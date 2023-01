Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 29.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 29.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Die Zeit ist günstig, um Beziehungen neu zu gestalten. Was möchtest du in deiner Partnerschaft ändern? Welche Freundschaften bedeuten dir etwas? Welche pflegst du nur aus Gewohnheit oder weil du niemanden verletzen möchtest? Du findest heute leicht neue Umgangsformen, mehr Nähe oder mehr Distanz, sofern du dir über deine Wünsche im Klaren bist.

Achtung vor übertriebenem Optimismus und einem Glücksgefühl, das dich in falsche Sicherheit wiegen kann. Es lässt dich zum Beispiel am falschen Ort Energie oder Geld investieren. Oder du fällst auf Illusionen herein. Du fühlst dich beflügelt und neigst aus diesem Grund dazu, die Wirklichkeit auszublenden.

Die innere Unruhe und eventuell auch äußere Hektik dieses Tages hat den Zweck, dass du dir über vieles Gedanken machst und so zu neuen Einsichten gelangst. Wo wäre längst eine Veränderung fällig? Du hast jetzt die Energie, dich von Altem zu lösen und eine neue innere und eventuell auch äußere Freiheit zu gewinnen.

Tageshoroskop Stier

Wenn dich die Unruhe packt, solltest du dir eine Abwechslung gestatten. Etwas Unterhaltung, ein kleiner Spaß oder etwas Neues und Unbekanntes geben deinem Gefühlsleben die nötige Nahrung. Ansonsten riskierst du heute Nachmittag eine unangenehme Überraschung, z. B. in Form von verlegten Schlüsseln.

Heute kommunizieren du und deine Mitmenschen mehr als an anderen Tagen. Zu wissen, dass du mit anderen Menschen vernetzt bist, ist eine Wohltat für dich.

Heute Nachmittag und Abend darfst du dich groß fühlen. Du siehst die Welt in einem positiven Licht und animierst die Mitmenschen zu entsprechend großzügigen Reaktionen. Auch du selbst bist nicht kleinlich.

Tageshoroskop Zwillinge

Du verfügst heute über viel Optimismus, Idealismus und Mut und kannst Dinge tun, die du noch nie im Leben getan hast. Bist du realistisch genug, so kannst du das gesteigerte Selbstvertrauen nutzen, um neue Wege einzuschlagen. Doch auch die Versuchung, dich auf ein fragwürdiges Unternehmen einzulassen, solltest du nicht unterschätzen.

Heute funktioniert nichts nach Plan, entweder weil du den Alltagsrhythmus bewusst und aktiv umkrempelst oder weil du von äußeren Umständen dazu veranlasst wirst. Du kannst darüber lachen und die frische Brise genießen. Hältst du zu sehr an einer eingefahrenen Bahn fest, so musst du allerdings mit unangenehmen Überraschungen rechnen.

Vertraue darauf, von allen geschätzt und geliebt zu werden! Du strahlst Großmut und Herzenswärme aus. Die Mitmenschen reagieren unweigerlich ähnlich freundlich und warmherzig. So wird dieser Tag leicht zu einem Genuss. Vor allem gesellschaftliche Anlässe, Vergnügungen und Begegnungen mit geliebten Menschen stehen unter einem positiven Einfluss.

Tageshoroskop Krebs

Sie darfst jetzt vieles mühelos erreichen. Denn du verfügst über außergewöhnlich viel Überzeugungskraft und Tatendrang. Damit kannst du dich durchsetzen oder eine sportliche Leistung vollbringen.

Wenn du deinen ganzen Tag mit lästigen Pflichten verplanst, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn dein Elan schwächelt. Wie wäre es, wenn du für eine Belohnung sorgst, die auf dich wartet, nachdem du deine Aufgaben erledigt hast?

Wenn du und deine Mitmenschen am Morgen noch mitteilsam den Kontakt suchen und Neuigkeiten austauschen, so verlangst du gegen Abend mehr nach einem gemütlichen Zuhause, einer Kuschelecke oder zumindest nach einem Ort, an dem du dich geborgen fühlst.

