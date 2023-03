Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 14.03.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 14.03.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Du verfügst jetzt über viel Durchsetzungskraft. Du weißt, was du willst, und gehst direkt auf ein Ziel zu. Aber aufgepasst: Du reagierst auch besonders aggressiv. Eventuell setzt du dich rücksichtslos durch, ohne es zu merken. Oder du löst ungewollt die negativen Seiten in deinen Mitmenschen aus. Die Kampfstimmung bringt vieles in Gang, löst aber auch Konflikte aus.

Die Frage nach dem Sinn des Lebens mag heute immer wieder auftauchen. Worin besteht deine ganz persönliche Lebensphilosophie? Welche Glaubenssätze hast du von anderen übernommen? Bilde dir eine persönliche Meinung! Ein klares eigenes Weltbild stärkt das Selbstbewusstsein.

Heute bist du sehr fantasievoll, was sich positiv auf jede kreative Tätigkeit auswirkt. Ein Sonnenuntergang oder Musik können zu einem tiefen Erlebnis werden. Die innere Welt der Bilder kann dir jedoch auch etwas vorgaukeln, beispielsweise wenn du eine Situation oder einen Menschen nur so siehst, wie du es gerne möchtest.

Tageshoroskop Stier

Versuchst du, zu viele Dinge auf einmal zu machen? Heute musst du deine Energie auf das wirklich Wichtige konzentrieren. Das Leben fordert dich auf, Unnützes loszulassen. Du verfügst über mehr Ausdauer und Zähigkeit und kannst deinem Leben neue Strukturen geben, sofern du bereit bist, die alten Vorgaben hinter dir zu lassen.

Du kannst jetzt eigene wunde Punkte besonders gut erkennen. Damit wirst du auch die Unzufriedenheit über die eigene Unzulänglichkeit spüren. Du kannst dich dagegen wehren – was dich viel Energie kostet und letztlich wenig bringt – oder du kannst die eigenen Schwächen annehmen und das Verständnis für menschliches Unvermögen vertiefen.

Deine familiären Verhältnisse und deine Wohnsituation dürften ziemlich unkonventionell sein. Heute ist ein weiterer Tag, an dem ein frischer Wind für Veränderung sorgen könnte. Möbel umstellen oder der Wohnung eine exzentrische Note verpassen: Beides wirkt wohltuend. Eine kleine Verrücktheit genügt. Genieße den Spaß!

Tageshoroskop Zwillinge

Andere Menschen können jetzt zum Spiegel für dich werden. An ihren Reaktionen erkennst du, wie du auf andere wirkst. Andere tun mit großer Selbstverständlichkeit Dinge, die du dir kaum zutraust. Nimm dir diese zum Vorbild! Mit etwas Mut kannst du das eine oder andere auch selbst versuchen.

Innerer oder äußerer Leistungsdruck kann jetzt eine Arbeit zur Bürde werden lassen. Du fühlst dich eingeengt. Nimm die Unannehmlichkeiten als Herausforderung, dich zu wehren! Was immer deine konkreten Reaktionen sind, deine Durchsetzungsfähigkeit wächst und du gehst gestärkt aus dieser Periode hervor.

Die Wirklichkeit und die irrationale, unbewusste Traum- und Fantasiewelt vermischen sich jetzt. Damit ist der Weg frei für irreale und verdrängte Gedanken. Du tauchst unversehens im realen Alltagsleben auf. Schenke ihnen Zeit und Aufmerksamkeit! Sie könnten sonst zu Verunsicherung führen.

Tageshoroskop Krebs

Fühlst du dich eingeengt? Oder versuchst du, andere mit allen Mitteln an dich zu binden? Liebe ist immer auch ein Machtspiel. Heute siehst und spürst du eine andere, aber deswegen nicht minder faszinierende Seite im Zusammensein mit deinem Partner oder deiner Partnerin.

