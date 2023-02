Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 15.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 15.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Möglicherweise hast du die Tendenz, aus einem kleinen Misserfolg ein Drama zu machen. Das Leben kann manchmal ungerecht sein. Heute braucht es besonders wenig, um dich zum Grübeln zu veranlassen. Wo viel Schatten ist, ist aber auch viel Licht. Du begegnest dem Leben mit besonderer Tiefe und Leidenschaft.

Gibt es ein Projekt oder Talent, das dir besonders am Herzen liegt? Vielleicht hast du dich bisher nicht herangetraut, aber jetzt solltest du das ändern. Zwar fliegt dir der Erfolg nicht von alleine zu, du hast aber beste Aussichten, wenn du deinen Weg entschlossen gehst. Hör auf deine innere Stimme.

Wenn du gewohnt bist, tatkräftig und aktiv zu handeln, so solltest du dich darauf einstellen, dass du heute nicht so viel Energie zur Verfügung haben. Jetzt auf ein persönliches Ziel hinzuarbeiten, ist fast unmöglich. Du würdest auf Widerstände stoßen, dich schlapp fühlen und nur mit halbem Herzen hinter deinen Handlungen stehen. Aber keine Sorge, das geht vorüber.

Tageshoroskop Stier

Dieser Tag eignet sich ausgezeichnet, um Pläne zu schmieden. Dein Geist ist klar und offen für Neues. Vor allem in persönlichen Angelegenheiten lohnt sich das Nachdenken wie auch das Gespräch. Es wäre schade, wenn du die Gelegenheit, eine Idee im Austausch mit anderen zu schleifen und auszuarbeiten, ungenutzt vorbeiziehen lässt.

Falls du dich für die Welt jenseits der Realität interessierst, für Bilder im weitesten Sinne, beispielsweise Film, Fotografie, Märchen, Literatur oder Psychologie, ist dies ein Tag für dich. Behandle aber auch Verstand und Logik nicht allzu stiefmütterlich! Fantasie ist ein wertvolles Talent, aber nur, wenn du dabei realistisch bleibst.

Hüte deine Zunge! Heute lässt du dich leicht zu einer unbedachten Antwort provozieren. Ein Gespräch wird relativ schnell zu einer emotionalen Auseinandersetzung, wenn du dich nicht etwas in Zurückhaltung übst. Du reagierst zwar wenig sachlich, dafür aber umso menschlicher.

Tageshoroskop Zwillinge

Dein Verstand und Intellekt arbeiten heute auf Hochtouren. Wenn du anderen sagst, was diese zu tun haben, so löst du leicht Streit und endlose Argumentationen aus. Du neigst zu leichtfertigen Äußerungen, die besser unausgesprochen bleiben würden. Gleichzeitig kannst du dich jetzt besonders erfolgreich für eine Idee einsetzen und mit Worten kämpfen.

Jetzt liegen dir die eigenen Schwächen wie Stolpersteine im Weg. Verschließe die Augen nicht! Je besser du deine eigenen Grenzen kennst, desto weniger treten andere dir zu nahe. Wenn es dir sogar gelingt, Schwächen ohne Scham zu zeigen, wirkt sich dies positiv für dich aus.

Willst du Ungewohntes ausprobieren? Heute findest du den nötigen Impuls dazu. Die eingefahrene Bahn der kleinen Gewohnheiten zu verlassen, fällt dir jetzt leichter und du kannst sogar Spaß daran finden. Nutze die Gelegenheit, dein Leben nach deinen ganz persönlichen Vorstellungen zu gestalten, und wenn du nur eine Kleinigkeit veränderst.

Tageshoroskop Krebs

Vor allem in den Nachmittag- und Abendstunden verführt oder verunsichert dich eine romantische und verträumte Stimmung. Lass dich darauf ein! Du bist jetzt besonders beeinflussbar, pass daher ein wenig auf.

Die Stimmung in dir und um dich herum mag ein wenig schwermütig und intensiv sein. Das Tiefgründige und Geheimnisvolle üben eine leichte Faszination auf dich aus und du dürftest dich geradezu in deinem Element fühlen. Du erkennst, für wen du echte Zuneigung und tiefe Gefühle empfindest.

