Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 11.03.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 11.03.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Du bist ein Optimist, mit der inneren Haltung, das große Los gezogen zu haben. Besonders heute siehst du das Positive. Wenn du allerdings zu sehr auf dein Glück vertraust, könnte es Probleme geben. Du neigst dazu, die Realität zu vergessen.

Persönliche Nähe kann zu einem tiefen und bereichernden Erlebnis werden, wenn du es nur zulässt. Intensität, Leidenschaft oder Trennungsschmerz mögen zwar heute besonders hohe Wellen schlagen, doch wirst du dadurch erst so richtig Mensch. Je mehr du dich darauf einlässt, desto mehr erschließt sich dir ein enormes Potenzial an Gefühlstiefe.

An Elan und Tatkraft mangelt es dir heute nicht. Schwieriger dürfte es sein, einen sinnvollen Kanal dafür zu finden. Ohne erfüllende Beschäftigung wirst du leicht aggressiv oder egoistisch. Wie wäre es, wenn du deine Energie in sportliche Bahnen lenkst? Das tut gut und baut zugleich Anspannungen ab.

Tageshoroskop Stier

Dein Verstand und deine Gefühle lassen sich heute nur schwer auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Vermutlich passt dir einiges nicht in den Kram, ohne dass du den Grund dafür kennst. Du fühlst dich angespannt. Versuche, dich so zu verhalten, dass sowohl deine Vernunft als auch deine Emotionen Gehör finden.

Deine Lieben können es dir heute Nachmittag nur schwer recht machen. Je näher du einem Menschen stehst, umso emotionaler reagierst du. Du willst dich zurücklehnen und umsorgt werden und brauchst ein paar Streicheleinheiten. Sorge für dein Wohlbefinden!

Am heutigen Tag fühlst du dich von deinem Alltag schnell eingeengt und gelangweilt. Grund genug, aktiv zu werden und frischen Wind in dein Leben zu bringen. Gehe in dich und überlege, was dir am besten dabei helfen könnte, ein neues Gefühl von Freiheit und Abenteuer zu spüren. Ein neues Hobby, eine neue Sprache, eine Reise? Finde es heraus.

Tageshoroskop Zwillinge

Du nimmst die Dinge heute persönlicher als sonst. Wer es wagt, dir jetzt etwas Unerfreuliches mitzuteilen, riskiert eine bissige Reaktion. Über längere Zeit angestauter Ärger macht sich beim geringsten Anlass Luft. Nutze die Kampfbereitschaft, die dich jetzt erfüllt, und richte dich so ein, dass du dich hundertprozentig wohlfühlst!

Das Blut pulsiert jetzt gleichsam schneller durch die Adern. Energisch und tatkräftig trittst du der Welt entgegen. Wer dich in deinem Freiraum einschränkt, dir Unrecht tut oder dir sonst zu nahe tritt, muss mit einer heftigen Reaktion rechnen. Du willst deinen Weg gehen und nicht daran gehindert werden. Was die anderen denken, kümmert dich heute weniger als sonst.

Verwöhne dich heute etwas! Zum Beispiel mit einem Besuch im Theater oder in einer Kunstausstellung. Oder genieße ein gutes Essen im trauten Zusammensein mit lieben Menschen. Du brauchst nicht nur eine liebevolle und harmonische Umgebung, du vermagst diese jetzt auch zu schaffen. Deine Haltung strahlt etwas Liebenswürdiges und Charmantes aus.

Tageshoroskop Krebs

Deine Ausstrahlung ist so warmherzig und sympathisch, dass deine Mitmenschen dir heute ebenfalls mit viel Wärme begegnen. Da ist ein richtig schöner Tag schon fast garantiert. Es macht dir vor allem Spaß, in Gesellschaft zu sein, also gehst du unter Leute oder lädst liebe Menschen zu dir ein.

Heute dürftest du Geselligkeit dem Alleinsein vorziehen. Es drängt dich hinaus aus den eigenen vier Wänden und unter Menschen. Beziehungen lassen persönliche Wünsche verblassen. Gehe unter Leute! Im Beruf bist du gegenüber anderen freundlich und kooperativ, aber wenig durchsetzungsfähig.