Tageshoroskop Löwe

Halte jetzt nicht auf Biegen und Brechen an der eigenen Wahrheit fest! Allzu viel Rechthaberei oder Ehrgeiz schaden nur. Du hast jetzt Gelegenheit, Dinge zu tun, die du sonst nie tun würdest, eigene Tabus zu brechen, einschränkende Grenzen zu überwinden und das Leben aus einer völlig neuen Sicht kennenzulernen.

Jetzt soll Ballast abgeworfen werden. Situationen und Beziehungen, die deine Persönlichkeitsentwicklung behindern, sollen verändert werden. Wenn du deinen Wünschen nachspürst, wirst du wissen, was zu tun ist. Die Kraft, die du brauchst, um eine alte Lebensgewohnheit zu verändern, steht dir heute zur Verfügung.

Du strahlst eine natürliche Herzlichkeit aus. Eine Seite von dir zeigt sich heute ziemlich verspielt und du bist bereit für Spaß oder Risiko. Deine Großzügigkeit könnte heute keine Grenzen kennen.

Tageshoroskop Jungfrau

Feinfühliger als sonst spürst du Unstimmigkeiten sowohl in dir als auch um dich herum. Wer Hilfe braucht, findet jetzt eine offene Tür bei dir. Du identifizierst dich leichter mit Freud und Leid der Mitmenschen. In einer Stimmung, die mit "Wir sind alle eins" umschrieben werden könnte, bist du auch bereit, andere tatkräftig zu unterstützen.

Du hast eine Menge Energie. Du kannst sie dazu nutzen, um heute eine beachtliche Leistung zu vollbringen, anderen Menschen die Stirn zu bieten und die Zügel des eigenen Lebens straff in die Hand zu nehmen. Vielleicht reagierst du ein bisschen übertrieben. Die Aufforderung lautet: Nimm die Dinge in die Hand!

Bist du für ein Experiment zu zweit aufgelegt? Du brauchst eine Abwechslung im partnerschaftlichen Bereich. Vielleicht hast du eine außergewöhnliche Idee. Von einem extravaganten gemeinsamen Wochenende über einen Ausflug ins Reich der Erotik bis hin zu einem heftigen Ehekrach ist alles möglich.

Tageshoroskop Waage

Aktivitäten im Team werden heute für dich besonders wichtig. Dazu gehört jede Beteiligung in einer Gruppe, soziales Engagement sowie sportliche Anlässe im Freundeskreis. Achte auf das richtige Maß zwischen Kompromissbereitschaft und der Durchsetzung deiner persönlichen Anliegen!

Sinnlichkeit in der Liebe kann heute zu einer Quelle der Lebensfreude werden. Du vermagst die schönen Seiten des Daseins ganz besonders zu genießen. Besonders körperliche und erotische Erfahrungen gehen tief. Voraussetzung ist allerdings, dass du dir die Zeit dazu gönnst.

Heute vermischen sich Wunschtraum und Realität. Du betrachtest vieles durch die rosarote Brille. Ein sachliches Gespräch oder eine Disziplin erfordernde Gedankenarbeit fallen dir schwerer als sonst und sollten auf später verschoben werden. Deine Gutgläubigkeit kann leicht ausgenutzt werden. Ziehe dich einfach einmal zurück, wenn dir danach ist!

Tageshoroskop Skorpion

Herzlichen Glückwunsch! Heute ist dein Tag und du stehst im Mittelpunkt. Die Sonne meint es gut mit dir und dein Selbstbewusstsein bekommt einen gewaltigen Aufschwung.

Kritik lässt kaum auf sich warten und du musst vielleicht die eine oder andere wenig schmeichelhafte Bemerkung einstecken. Wenn du darüber nachdenkst und wo nötig Konsequenzen ziehst, bringt dir dies letztlich mehr, als wenn du die Fehler beim anderen suchst.

Diesen Nachmittag oder Abend dürften dir ein paar Stunden zu zweit sehr gelegen kommen. Das Zusammensein mit einem lieben Menschen kann dir jetzt das Wohlbefinden vermitteln, das du brauchst. Auch wenn du nicht zu Taten aufgelegt bist, musst du eventuell doch den ersten Schritt dazu unternehmen.

Tageshoroskop Schütze

Dieser Tag eignet sich gut für Kopfarbeit. Klar und objektiv kannst du auch emotionsgeladene und schwierige Themen durchdenken und mit anderen diskutieren. Indem du innerlich zurücktrittst, überlegst du sachlicher und logischer. Informationen kannst du präzise aufnehmen und weitergeben.

