Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 05.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 05.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Es könnte heute turbulent werden. Vielleicht hast du viele, neue Ideen, bist gestresst oder auch ungeduldig. Falls du dich unruhig und angespannt fühlst, ist eine interessante, geistige Herausforderung das beste Mittel, die erhöhte Spannung kreativ zu nutzen.

Was auch immer du diesen Vormittag vorhast, du tust es mit Herz! Du handelst gefühlvoll, vielleicht sogar mit einer kindlichen Spontaneität. Vermutlich ist dir jede Arbeit recht, vorausgesetzt sie ist nicht zu nüchtern und sachlich.

Heute dürfte es relativ gemütlich zugehen. Du und auch deine Mitmenschen lassen alles eher langsam angehen. Übe dich in Gelassenheit und nimm dir Zeit für die Dinge, die Herz und Sinne erfreuen!

Tageshoroskop Stier

Es muss nicht gerade ein neuer Liebhaber auf der Bildfläche erscheinen, aber du dürftest feststellen, wie du verstärkt auf Charme und Charisma eines anderen Menschen reagierst, schneller eifersüchtig wirst oder dich eingeengt fühlst. Partnerschaft ist nicht einfach eine klare, sachliche Abmachung, sondern eine tiefgründige, emotionale Herzensangelegenheit.

Geistig wach und flexibel kannst du anspruchsvolle Arbeiten heute besonders gut bewältigen. Auch die Kommunikation mit den Mitmenschen ist in regem Fluss. Du kannst deine Meinung und deinen Willen klar formulieren und stößt auch mit einer tendenziell subjektiven Haltung auf wenig Widerstand. Bringe persönliche Anliegen vor!

Du bist ein besonnener und gemütvoller Mensch. Heute darfst du dies ganz besonders spüren. Du stehst mit beiden Beinen im Leben und fühlst dich mit deiner Umwelt verbunden. Ein Spaziergang, Gartenarbeit, aber auch die Pflege deines Eigentums empfindest du heute als besondere Wohltat.

Tageshoroskop Zwillinge

Dein Verstand und Intellekt arbeiten heute auf Hochtouren. Wenn du anderen sagst, was diese zu tun haben, so löste du leicht Streit und endlose Argumentationen aus. Du neigst zu leichtfertigen Äußerungen, die besser unausgesprochen bleiben würden. Gleichzeitig kannst du dich jetzt besonders erfolgreich für eine Idee einsetzen und mit Worten kämpfen.

Ein Schuss Pioniergeist hebt dich über die Alltagsroutine hinaus. Du bist unternehmungslustig und bringst jetzt fast mühelos Projekte ins Rollen. Körperliche Arbeit bewältigst du relativ leicht und bei sportlichen Herausforderungen schneidest du gut ab. Setze deine Energie ein! Sonst fühlst du dich unzufrieden und reagierst gereizt.

Die Arbeit geht dir heute gut von der Hand. Du weißt, was du willst, und kommst mit Disziplin und Ausdauer ans Ziel. Wenn du nicht unerfüllbare Ansprüche an die eigene Perfektion stellst, so erweist sich dieser Tag als produktiv und befriedigend. Allerdings lässt er sich nur schlecht mit Nichtstun verbringen.

Tageshoroskop Krebs

Hast du den Eindruck, das Leben verläuft nicht so, wie du es willst? Wenn du dich nicht so selbstbewusst und stark zeigen kannst, wie du möchtest, so mag dies daran liegen, dass du dir bezüglich deiner Absichten und Ziele selbst nicht im Klaren bist. Gehe in dich!

Im Mittelpunkt deines Interesses stehen private Belange. Ein Gespräch im vertrauten Familienkreis dürfte dir ebenso zusagen wie Überlegungen bezüglich deiner Wohnung. Deine Gedanken kreisen verstärkt um den familiären und häuslichen Bereich und um dein Wohlbefinden.

Du bist diesen Nachmittag besonders leicht zu beeindrucken und offen für emotionale Bereiche. Die warme Herzlichkeit, die du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. Nutze die Gelegenheit und du findest mehr freundliche Menschen und offene Türen als an anderen Tagen.

