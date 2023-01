Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 02.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 02.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Du kannst jetzt eigene wunde Punkte besonders gut erkennen. Damit wirst du auch die Unzufriedenheit über die eigene Unzulänglichkeit spüren. Du kannst dich dagegen wehren – was dich viel Energie kostet und letztlich wenig bringt – oder du kannst die eigenen Schwächen annehmen und das Verständnis für menschliches Unvermögen vertiefen.

Du hast einen ausgeprägten Willen, der sich heute besonders impulsiv zeigt. Wenn du dir etwas vorgenommen hast, bist du überzeugt, es auch zu erreichen. Was ich will, das kann ich auch: So könnte dein Motto lauten. Was andere dazu sagen, beeindruckt dich wenig. Du brauchst Widerstand, gegen den du angehen kannst.

Wenn es um Pflicht und Verantwortung geht, reagierst du vermutlich empfindlich, traust dir zu wenig zu oder bürdest dir zu viel auf. Heute solltest du akzeptieren, dass du deiner Verantwortung nie zu hundert Prozent nachkommen kannst. Gerade weil du in diesem Bereich etwas dünnhäutig bist, kannst du anderen viel Verständnis entgegenbringen.

Tageshoroskop Stier

Wenn dir etwas nicht gefällt, dann solltest du das auch ansprechen. Es lohnt sich nicht, Ärger in sich hineinzufressen, denn sonst fühlst du dich immer unwohler. Mach dir also auf freundliche Weise Luft, dann geht es dir besser.

Überkommt dich diesen Nachmittag ein Gefühl der Enge und des Eingesperrtseins? Nutze den Impuls, um den persönlichen Freiraum, den du hast, zu genießen! Besonders an diesem Vormittag dürfte ein entsprechender Versuch dein Wohlbefinden steigern.

Heute ist ein guter Tag für klärende Gespräche, Briefe oder Lernaufgaben. Der Verstand steht dir wie ein treuer Diener zur Verfügung und scheint nur darauf zu warten, mit herausfordernden Aufgaben beauftragt zu werden.

Tageshoroskop Zwillinge

Hast du das Gefühl, dass nicht alles so läuft, wie du es dir vorstellst? Alles, was du angehst, entzieht sich dir, entpuppt sich als Illusion oder verläuft im Sand. Fälle keine großen Entscheidungen und lass wichtige Arbeiten ruhen! Besonders gut gelingen dürfte dir ein Einsatz für andere.

Am liebsten würdest du vermutlich ein paar Stunden zusammen mit deinen Lieben mit Nichtstun verbringen. Aber selbst dies vermag deine innere Spannung nicht ganz zu lösen. Gönne dir eine Kleinigkeit, um dein Wohlbefinden zu steigern!

Wenn dich die Unruhe packt, solltest du dir eine Abwechslung gestatten. Etwas Unterhaltung, ein kleiner Spaß oder etwas Neues und Unbekanntes geben deinem Gefühlsleben die nötige Nahrung. Ansonsten riskierst du heute Nachmittag eine unangenehme Überraschung, z. B. in Form von verlegten Schlüsseln.

Tageshoroskop Krebs

Die Chance, ein paar lebhafte Stunden zu zweit zu verbringen, ist groß. Du kannst die Gelegenheit auch nutzen, eine festgefahrene Situation zu bereinigen. Mit prickelndem Charme bringst du die Mitmenschen dazu, spontan und positiv auf dich zu reagieren.

Du startest mit großem Zusammenhalt in den Tag und verstehst dich bestens mit deinen Mitmenschen. Gegen Abend werden dann allerdings die Interessen jedes Einzelnen immer wichtiger. Nun kann es auch Streit geben, denn nicht jeder kann sich durchsetzen.

Genieße die Zweisamkeit mit einem lieben Menschen! Ein bisschen Nähe würde dir guttun. Du begegnest diesen Nachmittag und Abend anderen Menschen mit besonderer Wärme und Herzlichkeit.

Tageshoroskop Löwe

Wie wichtig ist dir eine dauerhafte Partnerschaft? Heute kannst du deine Liebe nicht nur im Augenblick genießen. Du siehst klar, wieweit du dir eine gemeinsame Zukunft wünscht. In welchen Bereichen versteht ihr euch gut, in welchen gibt es Reibungspunkte? Es ist Zeit, der Realität ins Auge zu sehen und die Konsequenzen zu ziehen.

Heute möchte deine verspielte, erotische Seite zum Zuge kommen. Flirte aber nicht am Arbeitsplatz! Du riskierst sonst deinen Ruf. Ein geselliger Abend macht mehr Spaß und birgt keine beruflichen Risiken. Bleibe möglichst wenig allein zu Hause!

Eine mehr genießerische als ernsthafte Einstellung lässt dich einlenken, wo eigentlich der gesunde Menschenverstand dir etwas anderes eingeben würde. Oder du verdirbst dir mit allzu viel Logik und Vernunft ein paar schöne Momente. Verstand und Harmoniebedürfnis grenzen sich gegeneinander ab und bringen so herausfordernde Abwechslung in den Alltag.

Tageshoroskop Jungfrau

Du kannst nicht alles schaffen, nur weil du es willst. Dein Handlungsspielraum ist begrenzt. Vielleicht fallen dir heute persönliche Schwächen und Mängel auf. Ärgere dich nicht darüber! Schaue lieber genau hin, warum du etwas nicht schaffst. Die eigenen Schwächen zu kennen, ist von großem Vorteil.

Du kannst jetzt deinen Standpunkt besonders klar darlegen. Die Worte fließen dir leichter von den Lippen. Du bist schneller geneigt, deine Gedanken auszusprechen, ohne dich groß um die Reaktionen zu kümmern, die du damit auslöst. Die leichte, bewegliche Tendenz zeigt sich eventuell auch in wechselnden Interessen oder an überdurchschnittlich vielen Stunden außer Haus.

