Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 01.03.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 01.03.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Kritik lässt kaum auf sich warten und du musst vielleicht die eine oder andere wenig schmeichelhafte Bemerkung einstecken. Wenn du darüber nachdenkst und wenn nötig Konsequenzen ziehst, bringt dir dies letztlich mehr, als wenn du die Fehler beim anderen suchst.

Du möchtest heute Nachmittag mehr, als dir zusteht. Eine Laune lässt dich leicht Starallüren annehmen, überheblich reagieren oder zu hohe Erwartungen stellen. Zeige deinen momentanen Hang zur Größe in Form von Großzügigkeit und Toleranz anderen gegenüber!

Deine Gefühle werden kurz aufgewühlt, sei es, dass jemand dich verletzt oder dass du an die dunkleren Seiten des Lebens erinnert wirst. Du kannst vor allem in der zweiten Tageshälfte auch andere leicht verletzen. Aber keine Sorge: Der Spuk ist bald vorbei.

Tageshoroskop Stier

Sag es mit einem Lächeln! heißt dein Tagesmotto. Du suchst das Gespräch, bist mitteilsam und kompromissbereit. Deine freundliche, friedfertige Stimmung bringt dich mit vielen Menschen in Kontakt und kann zwischen unterschiedlichen Meinungen vermitteln und eine gemeinsame Basis schaffen.

Wenn du willst, kannst du heute ein paar anregende und gleichzeitig wohltuende Stunden mit einem:r Partner:in oder einem:r alten oder neuen Bekannten verbringen. Nimm Kontakt auf!

Der Tag mag ruhig, gemütlich und vielleicht auch langweilig beginnen. Doch bis zum Abend werden du und deine Mitmenschen um einiges wacher, beweglicher und kontaktfreudiger. Aus der gemächlichen Landhausstimmung wird eine Art Großstadtatmosphäre.

Tageshoroskop Zwillinge

Möglicherweise hast du die Tendenz, aus einem kleinen Misserfolg ein Drama zu machen. Das Leben kann manchmal ungerecht sein. Heute braucht es besonders wenig, um dich zum Grübeln zu veranlassen. Wo viel Schatten ist, ist aber auch viel Licht. Du begegnest dem Leben mit besonderer Tiefe und Leidenschaft.

In deinem Privatleben könnte sich jetzt einiges querstellen. Vielleicht sind es Beziehungen im engeren Familienkreis, deine Stellung in der Familie, ein Umzug oder ein Umbau in Haus oder Wohnung, die dich zutiefst aufwühlen. Doch gleichzeitig mit dem mulmigen Gefühl vor dem Ungewissen wächst auch deine Fähigkeit, Krisen sicher zu durchstehen.

Das Gefühlsbarometer erreicht Extremwerte. Ob nach oben oder nach unten ist nicht voraussehbar. Dies ist kein Tag für geruhsame Zweisamkeit. Stehst du in einer festen Beziehung, so wird diese intensiviert oder sie kühlt sich ab. Alles Halbherzige wird von einer Welle intensiver Gefühle weggefegt. Du gerätst leicht in den Bann von Liebe und Leidenschaft.

Tageshoroskop Krebs

Scheint dir der heutige Tag beschwerlich? Vermutlich stößt du auf Hindernisse und musst diese mühsam aus dem Weg räumen. Dein Vorgehen hat Konsequenzen. Doch besteht kein Anlass zur Resignation. Du bist aufgefordert, die Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen. Wenn du deine ganze Energie für deine Ziele einsetzt, bleibt auch der Erfolg nicht aus.

Deine schlechte Stimmung lässt du heute schnell mal an anderen Menschen aus. Dir ist offenbar irgendeine Laus über die Leber gelaufen, und jetzt fühlst du dich angespannt und reagierst auf alles gereizt. Gehe nicht immer gleich an die Decke, sondern atme mal durch. Und überlege dir, was es wirklich ist, das dich stört.

Wie steht es mit deinem Gesundheitsbewusstsein? Der Körper ist dein höchstes Gut. Auch wenn du dich wohlfühlst, lohnt es sich, den Umgang mit dem eigenen Körper etwas genauer anzuschauen. Gönnst du dir z. B. genügend Schlaf? Wie ist dein Essverhalten?

