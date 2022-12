Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 06.12.2022

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 06.12.2022 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Kein Tag wie alle anderen

Diesen Nachmittag oder Abend wartet mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Überraschung auf dich. Du brauchst etwas Abwechslung. Deshalb reagierst du spontan so, dass der gleichförmige Alltagstrott durchbrochen wird.

Belebende, eventuell aggressive Stimmung

Du darfst dich heute schnell angegriffen fühlen. Auch um dich herum reagiert man aktiver und vielleicht auch aggressiver als üblich. Werte nicht jede harmlose Bemerkung als Kampfansage! Die belebende Stimmung unterstützt dich, etwas zu unternehmen, was du schon lange gerne getan hättest.

Frischer Wind in der Partnerschaft

Fühlst du dich ein bisschen eingeengt? Du brauchst einen anregenden Partner, jemanden, der dich aus den eigenen vier Wänden herausholt und mit dem du ein paar ungewohnte Stunden verbringen kannst. Nimm Kontakt auf!

Tageshoroskop Stier

Liebe zum Leben

Bist du heute allen Menschen wohlgesinnt? Ein paar romantisch-besinnlich gefärbte Stunden füllen dein Herz mit Energie und Lebensfreude. Oder du machst dir selbst eine Freude und kaufst dir etwas Schönes. Jetzt wählst du weder nach Geldbeutel noch aus Vernunftsgründen, sondern lässt die Freude am Schönen und den guten Geschmack entscheiden.

Gemeinsam geht vieles leichter

Es ist, als ob ein Sonnenstrahl durch die Wolken dringen würde. Du lächelst den Mitmenschen freundlich entgegen und erntest Liebe und Wohlwollen. Ob du neue Kontakte knüpfst oder mit dem liebsten Menschen der Welt einen schönen Tag verbringst, immer steht Partnerschaft im Vordergrund. Genieße das Leben und vergiss die weniger schönen Seiten einmal!

Gespräche mit Herz

In Gesprächen tritt eine persönliche Note in den Vordergrund. Du hast vermutlich wenig Lust, mit anderen Menschen trockene Fakten auszutauschen. Lieber möchtest du von dem sprechen, was dein Herz wirklich bewegt, über Gefühle, Wünsche und andere, ganz private Dinge. Wähle dazu die richtigen Gesprächspartner!

Tageshoroskop Zwillinge

Launisch im Denken und Sprechen

Vielleicht stolperst du über die eigene Unlogik oder jemand wirft dir Subjektivität oder sogar Launenhaftigkeit vor. Lass dir davon nicht die Stimmung verderben, sondern nimm einfach zur Kenntnis, dass Denken und Fühlen zweierlei sind.

Denke an dein Wohlbefinden

Im Mittelpunkt deines Interesses stehen private Belange. Ein Gespräch im vertrauten Familienkreis dürfte dir ebenso zusagen, wie Überlegungen bezüglich deiner Wohnung. Deine Gedanken kreisen verstärkt um den familiären und häuslichen Bereich und um dein Wohlbefinden.

Positive Grundstimmung

Du bist diesen Nachmittag besonders leicht zu beeindrucken und offen für emotionale Bereiche. Die warme Herzlichkeit, die du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. Nutze die Gelegenheit und du findest mehr freundliche Menschen und offene Türen als an anderen Tagen.

Tageshoroskop Krebs

Im großen Stil handeln

Auf zur Tat! Handel! Heute kannst du eine Arbeit fast spielend erledigen, mit Leichtigkeit eine sportliche Leistung erbringen oder deine Meinung durchsetzen. Du verfügst über Selbstvertrauen und Schwung, kannst allerdings auch leicht zu weit gehen.

Sich anlehnen

Diesen Nachmittag oder Abend dürften dir ein paar Stunden zu zweit sehr gelegen kommen. Das Zusammensein mit einem lieben Menschen kann dir jetzt das Wohlbefinden vermitteln, das du brauchst. Auch wenn du nicht zu Taten aufgelegt bist, musst du eventuell doch den ersten Schritt dazu unternehmen.

Viele Diskussionen

Die Menschen um dich herum haben es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, dich zu nerven. Ständig gibt es Auseinandersetzungen. Allerdings liegt das auch an dir selbst: Denn du bist ziemlich reizbar und gehst schnell in die Luft. Du musst das nicht negativ sehen. Wenn du nämlich bereit bist, die Dinge sachlich auszudiskutieren, kannst du heute so manches Problem aus der Welt schaffen.

