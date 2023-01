Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 04.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 04.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Musst du dir kritische Bemerkungen anhören? Oder stellst du dich selbst infrage? Deine langfristigen Ziele und dein Lebenskonzept mögen dir unverständlich erscheinen. Du bist aufgefordert, über dich selbst nachzudenken. Ein Gespräch mag ebenfalls zur Klarheit beitragen.

Vermutlich stehen einige Pflichten an. Aber du fühlst dich eigentlich gar nicht danach, diese auch zu erfüllen. Am besten, du findest einen guten Kompromiss: Kümmer dich zwar um Wichtiges und Dringendes, dann aber auch wieder um dich selbst. Heute solltest du dir etwas Schönes nur für dich gönnen.

Wenn du dich nicht ganz wohlfühlst, dann könnte es daran liegen, dass du dich zu wenig bewegt hast. Nur zu sitzen, tut dir einfach nicht gut. Schließlich hast du viel Energie, und die möchte eingesetzt werden!

Tageshoroskop Stier

In Gesprächen tritt eine persönliche Note in den Vordergrund. Du hast vermutlich wenig Lust, mit anderen Menschen trockene Fakten auszutauschen. Lieber möchtest du von dem sprechen, was dein Herz wirklich bewegt, über Gefühle, Wünsche und andere, ganz private Dinge. Wähle dazu die richtigen Gesprächspartner!

Lang gehegte und immer wieder verworfene Ideen und Wunschträume rücken erneut ins Bewusstsein. Es zeigen sich plötzlich Mittel und Wege, sie zu realisieren, sofern du bereit bist, dich dafür einzusetzen. Was bisher unmöglich schien und als Hirngespinst abgetan wurde, erscheint nun möglich.

Von einer allfälligen miesen Laune solltest du dich nicht beeindrucken lassen. Für ein paar Stunden läuft nicht alles so, wie du es gerne hättest. Du weißt zwar, was du willst, aber man scheint dir nicht zuzuhören. Vielleicht solltest du deine Meinung überdenken. Du kannst jetzt aus einer Laune heraus ziemlich rechthaberisch sein.

Tageshoroskop Zwillinge

Drückt ein Konflikt deine Stimmung? Oder möchtest du einfach einmal genießen und findest doch nicht, was du im Moment brauchen würdest, um dich zu entspannen? Sei nett zu dir selbst und gönn dir eine kleine Wohltat!

Dein Selbstbewusstsein könnte heute einen kleinen Dämpfer bekommen. Dir wird aufgezeigt, dass du nicht überall das Sagen hast. Nimm den Vorfall nicht persönlich und konzentriere dich auf die Dinge, die in deinem Leben gut laufen.

Deine Energiereserven scheinen fast überzusprudeln – so viel Power hast du heute. Ideal, um dich mal wieder deinem Sportprogramm zu widmen. Auch Tanzen macht heute Spaß. Tobe dich nach Herzenslust aus.

Tageshoroskop Krebs

Schneller als sonst erreichst du heute deine Grenzen. Du hast einfach nicht genug Energie, um alles zu erledigen, was du eingeplant hattest. Vielleicht bremsen auch andere Menschen oder eine seelische Verletzung dich aus. Nimm dir das alles nicht zu sehr zu Herzen. Stehe dazu, dass du es heute eben langsamer angehen lässt.

Du hast eine Menge Energie. Du kannst sie dazu nutzen, um heute eine beachtliche Leistung zu vollbringen, anderen Menschen die Stirn zu bieten und die Zügel des eigenen Lebens straff in die Hand zu nehmen. Vielleicht reagierst du ein bisschen übertrieben. Die Aufforderung lautet: Nimm die Dinge in die Hand!

Möchtest du am liebsten einfach in den Arm genommen werden? Das Stimmungsbarometer steht auf Sehnsucht nach Nähe. Mit einem lieben Menschen ein paar Stunden zu verbringen könnte sehr schön sein. Sofern du nicht deiner augenblicklichen Neigung nachgibst, überall ein Haar in der Suppe zu finden.

