Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 12.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 12.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Eine Wissenslücke oder eine fehlende Information können besonders drücken und dir ein Gefühl von Unterlegenheit vermitteln. Einerseits solltest du dich nicht scheuen, dir das fehlende Wissen anzueignen oder nachzufragen, andererseits die Nase nicht in Dinge stecken, die dich nichts angehen.

Diesen Nachmittag oder Abend dürften dir ein paar Stunden zu zweit sehr gelegen kommen. Das Zusammensein mit einem lieben Menschen kann dir jetzt das Wohlbefinden vermitteln, das du brauchst. Auch wenn du nicht zu Taten aufgelegt bist, musst du eventuell doch den ersten Schritt dazu unternehmen.

Die morgendliche Stimmung ist geprägt von nüchterner Sachlichkeit. Du handelst entsprechend pflichtbewusst. Am Nachmittag bewegt ein frischer Wind das Stimmungsbarometer und lädt dich ein, vermehrt das zu tun, was dir ganz persönlich entspricht.

Tageshoroskop Stier

Diesen Tag solltest du der Liebe widmen. Du strahlst Charme und Liebenswürdigkeit aus und betonst das Gemeinsame. Mit dieser Stimmung kannst du ein paar Stunden gemeinsam mit einem lieben Menschen ganz besonders genießen. Warte nicht, mache selbst den erforderlichen Schritt!

Verletzt jemand deine Gefühle? Oder reagierst du aus einer Laune heraus mit Emotionen, wo eigentlich Sachlichkeit angebracht wäre? Verstand und Gefühl stehen diesen Vormittag in besonderem Gegensatz.

Du kannst ein paar entspannende Stunden genießen und es dir gut gehen lassen, am besten mit einem lieben Menschen. Wie wäre es, wenn du heute Nachmittag selbst die Initiative dazu ergreifen würdest?

Tageshoroskop Zwillinge

Stolperst du über deine eigenen Schwächen im kommunikativen Bereich? Oder wirst du mit den Grenzen deiner intellektuellen Fähigkeiten konfrontiert? Eigenen Unzulänglichkeiten ins Gesicht sehen zu müssen, ist unangenehm. Trotzdem - die eigenen Schwächen anzuschauen und zu akzeptieren, ist ein wertvoller Schritt in Richtung Selbsterkenntnis.

Du gehst mit offenen Augen und wachem Interesse durchs Leben. Zu deiner Fähigkeit, Dinge und Situationen objektiv aus einer gewissen Distanz heraus zu betrachten, kommt heute die Lust nach Abwechslung. Das kann dazu führen, dass du endlich eine Entscheidung triffst, die schon lange fällig gewesen wäre.

Die Voraussetzungen für einen positiven Tag sind gut. Du neigst zu einer optimistischen Stimmung. Das herzliche Selbstvertrauen, das du ausstrahlst, wirkt wie Sonnenschein auf deine Umwelt. Man begegnet dir entsprechend offen und zuvorkommend. Genieße die angenehmen Stunden! Für schwierige Herausforderungen fehlen dir die Lust und auch die Disziplin.

Tageshoroskop Krebs

Wenn du jetzt über deine Gefühle sprichst, findest du viel Verständnis. Deine Wahrnehmung für persönliche Bedürfnisse ist geschärft. Der Verstand kümmert sich sozusagen um die Gefühle. Achte darauf, dass du diese nicht mit rationalen Argumenten abwertest.

Schwächen haben - wie alles im Leben - zwei Seiten. Zum einen ist es unbefriedigend, anerkennen zu müssen, dass einem dieses oder jenes fehlt und man gewisse Dinge nicht erreichen oder sich aneignen kann. Zum anderen sind es gerade diese Erkenntnisse von Grenzen und Unzulänglichkeiten, die das Verständnis für andere Menschen mit ähnlichen Schwierigkeiten wecken.

Heute fordern deine ganz persönlichen Bedürfnisse Gehör. Versuche also nicht, besonders vernünftig und leistungsfähig zu sein! Du würdest keinen großen Erfolg damit haben. Was du brauchst, ist eine Aufgabe im Kreise deiner Familie. Gehe deinen Pflichten nach! Alles geordnet zu wissen, gibt dir neue Kräfte.

