Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 11.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 11.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Dich einer romantischen Stimmung hinzugeben und ein bisschen von der der großen Liebe zu träumen, dürfte heute eine besondere Wohltat sein. Nimm dir die Zeit dazu!

Deine Gefühle werden kurz aufgewühlt, sei es, dass jemand dich verletzt oder dass du an die dunkleren Seiten des Lebens erinnert wirst. Du kannst vor allem in der zweiten Tageshälfte auch andere leicht verletzen. Aber keine Sorge: Der Spuk ist bald vorbei.

Der Tag beginnt mit einer häuslichen, persönlichen Note, die jedoch bis zum Abend einer energiereicheren Atmosphäre voller Tatendrang weicht. So sind du und deine Mitmenschen am Vormittag vielleicht etwas anlehnungsbedürftiger und fürsorglicher. Im Verlaufe des Nachmittags kommst du mehr in Schwung.

Tageshoroskop Stier

Du hast viel Energie, und das bringt eine kämpferische Note in deinen Alltag. Die kleinste Ungereimtheit wird zu einem Stressfaktor, auf den du mit aggressivem oder überstürztem Handeln reagierst. Du lässt dich schneller als sonst zur Rücksichtslosigkeit verleiten. Aber du kannst den überdurchschnittlichen Tatendrang auch erfolgreich für persönliche Ziele einsetzen.

Die Worte fließen dir heute nicht so leicht über die Lippen wie sonst. Du fühlst dich eventuell unverstanden oder gibst dich kritischer und vielleicht auch sturer und verständnisloser, ohne dies zu wollen. Dein Verstand arbeitet ungewöhnlich klar und frei von jeder Sentimentalität und Fantasie. Nutze den Tag für anspruchsvolle Denkarbeit.

Logik und Sachlichkeit lassen zu wünschen übrig und die Dinge erscheinen dir etwas unklar. Missverständnisse hängen geradezu in der Luft. Du neigst dazu, dich unklar auszudrücken. Vielleicht nimmst du es mit der Wahrheit nicht so genau, weil du dich oder dein Gegenüber schonen willst. Oder du verfällst selbst den Täuschungen anderer. Aber keine Sorge, das geht schnell vorüber.

Tageshoroskop Zwillinge

Wie sehr liebst du einen anderen Menschen? Oder sehnst du dich nach einem Du? Warte nicht darauf, dass der oder die andere kommt, sondern werde selbst aktiv! Zögere nicht, auf jemanden zuzugehen! Den Wunsch nach Zuneigung solltest du nicht mit materiellen Gütern wie neuen Kleidern oder Süßigkeiten kompensieren.

Dein Selbstbewusstsein kann sich sehen lassen. Souverän und tatkräftig bietest du heute jeder Herausforderung die Stirn. Man bewundert dich für dein großes Vertrauen in dich selbst und verlässt sich auf dich.

Der bequemere Weg ist nicht immer der bessere. Heute neigst du dazu, dich wie ein anlehnungsbedürftiges Kind zu benehmen oder dich zumindest so zu fühlen. Genieß es, umsorgt zu werden! Falls niemand Geeignetes zur Stelle ist, solltest du jedoch selbst dafür sorgen, dass du dich rundherum wohlfühlst.

Tageshoroskop Krebs

Heute Morgen bist du besonders gut gelaunt. Du möchtest aus dem gewohnten Alltag ausbrechen und etwas Ungewohntes tun oder erleben. Sorge für Abwechslung!

Dich einer romantischen Stimmung hinzugeben und ein bisschen von der großen Liebe zu träumen, dürfte heute eine besondere Wohltat sein. Nimm dir die Zeit dazu!

Heute läuft vieles ein bisschen großzügiger ab als üblich. Die euphorische Grundstimmung lädt dich ein, einmal fünf gerade sein zu lassen. Du kannst heute aber auch leicht zu viel versprechen, zu viel Geld ausgeben oder anderweitig zu hoch hinauswollen.

