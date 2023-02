Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 14.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 14.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Die Welt begrüßt dich heute Abend mit einem Lächeln. Mit einer großzügigen Selbstverständlichkeit betonst du das Positive und siehst über Nachteile hinweg. Schiefläuft nur dann etwas, wenn du übertreibst.

Heute könnte etwas passieren, was dir stärker zusetzt, als du vielleicht zugeben möchtest. Ein Ereignis bringt deine Gefühle durcheinander und macht dich sehr emotional. Versuche nicht, alles von dir zu schieben und zu verdrängen, sondern überlege dir, was es damit auf sich hat und ob du nicht vielleicht handeln solltest.

Bist du ein bisschen launisch und weißt nicht so recht, was du willst? Du hast vermutlich wenig Lust, das zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wille und Gefühl wecken unterschiedliche Bedürfnisse. Die innere Spannung lässt dich vor allem am Vormittag auf den geringsten Anlass ärgerlich reagieren. Gönn dir ein bisschen Ruhe.

Tageshoroskop Stier

Herzlichkeit und Wohlbefinden werden heute großgeschrieben. Sei es, dass du umsorgt wirst oder dass du anderen vermehrt Geborgenheit schenkst. Sei es, dass du dein Heim wohnlicher gestaltest oder den Kontakt zu deiner Heimat und alten Jugendfreunden wieder aufnimmst, immer geht es darum, etwas Positives in die Gefühlswelt einzubringen.

Achtung vor übertriebenem Optimismus und einem Glücksgefühl, das dich in falsche Sicherheit wiegen kann. Es lässt dich zum Beispiel am falschen Ort Energie oder Geld investieren. Oder du fällst auf Illusionen herein. Du fühlst dich beflügelt und neigst aus diesem Grund dazu, die Wirklichkeit auszublenden.

Wenn du dich zu etwas berufen fühlst, solltest du diesen Tag dafür nutzen. Es fällt dir zwar auch jetzt nicht alles in den Schoß. Aber die Gelegenheit ist günstig, vorausgesetzt du folgst der Stimme deines Herzens und nicht den Vorstellungen deiner Umwelt. Es lohnt sich, die nötigen Schritte zu wagen.

Tageshoroskop Zwillinge

Welche Lebensziele sind dir besonders wichtig? Wenn du dich jetzt mit deinem Lebensweg auseinandersetzt, kannst du viel Klarheit gewinnen. Betrachte dein Leben ganz genau! Das Bewusstsein für die persönliche Lebensgestaltung wächst und du erkennst, welches deine nächsten Schritte sind.

Du siehst, wie andere das Leben genießen und hast den Eindruck, den trennenden Graben zu deinen Liebsten nicht überbrücken zu können. Nimm es nicht zu schwer, wenn du deine Liebe nicht so zum Ausdruck bringen kannst, wie du gerne möchtest! Du bist nüchterner gestimmt als üblich, kannst aber auch klar erkennen, wie es um deine Liebe steht.

Du hast sehr viele Ideen. Es geht dir vieles durch den Sinn. Vielleicht reagierst du ungeduldig und nervös, wenn die konkreten Situationen und Mitmenschen und auch du selbst dich nicht in dem überstürzten Tempo bewegst, wie du dies heute in Gedanken tust. Nutze die mentale Hochspannung für anspruchsvolle Kopfarbeit.

Tageshoroskop Krebs

Wie steht es mit deinem Gesundheitsbewusstsein? Der Körper ist dein höchstes Gut. Auch wenn du dich wohlfühlst, lohnt es sich, den Umgang mit dem eigenen Körper etwas genauer anzuschauen. Gönnst du dir z. B. genügend Schlaf? Wie ist dein Essverhalten?

Findest du das richtige Maß an Wertschätzung dir selbst gegenüber? Jetzt ist Gelegenheit, die schönen Seiten deiner Persönlichkeit zu erkennen. Innere Harmonie bereichert das Leben mindestens so sehr wie die äußere. Schicke Kleider, Stilmöbel und ein exklusiver Wagen mögen zwar erstrebenswert sein, doch liegt das Glück in inneren Werten.

Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind dir immer wichtig. Aber heute spürst du die Sehnsucht nach einer wohltuenden Umgebung besonders. Suche Menschen auf, die du magst! Du kannst auftanken und deine fürsorgliche Seite voller Wärme und Einfühlungsvermögen einbringen.

Tageshoroskop Löwe

Feinfühliger als sonst spürst du die Unstimmigkeiten sowohl in dir als auch um dich herum. Wer Hilfe braucht, findet jetzt eine offene Tür bei dir. Du identifizierst dich leichter mit Freud und Leid der Mitmenschen. In einer Stimmung, die mit "Wir sind alle eins" umschrieben werden könnte, bist du auch bereit, andere tatkräftig zu unterstützen.

Du hast eine Menge Energie. Du kannst sie dazu nutzen, um heute eine beachtliche Leistung zu vollbringen, anderen Menschen die Stirn zu bieten und die Zügel des eigenen Lebens straff in die Hand zu nehmen. Vielleicht reagierst du ein bisschen übertrieben. Die Aufforderung lautet: Nimm die Dinge in die Hand!

Mit gestärktem Selbstvertrauen trittst du der Umwelt entgegen, packst die Herausforderungen des Lebens tatkräftig an, vollbringst viel und bleibst doch stets guter Dinge. Fast könnte man sagen, dass Hindernisse wie Schnee in der Sonne schmelzen. Du findest jetzt nahezu überall einen Weg, legst aktiv Hand an und fühlst dich dabei lebendig und dir selbst nahe.

Tageshoroskop Jungfrau

Weißt du zu wenig? Oder schwatzt du zu viel? Vielleicht bist du auch allzu neugierig oder flatterhaft oder musst Kritik über dich ergehen lassen. Über was du auch immer stolperst, es fordert dich auf, mehr nachzudenken und dich um eine bessere Kommunikation zu bemühen.

Die Gefühle sind dir an diesem Nachmittag und Abend ins Gesicht geschrieben. Du brauchst Gelegenheit, um dich einfach nach Lust und Laune gehen lassen zu können. Falls du dir nicht gestattest, deine Emotionen zu zeigen, verschaffen sich diese unkontrolliert freie Bahn und lassen dich launisch reagieren.

Wenn du auf liebe Menschen zugehst, begleitet dich ein besonders guter Stern. Da du Herzlichkeit, Wärme und Charme ausstrahlst, kann eine Begegnung mit Mitmenschen fast nur positiv verlaufen.

Tageshoroskop Waage

Mehr als üblich sprichst du über deine Gefühle. Durch das Gespräch findest du leicht Kontakt und zeigst vermutlich auch Interesse für das Seelenleben anderer. Du formulierst deine Gedanken nicht besonders sachlich und logisch, dafür umso menschlicher.

Du dürftest jetzt vieles mühelos erreichen. Du verfügst über außergewöhnlich viel Überzeugungskraft und Tatendrang. Damit kannst du dich durchsetzen, ein hohes Arbeitspensum bewältigen oder eine sportliche Leistung vollbringen.

Du kannst ein paar entspannende Stunden genießen und es dir gut gehen lassen, am besten mit einem lieben Menschen. Wie wäre es, wenn du heute Vormittag selbst die Initiative dazu ergreifen würdest?

Tageshoroskop Skorpion

Ein gestärktes Selbstvertrauen lässt dich Grenzen überschreiten. Was du auch angehst, es gelingt, denn du tust es aus innerer Überzeugung. Voraussetzung ist allerdings, dass du überhaupt in neue Gefilde vorstößt. Es ist kein innerer Impuls da, der dich dazu treibt, sondern nur die Gelegenheit, die du nutzen kannst oder nicht.

Jetzt stolperst du leicht über eigene Fehler und Schwächen. Die Mitmenschen irritieren dich und du reagierst ärgerlich. Dies kann recht unangenehm sein, doch bringt es dir auch Klarheit über deine Möglichkeiten und Grenzen. Schwächen, die du als solche erkennst, können durch gezieltes Training behoben werden. Nutze die Gelegenheit!

