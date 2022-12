Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 09.12.2022

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 09.12.2022 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Die Kraft, das Leben selbst zu gestalten

Die Sonne steht heute an deiner Seite. So erhältst du einen gewaltigen Aufschwung. Wie eine kleine Sonne aus der eigenen Mitte strahlen, lautet die Devise. Mit dieser Grundhaltung kannst du dein Leben besonders erfolgreich selbst gestalten.

Kompromissbereit bis zur Selbstaufgabe

Am Abend ist dann aber gut: Eine tendenziell träge Stimmung überkommt dich. Leichter als sonst bist du für Kompromisse zu gewinnen. Die Kehrseite dieser Fähigkeit zum Einlenken ist ein mangelndes Durchsetzungsvermögen. Lass dich nicht zu Zugeständnissen verleiten, die du später bereust!

Eine Neigung zum Träumen und Idealisieren

Deine verträumte, schwärmerische Stimmung am Ende des Tages kann ein paar Stunden zu zweit mit dem wunderschönen Gefühl des Einsseins verzaubern. Da du gerade mehr wie auf Wolken schwebst als fest auf dem Boden der Realität zu stehen, bist du offen für alles Romantische, Kreative und Fantasievolle, öffnest jedoch auch Missverständnissen und Unklarheiten Tür und Tor.

Tageshoroskop Stier

Wohlbefinden für alle

Heute trittst du sehr herzlich auf und begegnest deinen Mitmenschen offen und freundlich. Du wünschst dir einfach, dass es allen gut geht. Natürlich gilt das auch für dich selbst. Da du ganz genau weißt, was du dir wünschst und welche Bedürfnisse du dir erfüllen möchtest, kannst du besonders gut für dein Wohlbefinden sorgen.

Intensiver Austausch

Heute fällt es dir unheimlich leicht, deine Gefühle anderen gegenüber auszudrücken. Du unterhältst dich gern mit deinen Mitmenschen und redest sehr offen. Dabei geht es dir aber auch darum, auf deine Gesprächspartner:innen einzugehen und über deren Innenleben zu sprechen. So ergeben sich sehr schöne Momente und der Kontakt vertieft sich.

Ganz oder gar nicht

Heute hat dein Liebesleben eine leidenschaftlichere Note als sonst. Wenn Eifersucht dir fremd ist, kannst du die Liebe und Nähe besonders genießen. Bleiben dir aber selbst treu.

Tageshoroskop Zwillinge

Mit voller Kraft voran

Was auch immer du tust, es befriedigt dich nicht. Heute scheint sich einiges querzustellen. Du fühlst dich leicht angegriffen und deine Stimmung ist tendenziell gereizt, was auch dein Umfeld merkt. Sport könnte als Ventil für aufgestaute Energien dienen.

Spontan reagieren

Handelst du so, dass du dich dabei wohlfühlst? Schluckst du Ärger nicht hinunter, sondern sagst, was dir auf dem Herzen liegt? Diesen Nachmittag und Abend drücken dich die Emotionen besonders und drängen zum Ausbruch.

Anregung gefragt

Wenn dich die Unruhe packt, solltest du dir eine Abwechslung gestatten. Etwas Unterhaltung, ein kleiner Spaß oder etwas Neues und Unbekanntes geben deinem Gefühlsleben die nötige Nahrung. Ansonsten riskierst du heute Nachmittag eine unangenehme Überraschung, z. B. in Form von verlegten Schlüsseln.

Tageshoroskop Krebs

Ein träger Geist

Heute läuft nicht unbedingt alles so, wie du es dir wünscht. Du vergisst oder übersiehst leicht etwas. Oder du vermagst den Gedanken der anderen nicht zu folgen. Akzeptiere solche Unzulänglichkeiten! Du kannst sie nicht verhindern. Wenn du versuchst, hundertprozentig perfekt zu sein, setzt du dich nur unnötig unter Druck.

Flexibel im Denken

Kommunikation ist heute besonders wichtig. Kontakte aufbauen, mit Kollegen diskutieren, Verwandte oder Nachbarn besuchen sind Beispiele, wie die innere, eventuell an Nervosität grenzende Angeregtheit Ausdruck finden kann. Geistig rege vermagst du jetzt relativ hohe Anforderungen an Logik und Objektivität zu erfüllen.

Wohltuende Gemütlichkeit

Lass es dir heute gut gehen! Ein paar gemütliche Stunden mit deinen Liebsten oder guten Freunden steigern die Lebensfreude. Wie wäre es, wenn du den ersten Schritt tust? Auch in die Beziehungen am Arbeitsplatz kannst du dich heute mit viel Herz und persönlichem Engagement einbringen.

