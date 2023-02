Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 16.02.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 16.02.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Am Nachmittag und Abend fühlst du dich sehr verträumt und romantisch. Schiebe diese Gefühle nicht beiseite, sondern schwelge ruhig ein bisschen darin! Das macht Freude und tut dir gut. Achte nur darauf, dass andere dich in dieser Stimmung nicht ausnutzen.

Irgendwie fühlst du dich heute nicht ganz wohl. Du bist innerlich angespannt. Aber was lässt sich dagegen tun? Zwinge dich nicht zu Dingen, auf die du keine Lust hast, sondern gönn dir ruhig mal etwas Angenehmes wie ein paar gesellige Stunden mit lieben Menschen.

Du möchtest heute Nachmittag mehr, als dir zusteht. Eine Laune lässt dich leicht Starallüren annehmen, überheblich reagieren oder zu hohe Erwartungen stellen. Zeige deinen momentanen Hang zur Größe in Form von Großzügigkeit und Toleranz anderen gegenüber!

Tageshoroskop Stier

Partnerschaft – eventuell sogar Glück in der Liebe – ist das zentrale Thema dieses Tages. Ob du bestehende Beziehungen auffrischst oder neue eingehst, du verstehst es jetzt besonders gut, mit Charme und Takt auf andere Menschen zuzugehen und eine herzliche und harmonische Atmosphäre zu schaffen.

Du bist diesen Nachmittag und Abend unersättlich und willst vermutlich zu viel. Deine Erwartungen sind tendenziell hoch und können entsprechend leicht enttäuscht werden. Nicht, dass du bescheiden sein sollst, aber verwechsle Großzügigkeit nicht mit Maßlosigkeit.

Die tiefgründige, eventuell fast grüblerische Stimmung am Morgen weicht im Laufe des Tages einem optimistischeren Klima. Wenn du am Morgen über die eigenen Gefühle nachdenkst, so überblickst du am Abend dich und deine Umwelt von einer höheren Warte aus.

Tageshoroskop Zwillinge

Wie gehst du mit Ärger und deiner Wut um? Aggressionen können heute wie ein Bumerang auf dich selbst zurückfallen, und du fühlst dich zerknirscht und verletzt. Es geht dir besser, wenn du zu deinen Schwächen stehst. Das könnte unangenehm sein, bringt dich aber weiter.

Heute bist du besonders kraftvoll. Vor allem körperliche Arbeit geht dir gut von der Hand. Du weißt genau, was du willst. Nutze die Energie, um ein Vorhaben zu starten! Du hast jetzt die Kraft, das Steuer zu richten und etwas für dich und deine Selbstverwirklichung zu tun.

Spürst du deine Lebenskraft? Heute solltest du keine halbherzigen Kompromisse eingehen. Diese könnten leicht als Bumerang auf dich zurückfallen. Wenn du deinen tiefsten Impulsen folgst, geht es dir gut. Auch wenn du nicht vorbehaltlos akzeptiert wirst, kannst du doch die Bestätigung aus deinem eigenen Inneren schöpfen.

Tageshoroskop Krebs

Wie zu jedem Menschen gehören auch zu dir nicht nur Stärken und Talente, sondern auch die eine oder andere Schwäche. Das ist nicht schlimm, denn es kommt darauf an, wie du damit umgehst. Stehe du heute zu deinen kleinen Makeln. So nimmst du ihnen nämlich von Anfang an den Wind aus den Segeln.

Jetzt kannst du deine langfristigen Ziele besonders klar erkennen. Du musst dich allerdings darum bemühen, deinen Lebensweg bewusst vor dem inneren Auge aufzuspannen. Welche Richtung hast du in den letzten Jahren angestrebt? Bist du auf dem richtigen Weg? Welches sind die nächsten Schritte?

Wenn du dir selbst mit Liebe und Respekt begegnest, sind auch deine Beziehungen davon geprägt. Siehst du dagegen nur deine Mängel, so kannst du auch nur schwer die Liebe und Anerkennung eines anderen Menschen annehmen. Wann hast du dich das letzte Mal selbst gelobt? Übe dich in Anerkennung und aufbauender Selbstkritik!

Tageshoroskop Löwe

Du kannst ein paar entspannende Stunden genießen und es dir gut gehen lassen, am besten mit einem lieben Menschen. Wie wäre es, wenn du heute Vormittag selbst die Initiative dazu ergreifen würdest?

Vielleicht packt dich heute Morgen die Lust, die eigenen vier Wände zu verlassen und dich nach etwas Anregendem umzusehen. Für dein Wohlbefinden brauchst du Abwechslung und neuen Schwung.

Du und deine Mitmenschen sind optimistisch gestimmt. Hindernisse wirken niedriger als sonst und du kannst Grenzen überschreiten. Schwierigkeiten können heute relativ leicht überwunden werden. Hüte dich jedoch davor, zu viel des Guten zu wollen!

Tageshoroskop Jungfrau

Hast du Lust, mal etwas ganz anderes zu erleben? Heute bietet sich die Gelegenheit dafür. Brich einmal aus dem gewohnten Rahmen aus und probiere etwas Neues aus! Das belebt und inspiriert dich.

Hast du den Eindruck, etwas leisten zu müssen, damit dich deine Lieben gernhaben? Du neigst dazu, dir Dinge aufzuladen, nur weil du meinst, es jemandem schuldig zu sein. Denke auch einmal an dich!

