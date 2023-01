Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 31.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 31.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Andere Menschen können jetzt zum Spiegel für dich werden. An ihren Reaktionen erkennst du, wie du auf andere wirkst. Andere tun mit großer Selbstverständlichkeit Dinge, die du dir kaum zutraust. Nimm dir diese zum Vorbild! Mit etwas Mut kannst du das eine oder andere auch selbst versuchen.

Geistig wach und rege bist du heute besonders aufgelegt zu Gesprächen, zu anspruchsvoller Denkarbeit oder zum Schreiben. Du weißt, was du willst, und kannst deine Gedanken klar formulieren. Tendenziell neigst du zu einer subjektiven Haltung. Du wirkst selbstsicher und überzeugend, wenn du deine Ansichten vertrittst.

Du hast einen ausgeprägten Willen, der sich heute besonders impulsiv zeigt. Wenn du dir etwas vorgenommen hast, bist du überzeugt, es auch zu erreichen. Was ich will, das kann ich auch: So könnte dein Motto lauten. Was andere dazu sagen, beeindruckt dich wenig. Du brauchst Widerstand, gegen den du angehen kannst.

Tageshoroskop Stier

Eine positive Sicht der Dinge erleichtert dir jetzt vieles. Du verfügst über Weitsicht und ein gestärktes Selbstvertrauen. Fast jedes realistische Vorhaben lässt sich mit einer positiven Haltung verwirklichen. Nutze die Gelegenheit! Mit so viel Elan und Optimismus gehst du nicht immer ans Werk.

Das traute Privatleben lädt heute besonders zum Genießen ein. Vielleicht verbringst du ein paar schöne Stunden im Kreise deiner Familie, mit dem Partner oder mit Freunden. Eine wohnliche Atmosphäre, Friede und Harmonie wirken wohltuend auf dein Gemüt. Gleichzeitig strahlst du auch Herzlichkeit aus und motivierst deine Mitmenschen, dir mit Wohlwollen entgegenzukommen.

Eine gesteigerte mentale Aktivität, wenn nicht gar Nervosität, prägt diesen Tag. Dein Mitteilungsbedürfnis ist stärker als zu anderen Zeiten und du suchst das Gespräch mit anderen. Vielleicht stehst du unter einer inneren Spannung und provozierst Streitgespräche. Vielleicht fühlst du dich auch einfach angeregt zu plaudern, Lösungen zu finden oder Neues zu lernen.

Tageshoroskop Zwillinge

Fühlst du dich ein bisschen eingeengt? Du brauchst einen anregenden Partner, jemanden, der dich aus den eigenen vier Wänden herausholt und mit dem du ein paar ungewohnte Stunden verbringen kanst. Nimm Kontakt auf!

Möchtest du den Tag genießen? Dann erfülle dir einen Wunsch, den du schon lange mit dir herumgetragen, aber doch nie ganz ernst genommen hast. Oder gönnen dir ein paar Stunden der Entspannung, eventuell mit einem lieben Menschen. Du kannst dich heute wunderbar wohlfühlen und neue Kraft tanken.

Verletzt jemand deine Gefühle? Oder reagierst du aus einer Laune heraus mit Emotionen, wo eigentlich Sachlichkeit angebracht wäre? Verstand und Gefühl stehen diesen Nachmittag und Abend in besonderem Gegensatz.

Tageshoroskop Krebs

Sich schöpferisch zum Ausdruck zu bringen ist Aufforderung und Chance dieses Tages. Lass dich nicht von Selbstzweifeln daran hindern! Du bist ein Individuum und hast als solches einmalige Ausdrucksformen. Wenn du andere nachahmst, bist du auf dem falschen Weg.

Die Brücke zu deinem Partner heißt Kommunikation. Durch Gespräche entsteht Nähe. Allfällige Spannungen kannst du heute in einer offenen Aussprache bereinigen und abbauen. In Freundschaften ist der verbale Austausch ebenfalls ein tragendes Element. Gespräche, die nicht harmonisch verlaufen, haben reinigende Wirkung.