Tageshoroskop Löwe

Eine mehr genießerische als ernsthafte Einstellung lässt dich einlenken, wo eigentlich der gesunde Menschenverstand dir etwas anderes eingeben würde. Oder du verdirbst dir mit allzu viel Logik und Vernunft ein paar schöne Momente. Verstand und Harmoniebedürfnis grenzen sich gegeneinander ab und bringen so herausfordernde Abwechslung in den Alltag.

Du kannst jetzt eigene wunde Punkte besonders gut erkennen. Damit wirst du auch die Unzufriedenheit über die eigene Unzulänglichkeit spüren. Du kannst dich dagegen wehren - was dich viel Energie kostet und letztlich wenig bringt - oder du kannst die eigenen Schwächen annehmen und das Verständnis für menschliches Unvermögen vertiefen.

Du erkennst vielleicht, dass du in mancher Hinsicht anders bist als andere. Du siehst, wo deine Originalität unterdrückt wird oder die Gemeinsamkeit mit anderen stört. Du sollst auf diese Weise dich selbst besser kennenlernen und deine Ecken und Kanten akzeptieren.

Tageshoroskop Jungfrau

Die Sonne dürfte jetzt für dich scheinen. Du weißt, was du willst, trittst selbstbewusst auf und hast entsprechend Erfolg. Nutze diesen Tag, um Entscheidungen zu treffen!

Heute ist ein guter Tag für klärende Gespräche, Briefe oder Lernaufgaben. Der Verstand steht dir wie ein treuer Diener zur Verfügung und scheint nur darauf zu warten, mit herausfordernden Aufgaben beauftragt zu werden.

Heute Vormittag vertraust du mehr als sonst auf das Positive und siehst eventuell großzügig über Nachteile hinweg. Im Zuge der Begeisterung kannst du dich und andere leicht überschätzen.

Tageshoroskop Waage

Dies ist ein Tag für Begegnungen. Ob Arbeitskollegen, Freunde oder Partner, jeder begegnet dir mit einem Lächeln und ermuntert dich, das Leben zu genießen. Du brauchst nur den Kontakt aufzunehmen.

Heute handelst und denkst du mit großer Leidenschaft. Du gehst mehr als sonst aufs Ganze, bist recht kompromisslos und zu vielem bereit. Oder du erlebst Mitmenschen oder Situationen als sehr intensiv. Lass dich darauf ein, das bringt dich voran.

Verletzt jemand deine Gefühle? Oder reagierst du aus einer Laune heraus mit Emotionen, wo eigentlich Sachlichkeit angebracht wäre? Verstand und Gefühl stehen diesen Nachmittag und Abend in besonderem Gegensatz.

Tageshoroskop Skorpion

Wehe dem, der dich heute in deinem Tatendrang bremsen will. Wenn es jemandem einfällt, dir zu sagen, was du zu tun hättest, riskiert er eine aggressive Reaktion. Hast du jedoch freie Bahn, so bist du jetzt außerordentlich tatkräftig. So eignet sich dieser Tag sehr gut, um ein Projekt zu starten und durchzuziehen.

Du hast eine Menge Energie. Du kannst sie dazu nutzen, um heute eine beachtliche Leistung zu vollbringen, anderen Menschen die Stirn zu bieten und die Zügel des eigenen Lebens straff in die Hand zu nehmen. Vielleicht reagierst du ein bisschen übertrieben. Die Aufforderung lautet: Nimm die Dinge in die Hand!

Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Heute kannst du einiges davon sehen. Voraussetzung ist allerdings, dass du nicht einfach die Hände in den Schoß legst und auf das große Glück wartest. Du würdest dann nur enttäuscht. Halte die Augen offen und lass den Liebreiz in den kleinen Alltagssituationen nicht unbeachtet an dir vorbeiziehen!

Tageshoroskop Schütze

Heute willst und sollest du es dir wohlergehen lassen. Du lächelst den Mitmenschen zu und erntest dafür Wohlwollen und Entgegenkommen. So stehen Tür und Tor offen für neue Bekanntschaften. In bestehenden Beziehungen fördert deine Haltung das gegenseitige Verständnis. Du bist kompromissbereit und legst den Schwerpunkt auf die Gemeinsamkeiten.