Du bist in bester Stimmung und hast Lust, mal etwas Besonderes zu erleben. Deswegen durchbrichst du heute die normalen Routinen und kümmerst dich darum, dass es mal anders läuft als sonst. Das macht Spaß und tut gut.

Tageshoroskop Waage

Sage deine Meinung! Verbale Durchsetzung ist an der Tagesordnung. Man greift dich im Gespräch an, du nimmst die Herausforderung an und in Kürze sind ein hitziger Streit oder eine gute Diskussion im Gange.

Deine Mitmenschen neigen heute dazu, ihre Macht auszuspielen. Doch lässt du nicht zu, dass du dabei den Kürzeren ziehst. Stehe du für dich und deine Vorstellungen und Bedürfnisse ein. Dann stellst du fest, dass du einiges erreichen kannst.

Bist du schon am frühen Morgen sauer, weil du dir zu viel aufgeladen hast? Verantwortung kann ganz schön drücken. Nimm dir trotzdem Zeit, für dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es dir geht, desto leistungsfähiger bist du.

Tageshoroskop Skorpion

Es mag sein, dass du denkst, ziemlich unvernünftig oder unüberlegt zu handeln. Oder nehmen andere deine Vorgehensweise kritisch unter die Lupe? Du kannst den Fehdehandschuh aufheben und einen Streit vom Zaun brechen oder aber gründlich über deine Durchsetzungsstrategien nachdenken.

Bestens gelaunt, hast du heute keine große Lust auf den ganz normalen Alltag. Der wäre dir viel zu langweilig. Stattdessen überlegst du dir so manche Überraschung und kannst viel Schönes erleben. Mach einfach mal etwas anders als sonst!

Die Chancen stehen gut, um den eigenen Spielraum zu erweitern. Wenn du dich umschaust, findest du offene Türen, die dich zu neuen Erfahrungen einladen. Mit einem gut gefestigten Selbstbewusstsein kannst du Hindernisse und Schwierigkeiten meistern.

Tageshoroskop Schütze

Mehr als üblich sprichst du über deine Gefühle. Durch das Gespräch findest du leicht Kontakt und zeigst vermutlich auch Interesse für das Seelenleben anderer. Du formulierst deine Gedanken nicht besonders sachlich und logisch, dafür umso menschlicher.

Fühlst du dich lebendig und lebenslustig? Du bist spontan, voller Lebensfreude und sehr gefühlvoll. Aber du bist auch ziemlich aufgekratzt und schnell bereit, die Stimmung in Ärger und Aggression umschlagen zu lassen.

Wenn du handelst, dann mit einem speziellen Charme oder gar erotischer Note. Eine prickelnde Stimmung sowie ein gutes Gespür für die passende Vorgehensweise unterstützen dich, sodass jetzt vieles gelingen kann.

Tageshoroskop Steinbock

Alles Neue sagt dir heute besonders zu und du bist offen für entsprechende Begegnungen mit dem anderen Geschlecht. Auch selbst bist du vermutlich bereit, eine sanfte, friedvolle, eventuell auch passive Stimmung zu verbreiten und würdest den Tag wohl gerne zusammen mit einem netten Menschen genießen.

Falls du keine Lust hast, die Pflichten des Tages auf dich zu nehmen, solltest du für ein paar lustvolle Momente sorgen. Leiste deinen Einsatz nicht nur für deine Firma, sondern auch für dich und tue etwas für dein persönliches Wohlbefinden!

Deine körperlichen und seelischen Bedürfnisse möchten gehört werden. Erfülle dir die kleinen Wünsche nach Geborgenheit und mach, was dir gerade Lust bereitet! Vor allem heute Vormittag kannst du damit dein Wohlbefinden erheblich steigern.

Tageshoroskop Wassermann

Bist du ein bisschen rastlos oder fühlst du dich schlecht, weil du nicht ausführen kannst, was du dir vorgenommen hast? Du musst einen gemeinsamen Nenner zwischen langfristigen Zielen und momentanen Bedürfnissen und Wünschen finden.

Verbringe heute etwas Zeit mit deinem Partner oder einer neuen Bekanntschaft. Vor allem am Nachmittag oder Abend verheißt der Kosmos euch sehr gemütliche und schöne Stunden zusammen. Das sorgt dafür, dass du dich richtig wohlfühlst.

Bedürfnisse, denen du kein Gehör schenkst, melden sich heute besonders deutlich. Hast du die wohltuende Intensität, die du für dein Wohlbefinden brauchst? Dein Wohl hängt davon ab, wie gut du für die nötige Tiefe sorgst.

Tageshoroskop Fische

Verletzt jemand deine Gefühle? Oder reagierst du aus einer Laune heraus mit Emotionen, wo eigentlich Sachlichkeit angebracht wäre? Verstand und Gefühl stehen diesen Nachmittag und Abend in besonderem Gegensatz.

Dieser Tag eignet sich bestens, um schwierige Projekte in Angriff zu nehmen – vor allem solche, bei denen du bisher nicht weitergekommen bist. Denn du bist so positiv eingestellt, dass es dir heute viel leichter fällt als sonst, Hindernisse zu überwinden. Trotzdem solltest du aber keine allzu großen Wunder erwarten. Bleibe realistisch.

Sprichst du heute besonders viel? Du bist offen für Neues, objektiv, vernünftig, gesprächs- und lernfreudig. Geistige Arbeit erledigt sich fast von allein. Deine Gedanken überschlagen sich und lassen dich vieles klarer erkennen.

