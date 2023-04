Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 03.04.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 03.04.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Fühlst du dich lebendig und lebenslustig? Du bist spontan, voller Lebensfreude und sehr gefühlvoll. Aber du bist auch ziemlich aufgekratzt und schnell bereit, die Stimmung in Ärger und Aggression umschlagen zu lassen.

Du bist heute anfällig für Missverständnisse und solltest wichtige Entscheidungen meiden. Dies ist ein Tag zum Träumen. Gönn dir Ruhe und lass dich von deiner Fantasie in innere Welten entführen!

Genieße den Tag! Arbeite in deinem ganz persönlichen Tempo! Ungeduld bringt dich nicht weiter. Die größte Befriedigung gewinnst du, wenn du die eigenen Kräfte und Mittel bedachtsam und sorgfältig nutzt und die Dinge so nimmst, wie sie sind.

Tageshoroskop Stier

Du bist dir deiner Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse auf ungewöhnlich klare Weise bewusst und kannst entsprechend für dein Wohlbefinden sorgen. Auch für die Anliegen anderer bist du offen und begegnen ihnen mit einer menschlichen und warmen Herzlichkeit.

Mehr als üblich kommunizierst du deine Gefühle. Durch Gespräche, Nachrichten oder Mails findest du leicht Zugang zu anderen und zeigst vermutlich auch Interesse für deren Seelenleben. Du formulierst deine Gedanken nicht besonders sachlich und logisch, dafür umso menschlicher.

Alles Neue sagt dir heute besonders zu und du bist offen für Begegnungen mit dem anderen Geschlecht, gerne auch online. Auch selbst bist du vermutlich bereit, eine sanfte, friedvolle, eventuell auch passive Stimmung zu verbreiten und genießt die Kommunikation mit einem netten Menschen.

Tageshoroskop Zwillinge

Musst du dir kritische Bemerkungen anhören? Oder stellst du dich selbst infrage? Deine langfristigen Ziele und dein Lebenskonzept mögen dir unverständlich erscheinen. Du bist aufgefordert, über dich selbst nachzudenken. Ein Gespräch mag ebenfalls zur Klarheit beitragen.

Deine Gefühle werden kurz aufgewühlt, sei es, dass jemand dich verletzt oder dass du an die dunkleren Seiten des Lebens erinnert wirst. Du kannst vor allem in der zweiten Tageshälfte auch andere leicht verletzen. Aber keine Sorge: Der Spuk ist bald vorbei.

Heute laufen dir die Dinge nicht davon. Du kannst in deinem ganz persönlichen Tempo arbeiten und den Tag genießen. Die größte Befriedigung gewinnst du, wenn du die eigenen Kräfte und Mittel bedachtsam und sorgfältig nutzt und die Dinge so nimmst, wie sie sind.

Tageshoroskop Krebs

Bist du voller Selbstvertrauen und Optimismus? Heute neigst du dazu, deine Möglichkeiten zu überschätzen. Nur das Beste scheint gut genug. Du sollst zwar gebotene Chancen nutzen. Vergiss jedoch nicht, ein paar kritische Fragen nach den Konsequenzen zu stellen! Du kannst dich so vor folgenschwerem Übertreiben bewahren.

Lass dich von der Liebe zutiefst berühren! Partnerschaft und Freundschaft können dich nachhaltig beeindrucken. Festhalten kannst du einen Menschen aber nicht. Diese Tatsache mag dir heute in besonderem Ausmaß klar werden. Eifersucht begleitet den Wunsch, den geliebten Menschen fest an dich zu binden. Gestehe anderen mehr Freiraum zu, dann geht vieles leichter.

In Gesprächen tritt eine persönliche Note in den Vordergrund. Du hast vermutlich wenig Lust, trockene Fakten auszutauschen. Lieber möchtest du von dem sprechen, was dein Herz wirklich bewegt, über Gefühle, Wünsche und andere, ganz private Dinge. Wählen Sie dazu die richtigen Gesprächspartner!

Tageshoroskop Löwe

Was würdest du heute Nachmittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was du dir vorgenommen hast. Für ein paar Stunden stehst du unter einer inneren Spannung, die dich beim geringsten Anlass emotional reagieren lässt. Gönne dir ein bisschen Ruhe.

Heute Nachmittag und Abend darfst du dich groß fühlen. Du siehst die Welt in einem positiven Licht und animierst die Mitmenschen zu entsprechend großzügigen Reaktionen. Auch du selbst bist nicht kleinlich.

Heute dürfte es relativ gemütlich zugehen. Du und auch deine Mitmenschen lassen alles eher langsam angehen. Übe dich in Gelassenheit und nimm dir Zeit für die Dinge, die Herz und Sinne erfreuen!

Tageshoroskop Jungfrau

Das Blut pulsiert jetzt gleichsam schneller durch die Adern. Energisch und tatkräftig trittst du der Welt entgegen. Wer dich einschränkt, dir Unrecht tut oder dir sonst zu nahe tritt, muss mit einer heftigen Reaktion rechnen. Du willst deinen Weg gehen und nicht daran gehindert werden.

Du würdest den Tag am liebsten umgeben von Menschen verbringen und dich unters Volk mischen. Aktuell ist das aber wohl nicht die beste Idee, das weißt du auch. Rufe deine Freunde doch mal an, chatte oder genieße einfach das Beisammensein in der Familie. Zwischen euch herrscht viel Harmonie.

Wissen ist Macht. Dieser Satz dürfte unterschwellig zum Leitmotiv werden für vieles, was du heute denkst und aussprichst. Vielleicht sagen dir auch andere in einer auffallend herrischen Weise, was du zu tun und zu denken hast. Zwanghafte Vorstellungen eines Vorgesetzten oder Partners vermögen dich heute besonders zu reizen.

