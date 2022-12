Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 07.12.2022

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 07.12.2022 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Wünsche erfüllen

Achte heute besonders gut auf deine eigenen Bedürfnisse und sorge dafür, dass es Körper und Seele gut geht. Am besten nimmst du dir Zeit, um etwas zu tun, was dir wirklich Freude macht. Erfülle dir doch mal einen kleinen Wunsch! Das tut besonders ab dem Nachmittag richtig gut.

Mit Gefühl aktiv sein

Du handelst heute, insbesondere am Nachmittag und Abend, spontaner, direkter und gefühlvoller als üblich. Je mehr das Kind in dir zum Zuge kommt, umso mehr Spaß kannst du haben.

Zum Träumen aufgelegt

Heute mag dich die Sehnsucht nach Liebe und Verbundenheit erfassen. Gib der romantischen Stimmung nach und träume ein bisschen, am besten zusammen mit einem lieben Menschen!

Tageshoroskop Stier

Liebenswürdig und mit Gefühl

Alles Neue sagt dir heute besonders zu und du bist offen für entsprechende Begegnungen mit dem anderen Geschlecht. Auch selbst bist du vermutlich bereit, eine sanfte, friedvolle, eventuell auch passive Stimmung zu verbreiten und würdest den Tag wohl gerne zusammen mit einem netten Menschen genießen.

Durchsetzung mit Worten

Du sagst freiheraus, was dich bedrückt, und lässt dich leicht in heftige Diskussionen verwickeln. Im Gespräch bist du ungewöhnlich angriffslustig und aggressiv und kannst dich entsprechend gut durchsetzen.

Zuverlässigkeit gefragt

Liebe ist auch Pflicht. Du zeigst dich nahestehenden Menschen gegenüber zuverlässig und bemühst dich, sie zu unterstützen. Auch du möchtest auf andere bauen und wählst deine Kontakte entsprechend.

Tageshoroskop Zwillinge

Leidenschaftliche Versöhnung

In der Liebe prickelt es leidenschaftlich, doch es kann auch leicht zu Streit kommen. Vielleicht beendest du diesen mit einer heißen Versöhnung?

Hilfsbereit

Feinfühliger als sonst spürst du Unstimmigkeiten sowohl in dir als auch um dich herum. Wer Hilfe braucht, findet jetzt eine offene Tür bei dir. Du identifizierst dich leichter mit Freud und Leid der Mitmenschen. In einer Stimmung, die mit "Wir sind alle eins" umschrieben werden könnte, bist du auch bereit, andere tatkräftig zu unterstützen.

Ein Energieschub

Heute hast du besonders viel Energie. Es bleibt dir überlassen, ob du diese für eine außerordentliche Leistung nutzt oder den Energieschub anderweitig auslebst. Ein befriedigender oder sogar beglückender Umgang wäre ein hundertprozentiger Einsatz für ein Ziel. Mit der Kraft des Willens und des Herzens vermögst du jetzt sehr viel zu bewirken.

Tageshoroskop Krebs

Macht und Kraft richtig einsetzen

Alles zwischen sinnlicher Lebenskraft und Aggression ist heute möglich. Du wirst aus dem Alltagstrott aufgerüttelt und zu Taten angespornt. Über Energiemangel brauchst du dich kaum zu beklagen. Vielmehr wirst du mit der Schwierigkeit konfrontiert, den aufbrodelnden Kräften sinnvoll Ausdruck zu verleihen. Achtung vor zu viel Ehrgeiz!

Flexibel im Denken

Kommunikation ist heute besonders wichtig. Kontakte aufbauen, mit Kollegen diskutieren, Verwandte oder Nachbarn besuchen sind Beispiele, wie die innere, eventuell an Nervosität grenzende Angeregtheit Ausdruck finden kann. Geistig rege vermagst du jetzt relativ hohe Anforderungen an Logik und Objektivität zu erfüllen.

Du brauchst Anregung

Heute brauchst du Abwechslung und Bewegung. Wenn etwas läuft, ist es dir wohl. Du bist unternehmungslustig und reagierst spontan und aktiv. Herausforderungen vermitteln dir ein Gefühl der Lebendigkeit. Initiative und Vorstellungskraft haben dich gepackt. Entsprechend mangelt es dir an Geduld und Ausdauer.

Tageshoroskop Löwe

Planen und dann handeln

Du beurteilst Arbeitsmethoden und Durchsetzungsstrategien relativ sachlich. Nutze die Gelegenheit, denke darüber nach und entwickle neue Schlachtpläne.

