Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 13.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 13.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Dieser Tag bringt viel Energie und Tatkraft. Du gehst frisch drauflos, identifizierst dich vollkommen mit dem eigenen Willen und Handeln und forderst so den Widerstand der Mitmenschen heraus. Achtung: Bei deiner etwas gereizten, hellwachen und kämpferischen Stimmung braucht es wenig, in Streit und Auseinandersetzungen verwickelt zu werden.

Heute brauchst du für deinen Verstand eher leichte Kost. Theater, Kunst oder ein gutes Gespräch mit einem lieben Menschen liegen dir mehr als harte Denkarbeit oder konfliktgeladene Auseinandersetzungen. Deine momentane Stärke liegt darin, liebenswürdig auf andere zuzugehen und neue Kontakte zu schließen. Entsprechend bist du wenig durchsetzungsfähig.

Verwöhne dich heute etwas! Zum Beispiel mit einem Besuch im Theater oder in einer Kunstausstellung. Oder genieß ein gutes Essen im trauten Zusammensein mit lieben Menschen. Du brauchst nicht nur eine liebevolle und harmonische Umgebung, Du vermagst diese jetzt auch zu schaffen. Deine Haltung strahlt etwas Liebenswürdiges und Charmantes aus.

Tageshoroskop Stier

Es mag sein, dass heute Pflichten schwer auf deinen Schultern lasten. Du wirst von der Arbeit gedrückt, zur Verantwortung gezogen oder von autoritären Vorgesetzten eingeschränkt. Das Positive daran: Du musst Rückgrat entwickeln!

Möchtest du das Leben genießen und gelingt es dir doch nicht so recht? Du neigst dazu, Enttäuschungen mit Konsum zu kompensieren. Dabei vergisst du leicht die Konsequenzen, z. B. später ins Haus flatternde Rechnungen. Halte dich ein bisschen zurück.

Bedürfnisse, denen du kein Gehör schenkst, melden sich heute besonders deutlich. Hast du die Nähe und Liebe, die du brauchst? Dein Wohl hängt davon ab, wie gut du für die nötige Harmonie zu zweit sorgst.

Tageshoroskop Zwillinge

Die Sonne steht heute an deiner Seite. So erhältst du einen gewaltigen Aufschwung. Wie eine kleine Sonne aus der eigenen Mitte strahlen! lautet die Devise. Mit dieser Grundhaltung kannst du dein Leben besonders erfolgreich selbst gestalten.

Heute dürftest du Geselligkeit dem Alleinsein vorziehen. Es drängt dich hinaus aus den eigenen vier Wänden und unter Menschen. Beziehungen lassen persönliche Wünsche verblassen. Gehe mit dem Partner oder Freunden unter Leute! Im Beruf bist du gegenüber anderen freundlich und kooperativ, aber wenig durchsetzungsfähig.

Heute denkst du außergewöhnlich bodenständig und vernünftig. Du wägst sowohl deine als auch die Aussagen anderer ab und beurteilst sie. Für Denkarbeit, die einen klaren Kopf, einen hohen Grad an Konzentration und Zuverlässigkeit, jedoch keinen Weitblick verlangt, eignet sich dieser Tag ausgezeichnet.

Tageshoroskop Krebs

Ein Schub gestärkten Selbstvertrauens lässt Grenzen plötzlich niedriger erscheinen. Du neigst jetzt vermehrt zu übertriebenen Vorhaben, auf die du dich aus voller Kraft einlässt. Überschreite die Grenzen deiner Möglichkeiten nicht! Beispiele dafür sind unnötige finanzielle Ausgaben, überhöhtes Unfallrisiko beim Sport oder Projekte, die sich im Nachhinein als übereilt herausstellen.

Dieser Tag eignet sich hervorragend für Informationsaustausch und Verhandlungen. Ohne auf faule Kompromisse einzugehen, strebst du ein gegenseitiges Verständnis mit deinem Gesprächspartner an. Gleichzeitig bist du dir deiner eigenen Ziele bewusst und vermagst deine Anliegen gut zu formulieren.

Dieser Tag steht unter dem Motto "Beziehungen im Spannungsfeld von Beruf und Familie". Die Mitmenschen sind wichtiger als persönliche Ziele. Du bist heute besonders gefordert und befähigt, die Pflichten von Beruf und Familie mit den genießerischen Aspekten des Lebens unter einen Hut zu bringen.