Tageshoroskop Löwe

Fühlst du dich so richtig aufgekratzt? Vermutlich bist du voller Unternehmungslust und weißt nicht so recht, wo du diese einbringen kannst. Du wirst leicht launisch, ärgerlich oder gar aggressiv, wenn du kein Ventil, z. B. in einer sportlichen Betätigung, findest.

Beziehungen sind nicht immer vernünftig. Heute dürfte der Verstand ein besonders kühles Licht auf Liebe, Nähe und Gemeinsamkeit werfen und dich zum rationalen Argumentieren oder auch zu einer klaren Aussprache motivieren.

Heute Vormittag vertraust du mehr als sonst auf das Positive und siehst eventuell großzügig über Nachteile hinweg. Im Zuge der Begeisterung kannst du dich und andere leicht überschätzen.

Tageshoroskop Jungfrau

Die Welt begrüßt dich heute Nachmittag mit einem Lächeln. Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonst du das Positive und siehst über Nachteile hinweg. Schiefläuft nur dann etwas, wenn du übertreibst.

Der Tag mag zwar mit einigen Aufregungen beginnen, doch dürften sich die Wogen rasch glätten. Was du diesen Morgen in Angriff genommen hast, zieht sich mindestens bis zum Abend durch. Sorge dafür, dass du nicht nur handelst, sondern auch etwas davon hast.

Hör auf die leise Stimme in deinem Inneren: Die empfiehlt dir heute nämlich, mal nicht alles so zu machen wie sonst. Du brauchst frische Impulse und Inspiration! Triff dich mit Leuten, unternimm etwas Besonderes, erweitere deinen Horizont!

Tageshoroskop Waage

Wo Konflikte schwelen, Probleme unter den Teppich gekehrt wurden oder mit falschen Karten gespielt wurde, kommen die Ungereimtheiten an den Tag und fordern ihren Tribut. Doch wo du auf solidem Grund gebaut hast, steht dir jetzt eine Menge Energie zur Verfügung – eine produktive Mischung aus Ehrgeiz, Tatkraft, Machtgelüsten und Führungsqualitäten.

Du hast sehr viele Ideen. Es geht dir vieles durch den Sinn. Vielleicht reagierst du ungeduldig und nervös, wenn die konkreten Situationen und Mitmenschen und auch du selbst dich nicht in dem überstürzten Tempo bewegen, wie du dies heute in Gedanken tust. Nutze die mentale Hochspannung für anspruchsvolle Kopfarbeit.

Heute fordern deine ganz persönlichen Bedürfnisse Gehör. Versuche also nicht, besonders vernünftig und leistungsfähig zu sein! Du würdest keinen großen Erfolg damit haben. Du brauchst Bewegung, und das möglichst in der freien Natur. Unternimm etwas! Du kannst so neue Kräfte tanken.

Tageshoroskop Skorpion

Die Sonne steht heute an deiner Seite. So erhältst du einen gewaltigen Aufschwung. Wie eine kleine Sonne aus der eigenen Mitte strahlen lautet die Devise. Mit dieser Grundhaltung kannst du dein Leben besonders erfolgreich selbst gestalten.

Mit gestärktem Selbstvertrauen trittst du der Umwelt entgegen, packst die Herausforderungen des Lebens tatkräftig an, vollbringst viel und bleibst doch stets guter Dinge. Fast könnte man sagen, dass Hindernisse wie Schnee in der Sonne schmelzen. Du findest jetzt nahezu überall einen Weg, legst aktiv Hand an und fühlst dich dabei lebendig und dir selbst nahe.

Der bequemere Weg ist nicht immer der bessere. Heute neigst du dazu, dich wie ein anlehnungsbedürftiges Kind zu benehmen oder dich zumindest so zu fühlen. Genieße es, umsorgt zu werden! Falls niemand Geeigneter zur Stelle ist, solltest du jedoch selbst dafür sorgen, dass du dich rundherum wohlfühlst.

