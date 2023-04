Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 01.04.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 01.04.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Wenn du dir selbst mit Liebe und Respekt begegnest, ist auch deine Beziehung davon geprägt. Siehst du dagegen nur deine Mängel, so kannst du auch nur schwer die Liebe und Anerkennung eines anderen Menschen annehmen. Wann hast du dich das letzte Mal selbst gelobt? Übe dich in Anerkennung und aufbauender Selbstkritik!

Du brauchst heute das persönliche Gespräch ganz besonders. Mit vertrauten Menschen kannst du dich getrost auch auf heftige Diskussionen einlassen. Doch in beruflichen und geschäftlichen Gesprächen ist Vorsicht geboten. Du neigst dazu, auch hier Persönliches einzubringen.

Möchtest du am liebsten einfach in den Arm genommen werden? Das Stimmungsbarometer steht auf Sehnsucht nach Nähe. Mit einem lieben Menschen ein paar Stunden zu verbringen, könnte sehr schön sein. Sofern du nicht deiner augenblicklichen Neigung nachgibst, überall ein Haar in der Suppe zu finden.

Tageshoroskop Stier

Möchtest du den Tag genießen? Dann erfülle dir einen Wunsch, den du schon lange mit dir herumgetragen, aber doch nie ganz ernst genommen hast. Oder gönne dir ein paar Stunden der Entspannung, eventuell mit einem lieben Menschen. Du kannst dich heute wunderbar wohlfühlen und neue Kräfte tanken.

Mit gestärktem Selbstvertrauen und Charme findest du zu den meisten Menschen einen guten Draht. Auch deinen Lieben gegenüber bist du offen und großzügig und bewirkst damit, dass man dir ebenso begegnet.

Heute Vormittag vertraust du mehr als sonst auf das Positive und siehst eventuell großzügig über Nachteile hinweg. Im Zuge der Begeisterung kannst du dich und andere leicht überschätzen.

Tageshoroskop Zwillinge

Dieser Tag kann ziemlich hektisch werden. Vieles mag sich überstürzen und du wirst mit Ideen, Lernstoff und Informationen jeder Art fast überfordert. Äußere Umstände oder auch eine innere Unruhe veranlassen dich zu raschem Reagieren. Der kleinste Anlass genügt, um deine Ungeduld zu wecken. Vorsicht, was du sagst!

Es dürfte dich eine große Lust überkommen, aus dem gewohnten Rahmen auszubrechen. Die Maßstäbe bezüglich Arbeit, Partnerschaft und Privatleben werden dir zu eng. Du neigst jetzt vermehrt zu unerwarteten Handlungen und reagierst kurzentschlossen.

Mit deiner fürsorglichen Ader kannst du anderen das Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Besonders heute fassen andere schnell Vertrauen zu dir, fühlen sich andererseits manchmal aber vielleicht auch etwas bevormundet. Auch du selbst hast Bedürfnisse, die befriedigt werden wollen. Sorge für dein Wohlbefinden!

Tageshoroskop Krebs

Heute verfolgst du deine Ziele mit ganz besonderem Schwung. Du bist zu Höchstleistungen fähig. Die Mitmenschen werfen dir vielleicht zu Recht Egoismus und Rücksichtslosigkeit vor. Doch in der Auseinandersetzung mit anderen wirst du dir auch über die eigenen Ziele und Motivationen klarer.

Wenn heute in deiner Partnerschaft nicht alles reibungslos läuft, solltest du dir darüber keine Sorgen machen. Die Tage begünstigen alte Beziehungs- und Verhaltensmuster. So kann das Zusammensein mit einem lieben Menschen dich zu Kompromissen verleiten, die du eigentlich nicht eingehen wolltest. Oder du lässt mehr Nähe zu, als dir guttut.

Du möchtest dich gegen Abend von einer herzlichen Seite zeigen. Du legst Wert auf eine einfühlsame Kommunikation mit den Mitmenschen. Für einen zufriedenstellenden Tagesausklang brauchst du Menschen, bei denen du auch mal Gefühle zeigen kannst. Heute reagierst du auf alles besonders sensibel.

Tageshoroskop Löwe

Heute mag dich die Sehnsucht nach Liebe und Verbundenheit erfassen. Gib der romantischen Stimmung nach und träume ein bisschen, am besten zusammen mit einem lieben Menschen!

Magst du es, in deinen Gefühlen aufgewühlt zu werden? Du hast heute Morgen Gelegenheit dazu, sofern du dich persönlich einlässt und zu deinen Emotionen stehst.

Gestalte deine Freizeit heute mal ganz nach Lust und Laune. Wenn du auf deine Gefühle hörst, weißt du, was dir wirklich guttun wird. Romantische und friedliche Stimmung ist jedenfalls garantiert.

Tageshoroskop Jungfrau

Fühlst du dich lebendig und lebenslustig? Du bist spontan, voller Lebensfreude und sehr gefühlvoll. Aber du bist auch ziemlich aufgekratzt und schnell bereit, die Stimmung in Ärger und Aggression umschlagen zu lassen.

Du beurteilst Arbeitsmethoden und Durchsetzungsstrategien relativ sachlich. Nutze die Gelegenheit, denke darüber nach und entwickle neue Schlachtpläne.

Vor allem am Nachmittag und Abend fühlst du dich unausgeglichen. Verstand und Gefühl liegen einfach nicht auf einer Wellenlänge. Du reagierst schnell verletzt und emotional auf Menschen und Situationen, in denen es eigentlich besser wäre, sachlich zu bleiben. Lass dich nicht zu sehr von deiner Stimmung mitreißen!