Tageshoroskop Waage

Du verfügst jetzt über viel Durchsetzungskraft. Du weißt, was du willst, und gehst direkt auf ein Ziel zu. Aber aufgepasst: Du reagierst auch besonders aggressiv. Eventuell setzt du dich rücksichtslos durch, ohne es zu merken. Oder du löst ungewollt die negativen Seiten in deinen Mitmenschen aus. Die Kampfstimmung bringt vieles in Gang, löst aber auch Konflikte aus.

Fühlst du dich aufgefordert, den dunkleren Seiten des Daseins aktiv entgegenzutreten? Durch dein Handeln spürst du deine Grenzen. Doch keine Bange: Schon bald ist der Spuk vorbei und du hast wieder mehr Handlungsfreiheit.

Heute fordern deine ganz persönlichen Bedürfnisse Gehör. Versuche also nicht, besonders vernünftig und leistungsfähig zu sein! Du würdest keinen großen Erfolg damit haben. Was du brauchst, sind ein paar gemütliche Stunden. Genieße den Tag! Du kannst so neue Kräfte tanken.

Tageshoroskop Skorpion

Du begegnest diesen Nachmittag und Abend anderen Menschen mit besonderer Wärme und Herzlichkeit. Genieße die Zweisamkeit mit deinem:r Partner:in oder melde dich mal wieder bei einem:r guten Freund:in!

Du trägst die Verantwortung für dein Wohlbefinden. Heute, insbesondere am Morgen, fällt es dir besonders leicht, für dich zu sorgen und das zu tun, was dir wohlbekommt.

Auf Hektik hast du heute keine Lust. Stattdessen bist du gelassen und lässt die Dinge mal auf dich zukommen. Ein entspannter Tag wartet auf dich, den du sehr genießen kannst. Nimm dir vor allem Zeit für schöne Dinge!

Tageshoroskop Schütze

Liebe ist auch Pflicht. Du zeigst dich nahestehenden Menschen gegenüber zuverlässig und bemühst dich, sie zu unterstützen. Auch du möchtest auf andere bauen und wählst deine Kontakte entsprechend.

Würdest du am liebsten ganz viel tun? Oder bist du ziemlich aggressiv? Ein beachtlicher Energieschub lässt dich jetzt vieles erreichen, wenn du deine Kräfte geschickt einsetzt und nicht in Konflikten verschwendest.

Der Wunsch, dich mit anderen Menschen verbunden zu fühlen, ist besonders stark. Vielleicht träumst du von der großen Liebe und idealen Beziehung und vergisst dabei die Realität. Romantische Stimmungen dürfen sein, nur solltest du dabei die Wirklichkeit nicht ganz vergessen.

Tageshoroskop Steinbock

Die Gefühle sind dir an diesem Nachmittag und Abend ins Gesicht geschrieben. Du brauchst Gelegenheit, um dich einfach nach Lust und Laune gehen lassen zu können. Falls du dir nicht gestattest, deine Emotionen zu zeigen, verschaffen sich diese unkontrolliert freie Bahn und lassen dich launisch reagieren.

Du strahlst eine besondere Freundlichkeit aus, bist kompromissbereit und betonst das Gemeinsame. Die Kommunikation mit Mitmenschen kann deshalb besonders erfreulich verlaufen.

Falls du erwartest, dass andere sich diesen Vormittag um dein Wohlbefinden kümmern, wirst du enttäuscht. Sorge selbst dafür, dass es dir gut geht! Wenn du dich wohlfühlst, reagierst du auch entspannter auf andere.

Tageshoroskop Wassermann

Du kannst diesen Nachmittag und Abend ganz schön launisch sein. Vielleicht musst du etwas tun und die Lust dazu fehlt dir völlig. Oder die Launen deiner Mitmenschen kommen dir in die Quere. Versuche, Gefühle einzubeziehen!

Sorge diesen Nachmittag für dein Wohlbefinden und fordere nicht zu viel von dir selbst! Du dürftest leicht ungehalten reagieren, wenn jemand Erwartungen an dich stellt. Was du jetzt brauchst, sind ein paar Streicheleinheiten.

Du fühlst dich heute nicht ganz ausgeglichen, bist eher unruhig und wünscht dir Abwechslung. Plane also eine schöne Aktion ein, am besten etwas, was du schon lange nicht mehr gemacht hast. Das macht dir Freude und holt dich aus deinem Tief.

Tageshoroskop Fische

In Verhandlungen, geschäftlichen Gesprächen und ganz allgemein in der Kommunikation im Beruf bist du heute besonders geschickt. Kaum um Worte verlegen, zeigst du Interesse, Verständnis, Sachlichkeit und Objektivität. Deine Gedanken äußerst du anderen gegenüber ohne Umschweife. Mit dieser Haltung lassen sich auch schwierige Situationen meistern.

Du träumst von einer besseren Zukunft und hältst gleichzeitig am Alten fest. Die Zeit ist günstig, diese beiden entgegengesetzten Pole auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Wenn es Bereiche in deinem Leben gibt, in denen du eigentlich schon lange etwas verändern wollten, so solltest du nicht länger warten und es jetzt tun.

Aus dem sicheren Gefühl, ein Individualist und einmalig zu sein, reagierst du nicht unbedingt im Rahmen der gesellschaftlichen Normen. Heute könnte es dir besonders Spaß machen, originell und außergewöhnlich zu sein. Entsprechend mühsam kann Routinearbeit sein. Sorge für eine kleine Abwechslung!

