Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 02.03.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 02.03.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Alles Neue sagt dir heute besonders zu und du bist offen für entsprechende Begegnungen mit dem anderen Geschlecht. Auch selbst bist du vermutlich bereit, eine sanfte, friedvolle, eventuell auch passive Stimmung zu verbreiten und würdest den Tag wohl gerne zusammen mit einem netten Menschen genießen.

Bedürfnisse, denen du kein Gehör schenkst, melden sich heute besonders deutlich. Ist dein Alltag abwechslungsreich genug und hast du interessante Kontakte? Dein Wohl hängt davon ab, wie gut du für genügend geistige Nahrung sorgst.

Nimm Kontakt auf mit Leuten, mit denen du schon lange einmal sprechen wolltest! Informationen fließen heute besonders gut. Ob im Gespräch, mit moderner Kommunikationstechnik oder traditionell per Brief, du und deine Mitmenschen haben heute ein besonderes Mitteilungsbedürfnis.

Tageshoroskop Stier

Eine mehr genießerische als ernsthafte Einstellung lässt dich einlenken, wo eigentlich der gesunde Menschenverstand dir etwas anderes eingeben würde. Oder du verdirbst dir mit allzu viel Logik und Vernunft ein paar schöne Momente. Verstand und Harmoniebedürfnis grenzen sich gegeneinander ab und bringen so herausfordernde Abwechslung in den Alltag.

Du gehst optimistisch an deine Vorhaben heran, und das zu Recht. Heute bist du sehr geschickt, wenn es darum geht, die Dinge zu planen und auch Langfristiges in die Überlegungen einzubeziehen. So entwickelst du tolle Strategien, die dich zum Erfolg führen.

Schwächen haben - wie alles im Leben - zwei Seiten. Zum einen ist es unbefriedigend, anerkennen zu müssen, dass einem dieses oder jenes fehlt und man gewisse Dinge nicht erreichen oder sich aneignen kann. Zum anderen sind es gerade diese Erkenntnisse von Grenzen und Unzulänglichkeiten, die das Verständnis für andere Menschen mit ähnlichen Schwierigkeiten wecken.

Tageshoroskop Zwillinge

Du bist dir deiner Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse auf ungewöhnlich klare Weise bewusst und kannst entsprechend für dein Wohlbefinden sorgen. Auch für die Anliegen anderer bist du offen und begegnest ihnen mit einer menschlichen und warmen Herzlichkeit.

Du kannst heute Nachmittag im Beruf und am Arbeitsplatz sehr herzlich oder auch ziemlich launisch sein. Ob Freude oder Ärger, was dich bewegt, steht dir ins Gesicht geschrieben. Die Gefühle diktieren diese Stunden. Sorge deshalb für dein Wohlbefinden!

Unzufrieden mit dir selbst? Nimm dir Zeit, um für das eigene Wohl zu sorgen! Dinge, für die du dich begeistern kannst, dürften dein Stimmungsbarometer heben.

Tageshoroskop Krebs

Die Sonne steht heute an deiner Seite. So erhältst du einen gewaltigen Aufschwung. Wie eine kleine Sonne aus der eigenen Mitte strahlen! lautet die Devise. Mit dieser Grundhaltung kannst du dein Leben besonders erfolgreich selbst gestalten.

Nicht dass jetzt alle Beziehungsprobleme aus der Welt geschafft wären, aber wenn du deinem:r Partner:in zeigst, dass du ihn:sie gernhast, dürftest du einige Stunden gemeinsamen Glücks erleben. Du gehst jetzt in einer entspannten und liebevollen Weise auf andere Menschen zu. Was du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. So begegnet man dir ebenfalls mit Wohlwollen.

Gedanken und Worte gehen tiefer als sonst. In Gesprächen bleibst du nicht bei der Informationsvermittlung stehen. Beispielsweise dürftest du in der Kommunikation am Arbeitsplatz den Einfluss des Gegenübers deutlich spüren. Auch in privaten Gesprächen stößt du schneller zum Kern der Sache vor und kannst auch einmal verletzend sein.