Diesen Tag solltest du der Partnerschaft widmen! Nimm dir Zeit für deine Liebe und verbringe ein paar harmonische Stunden zu zweit! Überlege dir, was du von deinem Gegenüber erwartest! Was bringst du in die Beziehung ein?

Du strahlst eine besondere Freundlichkeit aus, bist kompromissbereit und betonst das Gemeinsame. Begegnungen mit Mitmenschen können deshalb zu besonders erfreulichen Erfahrungen werden.

Tageshoroskop Löwe

Beziehungen sind manchmal schwierig. Du erlebst jetzt möglicherweise die weniger erfreulichen Aspekte des Zusammenseins. Vielleicht hast du sogar den Eindruck, zu wenig beziehungsfähig zu sein. Lass dich nicht entmutigen und gehe auf andere Menschen zu.

Unzufrieden mit dir selbst? Nimm dir Raum und Zeit, um für das eigene Wohl zu sorgen! Wenn du eine halbe Stunde etwas genießt, was dir wirklich Freude macht, dürfte sich dein Stimmungsbarometer heben.

Du bist diesen Nachmittag und Abend unersättlich und willst vermutlich zu viel. Deine Erwartungen sind tendenziell hoch und können entsprechend leicht enttäuscht werden. Nicht dass du bescheiden sein solltest, aber verwechsle Großzügigkeit nicht mit Maßlosigkeit.

Tageshoroskop Jungfrau

Es dürfte dir ein Leichtes sein, langfristigen Absichten und momentanen Bedürfnissen gleichzeitig gerecht zu werden. Du strahlst entsprechend Zufriedenheit aus und wirkst überzeugend.

Falls du erwartest, dass andere sich diesen Vormittag um dein Wohlbefinden kümmern, könntest du enttäuscht werden. Sorge selbst dafür, dass es dir gut geht! Wenn du dich wohlfühlst, fühlen sich auch andere mit dir wohl. Einem gemütlichen Beisammensein steht dann nichts mehr im Wege.

Die Melancholie stattet dir heute einen Besuch ab und bringt dich zum Nachdenken. Zum einen fühlst du dich dadurch etwas schwermütig, zum anderen ist dein Draht zu deinen eigenen Gefühlen nun besonders stark. Es gelingt dir besser, deine eigenen Emotionen einzuordnen und zu verstehen. Nutze das, um herauszufinden, wie du für eine bestimmte Person empfindest. Auch andere emotionale Sehnsüchte und Bedürfnisse könnten heute zutage treten.

Tageshoroskop Waage

Ziehe Bilanz! Was hast du in den letzten Jahren solide aufgebaut, was hast du versäumt? Heute wirst du mit den Konsequenzen konfrontiert. Übernimm die Verantwortung! Du kannst jetzt vieles verbessern.

Du magst feststellen, dass manche Strukturen in deinem Alltag nicht so stabil sind, wie du angenommen hast. Der Tag steht unter dem Motto der Auflösung. Halte nicht an Altem fest und schmiede auch nicht gleich neue Pläne, sondern lass die Dinge sich selbst entwickeln!

Bei der Arbeit, beim Sport und bei jeder anderen aktiven Tätigkeit bringst du heute gute Leistungen. Du handelst mit gestärktem Selbstbewusstsein, wirkst entsprechend überzeugend und kannst dich den Herausforderungen getrost stellen.

Tageshoroskop Skorpion

Heute Nachmittag bist du besonders gut gelaunt. Du möchtest aus dem gewohnten Alltag ausbrechen und etwas Ungewohntes tun oder erleben. Sorge für Abwechslung!

Die tiefgründige, eventuell fast grüblerische Stimmung am Morgen weicht im Laufe des Tages einem optimistischeren Klima. Wenn du am Morgen über die eigenen Gefühle nachdenkst, so überblickst du am Abend dich und deine Umwelt von einer höheren Warte aus.