Tageshoroskop Löwe

Wer kann es dir heute recht machen?

Am liebsten würdest du vermutlich ein paar Stunden zusammen mit deinen Lieben mit Nichtstun verbringen. Aber selbst dies vermag deine innere Spannung nicht ganz zu lösen. Gönne dir eine Kleinigkeit, um dein Wohlbefinden zu steigern!

Hohe Erwartungen

Heute Vormittag vertraust du mehr als sonst auf das Positive und siehst eventuell großzügig über Nachteile hinweg. Im Zuge der Begeisterung kannst du dich und andere leicht überschätzen.

Dein Einfluss hat Grenzen

Heute, vor allem in der zweiten Tageshälfte, dürftest du für einen kurzen Moment zu spüren bekommen, dass du nicht alle Macht der Welt besitzt. Vielleicht erinnert dich dein:e Vorgesetzte:r daran oder eine unangenehme Nachricht. Lass den Kopf nicht hängen, das gehört zum Leben dazu.

Tageshoroskop Jungfrau

Gemäß dem Gefühl handeln

Du hast gute Chancen, wenn du dich jetzt für dein Wohlbefinden einsetzt. In Belangen, die du persönlich ansprichst, bist du aktiv, beispielsweise indem du eine Kaffeepause auch wirklich einhältst, wenn du diese brauchst. Gib deinen Bedürfnissen und deiner Gefühlswelt in Taten Ausdruck! Aber Achtung: Du reagierst unbeschwerter und unüberlegter als sonst.

Stehst du zu dir selbst?

Die Welt um dich herum ist heute nicht ohne Weiteres gewillt, sich deinen persönlichen Ansprüchen zu beugen. Trotzdem – stehe zu dir! Die positive Seite dieses Verlangens ist eine klare, durchsetzungsfähige und willensstarke Persönlichkeit, die negative ein arroganter und selbstgefälliger Egoist. Mit etwas Mut zur Ehrlichkeit darfst du beide Seiten an dir erkennen.

Wie geschickt setzt du deinen Willen ein?

Dieser Tag bringt viel Energie und Tatkraft. Du gehst frisch drauflos, identifizierst dich vollkommen mit dem eigenen Willen und Handeln und forderst so den Widerstand der Mitmenschen heraus. Achtung: Bei deiner etwas gereizten, hellwachen und kämpferischen Stimmung braucht es wenig, in Streit und Auseinandersetzungen verwickelt zu werden.

Tageshoroskop Waage

Sich in Harmonie wohlfühlen

Am liebsten möchtest du den Tag in aller Ruhe und Gemütlichkeit verbringen. Du bist ein liebenswürdiger Mensch, charmant und anpassungsfähig. Besonders heute reagierst du empfindlich auf Streit und harte Worte. Doch aufgepasst: Du verhältst dich vielleicht auch dann passiv, wenn du dich eigentlich wehren müsstest.

Zufrieden mit deinen Leistungen

Die Arbeit geht dir heute gut von der Hand. Du weißt, was du willst, und kommst mit Disziplin und Ausdauer ans Ziel. Wenn du nicht unerfüllbare Ansprüche an die eigene Perfektion stellst, so erweist sich dieser Tag als produktiv und befriedigend. Allerdings lässt er sich nur schlecht mit Nichtstun verbringen.

Eine kritische Haltung in Liebesangelegenheiten

Du siehst, wie andere das Leben genießen und hast den Eindruck, den trennenden Graben zu deinen Liebsten nicht überbrücken zu können. Nimm es nicht zu schwer, wenn du deine Liebe nicht so zum Ausdruck bringen kannst, wie du gerne möchtest! Du bist nüchterner gestimmt als üblich, kannst aber auch klar erkennen, wie es um deine Liebe steht.

Tageshoroskop Skorpion

Mit Herz und Verstand

Nutze diesen Tag für eine heikle Diskussion, eine anspruchsvolle Gedankenarbeit, ein Vorstellungsgespräch oder eine andere geistige Herausforderung. Dein Verstand arbeitet ausgesprochen präzise und klar und du bist fähig, komplizierte Zusammenhänge zu überblicken und zu formulieren.

Bedürfnisse pflegen

Kann es sein, dass du einige deiner Bedürfnisse in letzter Zeit hast zu kurz kommen lassen? Wundere dich nicht, wenn diese sich heute zu Wort melden. Kümmere dich um sie, widme ihnen Aufmerksamkeit und Pflege.