Zeit zu zweit

Verbringe heute etwas Zeit mit deinem Partner oder einer neuen Bekanntschaft. Vor allem am Nachmittag oder Abend verheißt der Kosmos euch sehr gemütliche und schöne Stunden zusammen. Das sorgt dafür, dass du dich richtig wohlfühlst.

Spontan reagieren

Handelst du so, dass du dich dabei wohlfühlst? Schlucke Ärger nicht hinunter, sondern sag, was dir auf dem Herzen liegt! Diesen Nachmittag und Abend drücken die Emotionen besonders und drängen zum Ausbruch.

Tageshoroskop Jungfrau

Persönliche Ziele treten in den Hintergrund

Du neigst dazu, dich und die Welt in einem verklärten oder gar verzerrten Licht zu sehen. Deshalb solltest du wichtige Entscheidungen auf später verschieben. Stellen dich selbst, deine persönlichen Wünsche und Ziele etwas zurück und tue in selbstloser Weise, was im Augenblick ansteht! Helfen kann Spaß bereiten und viel zur eigenen Zufriedenheit beitragen.

Durchsetzungskraft

Das Blut pulsiert jetzt gleichsam schneller durch die Adern. Energisch und tatkräftig trittst du der Welt entgegen. Wer dich in deinem Freiraum einschränkt, dir Unrecht tut oder dir sonst zu nahe tritt, muss mit einer heftigen Reaktion rechnen. Du willst deinen Weg gehen und nicht daran gehindert werden. Was die anderen denken, kümmert dich heute weniger als sonst.

Für deine Interessen einstehen

Heute gelingt es dir nicht ohne Weiteres, deine persönlichen Interessen zu wahren. Dennoch solltest du nicht zu schnell klein beigeben. Die Kämpfe, denen du heute ausweichst, musst du sonst zu einem späteren Zeitpunkt ausfechten. Setze dich für deine Bedürfnisse ein, ohne Wenn und Aber.

Tageshoroskop Waage

Jetzt geht manches leichter

Heute verfügst du über ein gestärktes Selbstbewusstsein und einen klaren Willen. Auch wenn nichts Dringendes ansteht, lohnt es sich, das eigene Leben zu überprüfen und allenfalls die Wegrichtung zu ändern. Jetzt geht vieles leichter als sonst. Nutze die Gelegenheit und leite die nächsten Schritte ein!

Ohne Fleiß kein Preis!

Heute tritt die ernstere Seite des Daseins in den Vordergrund. Das Leben ist Pflicht und Arbeit. Die Bürde des Alltags mag dich drücken. Oder man lädt dir mehr Verantwortung auf. Wenn sich dein eigener Perfektionsanspruch in gesunden Grenzen hält, so erlebst du diesen Tag zwar als arbeitsintensiv, aber gleichzeitig auch als befriedigend.

Gestärktes Selbstbewusstsein

Mit gestärktem Selbstvertrauen trittst du der Umwelt entgegen, packst die Herausforderungen des Lebens tatkräftig an, vollbringst viel und bleibst doch stets guter Dinge. Fast könnte man sagen, dass Hindernisse wie Schnee in der Sonne schmelzen. Du findest jetzt nahezu überall einen Weg, legst aktiv Hand an und fühlst dich dabei lebendig und dir selbst nahe.

Tageshoroskop Skorpion

Vorsicht vor unbedachtem Handeln

Handel, wenn dir danach zumute ist! Aber aufgepasst, die augenblickliche Spontaneität kann dich auch Gegenreaktionen provozieren lassen. Da dein Vorgehen heute emotional geprägt ist, bist du weniger vorsichtig als gewohnt. Du neigst schneller zu Ungeduld und Ärger.

Frisch gewagt ist halb gewonnen

Du liebst Kontakte und bist an Neuem interessiert. Die heute vorherrschende Stimmung lässt auch andere offen reagieren. Sprich über deine Pläne! Die Chancen stehen gut, dass sie aufgenommen und in die Tat umgesetzt werden. Vorsicht, auch ein verständnisvolles Klima kann heute schnell umschlagen.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg

Wehe dem, der dich heute in deinem Tatendrang bremsen will. Wenn es jemandem einfällt, dir zu sagen, was du zu tun hast, riskiert er eine aggressive Reaktion. Hast du jedoch freie Bahn, so bist du jetzt außerordentlich tatkräftig. So eignet sich dieser Tag sehr gut, um ein Projekt zu starten und durchzuziehen.

