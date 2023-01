Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 03.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 03.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Du bist dir deiner Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse auf ungewöhnlich klare Weise bewusst und kannst entsprechend für dein Wohlbefinden sorgen. Auch für die Anliegen anderer bist du offen und begegnest ihnen mit einer menschlichen und warmen Herzlichkeit.

Verlaufen Beziehungen nicht so, wie du es dir wünscht? Wo Licht ist, ist auch Schatten, und du kommst nicht daran vorbei, dich den Schwierigkeiten und Konkurrenzsituationen in Beziehungen zu stellen.

Heute bist du in Bewegung. Mit Schwung und Elan packst du alle Herausforderungen an. Vielleicht reagierst du wie ein Wirbelwind, handelst voreilig und schaffst dir unnötige Aufregung. Doch selbst dabei darfst du dich in deinem Element fühlen.

Tageshoroskop Stier

Du stößt heute leicht an eigene Grenzen. Die physischen oder psychischen Kräfte reichen möglicherweise nicht aus, um all das durchzuführen, was du dir vorgenommen hast. Oder man verletzt dich und alte Wunden werden aufgerissen. Hab den Mut, zu deinen Schwächen zu stehen! Wenn du dich nicht selbst im Stich lässt, erträgst du die Unannehmlichkeiten weit besser.

Eine positive Sicht der Dinge erleichtert dir jetzt vieles. Du verfügst über Weitsicht und ein gestärktes Selbstvertrauen. Fast jedes realistische Vorhaben lässt sich mit einer positiven Haltung verwirklichen. Nutze die Gelegenheit! Mit so viel Elan und Optimismus gehst du nicht immer ans Werk.

Achtung: Heute bist du bereit, Probleme zu übersehen, nur um die friedliche Stimmung nicht zu beeinträchtigen. Konfliktträchtigen Gesprächsstoff vermeidest du. Es wäre besser, die Ungereimtheiten beim Namen zu nennen. Suche zusammen mit dem Gesprächspartner einen gemeinsamen Nenner und schaffe so eine neue, echte und tiefere Harmonie!

Tageshoroskop Zwillinge

Heute dürfte einiges los sein. Du solltest gewohnte Strukturen aufgeben, wenn du spürst, dass diese für dich nicht mehr stimmen. Beachte: Neue Möglichkeiten werden oft erst sichtbar, nachdem wir das Alte losgelassen haben!

Verletzt jemand deine Gefühle? Oder reagierst du aus einer Laune heraus mit Emotionen, wo eigentlich Sachlichkeit angebracht wäre? Verstand und Gefühl stehen diesen Vormittag in besonderem Gegensatz.

Heute, vor allem in der zweiten Tageshälfte, dürftest du für einen kurzen Moment zu spüren bekommen, dass du nicht alle Macht der Welt besitzt. Vielleicht erinnert dich eine vorgesetzte Person daran oder eine unangenehme Nachricht. Lass den Kopf nicht hängen, das gehört zum Leben dazu.

Tageshoroskop Krebs

Der Wunsch, sich mit anderen Menschen wohlzufühlen, ist besonders stark. Vielleicht träumst du von der großen Liebe und idealen Beziehung und vergisst darüber die Realität. Romantische Stimmungen dürfen sein, nur solltest du dabei die Wirklichkeit nicht vergessen.

Diesen Nachmittag oder Abend dürften dir ein paar Stunden zu zweit sehr gelegen kommen. Das Zusammensein mit einem lieben Menschen kann dir jetzt das Wohlbefinden vermitteln, das du brauchst. Auch wenn du nicht zu Taten aufgelegt bist, musst du eventuell doch den ersten Schritt dazu unternehmen.

Was würdest du heute Nachmittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was du dir vorgenommen hast. Für ein paar Stunden stehst du unter einer inneren Spannung, die dich beim geringsten Anlass emotional reagieren lässt. Gönn dir ein bisschen Ruhe.

Tageshoroskop Löwe

Du hast eine natürliche Begabung, deine Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen, zu verstehen und auszusprechen. Heute kommt dies besonders zum Zug. Du wirkst lebendig, lebensnah und vielseitig. Zudem verfügst du über einen gesunden Menschenverstand. An trockenen Themen hast du kein großes Interesse.

Mit Disziplin und Ausdauer erreichst du heute viel. Für schwierige Detailarbeit ist die Zeit besonders günstig. Es geht nicht um große Sprünge, jedoch um ein stetiges Vorwärtskommen in kleinen Schritten. Besonders erfolgreich bist du, wenn du Arbeiten gründlich erledigst, ohne dich vom eingeschlagenen Kurs abbringen zu lassen.

Dein Wille ist groß, du willst einiges auf die Beine stellen. Doch leider ist dir vieles heute nicht möglich, denn dein Spielraum ist eingeschränkt. Möglicherweise hindern persönliche Schwächen dich daran, erfolgreich zu sein. Doch sehe es positiv: Dass dir die eigenen Fehler auffallen, bringt dich voran. Denn diese zu kennen, ist der erste Schritt, um sie zu überwinden.

Tageshoroskop Jungfrau

Eine kleine Unzufriedenheit nagt an dir. Gehe ihr auf den Grund und bemühe dich um dein Wohlbefinden. Wie wäre es, wenn du dir mal etwas Zeit für dich und ein geliebtes Hobby gönnst?