Große Hoffnungen

Du schraubst deine Erwartungen heute so hoch, dass du fast nur enttäuscht werden kannst. Passe deine Ansprüche an die Realität an. So bist du am Ende zufriedener.

Tageshoroskop Schütze

Begegnungen werden intensiv

Beziehungen zeigen sich von einer tiefgründigen und intensiven Seite. In deiner Partnerschaft wie auch in einer zufälligen Bekanntschaft auf der Straße kannst du die gewohnte Distanz durchbrechen und der Begegnung Tiefe verleihen.

Wozu hast du gerade Lust?

Deine körperlichen und seelischen Bedürfnisse möchten gehört werden. Erfülle dir die kleinen Wünsche nach Geborgenheit und mach, was dir gerade Lust bereitet! Vor allem heute Nachmittag und Abend kannst du damit dein Wohlbefinden erheblich steigern.

Arbeit bringt Zufriedenheit

Du trägst die Verantwortung für dein Wohlbefinden. Heute, insbesondere am Nachmittag und Abend, fällt es dir besonders leicht, für dich zu sorgen und das zu tun, was dir wohl bekommt.

Tageshoroskop Steinbock

Ein frisches Auftreten

Heute wirkst du ganz besonders lebendig und zeigst Initiative. Aufgrund deiner persönlichen Ausstrahlung erwartet man von dir, dass du den Problemen die Stirn bietest, reagierst und handelst und weder passiv wartest noch dich davonmachst. Handel danach! Sonst könntest du viel Ärger bekommen.

Keine Lust zu arbeiten?

Du hast die Fähigkeit, deine Energie direkt auf ein Ziel zu richten und mit Disziplin und Ausdauer hart daran zu arbeiten. Auch wenn du heute Leistungsdruck nicht so gut erträgst, ist dies kein Grund zur Sorge. Gönne dir eine Pause! Morgen bist du wieder belastbarer.

Die Pflicht ruft

Nimm heute keinen Tag frei! Du könnest das Nichtstun kaum genießen. Die unerledigten Aufgaben machen sich lauter als sonst bemerkbar. Möglicherweise drückt dich die Verantwortung und du bist mit dir und der Welt unzufrieden. Jetzt bringt nur Arbeit Befriedigung.

Tageshoroskop Wassermann

Die wahre Liebe

Heute ist die Sehnsucht nach der großen Liebe so groß, dass es nur schwer auszuhalten ist. Lass dich nicht zu blindem Aktionismus hinreißen. Der Kosmos zeigt an, dass du deine große Liebe schon längt gefunden hast: in dir selbst! Konzentriere dich auf dich selbst.

Ziele formulieren

Musst du dir kritische Bemerkungen anhören? Oder stellst du dich selbst infrage? Deine langfristigen Ziele und dein Lebenskonzept mögen dir unverständlich erscheinen. Du bist aufgefordert, über dich selbst nachzudenken. Ein Gespräch mag ebenfalls zur Klarheit beitragen.

Mit voller Kraft voran

Nahezu alles, was du tust, gelingt. Du hast ein glückliches Händchen und kannst auch hartnäckige Widerstände relativ leicht überwinden. Handel, wenn du etwas erreichen willst!

Tageshoroskop Fische

Prickelnde Stimmung mit Explosionsgefahr

Vor allem mit dem anderen Geschlecht gerätst du heute ungewollt in Konfliktsituationen. Eine Kleinigkeit genügt, um eine heftige Reaktion auszulösen. Überlege dir dein Vorgehen! Du wählst heute einen falschen Weg, wenn du unbedacht vorpreschst. Trotzdem ist nicht Zurückhaltung angesagt, sondern nur etwas Einfühlungsvermögen und Diplomatie.

Das Schöne ruft

Verwöhne dich heute etwas! Zum Beispiel mit einem Besuch im Theater oder in einer Kunstausstellung. Oder genieße ein gutes Essen im trauten Zusammensein mit lieben Menschen. Du brauchst nicht nur eine liebevolle und harmonische Umgebung, du vermögst diese jetzt auch zu schaffen. Deine Haltung strahlt etwas Liebenswürdiges und Charmantes aus.

Kreative Lösungen finden

Heute geht dir vieles durch den Sinn. Du öffnest dich verstärkt zukünftigen Möglichkeiten. Die Gedanken hüpfen von einem zum andern und sprengen den Rahmen des Gewohnten. So kommst du auf neue Ideen oder findest kreative Lösungen für anstehende Probleme. Dein Erfindergeist ist geweckt und löst fast jedes Rätsel, das du ihm vorlegst.