Grundsätzlich und heute ganz besonders schätzt du ein weites, geräumiges Zuhause. Sie brauchst Platz, um dich wohlzufühlen. Vermutlich ist bei dir jeder willkommen. Lade Gäste ein! Die Voraussetzungen für einen gelungenen Abend sind gut. Du hast die Fähigkeit, Raum für viele Meinungen zu schaffen.

Es gibt heute womöglich einiges zu tun, doch jetzt solltest du dich nicht quälen. In dir melden sich ganz bestimmte Bedürfnisse. Du willst mal wieder Zeit für dich, ein gutes Buch lesen, dich mit Freunden treffen und einfach die Zeit genießen. Erlaube dir das! Lass es ruhig angehen und gönne dir etwas Schönes.

Tageshoroskop Steinbock

Romantische Träume und Fantasien vermischen sich heute mit der Alltagsrealität. Die Schönheit von Natur und Musik kann atemberaubend sein. Gönne dir ein paar ruhige Stunden und gehe einmal in dich. Du kannst feststellen, dass nach innen alle Türen offen sind, die sich in der Außenwelt vorübergehend geschlossen haben.

Deine Emotionen werden eher durch neue Eindrücke als von tiefen Leidenschaften in Bewegung gebracht. Denke über deine Empfindungen nach, beobachte die inneren Regungen und sprich darüber! Sie weißt heute besonders gut, was du brauchst und wie du reagierst. Sich darüber auszutauschen tut gut.

Hüte deine Zunge! Heute lässt du dich leicht zu einer unbedachten Antwort provozieren. Ein Gespräch wird relativ schnell zu einer emotionalen Auseinandersetzung, wenn du dich nicht etwas in Zurückhaltung übst. Du reagierst zwar wenig sachlich, dafür aber umso menschlicher.

Tageshoroskop Wassermann

Ein Schuss Pioniergeist hebt dich über die Alltagsroutine hinaus. Du bist unternehmungslustig und bringst jetzt fast mühelos Projekte ins Rollen. Körperliche Arbeit bewältigst du relativ leicht und bei sportlichen Herausforderungen schneidest du gut ab. Setze deine Energie ein! Sonst fühlst du dich unzufrieden und reagierst gereizt.

Du bist voller Begeisterung und Optimismus. Das Interesse für alles Mögliche und auch Unmögliche ist geweckt. Fremden Ansichten gegenüber bist du offener und toleranter. Du siehst die Möglichkeiten, die dir das Leben bietet. Allerdings solltest du darauf achten, dass du vor lauter Weitblick die Anforderungen des konkreten Hier und Jetzt nicht vergisst.

Dieser Tag eignet sich hervorragend, um über deine Stellung im Beruf und Privatleben nachzudenken und dich mit anderen darüber auszutauschen. Es ist nicht immer einfach, Beruf und Privatsphäre so zu gestalten, dass keines zu kurz kommt. Jetzt bist du in einer sachlichen Stimmung, in der du objektiv die Vor- und Nachteile abwägen kannst.

Tageshoroskop Fische

Liebe, Macht und Sexualität wirken heute besonders faszinierend auf dich. Gib Acht, dass deine Emotionen nicht am falschen Ort mit dir durchgehen! Eine heiße Nacht kann ein gesundes Ventil sein, aber auch unliebsame Konsequenzen nach sich ziehen. Achtung: Du bist jetzt anfällig für Eifersucht.

Denke über dich nach! Jetzt kannst du dein Leben und deine Ziele besonders klar erkennen. Eventuell fördert ein Gespräch die bewusste Selbsterkennung. Achte darauf, dass du nicht nur redest, sondern auch zuhörst! Eine objektive Sicht ist ebenso wichtig wie eine eigene Meinung.

Da du heute die dir gebotenen Möglichkeiten gut wahrnimmst und dir einiges zutraust, eignet sich dieser Tag ausgezeichnet zum Planen. Weitblick und positives Denken lassen vieles gelingen. Du bist außerordentlich offen für Neues und begegnest Andersdenkenden mit Toleranz.

