bisschen intensiver und herausfordernder werden.

Tageshoroskop Waage

Heute gehst du leichten Schrittes auf deine Ziele zu. Nutze den Schwung und werde aktiv! Du erhältst gleichzeitig ein paar lebendige und farbige Stunden geschenkt. Auch eine sportliche Betätigung bekommt dir ausgezeichnet. Wenn du jetzt nicht handelst, bist du unzufrieden und reagierst auf den kleinsten Anlass aggressiv.

Tatendrang und persönlicher Ehrgeiz lassen dich heute im Beruf durchstarten. Du kannst jetzt eine Menge schaffen. Wehe jedoch, es stellt sich dir ein Hindernis in den Weg. Dann bist du vermutlich in der Wahl deiner Mittel nicht zimperlich. Zur Verwirklichung deiner Ziele steht dir jetzt eine außergewöhnliche Hartnäckigkeit zur Verfügung.

Dieser Tag bringt viel Energie und Tatkraft. Du gehst frisch drauflos, identifizieren dich vollkommen mit dem eigenen Willen und Handeln und forderst so den Widerstand der Mitmenschen heraus. Achtung: Bei deiner etwas gereizten, hellwachen und kämpferischen Stimmung braucht es wenig, in Streit und Auseinandersetzungen verwickelt zu werden.

Tageshoroskop Skorpion

Du darfst jetzt vieles mühelos erreichen. Du verfügst über außergewöhnlich viel Überzeugungskraft und Tatendrang. Damit kannst du dich durchzusetzen, ein hohes Arbeitspensum bewältigen oder eine sportliche Leistung vollbringen.

Du kannst diesen Morgen ganz schön launisch sein. Vielleicht musst du etwas tun und die Lust dazu fehlt dir völlig. Oder die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Versuche, Gefühle einzubeziehen!

Der Kosmos versorgt dich mit zündenden Ideen, mit denen du den Nerv der Zeit treffen dürftest. Prüfe dein Projekt auf Machbarkeit, doch warte nicht zu lange, es in die Realität umzusetzen. Mit deinem engagierten Esprit kannst du eine Menge erreichen.

Tageshoroskop Schütze

Dies ist ein Tag der Tat, der Entscheidungen und - falls du nicht selbst in die Hände spuckst und loslegst - des Ärgers. Wenn du deine Kräfte direkt und effizient einsetzt, bleibt die Wirkung nicht aus. Tendenziell gebrauchst du deine Ellenbogen eher zu viel als zu wenig.

Handeln in Beruf oder Öffentlichkeit heißt das Tagesmotto. Du verfügst über eine gesteigerte Tatkraft und kannst dich heute hervorragend durchsetzen. Auch Entscheidungen fällst du klar und ohne Zögern. Pass auf, dass du nicht unnötig Konflikte schürst! Du kannst in deinem Schwung auf andere aggressiv wirken.

Beziehungen sind manchmal schwierig. Du erlebst jetzt möglicherweise die weniger erfreulichen Aspekte des Zusammenseins. Vielleicht hast du sogar den Eindruck, zu wenig beziehungsfähig zu sein. Lass dich nicht entmutigen und gehe auf andere Menschen zu!

Tageshoroskop Steinbock

Loyal und nüchtern begegnest du am Vormittag deinen Liebsten und schaffst gerade durch eine fehlende überschwängliche Herzlichkeit eine solide Basis in der Beziehung. Jede Struktur und Stabilität - auch außerhalb von Beziehungen - kann schön sein. Gerade bis zum Mittag bist du ausgesprochen sensibilisiert für die Schönheit der einfachen, klaren und strengen Formen.

Du verfügst in der zweiten Tageshälfte über Erfindergeist und überraschst deine Mitmenschen immer wieder mit neuen Ideen. Höre auf deine Gefühle! Mancher geniale Geistesblitz liegt mehr in den Emotionen als im Verstand. Deine kreative Ader kommt besonders zum Zug, wenn du Probleme löst und improvisieren musst.

Die Voraussetzungen für einen positiven Tag sind gut. Du neigst zu einer optimistischen Stimmung. Das herzliche Selbstvertrauen, das du ausstrahlst, wirkt wie Sonnenschein auf deine Umwelt. Man begegnet dir entsprechend offen und zuvorkommend. Genieß die angenehmen Stunden! Für schwierige Herausforderungen fehlt dir die Lust und auch die Disziplin.

Tageshoroskop Wassermann

Sorge diesen Vormittag für dein Wohlbefinden und fordere nicht zu viel von dir selbst! Du darfst leicht ungehalten reagieren, wenn jemand Erwartungen an dich stellt. Was du jetzt brauchst, sind ein paar Streicheleinheiten.

Du bist diesen Nachmittag und Abend unersättlich und willst vermutlich zu viel. Deine Erwartungen sind tendenziell hoch und können entsprechend leicht enttäuscht werden. Nicht dass du bescheiden sein solltest, aber verwechsel Großzügigkeit nicht mit Maßlosigkeit.

Hast du diesen Nachmittag wenig Lust, deinen Pflichten nachzukommen? Was würdest du brauchen, damit es dir so richtig gut geht? Falls du schlecht gelaunt bist, vergiss nicht, dass du allein die Verantwortung für dein Wohlbefinden trägst.

Tageshoroskop Fische

Eine positive Sicht der Dinge erleichtert dir jetzt vieles. Du verfügst über Weitsicht und ein gestärktes Selbstvertrauen. Fast jedes realistische Vorhaben lässt sich mit einer positiven Haltung verwirklichen. Nutze die Gelegenheit! Mit so viel Elan und Optimismus gehst du nicht immer ans Werk.

Du hast sehr viele Ideen. Es geht dir vieles durch den Sinn. Vielleicht reagierst du ungeduldig und nervös, wenn die konkreten Situationen und Mitmenschen und auch du selbst dich nicht in dem überstürzten Tempo bewegst, wie du dies heute in Gedanken tust. Nutze die mentale Hochspannung für anspruchsvolle Kopfarbeit.

Lass es dir heute gut gehen! Ein paar gemütliche Stunden mit deinen Liebsten oder guten Freunden steigern die Lebensfreude. Wie wäre es, wenn du den ersten Schritt tust? Auch in die Beziehungen am Arbeitsplatz kannst du dich heute mit viel Herz und persönlichem Engagement einbringen.