Laut einem alten Sprichwort bringt die Sonne alles an den Tag. Dieser Tag steht unter diesem Motto, insbesondere was Emotionen, Wünsche und persönliche Bedürfnisse anbelangt. Sofern du diese nicht unterdrückst, dürftest du ein paar Stunden der inneren Harmonie erleben.

Tageshoroskop Schütze

In allem, was du tust, hast du heute Nachmittag und Abend einen Bonus. Eine vertrauensvolle, optimistische Grundstimmung trägt dazu bei, dass dir vieles gelingt.

Die etwas tiefgründige und leicht gespannte Stimmung des heutigen Tages dürfte dir zusagen, fühlst du dich doch grundsätzlich wohl, wenn Emotionen angesprochen werden. Dieser Tag eignet sich besonders, um Situationen oder auch Beziehungen zu hinterfragen.

Ein freundliches Wort wirkt Wunder. Du kannst deine Mitmenschen mit Leichtigkeit um den Finger wickeln, denn heute verfügst du über ein besonderes diplomatisches Geschick.

Tageshoroskop Steinbock

Die Arbeit geht dir heute gut von der Hand. Du weißt, was du willst und kommst mit Disziplin und Ausdauer ans Ziel. Wenn du nicht unerfüllbare Ansprüche an die eigene Perfektion stellst, so erweist sich dieser Tag als produktiv und befriedigend. Allerdings lässt er sich nur schlecht mit Nichtstun verbringen.

Lass jetzt den anderen den Vortritt! Du brauchst etwas Ruhe. Im Rampenlicht bist du beeinflussbar. Aber in der Stille findest du deinen wahren Kern, Selbstvertrauen und eine klare Vorstellung deiner Wünsche und Ziele.

Wenn die Sehnsucht nach einer romantischen Zweisamkeit dich jetzt ergreift, solltest du dich keinen Illusionen hingeben. Romantische Träume haben ihre Berechtigung. Aber verwechsle diese nicht mit der Alltagsrealität! Du kannst einen gefühlsseligen Abend zu zweit besser genießen, wenn du dabei realistisch bleibst.

Tageshoroskop Wassermann

Fühlst du dich lebendig und lebenslustig? Du bist spontan, voller Lebensfreude und sehr gefühlvoll. Aber du bist auch ziemlich aufgekratzt und schnell bereit, die Stimmung in Ärger und Aggression umschlagen zu lassen.

Wirst du mehr und mehr sauer, weil du dir zu viel aufgeladen hast? Verantwortung kann ganz schön drücken. Nimm dir trotzdem Zeit, für dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es dir geht, desto leistungsfähiger bist du.

Was würdest du heute Nachmittag am liebsten tun? Wohl kaum das, was du dir vorgenommen hast. Für ein paar Stunden stehst du unter einer inneren Spannung, die dich beim geringsten Anlass emotional reagieren lässt. Gönn dir ein bisschen Ruhe.

Tageshoroskop Fische

Um deinen Willen gezielt für ein Projekt einsetzen zu können, musst du dieses auch als richtig empfinden. Besonders heute kannst du mit den vereinten Kräften von Wille und Gefühl einen Vorsatz in die Tat umsetzen. Du handelst jetzt mit großer innerer Sicherheit und wirkst überzeugend.

Fühlen und Handeln sind bei dir eng miteinander verbunden. Alles was du tust, tust du mit Herz. Du hast ein wunderbares Talent, auf Gefühle zu reagieren. Besonders heute wirkst du herzlich und lebhaft. Mit deiner natürlichen Spontaneität kannst du vieles schnell und unkompliziert meistern, ohne andere zu brüskieren oder dich selbst einzuschränken.

Es fällt dir nicht immer leicht, deine Gefühle zu offenbaren. Damit du dich das traust, brauchst du eine sichere Umgebung, in der du dich wohlfühlst und auch weißt, dass man dich so annimmt, wie du bist. Heute ist diese Voraussetzung gegeben.

Ist dein Partner der Richtige für dich? Hast du deine wahre Liebe schon gefunden? Kartenleger und Hellseher beantworten deine Liebesfragen! Jetzt 15 Minuten gratis testen