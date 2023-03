Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 13.03.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 13.03.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Du nimmst die Dinge heute persönlicher als sonst. Wer es wagt, dir jetzt etwas Unerfreuliches mitzuteilen, riskiert eine bissige Reaktion. Über längere Zeit angestauter Ärger macht sich beim geringsten Anlass Luft. Nutze die Kampfbereitschaft, die dich jetzt erfüllt, und richte dich so ein, dass du dich hundertprozentig wohlfühlst!

Jetzt kannst du deine langfristigen Ziele besonders klar erkennen. Du musst dich allerdings darum bemühen, deinen Lebensweg bewusst vor dem inneren Auge aufzuspannen. Welche Richtung hast du in den letzten Jahren angestrebt? Bist du auf dem richtigen Weg? Welches sind die nächsten Schritte?

Heute handelst du mit Herz. Nutze die Gelegenheit und werde spontan aktiv, wenn du einen inneren Impuls dazu verspürst! Du kannst zwar falsch vorgehen, aber nicht gefühllos. Dein Handeln hat etwas Menschliches und Herzliches. Damit sicherst du dir die Unterstützung deiner Mitmenschen.

Tageshoroskop Stier

Heute darfst du das Leben in vollen Zügen genießen. Doch aufgepasst, dass die Freude über die Fülle des Daseins dich nicht das Maß vergessen lässt! Wenn du aus dem Vollen schöpfst, ist auch die Versuchung zum Übertreiben nah. Nicht nur zu viele Süßigkeiten schaffen es jetzt, dir gründlich den Magen und die Lebensfreude zu verderben, wenn du dich nicht vorsiehst.

Dieser Tag fordert echte und tiefe Partnerschaften, kein oberflächliches Geplänkel. Beziehungen, die diese Anforderungen erfüllen, dürften dich jetzt als sehr befriedigend erleben. Du gibst ihnen Sicherheit und inneren Halt. Du bist auch vermehrt bereit, dich verantwortungsvoll für den Partner und die Beziehung einzusetzen.

Der Tag wird nicht ganz einfach, denn es kann sein, dass du dich heute von etwas verabschieden musst, was dir einmal viel bedeutet hat. Noch kannst du es nicht ahnen: Doch diese Entwicklungen werden auch viel Positives mit sich bringen. Habe also Vertrauen in das Gute, dann fällt das Loslassen leichter.

Tageshoroskop Zwillinge

Bist du von deinen Liebsten enttäuscht? Du neigst heute dazu, die Menschen, die du am meisten liebst, in Gedanken mit den positivsten Eigenschaften zu versehen. Du träumst beispielsweise von dem iealen Partner. Wenn du dem realen Partner mit denselben Erwartungen entgegentrittst, ist eine Enttäuschung nicht zu vermeiden.

Zum Spielerischen und Leichten mischt sich jetzt der Ernst des Lebens. Ein Hobby wird zur ernsthaften Herausforderung. Beziehungen zu anderen könnten schwierig werden. Eine Liebe mag in ein ernstes Stadium treten, in dem es ebenfalls darum geht, dem Spielerischen, Kreativen eine gewisse Ernsthaftigkeit zu geben.

Du kannst jetzt eigene wunde Punkte besonders gut erkennen. Damit wirst du auch die Unzufriedenheit über die eigene Unzulänglichkeit spüren. Du kannst dich dagegen wehren – was dich viel Energie kostet und letztlich wenig bringt – oder du kannst die eigenen Schwächen annehmen und das Verständnis für menschliches Unvermögen vertiefen.

Tageshoroskop Krebs

Die Sonne dürfte jetzt für dich scheinen. Du weißt, was du willst, trittst selbstbewusst auf und hast entsprechend Erfolg. Nutze diesen Tag, um Entscheidungen zu treffen!

Kann es sein, dass du einige deiner Bedürfnisse in letzter Zeit hast zu kurz kommen lassen? Wundere dich nicht, wenn diese sich heute zu Wort melden. Kümmer dich um sie, widme ihnen Aufmerksamkeit und Pflege.

