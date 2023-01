Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 28.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 28.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Wenn du handelst und dich durchsetzt, tust du dies aus der Tiefe deiner Gefühle heraus. Im Positiven bedeutet dies eine starke Tat- und Überzeugungskraft, im Negativen Launenhaftigkeit. Heute hat dein emotionales Engagement eine besonders kämpferische Komponente. Doch bleibe dabei menschlich und einfühlsam, ohne zu viel nachzugeben.

Möglicherweise hast du die Tendenz, aus einem kleinen Misserfolg ein Drama zu machen. Das Leben kann manchmal ungerecht sein. Heute braucht es besonders wenig, um dich zum Grübeln zu veranlassen. Wo viel Schatten ist, ist aber auch viel Licht. Du begegnest dem Leben mit besonderer Tiefe und Leidenschaft.

Abenteuer sind jetzt willkommener als zu anderen Zeiten. Vermutlich möchtest du die Fesseln von Alltag und Gewohnheit abstreifen, ganz du selbst sein und dich spielerisch zum Ausdruck bringen. Sport eignet sich gut, den gesteigerten Bewegungsdrang auszuleben. Aber auch jeder Wettkampfsituation, sei sie im Privatleben oder im Beruf, begegnest du jetzt mit besonderem Elan.

Tageshoroskop Stier

Dieser Tag eignet sich hervorragend, um ein Projekt in Gang zu bringen. Du verfügst über einen hohen Energiepegel. Du hast die Kraft, die eigenen Interessen durchzusetzen. Du vermagst hart zu arbeiten und körperliche Leistungen zu vollbringen. Der Wind, der jetzt deine Segel strafft, ermöglicht es dir, vieles spielend zu erledigen. Packe die Gelegenheit beim Schopf!

Alles zwischen sinnlicher Lebenskraft und Aggression ist heute möglich. Du wirst aus dem Alltagstrott aufgerüttelt und zu Taten angespornt. Über Energiemangel brauchst du dich kaum zu beklagen. Vielmehr wirst du mit der Schwierigkeit konfrontiert, den aufbrodelnden Kräften sinnvoll Ausdruck zu verleihen. Achtung vor zu viel Ehrgeiz!

Die Welt um dich herum ist heute nicht ohne Weiteres gewillt, sich deinen persönlichen Ansprüchen zu beugen. Trotzdem - stehe zu dir! Die positive Seite dieses Verlangens ist eine klare, durchsetzungsfähige und willensstarke Persönlichkeit, die negative ein arroganter und selbstgefälliger Egoist. Mit etwas Mut zur Ehrlichkeit dürftest du beide Seiten an dir erkennen.

Tageshoroskop Zwillinge

Willst du etwas Ungewohntes ausprobieren? Heute findest du den nötigen Impuls dazu. Die eingefahrene Bahn der kleinen Gewohnheiten zu verlassen, fällt dir jetzt leichter und du könntest sogar Spaß daran finden. Nutze die Gelegenheit, dein Leben nach deinen ganz persönlichen Vorstellungen zu gestalten, und wenn du nur eine Kleinigkeit veränderst.

Wie steht es mit deinem Gesundheitsbewusstsein? Der Körper ist dein höchstes Gut. Auch wenn du dich wohlfühlst, lohnt es sich, den Umgang mit dem eigenen Körper etwas genauer anzuschauen. Gönnst du dir z. B. genügend Schlaf? Wie ist dein Essverhalten?

Eine objektive und sachliche Sichtweise ist heute für dich eine Selbstverständlichkeit. Du bist geistig hellwach und bringst fast jede Kommunikation in Fluss. Wenn du zu wenig Stellung beziehst, könnte es Streit geben. Vorsicht auch vor neugierigen Fragen!

Tageshoroskop Krebs

Liebe fordert jetzt konkreten, physischen Ausdruck. Auf der weiten Skala zwischen intensiver Sexualität und platonischer Freundschaft rückt der Zeiger merklich in Richtung Körperlichkeit. Die physische Nähe des Partners hat etwas Prickelndes und Belebendes. Sie sind ansprechbarer für Erotik und draufgängerischer als üblich. Setze deine romantischen Träume um!

Positives Denken ist angesagt. In Gedanken schweifst du in die Ferne, sei dies, indem du die Zukunft planst oder dich für Dinge außerhalb deines gewohnten Rahmens erwärmst. Du selbst vermagst dich in einem positiven Licht darzustellen, was beispielsweise geschäftlichen Gesprächen sehr zugutekommen kann.