Bewegung ist heute das A und O für dein Wohlbefinden. Du sprühst nur so vor Kraft und Energie. Selbst anstrengende Vorhaben wuppst du jetzt mit Leichtigkeit.

Heute Nachmittag und Abend darfst du dich groß fühlen. Du siehst die Welt in einem positiven Licht und animierst die Mitmenschen zu entsprechend großzügigen Reaktionen. Auch du selbst bist nicht kleinlich.

Tageshoroskop Waage

Beziehungen sind nicht immer vernünftig und heute dürfte der Verstand ein besonders kühles Licht auf Liebe, Nähe und Gemeinsamkeit werfen und dich zum rationalen Argumentieren oder auch zu einer klaren Aussprache motivieren.

Fühlst du dich ein bisschen eingeengt? Du brauchst einen anregenden Partner, jemanden, der dich aus den eigenen vier Wänden herausholt und mit dem du ein paar ungewohnte Stunden verbringen kannst. Nimm Kontakt auf!

Sich einer romantischen Stimmung hinzugeben und ein bisschen von der großen Liebe zu träumen, dürfte heute eine besondere Wohltat sein. Nimm dir die Zeit dazu.

Tageshoroskop Skorpion

Jetzt kannst du besonders gut zum Ausdruck bringen, was dir zutiefst wichtig ist. Du trittst überzeugend auf und strahlst Selbstbewusstsein aus. Nutze die Gelegenheit, um ein geplantes Vorhaben in die Wege zu leiten oder einfach einmal zu sagen, was du willst!

Beziehungen sind manchmal schwierig. Du erlebst jetzt möglicherweise die weniger erfreulichen Aspekte des Zusammenseins. Vielleicht hast du sogar den Eindruck, zu wenig beziehungsfähig zu sein. Lass dich nicht entmutigen und gehe auf andere Menschen zu!

Du bist diesen Nachmittag und Abend unersättlich und willst vermutlich zu viel. Deine Erwartungen sind tendenziell hoch und können entsprechend leicht enttäuscht werden. Nicht, dass du bescheiden sein solltest, aber verwechsle Großzügigkeit nicht mit Maßlosigkeit.

Tageshoroskop Schütze

Fühlst du dich lebendig und lebenslustig? Du bist spontan, voller Lebensfreude und sehr gefühlvoll. Aber du bist auch ziemlich aufgekratzt und schnell bereit, die Stimmung in Ärger und Aggression umschlagen zu lassen.

Sorge diesen Vormittag für dein Wohlbefinden und fordere nicht zu viel von dir selbst! Du darfst leicht ungehalten reagieren, wenn jemand Erwartungen an dich stellt. Was du jetzt brauchst, sind ein paar Streicheleinheiten.

Falls du erwartest, dass andere sich diesen Nachmittag und Abend um dein Wohlbefinden kümmern, könntest du enttäuscht werden. Sorge selbst dafür, dass es dir gut geht! Wenn du dich wohlfühlst, fühlen sich auch andere mit dir wohl. Einem gemütlichen Beisammensein steht dann nichts mehr im Wege.

Tageshoroskop Steinbock

Du kannst diesen Morgen ganz schön launisch sein. Vielleicht musst du etwas tun und die Lust dazu fehlt dir völlig. Oder die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Versuche, Gefühle einzubeziehen!

Es fällt dir nicht leicht, deine Entscheidungen unabhängig von deinen Gefühlen zu fällen. Der Kampf zwischen Verstand und Gefühl kostet dich Kraft. Verschiebe wichtige Entscheidungen und komme wieder in deine innere Mitte.

Deine innere Stimme sagt dir, dass dir ein bisschen Abwechslung heute Vormittag ganz gut bekäme. Lass dich darauf ein und gestatte dir eine Unterbrechung im gewohnten Tagesablauf!

Tageshoroskop Wassermann

Dies ist ein Tag der Tat, der Entscheidungen und – falls du nicht selbst in die Hände spuckst und loslegst – des Ärgers. Wenn du deine Kräfte direkt und effizient einsetzt, bleibt die Wirkung nicht aus. Tendenziell gebrauchst du deine Ellenbogen eher zu viel als zu wenig.

Heute machen die Sterne dich impulsiv und dynamisch. Du spürst deine Gefühle nun sehr stark und handelst danach, ohne über die Folgen nachzudenken. Die Liebe gestaltet sich dadurch herrlich leidenschaftlich, doch beruflich rät der Kosmos zu mehr Weitblick.

Falls du keine Lust hast, die Pflichten des Tages auf dich zu nehmen, solltest du für ein paar lustvolle Momente sorgen. Leiste deinen Einsatz nicht nur für die Firma, sondern auch für dich und tu etwas für dein persönliches Wohlbefinden!

Tageshoroskop Fische

Du schraubst deine Erwartungen heute so hoch, dass du fast nur enttäuscht werden kannst. Pass deine Ansprüche an die Realität an. So bist du am Ende zufriedener.

Heute fühlst du dich nicht richtig wohl, wenn alles seinen gewohnten Gang geht. Du sehnst dich einfach nach etwas Neuem! Mache daher in deinem Alltag mal etwas anders oder unternimm etwas Schönes!

Heute bist du schnell beleidigt, wenn jemand ein falsches Wort sagt oder etwas tut, das dir widerspricht. Die Stimmung um dich herum ist nicht gerade harmonisch, aber lege trotzdem nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Nutze die Energie des Tages lieber, um etwas auf die Beine zu stellen, was dir wichtig ist.