Dieser Tag eignet sich hervorragend, um über deine Stellung im Beruf und Privatleben nachzudenken und dich mit anderen darüber auszutauschen. Es ist nicht immer einfach, Beruf und Privatsphäre so zu gestalten, dass keines zu kurz kommt. Heute bist du in einer sachlichen Stimmung, in der du objektiv die Vor- und Nachteile abwägen kannst.

Tageshoroskop Waage

Du handelst heute Morgen eher spontan aus dem Bauch heraus, als dass du sorgfältig überlegst. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Ärger gibt, ist vor allem in der zweiten Tageshälfte relativ groß. Bremse dich ein bisschen!

Du darfst dich heute schnell angegriffen fühlen. Auch um dich herum reagiert man aktiver und vielleicht auch aggressiver als üblich. Werte nicht jede harmlose Bemerkung als Kampfansage! Die belebende Stimmung unterstützt dich, etwas zu unternehmen, was du schon lange gerne getan hättest.

Verlaufen Beziehungen nicht so, wie du es dir wünscht? Wo Licht ist, ist auch Schatten, und du kommst nicht daran vorbei, dich auch den Schwierigkeiten und Konkurrenzsituationen in Beziehungen zu stellen.

Tageshoroskop Skorpion

Scheint dir der heutige Tag beschwerlich? Vermutlich stößt du auf Hindernisse und musst diese mühsam aus dem Weg räumen. Dein Vorgehen hat Konsequenzen. Doch besteht kein Anlass zur Resignation. Du bist aufgefordert, die Verantwortung für dein Handeln zu übernehmen. Wenn du deine ganze Energie für deine Ziele einsetzt, bleibt auch der Erfolg nicht aus.

Nicht alle finden dich toll. Heute neigst du besonders dazu, dich als unwiderstehlich einzuschätzen. Je weniger du dieser Haltung verfällst, desto mehr Sympathie findest du. Pflege deine Freundschaften! Wenn du offen für andere bist, kannst du Gemeinsamkeit doppelt genießen.

Heute funktioniert nichts nach Plan, entweder weil du den Alltagsrhythmus bewusst und aktiv umkrempelst oder weil du von äußeren Umständen dazu veranlasst wirst. Du kannst darüber lachen und die frische Brise genießen. Hältst du zu sehr an einer eingefahrenen Bahn fest, so musst du allerdings mit unangenehmen Überraschungen rechnen.

Tageshoroskop Schütze

Hat dich der Arbeitseifer gepackt? Du bist heute ungewöhnlich leistungsfähig, aber auch ehrgeizig und hart mit dir und mit anderen. Die Widerstände häufen sich, aber gleichzeitig steigt deine Fähigkeit, allem zum Trotz erfolgreich ein Ziel zu erreichen.

Wenn du auf liebe Menschen zugehst, begleitet dich ein besonders guter Stern. Da du Herzlichkeit, Wärme und Charme ausstrahlst, kann eine Begegnung mit Mitmenschen fast nur positiv verlaufen.

Unzufrieden mit dir selbst? Nimm dir Zeit, um für das eigene Wohl zu sorgen! Ein nettes Wort mit einem lieben Bekannten könnte dein Stimmungsbarometer heben.

Tageshoroskop Steinbock

Du würdest heute Vormittag am liebsten ein paar völlig unbeschwerte Stunden verbringen. Deine Gefühle und Bedürfnisse nach Zuneigung und Umsorgtwerden melden sich und lassen dich die Pflichten des Tages als Last empfinden. Gönne dir etwas Ruhe.

Du neigst insbesondere in der zweiten Tageshälfte zu Unsachlichkeit. Gedanken und Gefühle vermischen sich. Im Gespräch bist du subjektiver und lässt dich mehr von Emotionen beeinflussen als üblich.

Heute Vormittag vertraust du mehr als sonst auf das Positive und siehst eventuell großzügig über Nachteile hinweg. Im Zuge der Begeisterung kannst du dich und andere leicht überschätzen.

Tageshoroskop Wassermann

Eine Abwechslung würde dir gut bekommen, zum Beispiel eine Gelegenheit zum Improvisieren, zu Tempo oder Risiko. Der Alltag ist dir zu eng. Erweitere deinen Spielraum und unternimm etwas Ungewohntes, das dir Spaß macht! Das Unfallrisiko ist jetzt leicht erhöht.

Kritik lässt kaum auf sich warten und du musst vielleicht die eine oder andere wenig schmeichelhafte Bemerkung einstecken. Wenn du darüber nachdenkst und wenn nötig Konsequenzen ziehst, bringt dir dies letztlich mehr, als wenn du die Fehler beim anderen suchst.

Wirst du mehr und mehr sauer, weil du dir zu viel aufgeladen hast? Verantwortung kann ganz schön drücken. Nimm dir trotzdem Zeit, für dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es dir geht, desto leistungsfähiger bist du.

Tageshoroskop Fische

Die Sonne dürfte jetzt für dich scheinen. Du weißt, was du willst, trittst selbstbewusst auf und hast entsprechend Erfolg. Nutze diesen Tag, um Entscheidungen zu treffen!

Das Gefühl ist heute überall mit dabei. Du kannst Gesprächen eine persönliche Note geben, indem du von deinen Wünschen und Gefühlen sprichst und auf die Anliegen der anderen eingehst.

Wenn du deinen ganzen Tag mit lästigen Pflichten verplanst, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn dein Elan schwächelt. Wie wäre es, wenn du für eine Belohnung sorgst, die auf dich wartet, nachdem du deine Aufgaben erledigt hast?