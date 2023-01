Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 12.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 12.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Hast du den Eindruck, etwas leisten zu müssen, damit deine Lieben dich gernhaben? Du neigst dazu, dir Dinge aufzuladen, nur weil du meinst, es jemandem schuldig zu sein. Du bist auch liebenswert ohne spezielle Leistung.

Nimm dir Zeit für eine traute Plauderstunde mit einem lieben Menschen! Ein Gespräch kann heute sehr persönlich werden, denn du bist in der Stimmung zuzuhören, Verständnis zu zeigen und dich auf deinen Gesprächspartner einzulassen.

Die Mitmenschen sind nicht so, wie du diese gerne hättest. Vielleicht benimmt sich ein Arbeitskollege schlecht oder der Partner sagt oder tut etwas, was dir nicht passt. Weißt du, was du von anderen Menschen erwartest? Nimm die Unstimmigkeiten zum Anlass, dir über die eigenen Wünsche klar zu werden.

Tageshoroskop Stier

Was du sagst oder denkst ist deinen Beziehungen nicht unbedingt förderlich. Vielleicht fällt es dir schwer, freundlich zu sein, oder vielleicht findest du die richtigen Worte nur mit Mühe. Nimm diesen Tag als Aufforderung, über deine Beziehungen nachzudenken!

Diesen Nachmittag und Abend könntest du die ganze Welt umarmen, dich aber nur schwer auf deine Arbeit konzentrieren. Deine Fantasie nimmt dich mit in eine innere Traumwelt. Gestatte deiner romantischen Stimmung, dich aus dem nüchternen Alltag zu entführen!

Heute ist ein guter Tag für klärende Gespräche, Briefe oder Lernaufgaben. Der Verstand steht dir wie ein treuer Diener zur Verfügung und scheint nur darauf zu warten, mit herausfordernden Aufgaben beauftragt zu werden.

Tageshoroskop Zwillinge

Beziehungen regen dich zu Taten an. Du darfst dich verstärkt zu anderen Menschen hingezogen fühlen. Dies kann die ganze Bandbreite von einer lebensfrohen Stimmung bis zu einem gesteigerten sexuellen Verlangen beinhalten. Deine Art, dich durchzusetzen und zu handeln, ist diplomatischer und mehr auf das Gegenüber bezogen als üblich.

Heute dreht man sich nach dir um. Du stehst im Mittelpunkt, kaum hast du drei Worte gesagt. In deinem Auftreten hast du etwas Imponierendes. Man wird auf dich aufmerksam und hört dir zu. Dein spontanes Verhalten wirkt selbstsicher, großzügig und herzlich. Vorsicht, dass du andere nicht mit deinen Launen vor den Kopf stößt!

Das richtige Wort am richtigen Ort wirkt heute besondere Wunder. Der persönliche Austausch mit deinem Partner, mit Kollegen oder auch mit einem Unbekannten kann zu einer wohltuenden Bereicherung dieses Tages werden. Vorsicht bei wichtigen Verhandlungen: Deine Zunge ist ziemlich locker und Gefühle spielen mehr mit, als dir lieb ist.

Tageshoroskop Krebs

Ein Schuss Pioniergeist hebt dich über die Alltagsroutine hinaus. Du bist unternehmungslustig und bringst jetzt fast mühelos Projekte ins Rollen. Körperliche Arbeit bewältigst du relativ leicht und bei sportlichen Herausforderungen schneidest du gut ab. Setze deine Energie ein! Sonst fühlst du dich unzufrieden und reagierst gereizt.

Du darfst Lust verspüren, etwas Neues zu unternehmen. Kleine Dinge im Alltagstrott, die dich vielleicht schon lange stören, kannst du jetzt relativ leicht nach eigenem Gutdünken verändern. Du hast die Kraft, dich von überholten Routineangelegenheiten zu befreien. Nutze die Gunst des Tages und gib deinem Leben eine individuellere Note!

