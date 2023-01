Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 07.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 07.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Denk über dich nach! Jetzt kannst du dein Leben und deine Ziele besonders klar erkennen. Eventuell fördert ein Gespräch die bewusste Selbsterkennung. Achte darauf, dass du nicht nur redest, sondern auch zuhörst! Eine objektive Sicht ist ebenso wichtig wie eine eigene Meinung.

Schwächen haben - wie alles im Leben - zwei Seiten. Zum einen ist es unbefriedigend, anerkennen zu müssen, dass einem dieses oder jenes fehlt und man gewisse Dinge nicht erreichen oder sich aneignen kann. Zum anderen sind es gerade diese Erkenntnisse von Grenzen und Unzulänglichkeiten, die das Verständnis für andere Menschen mit ähnlichen Schwierigkeiten wecken.

Die reale Alltagswelt zeigt sich heute von ihrer nüchternen und sachlichen Seite. Die Sehnsucht nach mehr Schönheit rückt dadurch ins Bewusstsein. Sehnsüchte, Illusionen und Enttäuschungen gehören zum Menschsein. Jetzt ist es Zeit, diese Tatsache auch für sich selbst zu akzeptieren.

Tageshoroskop Stier

Ganz einfach wird es heute nicht, denn deine Mitmenschen sind ziemlich kritisch und gehen nicht gerade zimperlich mit dir um. Aber sei offen für konstruktive Kritik. Denn diese kann dich wirklich weiterbringen und dir bei deiner persönlichen Entwicklung helfen.

Bedürfnisse, denen du kein Gehör schenkst, melden sich heute besonders deutlich. Ist dein Alltag abwechslungsreich genug und hast du interessante Kontakte? Dein Wohl hängt davon ab, wie gut du für genügend geistige Nahrung sorgst.

Für kurze Zeit tauchst du in eine Traumwelt ein. Deine Fantasie ist angeregt und deine Leistungsfähigkeit vermindert. Falls du arbeitest und dich konzentrieren musst, dürftest du feststellen, dass du zerstreut und unaufmerksam bist. Ein bisschen Romantik und die Möglichkeit, Gefühle zu zeigen, würden dir guttun.

Tageshoroskop Zwillinge

Wenn du mit einem Projekt deinen persönlichen Vorteil im Auge hast, so eignet sich dieser Tag äußerst schlecht für die Durchführung. Du neigst dazu, die Dinge durch die rosarote Brille zu betrachten. Entweder bist du enttäuscht über das Ergebnis oder du wirst von anderen getäuscht. Setzt du dich jedoch für andere ein, so gelingt dir beinahe alles.

Heute dürftest du Geselligkeit dem Alleinsein vorziehen. Es drängt dich hinaus aus den eigenen vier Wänden und unter Menschen. Beziehungen lassen persönliche Wünsche verblassen. Gehe mit dem:der Partner:in oder Freund:innen unter Leute! Im Beruf bist du gegenüber anderen freundlich und kooperativ, aber wenig durchsetzungsfähig.

Eine gesteigerte mentale Aktivität, wenn nicht gar Nervosität, prägt diesen Tag. Dein Mitteilungsbedürfnis ist stärker als zu anderen Zeiten und du suchst das Gespräch mit anderen. Vielleicht stehst du unter einer inneren Spannung und provozierst Streitgespräche. Vielleicht fühlst du dich auch einfach angeregt zu plaudern, Lösungen zu finden oder Neues zu lernen.

Tageshoroskop Krebs

Wenn du handelst und dich durchsetzt, tust du dies aus der Tiefe deiner Gefühle heraus. Im Positiven bedeutet dies eine starke Tat- und Überzeugungskraft, im Negativen Launenhaftigkeit. Heute hat dein emotionales Engagement eine besonders kämpferische Komponente. Doch bleibe dabei menschlich und einfühlsam, ohne zu viel nachzugeben.

Du hast gute Chancen, wenn du dich jetzt für dein Wohlbefinden einsetzt. In Belangen, die du persönlich ansprichst, bist du aktiv, beispielsweise indem du eine Kaffeepause auch wirklich einhältst, wenn du diese brauchst. Gib deinen Bedürfnissen und deiner Gefühlswelt in Taten Ausdruck! Aber Achtung: Du reagierst unbeschwerter und unüberlegter als sonst.

Ein Schuss Pioniergeist hebt dich über die Alltagsroutine hinaus. Du bist unternehmungslustig und bringst jetzt fast mühelos Projekte ins Rollen. Körperliche Arbeit bewältigst du relativ leicht und bei sportlichen Herausforderungen schneidest du gut ab. Setze deine Energie ein! Sonst fühlst du dich unzufrieden und reagierst gereizt.

