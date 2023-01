Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 13.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 13.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Fühlen und Handeln sind bei dir eng miteinander verbunden. Alles was du tust, tust du mit Herz. Du hast ein wunderbares Talent, auf Gefühle zu reagieren. Besonders heute wirkst du herzlich und lebhaft. Mit deiner natürlichen Spontaneität kannst du vieles schnell und unkompliziert meistern, ohne andere zu brüskieren oder dich selbst einzuschränken.

Bist du heute allen Menschen wohlgesinnt? Ein paar romantisch-besinnlich gefärbte Stunden füllen dein Herz mit Energie und Lebensfreude. Oder du machst dir selbst eine Freude und kaufst dir etwas Schönes. Jetzt wähst du weder nach Geldbeutel noch aus Vernunftsgründen, sondern lässt die Freude am Schönen und den guten Geschmack entscheiden.

Die physische Anziehungkraft anderer Menschen ist geweckt, ebenso der Wunsch, aktiv auf andere Personen zuzugehen und gemeinsam zu handeln. Du willst und sollst dich des Lebens erfreuen. Die spontane, impulsive und gleichzeitig liebenswürdige Note, die heute deinem Wesen anhaftet, hilft dir, Brücken zu bauen und Farbe in Beziehungen zu bringen.

Tageshoroskop Stier

Heute denkst du außergewöhnlich bodenständig und vernünftig. Du wägst sowohl deine als auch die Aussagen anderer ab und beurteilst sie. Für Denkarbeit, die einen klaren Kopf, einen hohen Grad an Konzentration und Zuverlässigkeit, jedoch keinen Weitblick verlangt, eignet sich dieser Tag ausgezeichnet.

Dieser Tag könnte sehr aufregend werden. Lebensgewohnheiten, die du nur der Gewohnheit halber bisher beibehalten hast, werden dir nun endgültig zu eng. Das Unbekannte lockt. Probiere Neues aus! Eventuell bringt dir das Leben auch unerwünschte Überraschungen. Mache das Beste daraus!

Du neigst jetzt dazu, beim geringsten Anlass aus der Haut zu fahren und unüberlegt und impulsiv zu reagieren. Es braucht wenig, bis dir der Kragen platzt. Nichts kann dir schnell genug gehen. Lass dich nicht zu unbedachten und riskanten Handlungen verleiten! Nicht nur das Gaspedal im Auto kann zum gefährlichen Ventil für deinen Unmut werden.

Tageshoroskop Zwillinge

Stehst du zu deinen Gefühlen? Wie gut kennst du deine persönlichen Bedürfnisse? Beispielsweise nach Ruhe, Zärtlichkeit, Privatsphäre und Bewegung? Wenn du dich diesen Fragen heute stellst, siehst du besonders klar, was du wirklich brauchst. Nicht jeder Wunsch lässt sich sogleich verwirklichen. Aber etwas kannst und solltest du jetzt für dein Wohlbefinden tun.

Liebe kann gleichermaßen Himmel und Hölle sein. Dies dürftest du heute zumindest erahnen. Mit gesteigerter Bereitschaft, dich auf andere Menschen einzulassen, steigt auch die Möglichkeit, dich eingeengt zu fühlen. So stehst du fasziniert im Banne eines Menschen oder es erfasst dich eine Welle der Eifersucht.

Du bist heute wenig sachlich. Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse, die dir vielleicht kaum bewusst sind, suchen sich durch Worte Ausdruck. Ein offenes Gespräch mit einem verständnisvollen Menschen kann dir mehr Klarheit über das eigene Innenleben bringen. Geschäftliche Verhandlungen solltest du aufschieben.

Tageshoroskop Krebs

Nimm es dir nicht übel, wenn du dich heute gegenüber deinen Lieben ein bisschen linkisch benimmst. Vielleicht stört es dich, dass du dich zu sehr anpassst. Oder du schaffst es nicht, einem lieben Menschen so zu begegnen, wie du gerne möchtest. Das geht vorüber. Zweifel also nicht an deiner Beziehungsfähigkeit!

Macht hat etwas Beängstigendes und zugleich auch Faszinierendes. Du darfst erleben, dass andere ihren Einfluss geltend machen. Gib nicht klein bei. Du wirst sehen, du kannst mehr erreichen, als du denkst.