Du möchtest dich heute richtig von jemandem umsorgen und verwöhnen lassen. Das ist auch mal in Ordnung, schließlich machst du das ja nicht jeden Tag. Und was, wenn es niemanden gibt, der sich um dich kümmern möchte? Kein Problem, dann übernimm das selbst. Sorge dafür, dass es es dir gut geht.

Tageshoroskop Löwe

Heute bist du besonders kraftvoll. Vor allem körperliche Arbeit geht dir gut von der Hand. Du weißt genau, was du willst. Nutze die Energie, um ein Vorhaben zu starten! Du hast jetzt die Kraft, das Steuer zu richten und etwas für dich und deine Selbstverwirklichung zu tun.

Eine Welle von Vertrauen, Wertschätzung und Liebe versetzt dich in Hochstimmung. Vielleicht hast du Lust, die ganze Welt zu umarmen. Oder die Kehrseite: Du fühlst so überschwänglich, dass du dich zu übertriebenem Konsumverhalten verleiten lässt. Ein leerer Geldbeutel ist die Konsequenz, die du jetzt nur allzu leichtfertig übersiehst.

Heute mag dir vieles leicht von der Hand gehen. "Gesagt, getan" könnte das Motto heißen. Im Gespräch wirkst du überzeugend und durchsetzungsfähig, ohne aggressiv zu werden. Was du tust, ist wohlüberlegt. Das bietet eine gute Basis für ein Vorhaben, nimmt dir jedoch die Handlung selbst nicht ab.

Tageshoroskop Jungfrau

Kritische Gespräche über Sinn und Ansichten liegen geradezu in der Luft. Du neigst dazu, jedes Argument aufzunehmen, deine Meinung klar zu vertreten und auch vor Übertreibungen nicht haltzumachen. Entsprechend kannst du angefeindet werden. Zeige dich kompromissbereiter!

Unzufrieden mit dir selbst? Nimm dir Zeit, um für das eigene Wohl zu sorgen! Die Freiheit, für einen Moment das zu tun, was dich spontan am meisten anspricht, könnte dein Stimmungsbarometer heben.

Du bist in großzügiger Stimmung und heute ziemlich euphorisch. Sehr gut! Stelle dein Licht nicht unter den Scheffel, sondern zeige, was du alles auf dem Kasten hast. Du musst ja nicht protzen, brauchst aber auch nicht zu bescheiden zu sein.

Tageshoroskop Waage

Heute verfolgst du deine Ziele mit ganz besonderem Schwung. Du bist zu Höchstleistungen fähig. Die Mitmenschen am Arbeitsplatz oder zu Hause werfen dir vielleicht zu Recht Egoismus und Rücksichtslosigkeit vor. Doch in der Auseinandersetzung mit anderen wirst du dir auch über die eigenen Ziele und Motivationen klarer.

Dieser Tag bringt kaum aufregende Erlebnisse zu zweit. Die Gelegenheit ist jedoch günstig, bestehende Beziehungen zu festigen. Richte dein Augenmerk auf das Fundament einer Partnerschaft und weniger auf Äußerlichkeiten! Die nüchterne Stimmung ermöglicht es dir, Klarheit in deinen Herzensangelegenheiten zu schaffen.

Probleme sind für dich Herausforderungen, die es anzupacken gilt. Zeige heute der Umwelt, dass du damit fertig wirst! Aber handel mit Herz und lass auch andere Meinungen gelten! Du hast viel Kraft und Selbstsicherheit und kannst andere leicht überfordern. Auf Kritik, auch wenn diese berechtigt ist, reagierst du empfindlich.

Tageshoroskop Skorpion

Dieser Tag eignet sich hervorragend für klärende Gespräche. Du formulierst deine Gedanken präzise. Informationen kannst du besonders gut aufnehmen und weitergeben. Du zeigst Interesse für Neues und findest Verständnis für deine Ideen.

Heute stehen dir viele Türen offen. Wenn du die Chance nutzt, siehst du die schönen, genießerischen Seiten des Lebens und neue Möglichkeiten.

Vor allem am Nachmittag und Abend fühlst du dich unausgeglichen. Verstand und Gefühl liegen einfach nicht auf einer Wellenlänge. Du reagierst schnell verletzt und emotional auf Menschen und Situationen, in denen es eigentlich besser wäre, sachlich zu bleiben. Lass dich nicht zu sehr von deiner Stimmung mitreißen!