Heute kannst du besonders gut beobachten, dass du dich im Zusammensein mit jeder Person anders verhältst. Die Stimmungen deines Gegenübers nimmst du auf und passt dich an. Vermutlich bist du bereit, anderen zu helfen. Gebe erst dann ein Versprechen ab, wenn du absolut sicher bist! Du könntest dich sonst im Nachhinein ausgenutzt fühlen.

Tageshoroskop Löwe

Hast du manchmal das Gefühl, von allem getrennt zu sein? Versuche heute, kurze Zeit allein zu sein, ohne dich mit etwas zu beschäftigen! Die Tiefe im eigenen Innern trägt dich und du tankst neue Kraft.

Gestatte dir einen Moment zum Träumen! Vielleicht ziehen die Wolken gerade vor deinem Fenster vorbei, ein Vogel pfeift oder ein altes Musikstück im Radio trägt dich in Gedanken davon. Was immer dich träumen lässt, nimm dir Zeit dafür.

Im beruflichen Umfeld wie in deinem Zuhause sind heute Gefühle wichtig. Sorge für deine emotionalen Bedürfnisse, sei dies ein bisschen Bewegung oder bequeme Kleidung. Für wichtige Gespräche mit Vorgesetzten ist heute allerdings kein geeigneter Tag, denn du reagierst emotionaler und verletzlicher als üblich.

Tageshoroskop Jungfrau

Du neigst dazu, dich im Freundeskreis oder im Arbeitsteam persönlich zurückzustellen. Deine Vorliebe für idealistische Ziele veranlasst dich, dich bis zur Selbstaufgabe einzusetzen. Immer hoffst du auf eine bessere Zukunft. Heute wünscht du dir ganz besonders eine heile Welt und weißt vermutlich doch nicht so genau, wie diese aussehen soll. Gehe einmal in dich.

Lass es dir heute gut gehen! Ein paar gemütliche Stunden mit deinen Liebsten oder guten Freunden steigern die Lebensfreude. Wie wäre es, wenn du den ersten Schritt tust? Auch in die Beziehungen am Arbeitsplatz kannst du dich heute mit viel Herz und persönlichem Engagement einbringen.

Für einen kurzen Moment können heute die Gefühle tief gehen. Ein Blick in die negativen Aspekte des Lebens mag dich aufrütteln. Eine Nachricht im Radio könnte dich an die tiefgründigen und unkontrollierbaren Seiten des Lebens erinnern. Lass den Mut nicht sinken! Diese Stimmung ist bald vorbei.

Tageshoroskop Waage

Liebe ist auch Pflicht. Du zeigst dich nahestehenden Menschen gegenüber zuverlässig und bemühst dich, sie zu unterstützen. Auch du möchtest auf andere bauen und wählst deine Kontakte entsprechend.

Möchtest du den Tag genießen? Dann erfülle dir einen Wunsch, den du schon lange mit sich herumgetragen, aber doch nie ganz ernst genommen hast. Oder gönne dir ein paar Stunden der Entspannung, eventuell mit einem lieben Menschen. Du kannst dich heute wunderbar wohlfühlen und neue Kraft tanken.

Heute bist du besonders freundlich und zuvorkommend. Harmonie und Stil sind dir wichtig. Du bist den Menschen wohlgesinnt und fühlst dich vom Netz der Beziehungen getragen. Zusammen mit deinen Liebsten möchtest du dich wohlfühlen. Dies vermittelt dir ein gutes Gefühl der Zugehörigkeit.

Tageshoroskop Skorpion

Achtung: Heute bist du bereit, Probleme zu übersehen, nur um die friedliche Stimmung nicht zu beeinträchtigen. Konfliktträchtigen Gesprächsstoff vermeidest du. Es wäre besser, die Ungereimtheiten beim Namen zu nennen. Suche zusammen mit dem Gesprächspartner einen gemeinsamen Nenner und schaffe so eine neue, echte und tiefere Harmonie!

Eine kleine Laune kann dir heute eine Tür öffnen. Du ziehst nicht das große Los, aber ein glücklicher Zufall mag dir Gelegenheit bieten, dich selbst zum Ausdruck zu bringen. Du musst allerdings etwas dazu beitragen und die Chance auch aktiv nutzen.