Tageshoroskop Löwe

Was würdest du heute Vormittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was du dir vorgenommen hast. Für ein paar Stunden stehst du unter einer inneren Spannung, die dich beim geringsten Anlass emotional reagieren lässt. Gönnen dir ein bisschen Ruhe.

Handelst du so, dass du dich dabei wohlfühlst? Schluckst du Ärger nicht hinunter, sondern sagst du, was dir auf dem Herzen liegt! Diesen Nachmittag und Abend drücken die Emotionen besonders und drängen zum Ausbruch.

Du schraubst deine Erwartungen heute so hoch, dass du fast nur enttäuscht werden kannst. Pass deine Ansprüche an die Realität an. So bist du am Ende zufriedener.

Tageshoroskop Jungfrau

Diesen Nachmittag oder Abend dürften dir ein paar Stunden zu zweit sehr gelegen kommen. Das Zusammensein mit einem lieben Menschen kann dir jetzt das Wohlbefinden vermitteln, das du brauchst. Auch wenn du nicht zu Taten aufgelegt bist, musst du eventuell doch den ersten Schritt dazu unternehmen.

Heute laufen dir die Dinge nicht davon. Du kannst in deinem ganz persönlichen Tempo arbeiten und den Tag genießen. Die größte Befriedigung gewinnst du, wenn du die eigenen Kräfte und Mittel bedachtsam und sorgfältig nutzt und die Dinge so nimmst, wie sie sind.

Entscheidungen drängen. Du solltest handeln und der Weg scheint blockiert. Lass dich nicht von deinem Tatendrang abhalten! Wenn du mit der Arbeit nicht weiterkommst, dann nutze die Energie für eine sportliche Leistung. Gestaute Energie sucht sich selbst ein Ventil in Ärger und Aggression.

Tageshoroskop Waage

Liebe ist auch Pflicht. Du zeigst dich nahestehenden Menschen gegenüber zuverlässig und bemühst dich, sie zu unterstützen. Auch du möchtest auf andere bauen und wählst deine Kontakte entsprechend.

Dein Verstand und deine Gefühle lassen sich heute nur schwer auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Vermutlich passt dir einiges nicht in den Kram, ohne dass du den Grund dafür kennst. Du fühlst dich angespannt. Versuche, dich so zu verhalten, dass sowohl deine Vernunft als auch deine Emotionen Gehör finden.

In allem, was du heute tust, legst du eine unglaubliche Eile an den Tag. Dabei ist das gar nicht nötig. Selbst wenn der Alltag dir nun viel abverlangt, solltest du nicht in Hektik verfallen. Atme tief durch und schalte einen Gang herunter. Du wirst trotzdem rechtzeitig fertig.

Tageshoroskop Skorpion

Jetzt kannst du besonders gut zum Ausdruck bringen, was dir zutiefst wichtig ist. Du trittst überzeugend auf und strahlst Selbstbewusstsein aus. Nutze die Gelegenheit, um ein geplantes Vorhaben in die Wege zu leiten oder einfach einmal zu sagen, was du willst!

Du möchtest heute Nachmittag mehr, als dir zusteht. Eine Laune lässt dich leicht Starallüren annehmen, überheblich reagieren oder zu hohe Erwartungen stellen. Zeige deinen momentanen Hang zur Größe in Form von Großzügigkeit und Toleranz anderen gegenüber

Auf Hektik hast du heute keine Lust. Stattdessen bist du gelassen und lässt die Dinge mal entspannt auf dich zukommen. Ein entspannter Tag wartet auf dich den du mit deinen Mitmenschen gemeinsam genießen kannst. Nimm dir vor allem Zeit für schöne Dinge!

Tageshoroskop Schütze

Du bist sehr charmant und hast ein einnehmendes Wesen. Dir fallen in jeder Situation die richtigen Worte ein. Da ist es für dich kein Problem, andere Menschen von dir und deinen Vorstellungen zu überzeugen. Man möchte dir gerne nacheifern und zustimmen.