Tageshoroskop Löwe

Du hast viel persönlichen Charme, bist großzügig und tolerant. Mit deiner spontanen Offenheit und deinem Enthusiasmus kannst du andere für eine Sache begeistern und wirkst überzeugend. Besonders heute hast du Erfolg mit deiner natürlichen Begabung, im richtigen Moment richtig zu reagieren, das richtige zu sagen und zu tun.

Es ist, als ob ein Sonnenstrahl durch die Wolken dringen würde. Du lächelst den Mitmenschen freundlich entgegen und erntest Liebe und Wohlwollen. Ob du neue Kontakte knüpfst oder mit dem liebsten Menschen der Welt einen schönen Tag verbringst, immer steht Partnerschaft im Vordergrund. Genieß das Leben und vergiss die weniger schönen Seiten einmal!

Wenn du ein Vorhaben verwirklichen willst, so ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt dazu. Da du offen bist für deine Umwelt und bereit, diese in dein Tun einzubeziehen, lassen sich andere leicht von dir motivieren. Auch mit Konflikten oder gegenteiligen Meinungen ist jetzt leichter umzugehen, denn du bist zu mehr Toleranz bereit, ohne deswegen nachzugeben.

Tageshoroskop Jungfrau

Vertraue darauf, von allen geschätzt und geliebt zu werden! Du strahlst Großmut und Herzenswärme aus. Die Mitmenschen reagieren unweigerlich ähnlich freundlich und warmherzig. So wird dieser Tag leicht zu einem Genuss. Vor allem gesellschaftliche Anlässe, Vergnügungen und Begegnungen mit geliebten Menschen stehen unter einem positiven Einfluss.

Dieser Tag bringt dir Originalität, Mut und Tatkraft. Tritt aus deinem Schatten heraus und verwirkliche, was dir liegt! Die Hindernisse sind zwar nicht geringer, jedoch ist deine Kraft enorm. Auch jetzt läuft nichts von allein, doch du verfügst über die Energie, anders aufzutreten und anders zu handeln als bisher.

Jetzt soll Ballast abgeworfen werden. Situationen und Beziehungen, die deine Persönlichkeitsentwicklung behindern, sollen verändert werden. Wenn du deinen Wünschen nachspürst, wirst du wissen, was zu tun ist. Die Kraft, die du brauchst, um eine alte Lebensgewohnheit zu verändern, steht dir heute zur Verfügung.

Tageshoroskop Waage

Um dich wohlzufühlen, brauchst du Regeln und einen Rahmen, der Sicherheit bietet. Dein Innenleben möchtest du nach Möglichkeit beherrschen. Du bringst deine Gefühle erst zum Ausdruck, wenn du sicher bist, dass diese auch anerkannt werden. Heute ist ein günstiger Tag dafür. Du kannst deine Gefühle leichter zeigen, bist aber auch verletzlicher.

Heute Vormittag gehst du leichten Schrittes auf deine Ziele zu. Nutze den Schwung und werde aktiv! Du erhältst gleichzeitig ein paar lebendige und farbige Stunden geschenkt. Auch eine sportliche Betätigung bekommt dir ausgezeichnet. Wenn du jetzt nicht handelst, bist du unzufrieden und reagierst auf den kleinsten Anlass aggressiv.

Gegen Abend sinkt dein dynamischer Elan dann allerdings auf einen Tiefpunkt. Möglicherweise erscheint dir die Realität besonders hart und du möchtest dich am liebsten zurückziehen. Eine besinnliche Stunde Musik oder ein Spaziergang in die Natur lassen dich innerlich zur Ruhe kommen. Tu dir etwas Gutes!

Tageshoroskop Skorpion

Du bist heute recht kommunikativ. Deine Bereitschaft, Brücken zu schlagen und das Gemeinsame zu betonen, ist besonders hoch. Wenn du die richtigen Worte findest, trägst du wesentlich zu einer harmonischen Atmosphäre bei.

Sich einer romantischen Stimmung hinzugeben und ein bisschen von der der großen Liebe zu träumen, dürfte heute eine besondere Wohltat sein. Nimm dir die Zeit dazu!

Fühlst du dich etwas eingeengt? Oder versuchst du, andere an dich zu binden? Liebe ist immer auch ein Machtspiel. Jetzt siehst und spürst du eine andere, aber deswegen nicht minder faszinierende Seite im Zusammensein mit deinem Partner.