Tageshoroskop Schütze

Benutze deine Fantasie

Dies ist ein Tag zum Träumen, denkbar ungeeignet für wichtige Entscheidungen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wohl aber einer klaren Urteilsfähigkeit. Kreativ und künstlerisch bist du in Hochform. Ansonsten bist du eher müde und brauchst vielleicht einfach einen Tag Ruhe.

Das Leben genießen

Du würdest heute Nachmittag am liebsten ein paar völlig unbeschwerte Stunden verbringen. Deine Gefühle und Bedürfnisse nach Zuneigung und Umsorgtwerden melden sich und lassen dich die Pflichten des Tages als Last empfinden. Gönne dir etwas Ruhe.

Bewegung steigert das Wohlbefinden

Heute bist du in Bewegung. Mit Schwung und Elan packst du alle Herausforderungen an. Vielleicht reagierst du wie ein Wirbelwind, handelst voreilig und schaffst dir unnötige Aufregung. Doch selbst dabei darfst du dich in deinem Element fühlen.

Tageshoroskop Steinbock

In altem Fahrwasser

Lass dir nicht die Laune nicht verderben, wenn heute einiges schieflaufen sollte. Du bist nicht in Topform und kannst nur eingeschränkt handeln. Fehler und Mängel zeichnen sich klar ab. Entspanne dich ein bisschen, dann kanst du schon bald wieder durchstarten.

Ungewöhnliche Ideen

Du hast sehr viele Ideen. Es geht dir vieles durch den Sinn. Vielleicht reagierst du ungeduldig und nervös, wenn die konkreten Situationen und Mitmenschen und auch du selbst dich nicht in dem überstürzten Tempo bewegst, wie du dies heute in Gedanken tust. Nutze die mentale Hochspannung für anspruchsvolle Kopfarbeit.

Überwinde dich

Zunächst mag es dir heute an Elan mangeln, doch sobald du einmal angefangen hast, einer Tätigkeit nachzugehen, wirst du merken, dass du doch ganz gut vorankommst.

Tageshoroskop Wassermann

Durchsetzungskraft im Beruf

Der Tag eignet sich ausgezeichnet, um eine Menge Arbeit zu bewältigen. Du darfst dich fast auf die Herausforderungen stürzen. Wenn du diese Energie nicht in sinnvolle Bahnen wie Arbeit oder sportliche Leistung lenkst, reagierst du gereizt auf jeden, der dir in die Quere kommt. Auch wenn du kein rücksichtsloser Egoist bist, machst du jetzt von den Ellenbogen Gebrauch.

Beziehung mit Intensität

Es muss nicht gerade ein neuer Liebhaber auf der Bildfläche erscheinen, aber du darfst feststellen, wie du verstärkt auf Charme und Charisma eines anderen Menschen reagierst, schneller eifersüchtig wirst oder dich eingeengt fühlst. Partnerschaft ist nicht einfach eine klare, sachliche Abmachung, sondern eine tiefgründige, emotionale Herzensangelegenheit.

Zukunftsorientiert

Du bist vielseitig und geistig aktiv - dies grundsätzlich und ganz besonders heute. Dein Blick ist auf die Zukunft gerichtet. Du bist offen für Veränderungen und hast ein gutes Gespür für die Chancen, die in einer Situation liegen. Nutze die gebotenen Möglichkeiten! Aber kläre auch sorgfältig ab, wie realistisch deine Vorhaben sind!

Tageshoroskop Fische

Spannende Erotik

Wenn du handelst, dann mit einem speziellen Charme oder gar mit erotischer Note. Eine prickelnde Stimmung sowie ein gutes Gespür für die passende Vorgehensweise unterstützt dich, sodass heute vieles gelingen kann.

Mit Charme und Liebenswürdigkeit

Dies ist ein Tag für Begegnungen. Ob Arbeitskollegen, Freunde oder Partner: Jeder begegnet dir mit einem Lächeln und ermuntert dich, das Leben zu genießen. Du brauchst nur den Kontakt aufzunehmen.

Unersättlich

Du möchtest heute Nachmittag mehr, als dir zusteht. Eine Laune lässt dich leicht Starallüren annehmen, überheblich reagieren oder zu hohe Erwartungen stellen. Zeig deinen momentanen Hang zur Größe in Form von Großzügigkeit und Toleranz anderen gegenüber!