Tageshoroskop Löwe

Das ist ein Tag für Liebe und Partnerschaft! Du bist besonders geneigt, dich auf einen anderen Menschen einzulassen, dich anzupassen und Gemeinsamkeiten in den Vordergrund zu stellen. Nimm dir Zeit für ein Schäferstündchen!

Du würdest heute Nachmittag am liebsten ein paar völlig unbeschwerte Stunden verbringen. Deine Gefühle und Bedürfnisse nach Zuneigung und Umsorgtwerden melden sich und lassen dich die Pflichten des Tages als Last empfinden. Gönne dir etwas Ruhe.

Verletzt jemand deine Gefühle? Oder reagierst du aus einer Laune heraus mit Emotionen, wo eigentlich Sachlichkeit angebracht wäre? Verstand und Gefühl stehen diesen Nachmittag und Abend in besonderem Gegensatz.

Tageshoroskop Jungfrau

Ein aktiver Geist lässt dich Kopfarbeit fast spielend bewältigen. Ob du nun Neues lernst, für ein anstehendes Problem nach Lösungen suchst, schreibst oder einen Vortrag hältst, im mentalen Bereich dürftest du jetzt besonders fit sein. Auch für die Planung zukünftiger Projekte oder den Abschluss von Verträgen ist die Zeit günstig. Bringe deine Argumente ein!

Besonders sachlich und kühl bist du heute nicht. In Gesprächen willst du mit deinem Gegenüber viel lieber in die Tiefe gehen und die wirklich emotionalen Dinge zum Ausdruck bringen. Was beschäftigt dich? Welche Wünsche, Träume oder Ängste hast du? Tausche dich mit jemandem aus, dem du vertraust.

Dieser Tag bringt einiges zum Vorschein, das nicht in dein Selbstbild passt. Wenn du gewisse Wesenszüge nicht akzeptieren kannst und du negative Gefühle in dein Unterbewusstsein verbannt hast, so melden sich diese Seiten nun und kommen zum Vorschein. Setze dich damit auseinander!

Tageshoroskop Waage

Diesen Nachmittag oder Abend wartet mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Überraschung auf dich. Du brauchst etwas Abwechslung. Deshalb reagierst du spontan so, dass der gleichförmige Alltagstrott durchbrochen wird.

Genieße den Tag! Arbeite in deinem ganz persönlichen Tempo! Ungeduld bringt dich nicht weiter. Die größte Befriedigung gewinnst du, wenn du die eigenen Kräfte und Mittel bedachtsam und sorgfältig nutzt und die Dinge so nimmst, wie sie sind.

Was auch immer du tust, es befriedigt dich nicht. Heute scheint sich einiges querzustellen. Du fühlst dich leicht angegriffen, deine Stimmung ist tendenziell gereizt, was auch dein Umfeld merkt. Sport könnte als Ventil für aufgestaute Energien dienen.

Tageshoroskop Skorpion

Persönliche Nähe kann zu einem tiefen und bereichernden Erlebnis werden, wenn du es nur zulässt. Intensität, Leidenschaft oder Trennungsschmerz mögen zwar heute besonders hohe Wellen schlagen, doch wirst du dadurch erst so richtig Mensch. Je mehr du dich darauf einlässt, desto mehr erschließt sich dir ein enormes Potenzial an Gefühlstiefe.

Du hast viel Energie, und das bringt eine kämpferische Note in deinen Alltag. Die kleinste Ungereimtheit wird zu einem Stressfaktor, auf den du mit aggressivem oder überstürztem Handeln reagierst. Du lässt dich schneller als sonst zur Rücksichtslosigkeit verleiten. Aber du kannst den überdurchschnittlichen Tatendrang auch erfolgreich für persönliche Ziele einsetzen.

Der Tag eignet sich gut, um sich ein paar wichtige Gedanken zu machen: Fühlst du dich in deinem Job wirklich wohl? Oder erfüllst du ihn nur, weil du dich dazu verpflichtet fühlst? Solltest du nicht glücklich mit deinem Beruf sein, dann bietet diese Phase eine gute Gelegenheit, etwas zu ändern. Finde heraus, was du wirklich willst und wie es weitergehen soll.