Der Welt die Stirn bieten, könnte das Motto dieses Tage lauten. Du strahlst eine tatkräftige, eventuell leicht gereizte Haltung aus und forderst den Widerstand der Mitmenschen geradezu heraus. Heftige Auseinandersetzungen sind fast schon vorprogrammiert. Verteidige deinen Standpunkt! Wenn du jetzt nicht kleinlaut aufgibst, kannst du dich durchsetzen.

Gefühl und Verstand gehen Hand in Hand. Persönliche Gespräche stehen im Vordergrund und schaffen Nähe und Klarheit über die eigenen Emotionen und Bedürfnisse. Ob du dich mitteilst oder zuhörst, heute kommuniziert nicht nur der Kopf, sondern du bist auch mit dem Herzen dabei.

Tageshoroskop Steinbock

Um deinen Willen gezielt für ein Projekt einsetzen zu können, musst du dieses auch als richtig empfinden. Besonders heute kannst du mit den vereinten Kräften von Wille und Gefühl einen Vorsatz in die Tat umsetzen. Du handelst jetzt mit großer innerer Sicherheit und wirkst überzeugend.

In deinem Innersten bist du ein Realist. Grundsätzlich und heute ganz besonders setzt du dir klare Ziele und gehst mit Ausdauer und Disziplin an deren Verwirklichung. Bezüglich Korrektheit und Genauigkeit stellst du hohe Anforderungen an dich und an andere. Du hast etwas Geradliniges in deinem Wesen, das keine Ausschweifungen duldet.

Du beobachtest die Umwelt genau, analysierst diese und nimmst gefühlsmäßig das auf, was du brauchen kannst. Dies grundsätzlich und insbesondere heute. Um dich wohlzufühlen, brauchst du ein geordnetes, überschaubares Umfeld. Du lässt dich nicht so leicht beeinflussen und reagierst zunächst einmal zurückhaltend und beobachtend.

Tageshoroskop Wassermann

Heute hast du besonders viel Energie. Es bleibt dir überlassen, ob du diese für eine außerordentliche Leistung nutzt oder den Energieschub anderweitig auslebst. Ein befriedigender oder sogar beglückender Umgang wäre ein hundertprozentiger Einsatz für ein Ziel. Mit der Kraft des Willens und des Herzens vermagst du jetzt sehr viel zu bewirken.

Vermutlich liegt dir der Sinn nicht nach konzentrierter Denkarbeit oder klärenden Gesprächen. Du träumst lieber ein bisschen, als dass du dich um die Anforderungen des Alltags kümmerst. Um Missverständnisse zu vermeiden, solltest du dich bei wichtigen Dingen um eine klare Formulierung und wahrheitsgetreue Aussagen bemühen. Vergewisser dich, dass du richtig verstanden worden bist!

Fast alles, was du heute angehst, gelingt mühelos. Möglicherweise fühlst du dich ausgesprochen stark und hast den Eindruck, dass nichts schiefgehen könnte. Doch Vorsicht vor Übertreibung! Dank deiner positiven Einstellung vermagst du jetzt zwar mehr als sonst. Trotzdem sind deinen Kräften Grenzen gesetzt.

Tageshoroskop Fische

Wenn du dir etwas vorgenommen hast, so lässt du dich kaum von deinem Weg abbringen. Dabei bleiben die Gefühle oft auf der Strecke. Diese können sich heute besonders deutlich bemerkbar machen.

Heute hast du die Kraft der Sonne auf deiner Seite. Kein Wunder also, dass es dir blendend geht. Du bist gut gelaunt, hast viel Kraft und Lebenslust. Und es fehlt dir nicht an der Energie und dem Willen, dein Glück in die Hand zu nehmen. Gestalte dein Leben so, wie es dir gefällt.

Wie sehr liebst du einen anderen Menschen? Oder sehnst du dich nach einem Du? Warte nicht darauf, dass der andere kommt, sondern werde selbst aktiv! Zögere nicht, auf jemanden zuzugehen! Den Wunsch nach Zuneigung solltest du nicht mit materiellen Gütern wie neuen Kleidern oder Süßigkeiten kompensieren.