Jetzt ist die Zeit reif, um dir über deine Ideale und Vorstellungen klar zu werden und zu prüfen, inwiefern sie realisierbar sind. Was ist dir im Leben wirklich wichtig? Du hast gute Chancen, einen lang gehegten Traum zu verwirklichen, sofern du bereit bist, die dafür nötige Arbeit zu leisten. Ohne ernsthaften Einsatz geht jetzt nichts.

Du hast viel Energie. Wenn du nur willst, kannst du heute viel erreichen. Vielleicht ziehst du ein Vorhaben durch, das du schon lange gerne verwirklicht hättest. Oder im Beruf oder Privatleben stellt sich eine Aufgabe, sodass du nun voller Energie einen Einsatz leistest.

Tageshoroskop Steinbock

Vertraue auf deine Kraft! Du kannst deinen Einfluss geltend machen und deine Überzeugungen durchsetzen. Du wirkst intensiver als sonst, ziehst aber auch aufwühlende Situationen an.

Verbotene Themen haben einen besonderen Reiz. Du wagst es, unangenehmen Wahrheiten ins Gesicht zu sehen. Deine Gedanken gehen tief, forschen nach dem wahren Kern der Dinge und machen auch vor dem Dunkeln nicht Halt. Das ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um eigene Schattenseiten kennenzulernen!

Sprichst du heute besonders viel? Du bist offen für Neues, objektiv, vernünftig, gesprächs- und lernfreudig. Geistige Arbeit erledigt sich fast von allein. Deine Gedanken überschlagen sich und lassen dich vieles klarer erkennen.

Tageshoroskop Wassermann

Du ziehst den Umgang mit Menschen einer Beschäftigung hinter dem Schreibtisch vermutlich vor. Besonders heute brauchst du direkte Kontakte. Du findest leicht das richtige Wort. Möglicherweise fällt es dir heute schwer, Situationen klar mit dem Verstand zu erfassen, denn das Gefühl funkt dir dazwischen.

Laut einem alten Sprichwort bringt die Sonne alles an den Tag. Dieser Tag steht unter diesem Motto, insbesondere was Emotionen, Wünsche und persönliche Bedürfnisse anbelangt. Sofern du diese nicht unterdrückst, dürftest du ein paar Stunden der inneren Harmonie erleben.

Heute hast du wenig Elan, dich den täglichen Herausforderungen zu stellen. Entsprechend wächst die Verlockung, einem widrigen Alltag auszuweichen. Entspanne dich ein bisschen, dann kannst du bald wieder durchstarten.

Tageshoroskop Fische

Heute funktioniert nichts nach Plan, entweder weil du den Alltagsrhythmus bewusst und aktiv umkrempelst oder weil du von äußeren Umständen dazu veranlasst wirst. Du kannst darüber lachen und die frische Brise genießen. Hältst du zu sehr an einer eingefahrenen Bahn fest, so musst du allerdings mit unangenehmen Überraschungen rechnen.

Du hast sehr viele Ideen. Es geht dir vieles durch den Sinn. Vielleicht reagierst du ungeduldig und nervös, wenn die konkreten Situationen und Mitmenschen und auch du selbst dich nicht in dem überstürzten Tempo bewegen, wie du dies heute in Gedanken tust. Nutze die mentale Hochspannung für anspruchsvolle Kopfarbeit.

Ideale sind subjektiv und vermitteln nur bedingt einen Rückhalt im Leben. Jetzt neigst du eher zu Zweifeln. Glaubst du an etwas, das nicht hält, was es verspricht? Vielleicht identifizierst du dich mit etwas Größerem, einer Firma, Familie oder Gruppe, und musst nun feststellen, dass du zu gutgläubig oder zu optimistisch warst. Bleibe realistisch! So geht vieles leichter.