Tageshoroskop Löwe

Hast du ein Ziel oder eine Absicht und kannst diese nicht anbringen? Wenn du dir nicht selbst untreu werden möchtest, musst du Meinungsverschiedenheiten in Kauf nehmen. Doch sind es nicht Partner, Vorgesetzte und andere, die sich dir in die Quere stellen, sondern du unterliegst einer Stimmung, die dich ziemlich eigenwillig an einmal gefassten Vorsätzen festhalten lässt.

Lass dich von der Liebe zutiefst berühren! Partnerschaft, Freundschaft, aber auch kleine Begegnungen im Alltag können dich nachhaltig beeindrucken. Festhalten kannst du dagegen einen Menschen nicht. Diese Tatsache mag dir heute in besonderem Ausmaß klar werden. Eifersucht begleitet den Wunsch, den geliebten Menschen fest an sich zu binden. Gestehe anderen mehr Freiraum zu, dann geht vieles leichter.

Heute möchte deine verspielte, erotische Seite zum Zuge kommen. Flirte aber nicht am Arbeitsplatz! Du riskierst sonst deinen Ruf. Ein geselliger Abend macht mehr Spaß und birgt keine beruflichen Risiken. Bleibe möglichst wenig allein zu Hause!

Tageshoroskop Jungfrau

Romantische Träume und Fantasien vermischen sich heute mit der Alltagsrealität. Die Schönheit von Natur und Musik kann atemberaubend sein. Gönne dir ein paar ruhige Stunden und gehe einmal in dich. Du kannst feststellen, dass nach innen alle Türen offen sind, die sich in der Außenwelt vorübergehend geschlossen haben.

Du kannst jetzt deinen Standpunkt besonders klar darlegen. Die Worte fließen dir leichter von den Lippen. Du bist schneller geneigt, deine Gedanken auszusprechen, ohne sich groß um die Reaktionen zu kümmern, die du damit auslösen. Die leichte, bewegliche Tendenz zeigt sich eventuell auch in wechselnden Interessen oder an überdurchschnittlich vielen Stunden außer Haus.

Die physische Anziehungskraft des anderen Geschlechts ist geweckt, ebenso der Wunsch, aktiv auf andere Menschen zuzugehen und gemeinsam zu handeln. Du willst und sollst dich des Lebens erfreuen. Die spontane, impulsive und gleichzeitig liebenswürdige Note, die heute deinem Wesen anhaftet, hilft dir, Brücken zu bauen und Farbe in Beziehungen zu bringen.

Tageshoroskop Waage

Das Bedürfnis, mit einem anderen Menschen in naher Beziehung zu stehen, erhält jetzt gewaltigen Aufwind. Es lässt dich nach einem geeigneten Partner Ausschau halten oder eine bestehende Beziehung intensivieren. Der sexuelle Aspekt der Partnerschaft rückt ins Zentrum, denn du hast jetzt ein verstärktes Bedürfnis, Liebe über den Körper auszudrücken.

Wenn du dein Rückgrat stärken und deinen Charakter zu einer Autorität schleifen willst, so kannst du jetzt durch disziplinierte Arbeit einen Schritt in diese Richtung tun. Möglicherweise stolperst du über eigenen Schwächen und Grenzen. Nimm dies zum Anlass, Hindernisse zu erkennen und abzubauen! Unterstützung solltest du allerdings nicht erwarten.

Das traute Privatleben lädt heute besonders zum Genießen ein. Vielleicht verbringst du ein paar schöne Stunden im Kreise deiner Familie, mit dem Partner oder mit Freunden. Eine wohnliche Atmosphäre, Friede und Harmonie wirken wohltuend auf dein Gemüt. Gleichzeitig strahlst auch du Herzlichkeit aus und motivieren deine Mitmenschen, dir mit Wohlwollen entgegenzukommen.

Tageshoroskop Skorpion

Heute ist dein Tag! Wenn du Pläne für die Zukunft hast, solltest du die ersten Schritte zur Verwirklichung unternehmen. Du trittst selbstbewusst auf, ohne forsch zu wirken. Sprich deine Anliegen und Ideen aus! Heute schlägt man dir nur ungern einen Wunsch ab.