Tageshoroskop Löwe

Leicht verärgert

Was würdest du heute Vormittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was du dir vorgenommen hast. Für ein paar Stunden stehst du unter einer inneren Spannung, die dich beim geringsten Anlass emotional reagieren lässt. Gönne dir ein bisschen Ruhe.

Das Träumen geht vor

Für kurze Zeit tauchst du in eine Traumwelt ein. Deine Fantasie ist angeregt und deine Leistungsfähigkeit vermindert. Falls du arbeitest und dich konzentrieren musst, darfst du feststellen, dass du zerstreut und unaufmerksam bist. Ein bisschen Romantik und die Möglichkeit, Gefühle zu zeigen, würden dir guttun.

Gefühle, die bewegen

Es könnte heute intensiv werden. Du bemerkst es kaum, außer du achtest auf deine Gefühle. Lass dich berühren und halte für einen kurzen Moment inne.

Tageshoroskop Jungfrau

Mit Gefühl handeln

Wenn du handelst und dich durchsetzt, tust du dies aus der Tiefe deiner Gefühle heraus. Im Positiven bedeutet dies eine starke Tat- und Überzeugungskraft, im Negativen Launenhaftigkeit. Heute hat dein emotionales Engagement eine besonders kämpferische Komponente. Doch bleib dabei menschlich und einfühlsam, ohne zu viel nachzugeben.

Du darfst dich auch einmal schwach zeigen

Vermutlich hast du manchmal den Eindruck, viel leisten zu müssen, um geliebt und geschätzt zu werden und die Geborgenheit zu erhalten, die du dir wünscht. Du hast die Tendenz, viel Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Besonders heute solltest du dich nicht überfordern. Gestatte dir, dich auch einmal bei anderen anzulehnen!

Genussvolle Stunden im trauten Kreis

Gefühle von Liebe, Freundschaft und Wärme lassen dich heute einen innigen Kontakt zu deinen Mitmenschen suchen. Vor allem für den Partner und die Familienangehörigen darfst du besonders viel Zuneigung und Zärtlichkeit verspüren. Wichtiger als Erfolg und Leistung ist dir zurzeit das Gefühl der Zugehörigkeit zu geliebten Menschen.

Tageshoroskop Waage

Auf zur Tat!

Dieser Tag eignet sich hervorragend, um ein Projekt in Gang zu bringen. Du verfügst über einen hohen Energiepegel. Du hast die Kraft, die eigenen Interessen durchzusetzen. Du vermagst hart zu arbeiten und körperliche Leistungen zu vollbringen. Der Wind, der jetzt deine Segel strafft, ermöglicht es dir, vieles spielend zu erledigen. Packe die Gelegenheit beim Schopf!

Jetzt geht manches leichter

Heute verfügst du über ein gestärktes Selbstbewusstsein und einen klaren Willen. Auch wenn nichts Dringendes ansteht, lohnt es sich, das eigene Leben zu überprüfen und allenfalls die Wegrichtung zu ändern. Jetzt geht vieles leichter als sonst. Nutze die Gelegenheit und leite die nächsten Schritte ein!

Ist der Beruf wirklich deine Berufung?

Entspricht deine berufliche Laufbahn dir wirklich oder spielst du nur eine Rolle, von der du glaubst, sie spielen zu müssen? Empfindest du den Beruf als Berufung, so ruhst du in dir selbst und erntest Befriedigung und Erfolg. Wenn nicht, so ist die Zeit günstig, dich über die Unstimmigkeiten klar zu werden und andere Möglichkeiten zu prüfen.

Tageshoroskop Skorpion

Gute Vorarbeit zahlt sich aus

Probleme, die du immer verdrängt und verschwiegen hast, können nun an die Oberfläche kommen. Auch wenn du andere getäuscht hast, erhältst du dafür die Quittung. Doch alles, was du ehrlich und solide auf die Beine gestellt hast, kann heute gedeihen. Du hast viel Energie und kommst voran.

Beziehung mit Leidenschaft

Dein Liebesleben kann heute recht intensiv werden. Das Gefühlsbarometer klettert in die Höhe. Du wirst dir deiner Zuneigung zu einem anderen Menschen bewusst, aber auch negative Gefühle können eine Rolle spielen. So kann Eifersucht hochkommen oder auch das Gefühl, dem Charme und Charisma eines anderen Menschen zu erliegen.

Über Schwierigkeiten nachdenken

Sprich über Dinge, die dich bedrücken! Wenn du einen Schmerz in Worte fasst, verliert er ein bisschen an Schärfe. Auch das Nachdenken hilft dir dabei. Gedanken lassen das drückende Thema in die Ferne rücken. Du betrachtest es mehr aus der Distanz heraus und steckst weniger in den Gefühlen fest.

