Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 07.04.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 07.04.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Heute Morgen bist du besonders gut gelaunt. Du möchtest aus dem gewohnten Alltag ausbrechen und etwas Ungewohntes tun oder erleben. Sorge für Abwechslung!

Du beurteilst Arbeitsmethoden und Durchsetzungsstrategien relativ sachlich. Nutze die Gelegenheit, denke darüber nach und entwickle neue Schlachtpläne.

Nicht nur du, sondern auch deine Mitmenschen sind heute besonders freundlich. Ein nettes Wort tut gut, vorausgesetzt, es ist ehrlich gemeint. Du bist kaum zum Streiten aufgelegt. Damit wächst die Gefahr, Konflikte zu beschönigen, anstatt sie auszutragen.

Tageshoroskop Stier

Heute brauchen brauchst du für deinen Verstand eher leichte Kost. Kunst oder ein gutes Gespräch mit einem lieben Menschen liegen dir mehr als harte Denkarbeit oder konfliktgeladene Auseinandersetzungen. Deine momentane Stärke liegt darin, liebenswürdig mit anderen umzugehen. Entsprechend bist du wenig durchsetzungsfähig.

Du bist grundsätzlich offen für Neues und liebst Abwechslung. Heute brauchst du besonders viel Freiraum. Wenn viel los ist, fühlst du dich wohl. Schon die Vorstellung, einer routinierten Arbeit nachgehen zu müssen, dürfte ein unangenehmes Gefühl auslösen. Gestatte dir zumindest einen kleinen Schritt außerhalb der Norm!

Du verfügst über Erfindergeist und überrascht deine Mitmenschen immer wieder mit neuen Ideen. Heute könnte ein besonders kreativer Tag sein. Höre auf deine Gefühle! Mancher geniale Geistesblitz liegt mehr in den Emotionen als im Verstand. Deine kreative Ader kommt besonders zum Zug, wenn du Probleme löst und improvisieren musst.

Tageshoroskop Zwillinge

Du gehst mit offenen Augen und wachem Interesse durchs Leben. Zu deiner Fähigkeit, Dinge und Situationen objektiv aus einer gewissen Distanz heraus zu betrachten, kommt heute die Lust nach Abwechslung. Das kann dazu führen, dass du endlich eine Entscheidung triffst, die schon lange fällig gewesen wäre.

Du brauchst heute das persönliche Gespräch ganz besonders. Mit Vertrauten kannst du dich getrost auch auf heftige Diskussionen einlassen. Doch in beruflichen und geschäftlichen Gesprächen ist Vorsicht geboten. Du neigst dazu, auch hier Persönliches einzubringen.

Heute handelst du mit Herz. Nutze die Gelegenheit und werde spontan aktiv, wenn du einen inneren Impuls dazu verspürst! Du kannst zwar falsch vorgehen, aber nicht gefühllos. Dein Handeln hat etwas Menschliches und Herzliches. Damit sicherst du dir die Unterstützung deiner Mitmenschen.

Tageshoroskop Krebs

Fühlest du dich aufgefordert, den dunkleren Seiten des Daseins aktiv entgegenzutreten? Durch dein Handeln spürst du deine Grenzen. Doch keine Bange: Schon bald ist der Spuk vorbei und du hast wieder mehr Handlungsfreiheit.

Wer bist du? Jetzt sollst du dich zu deiner Persönlichkeit mit allen Fähigkeiten und Talenten bekennen. Du brauchst deswegen nicht gleich auf ein Podest zu steigen und auf die anderen herunterzuschauen. Aber ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein bringt dich im Leben voran. Setze dich mit deinen Zielen und auch mit den Hindernissen auseinander!

Dieser Tag bringt viel Energie und Tatkraft. Du gehst frisch drauflos, identifizierst dich vollkommen mit dem eigenen Willen und Handeln und forderst so den Widerstand der Mitmenschen heraus. Achtung: Bei deiner etwas gereizten, hellwachen und kämpferischen Stimmung braucht es wenig, in Streit und Auseinandersetzungen verwickelt zu werden.