Tageshoroskop Löwe

Heute tritt die ernstere Seite des Daseins in den Vordergrund. Das Leben ist Pflicht und Arbeit. Die Bürde des Alltags mag dich drücken. Oder man lädt dir mehr Verantwortung auf. Wenn sich dein eigener Perfektionsanspruch in gesunden Grenzen hält, so erlebst du diesen Tag zwar als arbeitsintensiv, aber gleichzeitig auch als befriedigend.

Wer dir heute in die Quere kommt, sollte sich vorsehen. Du zeigst deine Ecken und Kanten. Wenn du deinen Willen klar formulierst, muss dies nicht unbedingt eine Kampfansage an deine Umwelt sein. Nutze deinen Verstand, um dein Vorgehen zu planen! Die Energie, die es braucht, um Dinge in die Wege zu leiten, steht dir heute in besonderem Ausmaß zur Verfügung.

Du strahlst eine natürliche Herzlichkeit aus. Eine Seite von dir zeigt sich heute ziemlich verspielt und du bist bereit für Spaß oder Risiko. Was hast du für den Abend geplant? Auf jeden Fall solltest du nicht zu Hause bleiben, aber auch nicht zu viel Geld in der Tasche haben. Deine Großzügigkeit könnte heute keine Grenzen kennen.

Tageshoroskop Jungfrau

Jetzt stolperst du leicht über eigene Fehler und Schwächen. Die Mitmenschen irritieren dich und du reagierst ärgerlich. Dies kann recht unangenehm sein, doch bringt es dir auch Klarheit über deine Möglichkeiten und Grenzen. Schwächen, die du als solche erkennst, können durch gezieltes Training behoben werden. Nutze die Gelegenheit!

Wer bist du? Jetzt solltest du dich zu deiner Persönlichkeit mit allen Fähigkeiten und Talenten bekennen. Du brauchst deswegen nicht gleich auf ein Podest zu steigen und auf die anderen herunterzuschauen. Aber ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein bringt dich im Leben voran. Setze dich mit deinen Zielen und auch mit den Hindernissen auseinander!

Heute wirkt dein alltägliches Umfeld hell und freundlich. Du strahlst viel Charme aus und bist die Liebenswürdigkeit in Person. Der positive Einfluss fällt auf dich zurück. Man begegnet dir mit Verständnis und Entgegenkommen. Pflege berufliche Kontakte! Ein kurzer Anruf oder ein nettes Wort genügen, und du ebnest das Terrain für kommende Herausforderungen.

Tageshoroskop Waage

Die Mitmenschen sind nicht so, wie du diese gerne hättest. Vielleicht benimmt sich ein:e Arbeitskolleg:in schlecht oder der:die Partner;in sagt oder tut etwas, was dir nicht passt. Weißt du, was du von anderen Menschen erwartest? Nimm die Unstimmigkeiten zum Anlass, dir über die eigenen Wünsche klar zu werden.

Diesen Nachmittag oder Abend dürften dir ein paar Stunden zu zweit sehr gelegen kommen. Das Zusammensein mit einem lieben Menschen kann dir jetzt das Wohlbefinden vermitteln, das du brauchst. Auch wenn du nicht zu Taten aufgelegt bist, musst du eventuell doch den ersten Schritt dazu unternehmen.

Liebe ist auch Pflicht. Du zeigst dich nahestehenden Menschen gegenüber zuverlässig und bemühst dich, sie zu unterstützen. Auch du möchtest auf andere bauen und wählst deine Kontakte entsprechend.

Tageshoroskop Skorpion

Falls du in diesen Tagen etwas unternimmst, bist du möglicherweise von deinen eigenen Handlungsfähigkeiten überrascht. Du entdeckst eine neue, tatkräftige Seite an dir selbst. Es braucht zwar einige Anstrengung, um aktiv zu werden, aber wenn du dich darum bemühst, kommst du deinen Zielen einen großen Schritt näher.

Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Heute kannst du einiges davon sehen. Voraussetzung ist allerdings, dass du nicht einfach die Hände in den Schoß legst und auf das große Glück wartest. Du würdest dann nur enttäuscht. Halte die Augen offen und lass den Liebreiz in den kleinen Alltagssituationen nicht unbeachtet an dir vorbeiziehen!