Tageshoroskop Löwe

Im Mittelpunkt deines Interesses stehen private Belange. Ein Gespräch im vertrauten Familienkreis dürfte dir ebenso zusagen wie Überlegungen bezüglich deiner Wohnung. Deine Gedanken kreisen verstärkt um den familiären und häuslichen Bereich und um dein Wohlbefinden.

Ganz gemütlich und entspannt beginnt für dich dieser Tag. Das findest du fast schon ein wenig öde. Aber nur keine Sorge, das Blatt wendet sich schon bald: Spätestens am Abend erwachst du aus deiner Lethargie, und deine Mitmenschen ebenfalls. Nun kann es noch richtig aufregend werden.

Du bist diesen Nachmittag besonders leicht zu beeindrucken und offen für emotionale Bereiche. Die warme Herzlichkeit, die du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. Nutze die Gelegenheit und du findest mehr freundliche Menschen und offene Türen als an anderen Tagen.

Tageshoroskop Jungfrau

Nutze die Tatkraft am Vormittag, um deinen langfristigen Zielen einen Schritt näher zu kommen! Wenn es in deinem Leben etwas gibt, zu dem du dich berufen fühlst, solltest du heute die Weichen in die entsprechende Richtung stellen. Jetzt geht vieles leichter. Du findest mehr Unterstützung, als du erwartest. Voraussetzung ist allerdings, dass du den ersten Schritt tust.

Ab Mittag sieht das anders aus: Die tendenziell passive Stimmung, die in der zweiten Tageshälfte vorherrscht, lässt dich anfällig werden für Zugeständnisse. Pass auf, dass du nichts versprichst, das du später bereust! Sein ist wichtiger als Tun. Wenn du dies beherzigst, werden dir ein paar sonnige und genussvolle Stunden geschenkt. Pflege deine Beziehungen und lass es dir gut gehen!

Kommunikation ist heute besonders wichtig. Kontakte aufbauen, mit Kolleg:innen diskutieren, Verwandte oder Nachbarn besuchen sind Beispiele, wie die innere, eventuell an Nervosität grenzende Angeregtheit Ausdruck finden kann. Geistig rege vermagst du jetzt relativ hohe Anforderungen an Logik und Objektivität zu erfüllen.

Tageshoroskop Waage

Tatendrang und persönlicher Ehrgeiz lassen dich heute durchstarten. Du kannst jetzt eine Menge schaffen. Wehe jedoch, es stellt sich dir ein Hindernis in den Weg. Dann bist du vermutlich in der Wahl deiner Mittel nicht zimperlich. Zur Verwirklichung deiner Ziele steht dir jetzt eine außergewöhnliche Hartnäckigkeit zur Verfügung.

Nimm Zurückweisungen nicht persönlich! Heute setzt man dir Grenzen. Du kannst erkennen, wo du zu weit gehst, aber auch, wo du noch freien Spielraum hast. Klare Grenzen und Strukturen geben Sicherheit, wenn sie nicht zu eng sind. Stell dich der Realität des Lebens! Mit einem disziplinierten Einsatz lässt sich jetzt viel erreichen.

Liebe kann gleichermaßen Himmel und Hölle sein. Dies dürftest du heute zumindest erahnen. Mit gesteigerter Bereitschaft, dich auf andere Menschen einzulassen, steigt auch die Möglichkeit, dich eingeengt zu fühlen. So stehst du fasziniert im Banne eines Menschen oder es erfasst dich eine Welle der Eifersucht.

Tageshoroskop Skorpion

Du überschlägst dich heute fast vor Ideen, willst alles ausprobieren und kommst selbst kaum hinterher. Deine Fantasie ist groß, sodass dir die Geistesblitze nicht ausgehen. Gleichzeitig kannst du dich aber nicht so recht auf eine Sache konzentrieren. Verzettel dich nicht!

Du arbeitest hart, bevor du dich mit deinen kreativen Fähigkeiten zeigst. Heute solltest du dich nicht fragen, ob du den Ansprüchen der anderen genügst. Es geht nur um dich. Wenn du den Schritt ins Rampenlicht wagst, kannst du das Beste aus dir herausholen. Nimm es nicht persönlich, wenn nicht alle dich gut finden!

Was erwartest du von diesem Tag? Du neigst dazu, dich zurückzulehnen und dich bedienen zu lassen. Wenn dein Gegenüber abweisend darauf reagiert, fühlst du dich leicht persönlich betroffen. Auch wenn du heute nicht in bester Stimmung bist, solltest du dir darüber keine Sorgen machen. In ein paar Stunden geht es vorbei.