Tageshoroskop Waage

Hast du den Eindruck, das Leben verläuft nicht so, wie du es willst? Wenn du dich nicht so selbstbewusst und stark zeigen kannst, wie du möchtest, so mag dies daran liegen, dass du dir bezüglich deiner Absichten und Ziele selbst nicht im Klaren bist. Gehe in dich!

Was würdest du heute Nachmittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was du dir vorgenommen hast. Für ein paar Stunden stehst du unter einer inneren Spannung, die dich beim geringsten Anlass emotional reagieren lässt. Gönne dir ein bisschen Ruhe.

Sprich über deine Gefühle! Diesen Morgen ist die Gelegenheit besonders günstig und die Emotionen formen sich fast von allein zu Worten. Eine sachliche Diskussion solltest du verschieben.

Tageshoroskop Skorpion

Du magst dich fragen, welche Ideale in deinem Leben Wirklichkeit geworden sind und welche nicht. Vielleicht glaubst du bisher zu wissen, was dir wichtig ist und was nicht, und bist dir jetzt plötzlich nicht mehr so sicher. Gehe in dich und ziehe Bilanz!

Idealismus wird jetzt großgeschrieben. Du neigst dazu, dich und andere in einem allzu verklärten Licht zu sehen. Überspitzt formuliert erwartest du, dass die Realität sich deinen Vorstellungen anpasst. Und so bleibt auch die Enttäuschung kaum aus. Wenn du zu hohe Erwartungen an deine Mitmenschen stellst, so wirst du diese eines Tages berichtigen müssen.

Du suchst in deiner Beziehung vor allem Zärtlichkeit, Geborgenheit und Wärme. Eine Beziehung soll für dich der Ort sein, an dem du dich von den Mühen des Alltags erholst und neue Kräfte tanken kannst. Besonders heute hätte ein bisschen Nähe eine wohltuende Wirkung. Bei deinem Lieblingsmenschen schöpfst du neue Energie.

Tageshoroskop Schütze

Wird der Alltagstrott zur Zerreißprobe? Du brauchst frischen Wind, eine Überraschung oder Veränderung. Sonst kann die innere Ungeduld überhandnehmen und sich in unpassenden Momenten entladen. Probiere einfach einmal etwas Neues aus!

Wirst du mehr und mehr sauer, weil du dir zu viel aufgeladen hast? Verantwortung kann ganz schön drücken. Nimm dir trotzdem Zeit, für dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es dir geht, desto leistungsfähiger bist du.

Erinnerungen, die du noch nicht richtig verarbeitet hast, könnten heute wieder in dein Gedächtnis treten und für eine emotionale Reaktion sorgen. Fürchte dich nicht vor deinen Gefühlen, sondern lass sie heraus. Dann wird es dir noch heute besser gehen. Pass jedoch auf, dass du mit den Gefühlen deiner Mitmenschen pfleglich umgehst. Auch du kannst heute näher als sonst am Wasser gebaut sein.

Tageshoroskop Steinbock

Den heutigen Tag solltest du so richtig genießen. Wie wäre es, wenn du mal etwas Schönes für dich tust, wozu du sonst nie gekommen bist? Entspannung tut dir unheimlich gut. Die Sterne sorgen dafür, dass du dabei schnell auftankst.

Bist du ein bisschen launisch und weißt nicht so recht, was du willst? Du hast vermutlich wenig Lust, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wille und Gefühl wecken unterschiedliche Bedürfnisse. Die innere Spannung lässt dich vor allem am Nachmittag auf den geringsten Anlass ärgerlich reagieren. Gönne dir ein bisschen Ruhe.

Wenn du deinen ganzen Tag mit lästigen Pflichten verplanst, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn dein Elan schwächelt. Wie wäre es, wenn du für eine Belohnung sorgst, die auf dich wartet, nachdem du deine Aufgaben erledigt hast?

Tageshoroskop Wassermann

Falls du einen Beruf ausübst, der dir nicht zusagt, so kann die Spannung zwischen dem Drang nach Veränderung und der Angst davor jetzt unerträglich werden. Situationen, die in deinem Leben festgefahren sind, erfordern Veränderungen. Folge diesem Impuls! Es lohnt sich.

Gefühle bestimmen diesen Tag. Vielleicht schenkst du deinen Mitmenschen ein Lächeln. Oder du nimmst dir Zeit für ein paar persönliche Worte. Ein Vogel pfeift vor dem Fenster und du genießt es einfach nur. Du und deine Mitmenschen brauchen heute etwas fürs Gemüt.

Deine verträumte, schwärmerische Stimmung kann ein paar Stunden zu zweit mit dem wunderschönen Gefühl des Einsseins verzaubern. Da du gerade mehr auf Wolken schwebst, als fest auf dem Boden der Realität stehst, bist du offen für alles Romantische, Kreative und Fantasievolle, öffnest jedoch auch Missverständnissen und Unklarheiten Tür und Tor.

Tageshoroskop Fische

Die Gefühle sind dir an diesem Nachmittag und Abend ins Gesicht geschrieben. Du brauchst Gelegenheit, um dich einfach nach Lust und Laune gehen lassen zu können. Falls du dir nicht gestattest, deine Emotionen zu zeigen, verschaffen sich diese unkontrolliert freie Bahn und lassen dich launisch reagieren.

Du neigst insbesondere in der ersten Tageshälfte zu Unsachlichkeit. Gedanken und Gefühle vermischen sich. Im Gespräch bist du subjektiver und lässt dich mehr von Emotionen beeinflussen als üblich.

Falls du erwartest, dass deine Lieben sich heute Vormittag um dein Wohlbefinden kümmern, könntest du enttäuscht werden. Sorge selbst dafür, dass es dir gut geht! Wenn du dich wohlfühlst, klappt auch der Umgang mit anderen gleich viel besser.