Weitblick und ein gesundes Vertrauen in das eigene Wissen und Denken ermöglichen dir einen ganzheitlichen Überblick. Aber aufgepasst: Die großzügige Art zu denken, zu der du jetzt neigst, lässt gerne Kleinigkeiten außer Acht und verführt dich zu Selbstüberschätzung. Versprich nicht zu viel!

Tageshoroskop Schütze

Macht ist das Tagesthema. Mache deinen Einfluss geltend, wenn du nicht willst, dass man einfach über dich verfügt! Vertraue der eigenen Kraft und setze deine Überzeugungen durch! Wenn du es nicht tust, könntest du auf der Strecke bleiben.

Dies ist ein Tag für Begegnungen. Ob Arbeitskollegen, Freunde oder Partner: Jeder begegnet dir mit einem Lächeln und ermuntert dich, das Leben zu genießen. Du brauchst nur den Kontakt aufzunehmen.

Bist du ein bisschen launisch und weißt nicht so recht, was du willst? Du hast vermutlich wenig Lust, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wille und Gefühl wecken unterschiedliche Bedürfnisse. Die innere Spannung lässt dich vor allem am Vormittag auf den geringsten Anlass ärgerlich reagieren. Gönn dir ein bisschen Ruhe.

Tageshoroskop Steinbock

Für kurze Zeit tauchst du in eine Traumwelt ein. Deine Fantasie ist angeregt und deine Leistungsfähigkeit vermindert. Falls du arbeitest und dich konzentrieren musst, dürftest du feststellen, dass du zerstreut und unaufmerksam bist. Ein bisschen Romantik und die Möglichkeit, Gefühle zu zeigen, würden dir guttun.

Sprich über deine Gefühle! Diesen Morgen ist die Gelegenheit besonders günstig und die Emotionen formen sich fast von allein zu Worten. Eine sachliche Diskussion solltest du verschieben.

Genieße die Zweisamkeit mit einem lieben Menschen! Ein bisschen Nähe würde dir guttun. Du begegnest diesen Nachmittag und Abend anderen Menschen mit besonderer Wärme und Herzlichkeit.

Tageshoroskop Wassermann

Herzlichen Glückwunsch! Heute ist dein Tag und du stehst im Mittelpunkt. Die Sonne meint es gut mit dir und dein Selbstbewusstsein bekommt einen gewaltigen Aufschwung.

Die Gefühle sind dir an diesem Nachmittag und Abend ins Gesicht geschrieben. Du brauchst Gelegenheit, um dich einfach nach Lust und Laune gehen lassen zu können. Falls du dir nicht gestattest, deine Emotionen zu zeigen, verschaffen sich diese unkontrolliert freie Bahn und lassen dich launisch reagieren.

Heute Nachmittag läuft bei dir alles rund, denn du bist innerlich ausgeglichen. Du kannst den Tag genießen oder die gute Stimmung nutzen, um nahezu mühelos einige Pflichten zu erfüllen. In jedem Fall bist du ausgesprochen zufrieden und gelassen.

Tageshoroskop Fische

Du kannst diesen Morgen ganz schön launisch sein. Vielleicht musst du etwas tun und die Lust dazu fehlt dir völlig. Oder die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Versuche, Gefühle einzubeziehen!

Du bist diesen Nachmittag und Abend unersättlich und willst vermutlich zu viel. Deine Erwartungen sind tendenziell hoch und können entsprechend leicht enttäuscht werden. Nicht dass du bescheiden sein solltest, aber verwechsle Großzügigkeit nicht mit Maßlosigkeit.

Wenn dich die Unruhe packt, solltest du dir eine Abwechslung gestatten. Etwas Unterhaltung, ein kleiner Spaß oder etwas Neues und Unbekanntes geben deinem Gefühlsleben die nötige Nahrung. Ansonsten riskierst du heute Nachmittag eine unangenehme Überraschung, z. B. in Form von verlegten Schlüsseln.