Tageshoroskop Löwe

Gehe heute auf Menschen zu, die du magst! Gib deiner Partnerschaft oder einer Freundschaft einen neuen Impuls! Den ersten Schritt zu tun, mag dich zwar etwas Überwindung kosten. Doch wenn du die Kraft dazu findest, kannst du einer Beziehung eine neue Richtung geben. Wichtig ist, dass du genau weißt, was du möchtest.

Gedacht, gesagt und getan! Unter diesem Motto bist du für Taten motiviert, die einen wachen Verstand erfordern. Idee und Ausführung liegen nahe beisammen, sodass du leicht impulsiv handelst. Die konkreten Auswirkungen können irgendwo zwischen lautstarken Unstimmigkeiten und der Durchführung eines gut durchdachten Vorhabens liegen.

Irren ist menschlich. Gestehe dir deine Fehler und Schwächen ruhig ein. Damit beweist du nicht nur ein reflektiertes Denken, sondern auch wahre Größe, die dich bei deinen Mitmenschen sympathisch macht.

Tageshoroskop Jungfrau

Du neigst dazu, dich und die Welt in einem verklärten oder gar verzerrten Licht zu sehen. Deshalb solltest du wichtige Entscheidungen auf später verschieben. Stelle dich selbst, deine persönlichen Wünsche und Ziele etwas zurück und tue in selbstloser Weise, was im Augenblick ansteht! Helfen kann Spaß bereiten und viel zur eigenen Zufriedenheit beitragen.

Vertraue darauf, von allen geschätzt und geliebt zu werden! Du strahlst Großmut und Herzenswärme aus. Die Mitmenschen reagieren unweigerlich ähnlich freundlich und warmherzig. So wird dieser Tag leicht zu einem Genuss. Der Umgang mit geliebten Menschen steht unter einem positiven Einfluss.

Es muss nicht gerade ein neuer Liebhaber auf der Bildfläche erscheinen, aber du dürftest feststellen, wie du verstärkt auf Charme und Charisma eines anderen Menschen reagierst, schneller eifersüchtig wirst oder dich eingeengt fühlst. Partnerschaft ist nicht einfach eine klare, sachliche Abmachung, sondern eine tiefgründige, emotionale Herzensangelegenheit.

Tageshoroskop Waage

Stolperst du über deine eigene Unlogik oder wirft dir jemand Subjektivität oder sogar Launenhaftigkeit vor? Lass dir davon nicht die Stimmung verderben, sondern nimm einfach zur Kenntnis, dass Denken und Fühlen zweierlei sind.

Alles Neue sagt dir heute besonders zu. Außerdem bist vermutlich bereit, eine sanfte, friedvolle, eventuell auch passive Stimmung zu verbreiten und würdest den Tag wohl gerne zusammen mit einem netten Menschen genießen.

Diesen Nachmittag oder Abend wartet mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Überraschung auf dich. Du brauchst etwas Abwechslung. Deshalb reagierst du spontan so, dass der gleichförmige Alltagstrott durchbrochen wird.

Tageshoroskop Skorpion

Wenn du handelst und dich durchsetzt, tust du dies aus der Tiefe deiner Gefühle heraus. Im Positiven bedeutet dies eine starke Tat- und Überzeugungskraft, im Negativen Launenhaftigkeit. Heute hat dein emotionales Engagement eine besonders kämpferische Komponente. Doch bleibe dabei menschlich und einfühlsam, ohne zu viel nachzugeben.

Ein aktiver Geist lässt dich Kopfarbeit fast spielend bewältigen. Ob du nun Neues lernst, für ein anstehendes Problem nach Lösungen suchst, schreibst oder einen Vortrag hältst, im mentalen Bereich dürftest du jetzt besonders fit sein. Auch für die Planung zukünftiger Projekte oder den Abschluss von Verträgen ist die Zeit günstig. Bringe deine Argumente ein!