Tageshoroskop Schütze

Die eigenen Ansprüche treten heute zurück und machen einer Offenheit für die innere und äußere Welt Platz. So wächst deine Bereitschaft und Fähigkeit, auf die innere Stimme zu hören und zu tun, was du als richtig erkennst. Du fühlst vermehrt mit, wenn jemand leidet, und magst eine außergewöhnliche Hilfsbereitschaft entwickeln.

Du bist sehr fantasievoll und leicht zu beeindrucken. Besonders heute kannst du dich ganz der Musik, Tagträumen oder romantischen Naturstimmungen hingeben und die Welt um dich vergessen. Oder hast du das Gefühl, von einem Meer von Eindrücken überschwemmt zu werden? Ein paar Stunden für dich allein bringen dir neue Kraft.

Ein paar schöne Stunden mit einem lieben Menschen würden dir heute guttun. Doch leider sind die Chancen dazu gering. Der kleinste Anlass lässt eine missmutige Stimmung aufkommen. Es geht somit eher darum, dir deiner Gefühle klar zu werden, als eine harmonische Zweisamkeit zu genießen.

Tageshoroskop Steinbock

Nutze diesen Tag für eine heikle Diskussion, eine anspruchsvolle Gedankenarbeit, ein Vorstellungsgespräch oder eine andere geistige Herausforderung. Dein Verstand arbeitet ausgesprochen präzise und klar und du bist fähig, komplizierte Zusammenhänge zu überblicken und zu formulieren.

Dein Blick ist nur auf das Positive gerichtet. Das ist an sich schön, aber so kann es auch passieren, dass du gewisse Nachteile gar nicht bemerkst. Diese sind aber wichtig. Pass auf, dass du nicht zu viel von dir und anderen erwartest.

Wenn dich die Unruhe packt, solltest du dir eine Abwechslung gestatten. Etwas Unterhaltung, ein kleiner Spaß oder etwas Neues und Unbekanntes geben deinem Gefühlsleben die nötige Nahrung. Ansonsten riskierst du heute Nachmittag eine unangenehme Überraschung, z. B. in Form von verlegten Schlüsseln.

Tageshoroskop Wassermann

Du hast viel persönlichen Charme, bist großzügig und tolerant. Mit deiner spontanen Offenheit und deinem Enthusiasmus kannst du andere für eine Sache begeistern und wirkst überzeugend. Besonders heute hast du Erfolg mit deiner natürlichen Begabung, im richtigen Moment richtig zu reagieren, das richtige zu sagen und zu tun.

Du magst es, wenn viel los ist. So drängt es dich ständig, Neues auszuprobieren. Heute fällt es dir besonders schwer, die Hände in den Schoß zu legen und dich zu entspannen. Auch schläfst du möglicherweise nicht genug, weil dieselbe innere Nervosität dich bis spät in die Nacht und schon frühmorgens wieder aktiv werden lässt.

Die Frage nach dem Sinn des Lebens mag heute immer wieder auftauchen. Worin besteht deine ganz persönliche Lebensphilosophie? Welche Glaubenssätze hast du von anderen übernommen? Bilde dir eine persönliche Meinung! Ein klares eigenes Weltbild stärkt das Selbstbewusstsein.

Tageshoroskop Fische

Heute steckst du voller Lebensfreude und kannst jede Menge Spaß haben. Lebe deine Gefühle ruhig aus und tu Dinge, die dir Freude bereiten. Ein wenig solltest du aber darauf achten, dass du nicht übers Ziel hinausschießt. Denn dann kann deine Energie sich auch in Aggression verwandeln.

Verbotene Themen haben einen besonderen Reiz. Du wagst es, unangenehmen Wahrheiten ins Gesicht zu sehen. Deine Gedanken gehen tief, forschen nach dem wahren Kern der Dinge und machen auch vor dem Dunkeln nicht Halt. Das ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um eigene Schattenseiten kennenzulernen!

Achte besonders heute Nachmittag darauf, dass du dir nicht zu viel abverlangst. Auch manche andere Menschen stellen jetzt Erwartungen an dich, doch das setzt dich unter Druck. Du möchtest es lieber ruhig und entspannt angehen lassen.