Du brauchst heute das persönliche Gespräch ganz besonders. Im Kreise von Vertrauten kannst du dich getrost auch auf heftige Diskussionen einlassen. Doch in beruflichen und geschäftlichen Gesprächen ist Vorsicht geboten. Du neigst dazu, auch hier Persönliches einzubringen.

Tageshoroskop Löwe

Romantische Träume und Fantasien vermischen sich heute mit der Alltagsrealität. Die Schönheit von Natur und Musik kann atemberaubend sein. Gönn dir ein paar ruhige Stunden und gehe einmal in dich. Du kannst feststellen, dass nach innen alle Türen offen sind, die sich in der Außenwelt vorübergehend geschlossen haben.

Planst du deine Vorhaben? Oder denkst du etwas und tust etwas ganz anderes? Oder identifizierst du dich mit einem Gedanken und handelst danach, ohne die Umwelt genügend einzubeziehen? Das Spannungsfeld von Denken und Handeln dürfte heute besonders klar zutage treten. Achtung: Du gerätst leicht in Streit oder handelst unüberlegt.

Dieser Tag holt dich auf den Boden der Realität. Deine Ideale werden mit der Wirklichkeit konfrontiert. Dies kann alle Lebensbereiche betreffen, doch stehen Beruf, finanzieller Bereich und gesellschaftliche Stellung besonders im Mittelpunkt. Was jetzt deinen Bemühungen zum Trotz nicht befriedigend funktioniert, solltest du genau überdenken.

Tageshoroskop Jungfrau

Gefühl und Verstand gehen Hand in Hand. Persönliche Gespräche stehen im Vordergrund und schaffen Nähe und Klarheit über die eigenen Emotionen und Bedürfnisse. Ob du dich mitteilst oder zuhörst, heute kommuniziert nicht nur der Kopf, sondern du bist auch mit dem Herzen dabei.

Mehr als zu anderen Zeiten spürst du die Spannung zwischen dem, was du im Leben verwirklicht hast, und deinen Vorstellungen, was noch möglich wäre. Du hast nicht die Kraft, alles zu erreichen, aber eine gezielte Erweiterung liegt jetzt durchaus im Bereich des Möglichen. Doch nur, wenn du die dazu nötigen Schritte unternimmst.

Du möchtest heute Grenzen überschreiten. Stelle dein Licht nicht länger unter den Scheffel und zeige dich! Die Aussichten auf Erfolg sind gut. Du kannst Neues entdecken und den eigenen Horizont erweitern. Jede Erfahrung lässt dich toleranter und letztlich reifer und weiser werden.

Tageshoroskop Waage

Liebe ist auch Pflicht. Du zeigst dich nahestehenden Menschen gegenüber zuverlässig und bemühst dich, sie zu unterstützen. Auch du möchtest auf andere bauen und wählst deine Kontakte entsprechend.

Du und deine Mitmenschen werden heute mehr von Stimmungen und weniger von Tatsachen beeinflusst als an anderen Tagen. Du bist leichter zu beeindrucken. Wenn du hellhörig bist, kannst du wahrnehmen, was unausgesprochen in der Luft liegt.

Den täglichen Pflichten nachzukommen kann ein wohltuendes Gefühl beinhalten. Heute Vormittag dürftest du die innere Zufriedenheit spüren, die eine Arbeit oder eine erbrachte Leistung mit sich bringen.

Tageshoroskop Skorpion

Auf Kritik reagierst du heute ungewohnt empfindlich. Nimm deine Gefühle ernst. Vermutlich verhältst du dich aus gutem Grund so. Erforsche, was dahinterstecken könnte.

Heute, vor allem in den Nachmittagsstunden, bist du beeinflussbar und leicht zu verletzen. Eine verträumte Stimmung mag dich überkommen. Lass dich darauf ein, z. B. indem du für einen Augenblick den Wolken am Himmel nachschaust.

Heute interessierst du dich nicht unbedingt für Fakten und Tatsachen. Du hörst mehr auf dein Gefühl und lässt dir davon den Weg weisen. Deinen Mitmenschen geht es ähnlich. Höre ruhig auf deine innere Stimme, die bringt dich voran.

Tageshoroskop Schütze

Dies ist ein Tag der Tat, der Entscheidungen und - falls du nicht selbst in die Hände spuckst und loslegst - des Ärgers. Wenn du deine Kräfte direkt und effizient einsetzt, bleibt die Wirkung nicht aus. Tendenziell gebrauchst du deine Ellenbogen eher zu viel als zu wenig.