Heute Nachmittag läuft bei dir alles rund, denn du bist innerlich ausgeglichen. Du kannst den Tag genießen oder die gute Stimmung nutzen, um nahezu mühelos einige Pflichten zu erfüllen. In jedem Fall bist du ausgesprochen zufrieden und gelassen.

Tageshoroskop Löwe

Dieser Tag dürfte aus dem Rahmen fallen. Vielleicht überschlagen sich die Ereignisse, du erlebst Aufregendes oder gar eine Überraschung. Vielleicht bist du auch unruhig und angespannt und musst selbst für eine Abwechslung sorgen, um das innere Gleichgewicht zu wahren.

Heute Abend bist du besonders gut gelaunt. Du möchtest aus dem gewohnten Alltag ausbrechen und etwas Ungewohntes tun oder erleben. Sorge für Abwechslung!

Die Melancholie stattet dir heute einen Besuch ab und bringt dich zum Nachdenken. Zum einen fühlst du dich dadurch etwas schwermütig, zum anderen ist dein Draht zu deinen eigenen Gefühlen nun besonders stark. Es gelingt dir besser, deine eigenen Emotionen einzuordnen und zu verstehen. Nutze das, um herauszufinden, wie du für eine bestimmte Person empfindest. Auch andere emotionale Sehnsüchte und Bedürfnisse könnten heute zutage treten.

Tageshoroskop Jungfrau

Ein gestärktes Selbstvertrauen lässt dich Grenzen überschreiten. Wenn du im Einvernehmen mit dir selbst und der Umwelt handelst, so bist du jetzt besonders vom Glück begünstigt. Was du auch angehst, es gelingt, denn du tust es aus innerer Überzeugung. Du kannst viel erreichen, wenn du es geschickt anpackst. Hüten dich vor Selbstüberschätzung!

Wie selten sonst hast du jetzt den Überblick über deine Möglichkeiten und Ziele. Es mangelt dir kaum an Begeisterung und Interesse. Aber Achtung: Du neigst dazu, wichtige Kleinigkeiten zu übersehen. Prüfe deine Projekte auf Realisierbarkeit und reiß nicht in überschwänglichem Elan Dinge an dich, die deine Kräfte und Mittel überfordern!

Die Aufbruchsstimmung, die jetzt vorherrscht, erleichtert es dir, alte und längst überfällige Situationen zu verändern. Du hast jetzt Mut und Energie, die gewohnten Grenzen zu überschreiten. Doch gleichzeitig neigst du auch dazu, Dinge wegzuwerfen, die dir eigentlich sehr wertvoll sind.

Tageshoroskop Waage

Nimm dir Zeit zum Träumen! Jetzt sind deiner Fantasie in kreativer und künstlerischer Richtung kaum Grenzen gesetzt. Wichtige Entscheidungen verschiebst du jedoch besser.

Unzufrieden mit dir selbst? Nimm dir Raum und Zeit, um für das eigene Wohl zu sorgen! Wenn du eine halbe Stunde etwas genießt, was dir wirklich Freude macht, dürfte sich dein Stimmungsbarometer heben.

Falls du erwartest, dass andere sich diesen Nachmittag und Abend um dein Wohlbefinden kümmern, könntenst du enttäuscht werden. Sorge selbst dafür, dass es dir gut geht! Wenn du dich wohlfühlst, fühlen sich auch andere mit dir wohl. Einem gemütlichen Beisammensein steht dann nichts mehr im Wege.

Tageshoroskop Skorpion

Du neigst dazu, dich und die Welt in einem verklärten oder gar verzerrten Licht zu sehen. Deshalb solltest du wichtige Entscheidungen auf später verschieben. Stelle dich selbst, deine persönlichen Wünsche und Ziele etwas zurück und tue in selbstloser Weise, was im Augenblick ansteht! Helfen kann Spaß bereiten und viel zur eigenen Zufriedenheit beitragen.

Heute darfst du das Leben in vollen Zügen genießen. Doch aufgepasst, dass die Freude über die Fülle des Daseins dich nicht das Maß vergessen lässt! Wenn du aus dem Vollen schöpfst, ist auch die Versuchung zum Übertreiben nah. Nicht nur zu viele Süßigkeiten schaffen es jetzt, dir gründlich den Magen und die Lebensfreude zu verderben, wenn du dich nicht vorsiehst.