Tageshoroskop Schütze

Die Brücke zu deinem:r Partner:in heißt Kommunikation. Durch Gespräche entsteht Nähe. Allfällige Spannungen kannst du heute in einer offenen Aussprache bereinigen und abbauen. In Freundschaften ist der verbale Austausch ebenfalls ein tragendes Element. Gespräche, die nicht harmonisch verlaufen, haben reinigende Wirkung.

Da du heute die dir gebotenen Möglichkeiten gut wahrnimmst und dir einiges zutraust, eignet sich dieser Tag ausgezeichnet zum Planen. Weitblick und positives Denken lassen vieles gelingen. Du bist außerordentlich offen für Neues und begegnest Andersdenkenden mit Toleranz.

So wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es heraus. Wenn du der Welt ein freundliches Gesicht zeigst, so lächelt diese zurück. Auf Aggression folgt Aggression. Die Mitmenschen werden heute ganz besonders zum Spiegel deiner eigenen Haltung. Falls sich dir jemand in den Weg stellt, solltest du dich fragen, wie du dich ihm gegenüber verhalten hast.

Tageshoroskop Steinbock

Lass dich nur dann verführen, wenn du es auch wirklich willst! Dies gilt nicht nur in intimen Begegnungen, sondern auch im ganz gewöhnlichen Alltag. Achte darauf, dass du keine halbherzigen Kompromisse eingehst, nur weil du nicht Nein sagen möchtest. Finde den Mittelweg, setze dich durch, ohne dein Gegenüber unnötig zu verletzen!

Das heute stark anwachsende Bedürfnis, den gewohnten Rahmen zu sprengen, hat auch seine Schattenseiten. Achte darauf, wo du dich austobst und übertreibe nicht. Das könnte sonst unerfreuliche Folgen haben.

Heute willst du es unbedingt wissen. Du möchtest das Beste aus deinem Leben herausholen und alles genießen, was es zu genießen gibt. Außerdem drängt es dich nach Einfluss und Bedeutsamkeit und du willst deine Ideen umsetzen. Tu das ruhig, überlege dir aber dabei gut, ob nicht doch etwas dagegenspricht. Nimm Bedenken ernst, bevor du zur Tat schreitest.

Tageshoroskop Wassermann

Wenn die Sehnsucht nach einer romantischen Zweisamkeit dich jetzt ergreift, solltest du dich keinen Illusionen hingeben. Romantische Träume haben ihre Berechtigung. Aber verwechsle diese nicht mit der Alltagsrealität! Du kannst einen gefühlsseligen Abend zu zweit besser genießen, wenn du dabei realistisch bleibst.

Dieser Tag steht unter dem Motto "Beziehungen im Spannungsfeld von Beruf und Familie". Die Mitmenschen sind wichtiger als persönliche Ziele. Du bist heute besonders gefordert und befähigt, die Pflichten von Beruf und Familie mit den genießerischen Aspekten des Lebens unter einen Hut zu bringen.

Dieser Tag erfordert Einsatz, Selbstdisziplin und Ausdauer. Die Dinge laufen nicht einfach von selbst, sondern erfordern deine ganze Aufmerksamkeit. Da du nicht alles gleichzeitig bewältigen kannst, musst du dich auf das Wesentliche konzentrieren. Die Realität mag härter wirken und es wird dir kaum etwas geschenkt.

Tageshoroskop Fische

Verlaufen Beziehungen nicht so, wie du es dir wünscht? Wo Licht ist, ist auch Schatten, und du kommst nicht daran vorbei, dich auch den Schwierigkeiten und Konkurrenzsituationen in Beziehungen zu stellen.

Achte besonders heute Vormittag darauf, dass du dir nicht zu viel abverlangst. Auch manche andere Menschen stellen jetzt Erwartungen an dich, doch das setzt dich unter Druck. Du möchtest es lieber ruhig und entspannt angehen lassen.

Auch wenn es dir in den Fingern juckt, musst du heute dein Temperament zügeln. Ungeduld bringt dich nicht weiter. Die größte Befriedigung gewinnst du, wenn du die eigenen Kräfte und Mittel bedachtsam und sorgfältig nutzt und die Dinge so nimmst, wie sie sind.