Verläuft dein Leben nicht ganz so, wie du es gerne hättest? Heute fällt es dir vermutlich schwer, in einer rationalen Welt zuverlässig zu agieren. Deine Seele will gehört werden. Du brauchst Zeit für dich, um nachzudenken, zu träumen und deinen inneren Bildern und Fantasien nachzuhängen. Nimm dir eine kleine Auszeit.

Dieser Tag eignet sich hervorragend für klärende Gespräche. Du formulierst deine Gedanken präzise. Informationen kannst du besonders gut aufnehmen und weitergeben. Du zeigst Interesse für Neues und findest Verständnis für deine Ideen.

Tageshoroskop Steinbock

Am liebsten möchtest du den Tag in aller Ruhe und Gemütlichkeit verbringen. Du bist ein liebenswürdiger Mensch, charmant und anpassungsfähig. Besonders heute reagierst du empfindlich auf Streit und harte Worte. Doch aufgepasst: Du verhältst dich vielleicht auch dann passiv, wenn du dich eigentlich wehren müsstest.

Je mehr du am Bestehenden festhältst, desto eher können auch schmerzhafte Erfahrungen auf dich warten. Wenn es dir gelingt, diesen Tag für eine Umstrukturierung zu nutzen, kannst du selbst bestimmen, wohin die Veränderung gehen soll. Zögere nicht, die entscheidenden Schritte zu gehen, auch wenn du das Ziel nicht genau kennst!

Grundsätzlich und besonders heute fühlst du dich wohl, wenn die Stimmung um dich herum gut ist und es allen anderen auch gut geht. Es darf keine größere Entscheidung anstehen oder irgendeine Verantwortung dich belasten. Die Stimmung der Umwelt nimmst du in dir auf. Ob du dabei deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse noch spürst?

Tageshoroskop Wassermann

Heute tritt die ernstere Seite des Daseins in den Vordergrund. Das Leben ist Pflicht und Arbeit. Die Bürde des Alltags mag dich drücken. Oder man lädt dir mehr Verantwortung auf. Wenn sich dein eigener Perfektionsanspruch in gesunden Grenzen hält, so erlebst du diesen Tag zwar als arbeitsintensiv, aber gleichzeitig auch als befriedigend.

In der Kommunikation bist du heute besonders geschickt. Kaum um Worte verlegen, zeigst du Interesse, Verständnis, Sachlichkeit und Objektivität. Deine Gedanken äußerst du andern gegenüber ohne Umschweife. Mit dieser Haltung lassen sich auch schwierige Situationen meistern.

Das Leben kann jetzt sehr intensiv werden. Partnerschaft und Sexualität stehen im Mittelpunkt und Liebe wird zum Machtspiel. Du fühlst dich zu Menschen hingezogen, die dich sehr aufwühlen. Die zwischenmenschlichen Kontakte werden intensiver und die Leidenschaft größer.

Tageshoroskop Fische

Heute musst du dich nicht an Normen anpassen. Wenn sich deine rebellische oder abenteuerlustige Ader meldet, solltest du ihr Gehör schenken. Einmal aus dem gewohnten Rahmen auszubrechen, tut gut. Dieser Tag bringt mit einiger Wahrscheinlichkeit Überraschungen und kann ziemlich aufregend werden.

Heute mag dir vieles leicht von der Hand gehen. "Gesagt, getan" könnte das Motto heißen. Im Gespräch wirkst du überzeugend und durchsetzungsfähig, ohne aggressiv zu werden. Was du tust, ist wohlüberlegt. Das bietet eine gute Basis für ein Vorhaben, nimmt dir jedoch die Handlung selbst nicht ab.

Eine euphorische Stimmung lässt dich Großes ins Auge fassen. Du neigst dazu, Ziele verwirklichen zu wollen, zu denen dir ganz einfach die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten fehlen. Wenn du die Grenzen deiner Möglichkeiten nicht überschreitest und deine Kräfte sinnvoll einsetzt, kannst du jetzt deine Ideale zu einem beachtlichen Teil verwirklichen.

Ist dein Partner der Richtige für dich? Hast du deine wahre Liebe schon gefunden? Kartenleger und Hellseher beantworten deine Liebesfragen! Jetzt 15 Minuten gratis testen