Heute Nachmittag bist du besonders gut gelaunt. Du möchtest aus dem gewohnten Alltag ausbrechen und etwas Ungewohntes tun oder erleben. Sorge für Abwechslung!

Tageshoroskop Löwe

Du bist dir deiner Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse auf ungewöhnlich klare Weise bewusst und kannst entsprechend für dein Wohlbefinden sorgen. Auch für die Anliegen anderer bist du offen und begegnest ihnen mit einer menschlichen und warmen Herzlichkeit.

Alles Neue sagt dir heute besonders zu und du bist offen für entsprechende Begegnungen mit dem anderen Geschlecht. Auch selbst bist du vermutlich bereit, eine sanfte, friedvolle, eventuell auch passive Stimmung zu verbreiten und würdest den Tag wohl gerne zusammen mit einem netten Menschen genießen.

Du kannst heute Nachmittag im Beruf und am Arbeitsplatz sehr herzlich oder auch ziemlich launisch sein. Ob Freude oder Ärger, was dich bewegt, steht dir ins Gesicht geschrieben. Die Gefühle diktieren diese Stunden. Sorge deshalb für dein Wohlbefinden!

Tageshoroskop Jungfrau

Am liebsten möchtest du den Tag in aller Ruhe und Gemütlichkeit ausklingen lassen. Du bist ein liebenswürdiger Mensch, charmant und anpassungsfähig. Besonders in der zweiten Tageshälfte reagierst du empfindlich auf Streit und harte Worte. Doch aufgepasst: Du verhältst dich vielleicht auch dann passiv, wenn du dich eigentlich wehren müsstest.

Dabei beginnt dein Tag noch so schwungvoll: Du startest am Morgen mit viel Energie, und das bringt eine kämpferische Note in deinen Alltag. Die kleinste Ungereimtheit wird zu einem Stressfaktor, auf den du mit aggressivem oder überstürztem Handeln reagierst. Bis Mittag lässt du dich schneller als sonst zur Rücksichtslosigkeit verleiten. Aber du kannst den überdurchschnittlichen Tatendrang auch erfolgreich für persönliche Ziele einsetzen.

Stellen sich Schatten zwischen dich und deine Liebsten? Vielleicht gelingt es dir, einen kleinen zu überspringen, beispielsweise über eine mürrische Bemerkung des Partners hinwegzusehen und trotzdem den Vorschlag für einen gemeinsamen gemütlichen Abend zu machen. Damit bestätigst du dir selbst und deinem Partner, dass man Harmonie immer wieder neu schaffen kann.

Tageshoroskop Waage

Du strahlst Autorität aus. Deine Bereitschaft, Strukturen zu setzen, Verantwortung zu übernehmen und Rückgrat zu zeigen, ist heute besonders hoch. Nutze die Gelegenheit, um deine Ziele zu überprüfen und deine gesellschaftliche oder berufliche Stellung zu festigen.

Du bist in bester Stimmung und hast Lust, mal etwas Besonderes zu erleben. Deswegen durchbrichst du heute die normalen Routinen und kümmerst dich darum, dass es mal anders läuft als sonst. Das macht Spaß und tut gut.

Vor allem in den Nachmittagsstunden ist dein Denken mehr von einer warmen Herzlichkeit als von kühler Sachlichkeit geprägt. Eine günstige Gelegenheit für gute, persönliche Gespräche!

Tageshoroskop Skorpion

Beziehungen sind nicht immer vernünftig. Heute dürfte der Verstand ein besonders kühles Licht auf Liebe, Nähe und Gemeinsamkeit werfen und dich zum rationalen Argumentieren oder auch zu einer klaren Aussprache motivieren.

Falls du keine Lust hast, die Pflichten des Tages auf dich zu nehmen, solltest du für ein paar lustvolle Momente sorgen. Leiste deinen Einsatz nicht nur für deine Firma, sondern auch für dich und tu etwas für dein persönliches Wohlbefinden!

Du und deine Mitmenschen sind heute besonders großzügig und herzlich. Du neigst aber auch mehr als üblich zu einer eigennützigen Selbstdarstellung. "Wer ist der Größte?" oder "Wie viel Beachtung bekomme ich?" könnten die Fragen lauten, die dich mit theatralischem Geschick auf der Bühne des Lebens in Szene setzen.