Tageshoroskop Schütze

Verwöhne dich heute etwas! Zum Beispiel mit einem Besuch im Theater oder in einer Kunstausstellung. Oder genieße ein gutes Essen im trauten Zusammensein mit lieben Menschen. Du brauchst nicht nur eine liebevolle und harmonische Umgebung, du vermagst diese jetzt auch zu schaffen. Deine Haltung strahlt etwas Liebenswürdiges und Charmantes aus.

Eine romantische Stimmung verleitet dich zum Tagträumen. Du betrachtest vieles durch die rosarote Brille. Du bist entsprechend mitfühlend, hilfsbereit und offen für die Freuden und Leiden der anderen. Alles Romantische, Kreative und Fantasievolle erfüllt dich mit Freude, vorausgesetzt du vergisst dabei die Wirklichkeit nicht.

Spiel, Spaß und gemeinsame Vergnügungen sind Bedürfnisse, die du in einer Partnerschaft verwirklicht haben möchtest. Heute kannst du etwas davon bekommen. Wenn du deinem Partner ein nettes Kompliment machst und ihn bittest, etwas mit dir zu unternehmen, kommst du eher zum Ziel, als wenn du selbst zu organisieren beginnst.

Tageshoroskop Steinbock

In deinem beruflichen Umfeld kannst du dich heute besonders gut ausdrücken. Auch für heikle Inhalte findest du die richtigen Worte. Sprachliche Herausforderungen wie Diskussionen, Informationsvermittlung oder Korrespondenz meisterst du souverän.

Du bist sehr verträumt und in romantischer Stimmung. Nimm dir ruhig Zeit, um deinen Gedanken nachzuhängen, und lass die Gefühle zu. Das kann dir den heutigen Tag versüßen.

Deine Lieben können es dir heute Nachmittag nur schwer recht machen. Je näher du einem Menschen stehst, umso emotionaler reagierst du. Du willst dich zurücklehnen und umsorgt werden und brauchst ein paar Streicheleinheiten. Sorge für dein Wohlbefinden!

Tageshoroskop Wassermann

Bist du ein bisschen launisch und weißt nicht so recht, was du willst? Du hast vermutlich wenig Lust, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wille und Gefühl wecken unterschiedliche Bedürfnisse. Die innere Spannung lässt dich vor allem am Nachmittag auf den geringsten Anlass ärgerlich reagieren. Gönn dir ein bisschen Ruhe.

Deine innere Stimme sagt dir, dass dir ein bisschen Abwechslung heute Nachmittag ganz gut bekäme. Lass dich darauf ein und gestatte dir eine Unterbrechung im gewohnten Tagesablauf!

Du willst hoch hinaus und bist der festen Überzeugung, dass du das auch kannst. So kommst du sehr gut voran. Nur ein bisschen musst du aufpassen: Es kann passieren, dass du dann doch zu viel erwartest und Dinge versprichst, die du gar nicht einhalten kannst.

Tageshoroskop Fische

Im Beruf hast du jetzt für jeden ein Lächeln bereit. Du gehst mit Charme und Diplomatie vor und betonst Gemeinsamkeiten. Auf die schönen und genießerischen Aspekte legst du besonderen Wert, und wenn es sich nur um eine Blume am Arbeitsplatz oder ein Stück Kuchen zum Pausenkaffee handelt.

Bestens gelaunt, hast du heute keine große Lust auf den ganz normalen Alltag. Der wäre dir viel zu langweilig. Stattdessen überlegst du dir so manche Überraschung und kannst viel Schönes erleben. Mache einfach mal etwas anders als sonst!

Heute Morgen fällt es dir nicht ganz leicht, bei der Sache zu bleiben und deine Arbeit effizient zu erledigen. Stattdessen schweifst du immer wieder mit den Gedanken ab. Nimm dir nicht zu viel vor, sondern genieße es ab und zu einfach mal, die Fantasie spielen zu lassen.