Deine Gefühle werden kurz aufgewühlt, sei es, dass jemand dich verletzt oder dass du an die dunkleren Seiten des Lebens erinnert wirst. Du kannst vor allem in der zweiten Tageshälfte auch andere leicht verletzen. Aber keine Sorge: Der Spuk ist bald vorbei.

Tageshoroskop Löwe

Musst du dir kritische Bemerkungen anhören? Oder stellst du dich selbst infrage? Deine langfristigen Ziele und dein Lebenskonzept mögen dir unverständlich erscheinen. Du bist aufgefordert, über dich selbst nachzudenken. Ein Gespräch mag ebenfalls zur Klarheit beitragen.

Ein freundliches Wort wirkt Wunder. Du kannst deine Mitmenschen mit Leichtigkeit um den Finger wickeln, denn jetzt verfügst du über ein besonderes diplomatisches Geschick.

Beziehungen zeigen sich von einer tiefgründigen und intensiven Seite. In deiner Partnerschaft wie auch in einer zufälligen Bekanntschaft auf der Straße kannst du die gewohnte Distanz durchbrechen und der Begegnung Tiefe verleihen.

Tageshoroskop Jungfrau

Alles Neue sagt dir heute besonders zu und du bist offen für entsprechende Begegnungen mit dem anderen Geschlecht. Auch selbst bist du vermutlich bereit, eine sanfte, friedvolle, eventuell auch passive Stimmung zu verbreiten und würdest den Tag wohl gerne zusammen mit einem netten Menschen genießen.

Der Tag ist für dich günstig, um eine lang gehegte Vision in die Realität umzusetzen. Heute kann dein Optimismus zwar manchen Dämpfer erhalten, aber gleichzeitig siehst du auch klar, was sich verwirklichen lässt und was nicht.

Du bist diesen Nachmittag und Abend unersättlich und willst vermutlich zu viel. Deine Erwartungen sind tendenziell hoch und können entsprechend leicht enttäuscht werden. Nicht dass du bescheiden sein sollst, aber verwechsle Großzügigkeit nicht mit Maßlosigkeit.

Tageshoroskop Waage

Diesen Nachmittag und Abend könntest du die ganze Welt umarmen, dich aber nur schwer auf deine Arbeit konzentrieren. Deine Fantasie nimmt dich mit in eine innere Traumwelt. Gestatte deiner romantischen Stimmung, dich aus dem nüchternen Alltag zu entführen!

Deine Gedanken schweifen mit Leichtigkeit in eine Fantasiewelt ab. Du bist dir selbst nicht so wichtig, denkst solidarischer und bist entsprechend bereit zum Zuhören. Zugleich bist du aber auch leichter zu beeindrucken und sehr beeinflussbar.

Nähe und zwischenmenschliche Kontakte stehen bei dir heute im Mittelpunkt. Du genießt es sehr, mit lieben Menschen zusammen zu sein, ob mit Freunden, Familie oder deinem Partner. Sorge für einen freundlichen und angenehmen Umgang. Denn was du gibst, bekommst du auch zurück.

Tageshoroskop Skorpion

Du bist heute anfällig für Missverständnisse und solltest wichtige Entscheidungen meiden. Dies ist ein Tag zum Träumen. Gönne dir Ruhe und lass dich von deiner Fantasie in innere Welten entführen!

Die Welt begrüßt dich heute Nachmittag mit einem Lächeln. Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonst du das Positive und siehst über Nachteile hinweg. Schiefläuft nur dann etwas, wenn du übertreibst.

Sofern du willst, erlebst du heute einige außergewöhnliche Stunden. Du kannst den Rahmen des Gewohnten leicht überschreiten und Neues kennenlernen, wenn du nur die Gelegenheit nutzt.

Tageshoroskop Schütze

Vermutlich hast du manchmal den Eindruck, viel leisten zu müssen, um geliebt und geschätzt zu werden und die Geborgenheit zu erhalten, die du dir wünscht. Du hast die Tendenz, viel Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Besonders heute solltest du dich nicht überfordern. Gestatte dir, dich auch einmal bei anderen anzulehnen!