Tageshoroskop Schütze

Hilfsbereit

Feinfühliger als sonst spürst du Unstimmigkeiten sowohl in dir als auch um dich herum. Wer Hilfe braucht, findet jetzt eine offene Tür bei dir. Du identifizierst dich leichter mit Freud und Leid der Mitmenschen. In einer Stimmung, die mit "Wir sind alle eins" umschrieben werden könnte, bist du auch bereit, andere tatkräftig zu unterstützen.

Nutze deine Energie!

Du hast eine Menge Energie. Du kannst sie dazu nutzen, um heute eine beachtliche Leistung zu vollbringen, anderen Menschen die Stirn zu bieten und die Zügel des eigenen Lebens straff in die Hand zu nehmen. Vielleicht reagierst du ein bisschen übertrieben. Die Aufforderung lautet: Nimm die Dinge in die Hand!

Intensive Liebe

Lass dich von der Liebe zutiefst berühren! Partnerschaft, Freundschaft, aber auch kleine Begegnungen im Alltag können dich nachhaltig beeindrucken. Festhalten kannst du dagegen einen Menschen nicht. Diese Tatsache mag dir heute in besonderem Ausmaß klar werden. Eifersucht begleitet den Wunsch, den geliebten Menschen fest an sich zu binden. Gestehe anderen mehr Freiraum zu, dann geht vieles leichter.

Tageshoroskop Steinbock

Keine Angst vor Tabus

Heute zeigt sich eine Tendenz zum Grübeln. Möglicherweise siehst du alles ein bisschen düster. Doch Krisen sind immer auch Wachstumschancen. Fass dir ein Herz und stelle dich deinen Problemen! Eventuell zeigt sich die Lösung schon, wenn du die Schwierigkeiten beim Namen nennst.

Kommunikativ, kompromissbereit und wenig durchsetzungsfähig

Heute brauchst du für deinen Verstand eher leichte Kost. Theater, Kunst oder ein gutes Gespräch mit einem lieben Menschen liegen dir mehr als harte Denkarbeit oder konfliktgeladene Auseinandersetzungen. Deine momentane Stärke liegt darin, liebenswürdig auf andere zuzugehen und neue Kontakte zu schließen. Entsprechend bist du wenig durchsetzungsfähig.

Stark im Gespräch

Geistig wach und rege bist du heute besonders aufgelegt zu Gesprächen, zu anspruchsvoller Denkarbeit oder zum Schreiben. Du weißt, was du willst, und kannst deine Gedanken klar formulieren. Tendenziell neigst du zu einer subjektiven Haltung. Du wirkst selbstsicher und überzeugend, wenn du deine Ansichten vertrittst.

Tageshoroskop Wassermann

An der Wurzel herausreißen

Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Sieh deine schlechte Laune als Chance, dich selbst besser kennenzulernen. Das gelingt dir, indem du deiner Stimmung auf den Grund gehst. Was stellt die Ursache für deinen Verdruss dar? Was würdest du brauchen, damit es dir und deiner Laune wieder besser geht? Gönne dir genau das!

Eile mit Weile!

Auch wenn es dir in den Fingern juckt, musst du heute dein Temperament zügeln. Ungeduld bringt dich nicht weiter. Die größte Befriedigung gewinnst du, wenn du die eigenen Kräfte und Mittel bedachtsam und sorgfältig nutzt und die Dinge so nimmst, wie sie sind.

Stolperstein

Weißt du zu wenig? Oder schwatzt du zu viel? Vielleicht bist du auch allzu neugierig oder flatterhaft oder musst Kritik über dich ergehen lassen. Über was du auch immer stolperst, es fordert dich auf, mehr nachzudenken und dich um eine bessere Kommunikation zu bemühen.

Tageshoroskop Fische

Tun, was Spaß macht

Heute steckst du voller Lebensfreude und kannst jede Menge Spaß haben. Lebe deine Gefühle ruhig aus und tue Dinge, die dir Freude bereiten. Ein wenig solltest du aber darauf achten, dass du nicht übers Ziel hinausschießt. Denn dann kann deine Energie sich auch in Aggression verwandeln.

Aktiv werden

Was du heute auch vorhast, es geht dir gut von der Hand. Du triffst klare Entscheidungen und hast die nötige Energie, um ein Vorhaben effizient in die Tat umzusetzen, z. B. im Arbeitsbereich oder beim Sport.

Im eigenen Tempo

Genieße den Tag! Arbeite in deinem ganz persönlichen Tempo! Ungeduld bringt dich nicht weiter. Die größte Befriedigung gewinnst du, wenn du die eigenen Kräfte und Mittel bedachtsam und sorgfältig nutzt und die Dinge so nimmst, wie sie sind.