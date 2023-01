Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 14.01.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 14.01.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Ab dem Mittag gilt: Du bist sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spürst es, wenn jemand leidet. Für andere hast du ein offenes Herz und Ohr. Besonders am Nachmittag gehst du mit viel Feingefühl auf die Mitmenschen ein. Du nimmst die Stimmung in deiner Umwelt gut wahr und lässt dich davon beeinflussen. Vergiss nicht, was du selbst brauchst und willst!

Überstürze heute nichts! Es ist zwar Handeln angesagt. Doch kannst du leicht vorschnell reagieren und Dinge tun, die du später bereust. Deine innere Spannung ist keine gute Voraussetzung für schwerwiegende Entscheidungen. Doch du reagierst schnell. Für Probleme, die eine rasche Lösung erfordern, bist du in ausgezeichneter Verfassung. Improvisiere!

Bis zum Mittag gilt: Loyal und nüchtern begegnest du deinen Liebsten und schaffst gerade durch eine fehlende überschwängliche Herzlichkeit eine solide Basis in der Beziehung. Jede Struktur und Stabilität - auch außerhalb von Beziehungen - kann schön sein. In der ersten Tageshälfte bist du ausgesprochen sensibilisiert für die Schönheit der einfachen, klaren und strengen Formen.

Tageshoroskop Stier

Du nimmst die Dinge heute persönlicher als sonst. Wer es wagt, dir jetzt etwas Unerfreuliches mitzuteilen, riskiert eine bissige Reaktion. Über längere Zeit angestauter Ärger macht sich beim geringsten Anlass Luft. Nutze die Kampfbereitschaft, die dich jetzt erfüllt, und richte dich so ein, dass du dich hundertprozentig wohlfühlst!

Beziehungen regen dich zu Taten an. Du darfst dich verstärkt zu anderen Menschen, speziell zum anderen Geschlecht, hingezogen fühlen. Dies kann die ganze Bandbreite von einer lebensfrohen Stimmung bis zu einem gesteigerten sexuellen Verlangen beinhalten. Deine Art, dich durchzusetzen und zu handeln, ist diplomatischer und mehr auf das Gegenüber bezogen als üblich.

Eine romantische Stimmung verleitet dich zum Tagträumen. Du betrachtest vieles durch die rosarote Brille. Du bist entsprechend mitfühlend, hilfsbereit und offen für die Freuden und Leiden der anderen. Alles Romantische, Kreative und Fantasievolle erfüllt dich mit Freude, vorausgesetzt du vergisst dabei die Wirklichkeit nicht.

Tageshoroskop Zwillinge

Vermutlich bist du geistig sehr angespannt. Du hast viele Ideen, eine folgt der anderen so schnell, dass du diese kaum auf ihre Realisierbarkeit prüfen kannst. Deine Vorstellungskraft ist stark ausgeprägt und du wirst leicht ungeduldig wegen des trägen Verlaufs der Dinge.

Logik und Sachlichkeit lassen zu wünschen übrig und die Dinge erscheinen dir etwas unklar. Missverständnisse hängen geradezu in der Luft. Du neigst dazu, dich unklar auszudrücken. Vielleicht nimmst du es mit der Wahrheit nicht so genau, weil du dich oder dein Gegenüber schonen willst. Oder du verfällst selbst den Täuschungen anderer. Aber keine Sorge, das geht schnell vorüber.

Heute sind unerwartete Ereignisse wahrscheinlich. Vor allem Veränderungen in der Familie oder im Wohnbereich konfrontieren dich mit der Frage nach deinem eigenen persönlichem Freiraum. Spürst du ein Bedürfnis, einengende Fesseln abzustreifen? Folge diesem Impuls, auch wenn du damit einiges auf den Kopf stellst!

Tageshoroskop Krebs

Du beurteilst Arbeitsmethoden und Durchsetzungsstrategien relativ sachlich. Nutze die Gelegenheit, denke darüber nach und entwickle neue Schlachtpläne.

Die Welt begrüßt dich heute Vormittag mit einem Lächeln. Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonst du das Positive und siehst über Nachteile hinweg. Schiefläuft nur dann etwas, wenn du übertreibst.

Unzufrieden mit dir selbst? Nimm dir Zeit, um für das eigene Wohl zu sorgen! Bei Musik ein bisschen träumen könnte dein Stimmungsbarometer heben.