Tageshoroskop Schütze

Die Chance, ein paar lebhafte Stunden zu zweit zu verbringen, ist groß. Du kannst die Gelegenheit auch nutzen, eine festgefahrene Situation zu bereinigen. Mit prickelndem Charme bringst du die Mitmenschen dazu, spontan und positiv auf dich zu reagieren.

Du würdest heute Nachmittag am liebsten ein paar völlig unbeschwerte Stunden verbringen. Deine Gefühle und Bedürfnisse nach Zuneigung und Umsorgtwerden melden sich und lassen dich die Pflichten des Tages als Last empfinden. Gönn dir etwas Ruhe.

Heute Nachmittag und Abend darfst du dich groß fühlen. Du siehst die Welt in einem positiven Licht und animierst die Mitmenschen zu entsprechend großzügigen Reaktionen. Auch du selbst bist nicht kleinlich.

Tageshoroskop Steinbock

Du gehst direkt auf andere Menschen zu und schließt viele und unkonventionelle Kontakte. Mit deinem gefühlsmäßigen Engagement bist du jedoch ziemlich zurückhaltend. Du möchtest Kontakte zu anderen Menschen, aber gleichzeitig möchtest du dich nicht zu sehr binden. Heute könntest du etwas Nähe vertragen. Lass dich darauf ein!

Eine sehnsuchtsvolle Stimmung beeinflusst diesen Tag. Vorsicht bei Tätigkeiten, die wache Aufmerksamkeit erfordern! Du verweilst mehr in der Fantasiewelt, als du es vielleicht wahrhaben willst. Wie wäre es mit einem Kinobesuch oder Fernsehabend?

Wenn dich eine Arbeit fasziniert, kannst du enorm viel Energie aufbringen. Du bündelst deine gesamte Kraft und setzt dich für das eine Ziel ein. Wehe dem, der dir in die Quere kommt, wenn du einmal so richtig in Fahrt bist. Besonders heute kennst du keine Rücksicht auf eigene Schwächen oder die Bedürfnisse deiner Mitmenschen.

Tageshoroskop Wassermann

Es ist, als ob ein Sonnenstrahl durch die Wolken dringen würde. Du lächelst den Mitmenschen freundlich entgegen und erntest Liebe und Wohlwollen. Ob du neue Kontakte knüpfst oder mit dem liebsten Menschen der Welt einen schönen Tag verbringst, immer steht Partnerschaft im Vordergrund. Genieße das Leben und vergiss die weniger schönen Seiten einmal!

Bist du für ein Experiment zu zweit aufgelegt? Du brauchst eine Abwechslung im partnerschaftlichen Bereich. Vielleicht hast du eine außergewöhnliche Idee. Von einem extravaganten gemeinsamen Wochenende über einen Ausflug ins Reich der Erotik bis hin zu einem heftigen Ehekrach ist alles möglich.

Du erkennst heute ungewöhnlich klar, was dir im Leben wichtig ist. Es lohnt sich deshalb, über deine Ziele nachzudenken. Mehr Klarheit können dir auch Gespräche bringen. Was sind deine nächsten Schritte? Nutze die Gelegenheit, diese durchzudenken und zu planen!

Tageshoroskop Fische

Das Bedürfnis, mit einem anderen Menschen in naher Beziehung zu stehen, erhält jetzt gewaltigen Aufwind. Es lässt dich nach einem geeigneten Partner Ausschau halten oder eine bestehende Beziehung intensivieren. Der sexuelle Aspekt der Partnerschaft rückt ins Zentrum, denn du hast jetzt ein verstärktes Bedürfnis, Liebe über den Körper auszudrücken.

Wehe dem, der dich heute in deinem Tatendrang bremsen will. Wenn es jemandem einfällt, dir zu sagen, was du zu tun hättest, riskiert er eine aggressive Reaktion. Hast du jedoch freie Bahn, so bist du jetzt außerordentlich tatkräftig. So eignet sich dieser Tag sehr gut, um ein Projekt zu starten und durchzuziehen.

Du bist sensibel und einfühlsam und lässt vieles geschehen, ohne aktiv einzugreifen. Insbesondere heute könnte es dir selbst nicht ganz klar sein, wer du eigentlich bist und was du willst. Hast du das Ruder deines Lebensschiffes in der Hand oder gleicht dein Leben einem Schiff ohne Steuermann? Gehe in dich!