Tageshoroskop Schütze

Heute sinkt dein dynamischer Elan auf einen Tiefpunkt. Möglicherweise erscheint dir die Realität besonders hart und du möchtest dich am liebsten zurückziehen. Eine besinnliche Stunde Musik oder ein Spaziergang in die Natur lassen dich innerlich zur Ruhe kommen. Tu dir etwas Gutes!

Wo liegen deine Grenzen? Heute siehst du besonders klar, worauf du verzichten musst. Grenzen bedeuten aber nicht nur Verzicht, sie bieten auch Halt und Sicherheit. Auch diese Seite könntest du heute erkennen, wenn du dich darum bemühst. Es lohnt sich, über Verantwortung, tägliche Pflichten und den Ernst des Lebens nachzudenken und sich darüber auszutauschen.

Eine Traum- und Fantasiewelt vermischt sich mit deinem Denken. Wenn du dich darauf einlässt, so kann dir dieser Tag einen Einblick in eine Welt voller Ahnungen und Bilder jenseits des Egos vermitteln. Musik, Poesie, Natur oder Meditation wirken dabei unterstützend.

Tageshoroskop Steinbock

Ein paar schöne Stunden mit einem lieben Menschen würden dir heute guttun. Doch leider sind die Chancen dazu gering. Der kleinste Anlass lässt eine missmutige Stimmung aufkommen. Es geht somit eher darum, dir deiner Gefühle klar zu werden, als eine harmonische Zweisamkeit zu genießen.

Die tägliche Pflicht mag dich heute mehr drücken als an anderen Tagen. Lass dich weder von Arbeitskollegen noch von Misserfolgen entmutigen! Wenn du die Arbeit anpackst, kann sich ein anfangs schlechter Tag zum Guten wenden. Erledigte Pflichten vermitteln dir heute ein besonders gutes Gefühl.

Heute gelingt es dir besonders gut, dich zu zeigen und mit den Mitmenschen in Kontakt zu treten. Jeder Mensch - du inbegriffen - ist einzigartig. Du brauchst dich nicht anzupassen. Erlaube dir, ganz du selbst zu sein, und genieße die Vielfalt!

Tageshoroskop Wassermann

Handelst du so, dass du dich dabei wohlfühlst? Schlucke Ärger nicht hinunter, sondern sag, was dir auf dem Herzen liegt! Diesen Nachmittag und Abend drücken die Emotionen besonders und drängen zum Ausbruch.

Du bist diesen Nachmittag und Abend unersättlich und willst vermutlich zu viel. Deine Erwartungen sind tendenziell hoch und können entsprechend leicht enttäuscht werden. Nicht dass du bescheiden sein solltest, aber verwechsel Großzügigkeit nicht mit Maßlosigkeit.

Herzlich und mit viel Großmut gehst du heute auf deine Mitmenschen zu. Allerdings willst du dafür auch belohnt werden: Du wünschst dir Anerkennung, ja, am liebsten gleich Bewunderung. Wenn man dir Dank ausspricht oder dich lobt, bist du zufrieden. Du möchtest einfach gerne mal im Mittelpunkt stehen. Und dafür sorgst du!

Tageshoroskop Fische

Die Zeit ist günstig, um Beziehungen neu zu gestalten. Was möchtest du in deiner Partnerschaft ändern? Welche Freundschaften bedeuten dir etwas? Welche pflegst du nur aus Gewohnheit oder weil du niemanden verletzen möchtest? Du findest heute leicht neue Umgangsformen, mehr Nähe oder mehr Distanz, sofern du dir über deine Wünsche im Klaren bist.

Materielle Werte haben eine faszinierende Wirkung auf dich. Heute kannst du in Besitzangelegenheiten besonders extrem und kompromisslos reagieren. Vielleicht taucht der Gedanke auf, zu wenig zu haben. Oder du befürchtest, etwas hergeben zu müssen. Besitz kann dir sehr ans Herz wachsen.

Von einer allfälligen miesen Laune solltest du dich nicht beeindrucken lassen. Für ein paar Stunden läuft nicht alles so, wie du es gerne hättest. Eventuell hast du den Eindruck, zu wenig zu wissen, oder du sagst zu viel oder nicht das, was du eigentlich mitteilen willst. Man hört dir nicht zu, weil du deine Meinung zu unklar äußerst. Das geht aber bald vorbei.