Widme diesen Tag zwischenmenschlichen Kontakten! Wenn du mit anderen über deine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse sprichst, findest du viel Verständnis. Manches Problem lässt sich im Gespräch lösen. Vieles geht zu zweit besser. Wo du nicht mehr weiterweißt, hat jemand anders eine zündende Idee.

Tageshoroskop Schütze

Stellen sich Schatten zwischen dich und deine Liebsten? Vielleicht gelingt es dir, einen kleinen zu überspringen, beispielsweise über eine mürrische Bemerkung des Partners hinwegzusehen und trotzdem den Vorschlag für einen gemeinsamen gemütlichen Abend zu machen. Damit bestätigst du dir selbst und deinem Partner, dass man Harmonie immer wieder neu schaffen kann.

Heute neigst du dazu, Gefühle großzügig zu überspielen. Du identifizierst dich leicht mit einer Rolle, die du in Beruf und Familie spielst. Glaubst du, damit vor dir selbst und vor anderen besser dazustehen? Je mehr du darauf verzichtest, anderen zu imponieren und stattdessen ganz du selbst bist, desto mehr Lebensfreude findest du.

Das richtige Wort am richtigen Ort wirkt heute besondere Wunder. Der persönliche Austausch mit deinem Partner, mit Kollegen oder auch mit einem Unbekannten kann zu einer wohltuenden Bereicherung dieses Tages werden. Vorsicht bei wichtigen Verhandlungen: Deine Zunge ist ziemlich locker und Gefühle spielen mehr mit, als dir lieb ist.

Tageshoroskop Steinbock

Willst du etwas Ungewohntes ausprobieren? Heute findest du den nötigen Impuls dazu. Die eingefahrene Bahn der kleinen Gewohnheiten zu verlassen, fällt dir jetzt leichter und du könntest sogar Spaß daran finden. Nutze die Gelegenheit, dein Leben nach deinen ganz persönlichen Vorstellungen zu gestalten, und wenn du nur eine Kleinigkeit veränderst.

Du siehst, wie andere das Leben genießen und hast den Eindruck, den trennenden Graben zu deinen Liebsten nicht überbrücken zu können. Nimm es nicht zu schwer, wenn du deine Liebe nicht so zum Ausdruck bringen kannst, wie du gerne möchtest! Du bist nüchterner gestimmt als üblich, kannst aber auch klar erkennen, wie es um deine Liebe steht.

Falls dir jetzt eine günstige Gelegenheit geboten wird, musst du dich rasch entscheiden. Überlegst du zu lange, so ist die Chance schnell vertan. Du kannst jetzt relativ leicht aus dem Alltagstrott ausbrechen. Es stellt sich die Frage, was wirklich der Veränderung bedarf und was du im Grunde doch behalten möchtest.

Tageshoroskop Wassermann

Herzlichen Glückwunsch! Heute ist dein Tag und du stehst im Mittelpunkt. Die Sonne meint es gut mit dir und dein Selbstbewusstsein bekommt einen gewaltigen Aufschwung.

Du dürftest heute immer wieder feststellen, dass du zerstreut bist und deine Gedanken leicht in Tagträume abgleiten. Du kannst kaum verhindern, dass deine Fantasie mit dir durchgeht. Damit dies nicht in den ungeeignetsten Momenten geschieht, solltest du für genügend Freiraum sorgen.

Dieser Tag kann wie alle anderen sein, muss er aber nicht. Du hast es in der Hand, diese Zeit zu einer besonderen Zeit werden zu lassen, wenn du Entscheidungen triffst und Schritte in die Richtung gehst, die dir sehr wichtig ist.

Tageshoroskop Fische

Du kannst besonders gut Ziele definieren, einzelne Schritte planen und strukturieren. Du zeigst Rückgrat und hast die Möglichkeit, deine gesellschaftliche und berufliche Stellung zu festigen.

Am liebsten würdest du vermutlich ein paar Stunden zusammen mit deinen Lieben mit Nichtstun verbringen. Aber selbst dies vermag deine innere Spannung nicht ganz zu lösen. Gönne dir eine Kleinigkeit, um dein Wohlbefinden zu steigern!

Handelst du so, dass du dich dabei wohlfühlst? Schlucke Ärger nicht hinunter, sondern sag, was dir auf dem Herzen liegt! Diesen Nachmittag und Abend drücken die Emotionen besonders und drängen zum Ausbruch.