Mehr als zu anderen Zeiten spürst du die Spannung zwischen dem, was du im Leben verwirklicht hast, und deinen Vorstellungen, was noch möglich wäre. Du hast nicht die Kraft, alles zu erreichen, aber eine gezielte Erweiterung liegt jetzt durchaus im Bereich des Möglichen. Doch nur, wenn du die dazu nötigen Schritte unternimmst.

Tageshoroskop Schütze

Heute funktioniert nichts nach Plan, entweder weil du den Alltagsrhythmus bewusst und aktiv umkrempeln oder weil du von äußeren Umständen dazu veranlasst wirst. Du kannst darüber lachen und die frische Brise genießen. Hältst du zu sehr an einer eingefahrenen Bahn fest, so musst du allerdings mit unangenehmen Überraschungen rechnen.

Du träumst von großer Romantik wie im Hollywood-Kino? Heute übertreibst du es ein wenig damit. Die Realität kann da natürlich kaum mithalten, sodass eher eine Enttäuschung wahrscheinlich ist. Versuche doch, deine Erwartungen ein wenig zu senken – denn dann wird es plötzlich doch richtig schön!

Deine Gedankenwelt vermischt sich mit Fantasien und Stimmungen. Du verfügst über eine weniger klare Denkfähigkeit als sonst. Größere Entscheidungen solltest du verschieben, denn du wirst trotz bewusster Anstrengung von deiner Fantasie beeinflusst. Aus diesem Grund fällt es dir schwer, Vor- und Nachteile objektiv abzuwägen.

Tageshoroskop Steinbock

Diesen Nachmittag oder Abend dürften dir ein paar Stunden zu zweit sehr gelegen kommen. Das Zusammensein mit einem lieben Menschen kann dir jetzt das Wohlbefinden vermitteln, das du brauchst. Auch wenn du nicht zu Taten aufgelegt bist, musst du eventuell doch den ersten Schritt dazu unternehmen.

Am Vormittag fühlst du dich sehr verträumt und romantisch. Schiebe diese Gefühle nicht beiseite, sondern schwelge ruhig ein bisschen darin! Das macht Freude und tut dir gut. Achte nur darauf, dass andere dich in dieser Stimmung nicht ausnutzen.

Du würdest heute Nachmittag am liebsten ein paar völlig unbeschwerte Stunden verbringen. Deine Gefühle und Bedürfnisse nach Zuneigung und Umsorgtwerden melden sich und lassen dich die Pflichten des Tages als Last empfinden. Gönn dir etwas Ruhe.

Tageshoroskop Wassermann

Nimm dir Zeit zum Träumen! Heute sind deiner Fantasie in kreativer und künstlerischer Richtung keine Grenzen gesetzt. Wichtige Entscheidungen verlegst du jedoch besser auf einen anderen Tag.

Vermutlich hast du dir für den Nachmittag einiges vorgenommen. Jetzt sieht es allerdings so aus, als hättest du gar keine Lust darauf. Du fühlst dich angespannt und reagierst verärgert, wenn jemandem ein falsches Wort herausrutscht. Sei nicht zu streng und gönn dir Ruhe, um ausgeglichener zu werden.

Am liebsten würdest du vermutlich ein paar Stunden zusammen mit deinen Lieben mit Nichtstun verbringen. Aber selbst dies vermag deine innere Spannung nicht ganz zu lösen. Gönn dir eine Kleinigkeit, um dein Wohlbefinden zu steigern!

Tageshoroskop Fische

Macht hat etwas Beängstigendes und zugleich auch Faszinierendes. Du dürftest erleben, dass andere ihren Einfluss geltend machen. Gib nicht klein bei. Du wirst sehen, du kannst mehr erreichen, als du denkst.

Pflichten sind nicht unbedingt das, worauf du heute Nachmittag besonders Lust hast. Versuche doch, das für dich heute aktuelle Thema "Lust und Pflicht" so anzugehen, dass du es dir zur Pflicht machst, für ein paar lustvolle Augenblicke zu sorgen!

Du fühlst dich sehr wohl und bist vor allem am Vormittag zufrieden und ausgeglichen. Heute fallen dir sogar lästige Pflichten leichter als sonst. Du musst dir aber auch nichts vornehmen, sondern kannst den Tag auch einfach entspannt genießen. Es geht dir gut.