Tageshoroskop Schütze

Du bist ein Optimist, mit der inneren Haltung, das große Los gezogen zu haben. Besonders heute siehst du das Positive. Wenn du allerdings zu sehr auf dein Glück vertraust, könnte es Probleme geben. Du neigst dazu, die Realität zu vergessen. Achtung vor Maßlosigkeit, beispielsweise beim Essen!

Bist du von deinen Liebsten enttäuscht? Du neigst heute dazu, die Menschen, die du am meisten liebst, in Gedanken mit den positivsten Eigenschaften zu versehen. Du träumst beispielsweise von dem idealen Partner. Wenn du dem realen Partner mit denselben Erwartungen entgegentrittst, ist eine Enttäuschung nicht zu vermeiden.

Sinnlichkeit in der Liebe kann heute zu einer Quelle der Lebensfreude werden. Du vermagst die schönen Seiten des Daseins ganz besonders zu genießen. Besonders körperliche und erotische Erfahrungen gehen tief. Voraussetzung ist allerdings, dass du dir die Zeit dazu gönnst.

Tageshoroskop Steinbock

Bist du heute allen Menschen wohlgesinnt? Ein paar romantisch-besinnlich gefärbte Stunden füllen dein Herz mit Energie und Lebensfreude. Oder du machst dir selbst eine Freude und kaufst dir etwas Schönes. Jetzt wählst du weder nach Geldbeutel noch aus Vernunftsgründen, sondern lässt die Freude am Schönen und den guten Geschmack entscheiden.

Heute ist die Lust groß, mit einem anderen Menschen den Alltagstrott zu durchbrechen. Du suchst Abwechslung in der Partnerschaft, sei dies nun ein gemeinsames Experiment mit einem langjährigen Partner oder eine neue Bekanntschaft. Dir steht der Sinn nach Spaß, Unterhaltung und Genuss. Verbringe ein paar lustige Stunden mit einem lieben Menschen!

Du hast die Fähigkeit, deine Energie direkt auf ein Ziel zu richten und mit Disziplin und Ausdauer hart daran zu arbeiten. Auch wenn du heute Leistungsdruck nicht so gut erträgst, ist dies kein Grund zur Sorge. Gönn dir eine Pause! Morgen bist du wieder belastbarer.

Tageshoroskop Wassermann

Die Nähe und Gemütlichkeit, die du heute bei Freunden findest, geben dir viel Lebensfreude. Dein Freundeskreis kann jetzt ein Ort der Entspannung für dich sein. Nimm dir die Zeit und pflege die Kontakte, die du nicht verlieren möchtest! Auch in Gruppen begegnet man dir mit Offenheit und Liebenswürdigkeit.

In deinem Innersten bist du ein Individualist. Persönliche Freiheit ist dir grundsätzlich und ganz besonders heute wichtig. So siehst du dich vermutlich oft vor dem Dilemma, ob du etwas unternehmen willst, das Ausdauer, Engagement und harte Arbeit erfordert, oder ob du lieber hier ein bisschen ausprobieren und dort ein wenig mitmachen willst.

Möchtest du am liebsten einfach in den Arm genommen werden? Das Stimmungsbarometer steht auf Sehnsucht nach Nähe. Mit einem lieben Menschen ein paar Stunden zu verbringen könnte sehr schön sein. Sofern du nicht deiner augenblicklichen Neigung nachgibst, überall ein Haar in der Suppe zu finden.

Tageshoroskop Fische

Das Leben kann heute Vormittag für einen kurzen Moment sehr intensiv werden und deine Gefühle aufwühlen. Auch wenn du versuchst, eine sachliche und unbeteiligte Haltung einzunehmen, so dürften die Wellen doch höherschlagen und die Situation könnte ein persönliches Engagement verlangen. Sieh es als Chance, Unklarheiten zu beseitigen.

Deine Lieben können es dir heute Vormittag nur schwer recht machen. Je näher du einem Menschen stehst, umso emotionaler reagierst du. Du willst dich zurücklehnen und umsorgt werden und brauchst ein paar Streicheleinheiten. Sorge für dein Wohlbefinden!

Heute sind die Mitmenschen zwar besonders freundlich und zuvorkommend, Du dürftest aber auch das Gefühl haben, den leichten Umgangston nur mit Mühe zu finden. Pflege trotzdem deine Kontakte! Das Beziehungsnetz trägt dich und vermittelt dir ein gutes Gefühl der Zugehörigkeit.

Ist dein Partner der Richtige für dich? Hast du deine wahre Liebe schon gefunden? Kartenleger und Hellseher beantworten deine Liebesfragen! Jetzt 15 Minuten gratis testen