Du bist heute anfällig für Missverständnisse und solltest wichtige Entscheidungen meiden. Es ist ein Tag zum Träumen. Gönne dir Ruhe und lass dich von deiner Fantasie in innere Welten entführen!

Tageshoroskop Schütze

Eine positive Sicht der Dinge erleichtert dir jetzt vieles. Du verfügst über Weitsicht und ein gestärktes Selbstvertrauen. Fast jedes realistische Vorhaben lässt sich mit einer positiven Haltung verwirklichen. Nutze die Gelegenheit! Mit so viel Elan und Optimismus gehst du nicht immer ans Werk.

Du stehst am Übergang von zwei Lebensabschnitten. Der alte geht zu Ende und ein neuer beginnt. Es gilt jetzt innezuhalten, Bilanz zu ziehen und ein Konzept für die Zukunft zu erstellen. Du erkennst klarer als sonst, was nicht sein dürfte. Nimm die Mühen als Fingerzeig für eine Umstrukturierung deines Lebens!

Du hast viel Energie. Wenn du nur willst, kannst du heute viel erreichen. Vielleicht ziehst du ein Vorhaben durch, das du schon lange gerne verwirklicht hättest. Oder im Beruf oder Privatleben stellt sich eine Aufgabe, sodass du nun voller Energie einen Einsatz leistest.

Tageshoroskop Steinbock

Wird der Alltagstrott zur Zerreißprobe? Du brauchst frischen Wind, eine Überraschung oder Veränderung. Sonst kann die innere Ungeduld überhandnehmen und sich in unpassenden Momenten entladen. Probiere einfach einmal etwas Neues aus!

Kann es sein, dass du einige deiner Bedürfnisse in letzter Zeit hast zu kurz kommen lassen? Wundere dich nicht, wenn diese sich heute zu Wort melden. Kümmer dich um sie, widme ihnen Aufmerksamkeit und Pflege.

Am liebsten würdest du vermutlich ein paar Stunden zusammen mit deinen Lieben mit Nichtstun verbringen. Aber selbst dies vermag deine innere Spannung nicht ganz zu lösen. Gönne dir eine Kleinigkeit, um dein Wohlbefinden zu steigern!

Tageshoroskop Wassermann

Möglicherweise hast du die Tendenz, aus einem kleinen Misserfolg ein Drama zu machen. Das Leben kann manchmal ungerecht sein. Heute braucht es besonders wenig, um dich zum Grübeln zu veranlassen. Wo viel Schatten ist, ist aber auch viel Licht. Sie begegnen dem Leben mit besonderer Tiefe und Leidenschaft.

Heute hast du wenig Elan, dich den täglichen Herausforderungen zu stellen. Entsprechend wächst die Verlockung, einem widrigen Alltag auszuweichen. Entspanne dich ein bisschen, dann kannst du bald wieder durchstarten.

Es ist möglich, dass du dich jetzt nach mehr Nähe und Verständnis sehnst. Oder scheint dir die Partnerschaft einengend? In beiden Fällen bist du aufgefordert, die Verantwortung selbst zu übernehmen. Der Schlüssel zu befriedigenden Beziehungen liegt in einem stabilen Selbstwertgefühl.

Tageshoroskop Fische

Macht hat etwas Beängstigendes und zugleich auch Faszinierendes. Du dürftest erleben, dass andere ihren Einfluss geltend machen. Gib nicht klein bei. Du wirst sehen, du kannst mehr erreichen, als du denkst.

Du bist in bester Stimmung und hast Lust, mal etwas Besonderes zu erleben. Deswegen durchbrichst du heute die normalen Routinen und kümmerst dich darum, dass es mal anders läuft als sonst. Das macht Spaß und tut gut.

Liebe ist auch Pflicht. Du zeigst dich nahestehenden Menschen gegenüber zuverlässig und bemühst dich, sie zu unterstützen. Auch du möchtest auf andere bauen und wählst deine Kontakte entsprechend.