Du neigst dazu, dich und die Welt in einem verklärten oder gar verzerrten Licht zu sehen. Deshalb solltest du wichtige Entscheidungen auf später verschieben. Stelle dich selbst, deine persönlichen Wünsche und Ziele etwas zurück und tue in selbstloser Weise, was im Augenblick ansteht! Helfen kann Spaß bereiten und viel zur eigenen Zufriedenheit beitragen.

Findest du das richtige Maß an Wertschätzung dir selbst gegenüber? Jetzt ist Gelegenheit, die schönen Seiten deiner Persönlichkeit zu erkennen. Innere Harmonie bereichert das Leben mindestens so sehr wie die äußere. Schicke Kleider, Stilmöbel und ein exklusiver Wagen mögen zwar erstrebenswert sein, doch liegt das Glück in inneren Werten.

Tageshoroskop Schütze

Fühlst du dich lebendig und lebenslustig? Du bist spontan, voller Lebensfreude und sehr gefühlvoll. Aber du bist auch ziemlich aufgekratzt und schnell bereit, die Stimmung in Ärger und Aggression umschlagen zu lassen.

Du würdest heute Vormittag am liebsten ein paar völlig unbeschwerte Stunden verbringen. Deine Gefühle und Bedürfnisse nach Zuneigung und Umsorgtwerden melden sich und lassen dich die Pflichten des Tages als Last empfinden. Gönne dir etwas Ruhe.

Den täglichen Pflichten nachzukommen kann ein wohltuendes Gefühl beinhalten. Heute Vormittag darfst du die innere Zufriedenheit spüren, die eine Arbeit oder eine erbrachte Leistung mit sich bringen.

Tageshoroskop Steinbock

Heute hast du Lust, etwas Neues auszuprobieren. Außerdem freust du dich über schöne Begegnungen und hast viel Spaß beim Flirten. Jetzt können sich vielversprechende Kontakte ergeben. Du trägst zu einer angenehmen und friedlichen Stimmung bei und sorgst für Harmonie mit deinen Mitmenschen.

Du hast den absoluten Überblick und kannst dich beim Organisieren und Ordnen beweisen. Perfekt, um Struktur in deinen Papierkram zu bringen oder um deinen Kleiderschrank auszumisten.

Man könnte vieles neu beginnen oder verändern. Ideen dazu dürftest du genug haben. Geduld zum Zuhören, ernsthafte Gespräche und Genauigkeit solltest du heute weder von dir noch von anderen fordern. Öffne dich für neues Gedankengut, insbesondere im technischen Bereich!

Tageshoroskop Wassermann

Heute zeigt sich eine Tendenz zum Grübeln. Möglicherweise siehst du alles ein bisschen düster. Doch Krisen sind immer auch Wachstumschancen. Fasse dir ein Herz und stelle dich deinen Problemen! Eventuell zeigt sich die Lösung schon, wenn du die Schwierigkeiten beim Namen nennst.

Gefühl und Verstand gehen Hand in Hand. Persönliche Gespräche stehen im Vordergrund und schaffen Nähe und Klarheit über die eigenen Emotionen und Bedürfnisse. Ob du dich mitteilst oder zuhörst, heute kommuniziert nicht nur der Kopf, sondern du bist auch mit dem Herzen dabei.

Heute neigst du zum Grübeln. Die Dinge werden hinterfragt. Auf eine Frage suchst du beharrlich eine Antwort. Faule Kompromisse und andere Ungereimtheiten kommen ans Licht. Diese Tendenz, etwas tiefschürfender zu denken, kann einiges in deinem Alltag klären, wenn du dich nicht auf eine Idee versteifst und dich in Gedanken im Kreis drehst.

Tageshoroskop Fische

Du handelst heute, insbesondere am Nachmittag und Abend, spontaner, direkter und gefühlvoller als üblich. Je mehr das Kind in dir zum Zuge kommt, umso mehr Spaß kannst du haben.

Ideen sind heute wichtiger als Taten, Teamgeist und Individualismus stärker als Normen und Hierarchien. Du bist dir deiner persönlichen Rechte und Freiheiten bewusst. Bist du auch bereit, diese anderen zuzugestehen? Lasse Toleranz walten!

Die Sonne dürfte heute für dich scheinen. Du weißt, was du willst, trittst selbstbewusst auf und hast entsprechend Erfolg. Nutze den Tag, um Entscheidungen zu treffen!

