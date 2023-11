Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 28.11.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 28.11.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Du neigst heute dazu, in der Partnerschaft und Sexualität impulsiver zu handeln, was möglicherweise zu Konflikten führen kann, wenn dein Gegenüber nicht mithält. Der Schlüssel zum Erfolg liegt im Loslassen – insbesondere von der Erwartung, dass alles reibungslos läuft.

Tageshoroskop Stier

In Sachen Arbeit und Sport kannst du heute gute Leistungen erbringen und erfolgreich sein. Wenn du dich trotzdem unzufrieden fühlst, dann versuche kleine Dinge zu tun, um dein Wohlbefinden zu steigern und die positiven Dinge um dich herum zu schätzen.

Tageshoroskop Zwillinge

Befasse dich mit deinen eigenen Grenzen und akzeptiere deine Schwächen. In Beziehungen kannst du heute eine erhöhte Verletzlichkeit spüren, doch dadurch kannst du deine Empathie und das Verständnis für zwischenmenschliche Probleme vertiefen.

Tageshoroskop Krebs

Gehe heute nichts Wichtiges an, denn es könnte dir schwerfallen, Fortschritte zu erzielen oder Entscheidungen zu treffen. Stattdessen könnte es hilfreich sein, neue Impulse zu suchen, um den Alltagstrott zu durchbrechen.

Tageshoroskop Löwe

Wenn es um geschäftliche Angelegenheiten geht, solltest du dich auf Fakten und Zahlen verlassen und mündlich vereinbarte Dinge schriftlich bestätigen lassen. Kleine Gesten der Zuneigung können heute außerdem wichtiger sein als Worte.

Tageshoroskop Jungfrau

Wenn du das Gefühl hast, dass das Leben nicht so verläuft, wie du es möchtest, kann das daran liegen, dass du dir deiner Ziele und Absichten nicht bewusst bist. Es ist daher eine gute Idee, in dich zu gehen und herauszufinden, was du wirklich willst.

Tageshoroskop Waage

Es ist in Ordnung, dich auch mal schwach zu fühlen und bei anderen anzulehnen. In deiner Partnerschaft können romantische Gefühle wunderschöne Erlebnisse ermöglichen, aber auch Illusionen und Täuschungen begünstigen.

Tageshoroskop Skorpion

Gehe herzlich und offen auf andere zu, denn dies kann zu positiven Begegnungen am Arbeitsplatz, mit Freund:innen oder in der Liebe führen. Wenn du jemanden magst, solltest du den Mut haben und deine Zuneigung zeigen.

Tageshoroskop Schütze

Heute könntest du leicht gereizt sein und impulsiver handeln als normalerweise – insbesondere wenn du in der letzten Zeit aufgestauten Ärger oder Frustration empfunden hast. Du solltest dich fragen, ob du zu deinen Gefühlen stehst und deine Bedürfnisse kennst, um etwas für dein Wohlbefinden zu tun.

Tageshoroskop Steinbock

Der Tag bringt eine verträumte Note mit sich, die dich dazu bringt, deinen Tagträumen nachzuhängen. Es könnte sinnvoll sein, deine Aufgaben zu erledigen, bevor du deiner Fantasie freien Lauf lässt.

Tageshoroskop Wassermann

Du strahlst Herzlichkeit, Wärme und Charme aus, was es dir ermöglicht, positiv mit anderen Menschen umzugehen. Am Abend können deine persönlichen Interessen stärker in den Vordergrund treten, was dich auch mal anecken lässt.

Tageshoroskop Fische

Du neigst dazu, deine Gefühle nur dann auszudrücken, wenn du sicher bist, dass sie anerkannt werden, aber heute fällt es dir leichter, offen mit deinen Emotionen umzugehen. Du zeigst dich verletzlich.