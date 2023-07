Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 26.07.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 26.07.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Du genießt heute den Kontakt zu anderen und hast eine gute Verbindung zu den Menschen, die dir wichtig sind. Nutze das, um neue Nähe herzustellen! Möglicherweise vertieft sich heute eine lose Bekanntschaft.

Tageshoroskop Stier

Diesen Vormittag solltest du nicht erwarten, dass andere sich um dein Wohlbefinden kümmern, sondern selbst dafür sorgen. Wenn du dich gut fühlst, überträgt sich dies auf andere. Achte auf deine Gefühle, da du heute besonders emotional auf Angriffe reagieren könntest und auch andere möglicherweise mit intensiven Reaktionen auf dein Verhalten reagieren. Um die Spannung abzubauen, ist etwas Sport und Bewegung hilfreich.

Tageshoroskop Zwillinge

Heute ist ein guter Tag, um über deine Gefühle zu sprechen, da die Emotionen leicht in Worte fließen. Eine sachliche Diskussion steht an? Die solltest du besser verschieben.

Tageshoroskop Krebs

Möglicherweise versuchst du durch Konsum Enttäuschungen auszugleichen, vernachlässigst dabei aber die Folgen wie z. B. zusätzliche Ausgaben. Halte dich etwas zurück und achte auf deine Bedürfnisse. Sorge für lustvolle Momente und denke nicht nur an Pflichten, sondern auch daran, dir Gutes zu tun, um langfristig leistungsfähig zu bleiben.

Tageshoroskop Löwe

Heute liegen kritische Gespräche über Sinn und Ansichten in der Luft, und du verteidigst deine Meinung klar und manchmal mit Übertreibungen. Sei kompromissbereiter, um den Tag zu meistern. Deine Bedürfnisse nach unbeschwerten Stunden machen die Pflichten des Tages zur Last, daher gönne dir etwas Ruhe. Ab dem Nachmittag kannst du dich den schönen Dingen des Lebens widmen und deine Freizeit bunt und abwechslungsreich gestalten.

Tageshoroskop Jungfrau

Eine harmonische und vertraute Umgebung ist wichtig, damit du dich heute wohlfühlst und du verstehst es, deine Umgebung liebevoll einzurichten. Nutze diese Fähigkeit, um das Leben mit Blumen, Musik und gutem Essen zu verschönern. Gegen Abend verspürst du den Wunsch, etwas Neues zu machen und kleine Dinge im Alltag zu ändern, um ihm eine individuellere Note zu verleihen. Tue es!

Tageshoroskop Waage

Heute fühlst du dich lebendig, lebenslustig und gefühlvoll, aber auch aufgekratzt und schnell reizbar. Deine Beziehungen zeigen sich von einer tiefgründigen und intensiven Seite, sowohl in der Partnerschaft als auch bei zufälligen Bekanntschaften. Du durchbrichst gewohnte Distanzen und verleihst den Begegnungen Tiefe.

Tageshoroskop Skorpion

Du möchtest am liebsten Zeit mit deinen Lieben verbringen, aber die innere Spannung bleibt. Steigere dein Wohlbefinden mit einer Kleinigkeit. Du kannst deine Vorstellungen klar formulieren und andere überzeugen, also teile deine Ansichten mit den richtigen Worten. Am Nachmittag und Abend handelst du spontaner, direkter und gefühlvoller, wenn du dein inneres Kind zum Ausdruck bringst und dadurch mehr Spaß hast.

Tageshoroskop Schütze

Lernen, Problemlösen oder Schreiben fällt dir heute besonders leicht. Die Zeit ist günstig für die Planung zukünftiger Projekte und den Abschluss von Verträgen. Achte darauf, offen zuzuhören und deine Argumente einzubringen, um Missverständnisse zu vermeiden. Nutze den Tag, um Beziehungen neu zu gestalten und über deine Wünsche bezüglich Partnerschaften und Freundschaften nachzudenken.

Tageshoroskop Steinbock

Um deine Ziele zu erreichen, musst du zu dir stehen und deinen Einfluss nutzen. Heute könnten Situationen auftreten, denen du dich voll widmen musst, die dich aber auch entscheidend voranbringen können. Die Faszination von Macht, und gleichzeitig die Angst davor, werden deutlich, doch lass dich davon nicht irritieren, du kannst mehr erreichen als gedacht.

Tageshoroskop Wassermann

Heute reagierst du auf der einen Seite empfindlich, wenn jemand in dein Revier eindringt, auf der anderen Seite brauchst du lange, bis du deinen Ärger auch zeigst. Es ist besser, den Mund frühzeitig aufzumachen, um Konflikte zu vermeiden. Möglicherweise bist du unzufrieden oder traurig gestimmt – erlaube dir, diese Gefühle anzuerkennen und zu akzeptieren.

Tageshoroskop Fische

Es fällt dir schwer, wichtige Entscheidungen zu treffen, da dein Energiepegel niedrig ist und deine Wahrnehmung zwischen Traum und Wirklichkeit zu verschwimmen scheint. Deine Grenzen sind unklar und du könntest sensibel und beeinflussbar sein – überfordere dich nicht. Kleine Unannehmlichkeiten könnten auftreten, aber lass dich nicht stressen, damit erreichst du nicht mehr. Widme dich lieber einer halben Stunde deiner Lieblingsbeschäftigung, um aufzutanken.