Wenn du grundsätzlich zu Idealismus neigst, so ist die Gefahr zum Übertreiben jetzt recht groß. Stehst du eher auf der realistischen Seite, sicherst dich ab und scheust Risiken, so kann dir dieser Tag den nötigen Impuls verleihen, über den eigenen Schatten zu springen und etwas zu wagen.

Tageshoroskop Löwe

Diesen Nachmittag oder Abend dürften dir ein paar Stunden zu zweit sehr gelegen kommen. Das Zusammensein mit einem lieben Menschen kann dir jetzt das Wohlbefinden vermitteln, das du brauchst. Auch wenn du nicht zu Taten aufgelegt bist, musst du eventuell doch den ersten Schritt dazu unternehmen.

Heute bist du in Bewegung. Mit Schwung und Elan packst du alle Herausforderungen an. Vielleicht reagierst du wie ein Wirbelwind, handelst voreilig und schaffst dir unnötige Aufregung. Doch selbst dabei darfst du dich in deinem Element fühlen.

Der Tag eignet sich heute besonders, um sich einem lieben Mitmenschen zu öffnen. Es fällt dir unheimlich leicht, auszudrücken, was du fühlst. Ein emotionales und tiefgründiges Gespräch tut dir unheimlich gut.

Tageshoroskop Jungfrau

Du hast eine natürliche Begabung, deine Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen, zu verstehen und auszusprechen. Heute kommt dies besonders zum Zug. Du wirkst lebendig, lebensnah und vielseitig. Zudem verfügst du über einen gesunden Menschenverstand. An trockenen Themen hast du kein großes Interesse.

Fühlen und Handeln sind bei dir eng miteinander verbunden. Alles was du tust, tust du mit Herz. Du hast ein wunderbares Talent, auf Gefühle zu reagieren. Besonders heute wirkst du herzlich und lebhaft. Mit deiner natürlichen Spontaneität kannst du vieles schnell und unkompliziert meistern, ohne andere zu brüskieren oder dich selbst einzuschränken.

Du hast gute Chancen, wenn du dich jetzt für dein Wohlbefinden einsetzt. In Belangen, die dich persönlich ansprechen, bist du aktiv, beispielsweise indem du eine Kaffeepause auch wirklich einhältst, wenn du diese brauchst. Gib deinen Bedürfnissen und deiner Gefühlswelt in Taten Ausdruck! Aber Achtung: Du reagierst unbeschwerter und unüberlegter als sonst.

Tageshoroskop Waage

Wenn du heute kritisiert wirst, reagierst du unwirsch und willst nichts davon hören. Das ist verständlich. Gerade ungerechtfertigte Kritik solltest du nicht auf dir sitzen lassen. Sorge heute auch für schöne Momente, die dich zum Lächeln bringen.

Du beurteilst Arbeitsmethoden und Durchsetzungsstrategien relativ sachlich. Nutze die Gelegenheit, denke darüber nach und entwickle neue Schlachtpläne.

Der Tag mag zwar mit einigen Aufregungen beginnen, doch dürften sich die Wogen rasch glätten. Was du diesen Morgen in Angriff genommen hast, zieht sich mindestens bis zum Abend durch. Sorge dafür, dass du nicht nur handelst, sondern auch etwas davon hast.

Tageshoroskop Skorpion

Heute bist du besonders kraftvoll. Vor allem körperliche Arbeit geht dir gut von der Hand. Du weißt genau, was du willst. Nutze die Energie, um ein Vorhaben zu starten! Du hast jetzt die Kraft, das Steuer zu richten und etwas für dich und deine Selbstverwirklichung zu tun.

Du bist fröhlich und gut gelaunt. Wo du auch auftauchst, freut man sich, denn du verbreitest gute Stimmung und bist ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Wer neue Kontakte knüpfen möchte, dem gelingt das wunderbar. Aber auch Unternehmungen mit deinen Lieben werden sehr schön. Gönn dir einen entspannten Tag voller Freude und Genuss!