Tageshoroskop Löwe

Heute hast du besonders viel Energie. Es bleibt dir überlassen, ob du diese für eine außerordentliche Leistung nutzt oder den Energieschub anderweitig auslebst. Ein befriedigender oder sogar beglückender Umgang wäre ein hundertprozentiger Einsatz für ein Ziel. Mit der Kraft des Willens und des Herzens vermagst du jetzt sehr viel zu bewirken.

Welche Lebensziele sind dir besonders wichtig? Wenn du dich jetzt mit deinem Lebensweg auseinandersetzt, kannst du viel Klarheit gewinnen. Betrachte dein Leben ganz genau! Das Bewusstsein für die persönliche Lebensgestaltung wächst und du erkennst, welches deine nächsten Schritte sind.

Heute bist du sehr fantasievoll, was sich positiv auf jede kreative Tätigkeit auswirkt. Ein Sonnenuntergang oder Musik können zu einem tiefen Erlebnis werden. Die innere Welt der Bilder kann dir jedoch auch etwas vorgaukeln, beispielsweise wenn du eine Situation oder einen Menschen nur so siehst, wie du es gerne möchtest.

Tageshoroskop Jungfrau

Heute trittst du sehr herzlich auf und begegnest deinen Mitmenschen offen und freundlich. Du wünscht dir einfach, dass es allen gut geht. Natürlich gilt das auch für dich selbst. Da du ganz genau weißt, was du dir wünschst und welche Bedürfnisse du dir erfüllen möchtest, kannst du besonders gut für dein Wohlbefinden sorgen.

Mehr als üblich sprichst du über deine Gefühle. Durch das Gespräch findest du leicht Kontakt und zeigst vermutlich auch Interesse für das Seelenleben anderer. Du formulierst deine Gedanken nicht besonders sachlich und logisch, dafür umso menschlicher.

Am Nachmittag lässt du dich von deinen Gefühlen stark beeinflussen. Man merkt dir sofort an, wie es dir geht. Bist du gut gelaunt, dann steckst du damit auch andere an. Aber wenn dir etwas nicht passt, zeigst du auch das sehr deutlich. Sorge selbst dafür, dass es dir gut geht!

Tageshoroskop Waage

Das eigene Wissen und Denken kann jetzt in einen größeren Zusammenhang gesetzt werden. Du überblickst dein Leben, deine Fähigkeiten und Ziele in einem gesamtheitlichen Rahmen, ohne dabei die Einzelheiten aus den Augen zu verlieren. Deshalb eignet sich dieser Tag besonders gut, um Pläne zu schmieden und Entscheidungen zu treffen.

Deine Beziehungen bekommen einen gewaltigen Schub. Man stelle sich ein Segelschiff vor, das gemütlich auf den Wellen schaukelt. Dann kommt eine kräftige Windböe, spannt die Segel und bringt das Schiff in Fahrt. Das Schiff ist Symbol für eine bestehende oder eine neue Partnerschaft. Vom Liebesabenteuer bis zur Trennung ist jetzt alles möglich.

Lass es dir heute gut gehen! Ein paar gemütliche Stunden mit deinen Liebsten oder guten Freunden steigern die Lebensfreude. Wie wäre es, wenn du den ersten Schritt tust? Auch in die Beziehungen am Arbeitsplatz kannst du dich heute mit viel Herz und persönlichem Engagement einbringen.

Tageshoroskop Skorpion

Deine verträumte, schwärmerische Stimmung kann ein paar Stunden zu zweit mit dem wunderschönen Gefühl des Einsseins verzaubern. Da du gerade mehr wie auf Wolken schwebst als fest auf dem Boden der Realität stehst, bist du offen für alles Romantische, Kreative und Fantasievolle, öffnest jedoch auch Missverständnissen und Unklarheiten Tür und Tor.

Da du ein entspanntes Klima verbreitest, begegnen dir die Mitmenschen mit Wohlwollen. Beziehungen gedeihen auf diesem liebevollen Boden besonders gut. Wenn du Konflikte auszutragen hast, so eignet sich die Zeit gut dafür. Du bist bereit, sowohl auf die Anliegen des Gegenübers einzugehen als auch dich selbst klar zum Ausdruck zu bringen.