Du magst es, wenn viel los ist. So drängt es dich ständig, Neues auszuprobieren. Heute fällt es dir besonders schwer, die Hände in den Schoß zu legen und dich zu entspannen. Auch schläfst du möglicherweise nicht genug, weil dieselbe innere Nervosität dich bis spät in die Nacht und schon frühmorgens wieder aktiv werden lässt.

Die Welt ist voller Schönheit und Liebe. Heute kannst du einiges davon sehen. Voraussetzung ist allerdings, dass du nicht einfach die Hände in den Schoß legst und auf das große Glück wartest. Du würdest dann nur enttäuscht. Halte die Augen offen und lass den Liebreiz in den kleinen Alltagssituationen nicht unbeachtet an dir vorbeiziehen!

Tageshoroskop Steinbock

Unzufrieden mit dir selbst? Nimm dir Zeit, um für das eigene Wohl zu sorgen! Die Freiheit, für einen Moment das zu tun, was dich spontan am meisten anspricht, könnte dein Stimmungsbarometer heben.

Deine Lieben können es dir heute Nachmittag nur schwer recht machen. Je näher du einem Menschen stehst, umso emotionaler reagierst du. Du willst dich zurücklehnen und umsorgt werden und brauchst ein paar Streicheleinheiten. Sorge für dein Wohlbefinden!

Du möchtest heute Nachmittag mehr, als dir zusteht. Eine Laune lässt dich leicht Starallüren annehmen, überheblich reagieren oder zu hohe Erwartungen stellen. Zeige deinen momentanen Hang zur Größe in Form von Großzügigkeit und Toleranz anderen gegenüber!

Tageshoroskop Wassermann

Dieser Tag steht unter dem Motto "Beziehungen im Spannungsfeld von Beruf und Familie". Die Mitmenschen sind wichtiger als persönliche Ziele. Du bist heute besonders gefordert und befähigt, die Pflichten von Beruf und Familie mit den genießerischen Aspekten des Lebens unter einen Hut zu bringen.

In deiner Partnerschaft schwingt eine träumerische, zauberhafte Note mit, die dich auf Wolken schweben lässt, dir jedoch gleichzeitig die klare Wahrnehmung für das Gegenüber erschwert. Romantische Gefühle ermöglichen wunderschöne Erlebnisse, bereiten jedoch auch einen fruchtbaren Boden für Illusionen und Täuschungen.

Hast du Lust, über deine verrückten Ideen zu sprechen? Dann solltest du es tun, auch wenn du damit einiges Kopfschütteln provozierst. Kein Einfall ist zu absurd, um nicht mindestens in Gedanken durchgespielt zu werden. Höre auf deine innere Stimme! Stress und Nervosität sind mögliche Folgen einer unterdrückten Vorstellungskraft.

Tageshoroskop Fische

Vielleicht stolperst du über die eigene Unlogik oder jemand wirft dir Subjektivität oder sogar Launenhaftigkeit vor. Lass dir nicht die Stimmung verderben, sondern nimm einfach zur Kenntnis, dass Denken und Fühlen zweierlei sind.

Der Tag beginnt mit einer häuslichen, persönlichen Note, die jedoch bis zum Abend einer energiereicheren Atmosphäre voller Tatendrang weicht. So sind du und deine Mitmenschen am Vormittag vielleicht etwas anlehnungsbedürftiger und fürsorglicher. Im Verlaufe des Nachmittags kommst du mehr in Schwung.

Deine körperlichen und seelischen Bedürfnisse möchten gehört werden. Erfülle dir die kleinen Wünsche nach Geborgenheit und mache, was dir gerade Lust bereitet! Vor allem heute Nachmittag und Abend kannst du damit dein Wohlbefinden erheblich steigern.

Ist dein Partner der Richtige für dich? Hast du deine wahre Liebe schon gefunden? Kartenleger und Hellseher beantworten deine Liebesfragen! Jetzt 15 Minuten gratis testen