Heute dürftest du Geselligkeit dem Alleinsein vorziehen. Es drängt dich hinaus aus den eigenen vier Wänden und unter Menschen. Beziehungen lassen persönliche Wünsche verblassen. Gehe mit dem Partner oder Freunden unter Leute! Im Beruf bist du gegenüber anderen freundlich und kooperativ, aber wenig durchsetzungsfähig.

Tageshoroskop Schütze

Wenn du mit einem Projekt deinen persönlichen Vorteil im Auge hast, so eignet sich dieser Tag äußerst schlecht für die Durchführung. Du neigst dazu, die Dinge durch die rosarote Brille zu betrachten. Entweder bist du enttäuscht über das Ergebnis oder du wirst von anderen getäuscht. Setzt du dich jedoch für andere ein, so gelingt dir beinahe alles.

Bist du für ein Experiment zu zweit aufgelegt? Du brauchst eine Abwechslung im partnerschaftlichen Bereich. Vielleicht hast du eine außergewöhnliche Idee. Von einem extravaganten gemeinsamen Wochenende über einen Ausflug ins Reich der Erotik bis hin zu einem heftigen Ehekrach ist alles möglich.

Deine Sensibilität für den gesellschaftlichen Trend lässt dich im Beruf feinfühlig reagieren. Du erreichst berufliche Ziele weniger durch gewaltige Leistungen als durch ein geschicktes Erahnen und Nutzen der vorgegebenen Strömung. Heute ist ein idealer Tag für deinen guten Riecher. Du solltest deinen Ahnungen vertrauen, ohne den Verstand auszuschalten.

Tageshoroskop Steinbock

Die Türen stehen offen und laden dich ein, neue Erfahrungen zu machen. Nutze die Chance und überschreite die gewohnten Grenzen! Mit einem gesteigerten Selbstbewusstsein und Vertrauen kannst du Schwierigkeiten fast spielend meistern.

Sand im Getriebe? Möglicherweise scheinen deine Aufgaben über Nacht auf das Mehrfache angewachsen zu sein. Du musst dich deinen Pflichten stellen, handeln und das Beste aus der Situation machen. Geleistete Arbeit wirkt positiv auf deinen Seelenfrieden!

Du kannst diesen Nachmittag und Abend ganz schön launisch sein. Vielleicht musst du etwas tun und die Lust dazu fehlt dir völlig. Oder die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Versuche, Gefühle einzubeziehen!

Tageshoroskop Wassermann

Es scheint, als ob sich heute die Zeit zurückdreht. Du ertappst dich selbst, wie du dich wie ein Kind benimmst. Oder du ärgerst dich über eine längst abgelegte Gewohnheit, die unvermittelt wieder auftaucht. Diese alten Verhaltensmuster verschwinden aber bald wieder.

Heute fragst du etwas intensiver nach dem Warum vieler Dinge. Ein forschender Zug lässt dich Ungereimtheiten aufspüren und konzentrierter darüber nachdenken. Auch anderen gegenüber lässt du dich nicht mit Halbheiten abspeisen, sondern machst deinen Einfluss auf eine klarere und weniger duldsame Weise geltend, als man es von dir gewohnt ist.

Falls du mit fremdem Eigentum arbeitest, solltest du dir das bewusst machen. Du neigst sonst dazu, dies als Allgemeingut zu betrachten. Heute ist ein Tag für unbeabsichtigte Ausrutscher, beispielsweiese während der Arbeitzeit private Telefongespräche zu führen. Halte dich zurück!

Tageshoroskop Fische

Du überblickst deine Vorstellungen, kannst diese klar formulieren und andere damit überzeugen. Profitiere von der Gelegenheit und teile deine Ansichten mit!

Die Welt begrüßt dich heute Abend mit einem Lächeln. Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonst du das Positive und siehst über Nachteile hinweg. Schiefläuft nur dann etwas, wenn du übertreibst.

Bewegung ist heute das A und O für dein Wohlbefinden. Du sprühst nur so vor Kraft und Energie. Selbst anstrengende Vorhaben wuppst du jetzt mit Leichtigkeit.