Ein klarer Kopf ermöglicht es dir, gute Denkarbeit zu leisten, dich verständlich mitzuteilen und den Ideen und Vorstellungen der Mitmenschen zu folgen. Deine Gedanken stehen nicht so sehr unter dem Einfluss von Wille und Gefühl und ermöglichen es dir, die Dinge objektiv zu beurteilen. Im Gespräch findest du leicht den Draht zum Gegenüber.

Tageshoroskop Schütze

Heute ist dein Tag! Wenn du Pläne für die Zukunft hast, solltest du die ersten Schritte zur Verwirklichung unternehmen. Du trittst selbstbewusst auf, ohne forsch zu wirken. Sprich deine Anliegen und Ideen aus! Heute schlägt man dir nur ungern einen Wunsch ab.

Wenn du handelst und dich durchsetzt, tust du dies aus der Tiefe deiner Gefühle heraus. Im Positiven bedeutet dies eine starke Tat- und Überzeugungskraft, im Negativen Launenhaftigkeit. Heute hat dein emotionales Engagement eine besonders kämpferische Komponente. Doch bleibe dabei menschlich und einfühlsam, ohne zu viel nachzugeben.

Heute brauchst du für deinen Verstand eher leichte Kost. Theater, Kunst oder ein gutes Gespräch mit einem lieben Menschen liegen dir mehr als harte Denkarbeit oder konfliktgeladene Auseinandersetzungen. Deine momentane Stärke liegt darin, liebenswürdig auf andere zuzugehen und neue Kontakte zu schließen. Entsprechend bist du wenig durchsetzungsfähig.

Tageshoroskop Steinbock

Möchtest du den Tag genießen? Dann erfülle dir einen Wunsch, den du schon lange mit dir herumgetragen, aber doch nie ganz ernst genommen hast. Oder gönn dir ein paar Stunden der Entspannung, eventuell mit einem lieben Menschen. Du kannst dich heute wunderbar wohlfühlen und neue Kraft tanken.

Du überblickst deine Vorstellungen, kannst diese klar formulieren und andere damit überzeugen. Profitiere von der Gelegenheit und teile deine Ansichten mit!

Den täglichen Pflichten nachzukommen kann ein wohltuendes Gefühl beinhalten. Heute Vormittag darfst du die innere Zufriedenheit spüren, die eine Arbeit oder eine erbrachte Leistung mit sich bringen.

Tageshoroskop Wassermann

Nimm dir ein paar Stunden frei und widme diese der Liebe! Du bist heute besonders anlehnungsbedürftig und fühlst dich schnell vom rauen Klima der Außenwelt überfordert. Ein bisschen Nähe wäre jetzt eine Wohltat für Leib und Seele.

In Liebesangelegenheiten steht dir heute manche Tür offen. Tritt ein! So liebenswürdig und großzügig, wie du bist, so begegnet man auch dir. Allerdings neigst du dazu, deine Grenzen und auch die Grenzen anderer zu missachten.

Was auch immer du diesen Nachmittag und Abend vorhast, du tust es mit Herz! Du handelst gefühlvoll, vielleicht sogar mit einer kindlichen Spontaneität. Vermutlich ist dir jede Arbeit recht, vorausgesetzt sie ist nicht zu nüchtern und sachlich.

Tageshoroskop Fische

Entscheidungen drängen. Du solltest handeln, aber der Weg scheint blockiert. Lass dich nicht von deinem Tatendrang abhalten! Wenn du mit der Arbeit nicht weiterkommst, nutze die Energie für eine sportliche Leistung. Gestaute Energie sucht sich selbst ein Ventil in Ärger und Aggression.

Hast du das Gefühl, dass nicht alles so läuft so, wie du es dir vorstellst? Alles, was du angehst, entzieht sich dir, entpuppt sich als Illusion oder verläuft im Sand. Fälle keine großen Entscheidungen und lass wichtige Arbeiten ruhen! Besonders gut gelingen dürfte dir ein Einsatz für andere.

Du würdest heute Nachmittag am liebsten ein paar völlig unbeschwerte Stunden verbringen. Deine Gefühle und Bedürfnisse nach Zuneigung und Umsorgtwerden melden sich und lassen dich die Pflichten des Tages als Last empfinden. Gönn dir etwas Ruhe.