Ein Schuss Pioniergeist hebt dich über die Alltagsroutine hinaus. Du bist unternehmungslustig und bringst jetzt fast mühelos Projekte ins Rollen. Körperliche Arbeit bewältigst du relativ leicht und bei sportlichen Herausforderungen schneidest du gut ab. Setze deine Energie ein! Sonst fühlst du dich unzufrieden und reagierst gereizt.

Tageshoroskop Schütze

Dieser Tag kann wie alle anderen sein, muss er aber nicht. Du hast es in der Hand, diese Zeit zu einer besonderen Zeit werden zu lassen, wenn du Entscheidungen triffst und Schritte in die Richtung gehst, die dir sehr wichtig ist.

Bedürfnisse, denen du kein Gehör schenkst, melden sich heute besonders deutlich. Hast du die Nähe und Liebe, die du brauchst? Dein Wohl hängt davon ab, wie gut du für die nötige Harmonie zu zweit sorgst.

Heute, vor allem in den Morgenstunden, könntest du die ganze Welt umarmen, dich aber nur schwer auf deine Arbeit konzentrieren. Deine Fantasie nimmt dich mit in eine innere Traumwelt. Gestatte deiner romantischen Stimmung, dich aus dem nüchternen Alltag zu entführen!

Tageshoroskop Steinbock

Am liebsten möchtest du den Tag in aller Ruhe und Gemütlichkeit verbringen. Du bist ein liebenswürdiger Mensch, charmant und anpassungsfähig. Besonders heute reagierst du empfindlich auf Streit und harte Worte. Doch aufgepasst: Du verhältst dich vielleicht auch dann passiv, wenn du dich eigentlich wehren müsstest.

Um dich wohlzufühlen, brauchst du Regeln und einen Rahmen, der Sicherheit bietet. Dein Innenleben möchtest du nach Möglichkeit beherrschen. Du bringst deine Gefühle erst zum Ausdruck, wenn du sicher bist, dass diese auch anerkannt werden. Heute ist ein günstiger Tag dafür. Du kannst deine Gefühle leichter zeigen, bist aber auch verletzlicher.

Du nimmst die Dinge heute persönlicher als sonst. Wer es wagt, dir jetzt etwas Unerfreuliches mitzuteilen, riskiert eine bissige Reaktion. Über längere Zeit angestauter Ärger macht sich beim geringsten Anlass Luft. Nutze die Kampfbereitschaft, die dich jetzt erfüllt, und richte dich so ein, dass du dich hundertprozentig wohlfühlst!

Tageshoroskop Wassermann

Du verspürst den Wunsch nach Austausch, möchtest dich mitteilen, statt allein über deine Erlebnisse nachdenken zu müssen. Auch deine Mitmenschen unterhalten sich gern mit dir. Scheue dich also nicht, sie danach zu fragen.

In allem, was du tust, hast du heute Vormittag einen Bonus. Eine vertrauensvolle, optimistische Grundstimmung trägt dazu bei, dass dir vieles gelingt.

Macht ist das Tagesthema. Mache deinen Einfluss geltend, wenn du nicht willst, dass man einfach über dich verfügt! Vertraue der eigenen Kraft und setze deine Überzeugungen durch! Wenn du es nicht tust, könntest du auf der Strecke bleiben.

Tageshoroskop Fische

Möchtest du im großen Stil handeln? Du hast zwar den Mut und die Energie dazu, aber du neigst auch dazu, dir zu viel vorzunehmen. Heikel wird es, wenn du mit einer großartigen Tat imponieren willst und meinst, das Gesicht zu verlieren, wenn du diese auf halbem Weg abbrichst. Bleibe realistisch!

Du bist in bester Stimmung und hast Lust, mal etwas Besonderes zu erleben. Deswegen durchbrichst du heute die normalen Routinen und kümmerst dich darum, dass es mal anders läuft als sonst. Das macht Spaß und tut gut.

Bist du ein bisschen launisch und weißt nicht so recht, was du willlst? Du hast vermutlich wenig Lust, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wille und Gefühl wecken unterschiedliche Bedürfnisse. Die innere Spannung lässt dich vor allem am Vormittag auf den geringsten Anlass ärgerlich reagieren. Gönne dir ein bisschen Ruhe.

