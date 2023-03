Horoskop heute Dein Tageshoroskop für den 16.03.2023

Welche Herausforderungen, Chancen und körperlichen Verfassungen erwarten dich laut Astrologie heute? Wie stehen die Sterne für dich? Das Tageshoroskop für den 16.03.2023 verrät es dir.

Tageshoroskop Widder

Eigentlich bist du ganz zufrieden mit deinem Liebesleben, doch heute fehlt dir der kleine Kick, die Schmetterlinge, die früher deinen Bauch unsicher machten, wenn du und dein:e Partner:in einander berührten. Dann wird es Zeit, selbst aktiv zu werden. Bringe Abwechslung in deine Partnerschaft, plane eine Überraschung. Die Schmetterlinge sind noch da, du musst sie nur aufwecken.

Dies ist ein Tag für Begegnungen. Ob Arbeitskolleg:innen, Freund:innen oder Partner:innen: Jeder begegnet dir mit einem Lächeln und ermuntert dich, das Leben zu genießen. Du brauchst nur den Kontakt aufzunehmen.

Verletzt jemand deine Gefühle? Oder reagierst du aus einer Laune heraus mit Emotionen, wo eigentlich Sachlichkeit angebracht wäre? Verstand und Gefühl stehen diesen Nachmittag und Abend in besonderem Gegensatz.

Tageshoroskop Stier

Beziehungen zeigen sich von einer tiefgründigen und intensiven Seite. In deiner Partnerschaft wie auch in einer zufälligen Bekanntschaft auf der Straße kannst du die gewohnte Distanz durchbrechen und der Begegnung Tiefe verleihen.

Heute lässt du deinen Ärger ausgerechnet an den Menschen aus, die dir am nächsten stehen. Man scheint es dir kaum recht machen zu können. Hinterher tut dir deine schroffe Art leid? Entschuldige dich, dann ist bald alles wieder beim Alten.

Ein Hang zur Größe liegt fast greifbar in der Luft. Du bist positiv gestimmt und meisterst die Anforderungen des Tages mit optimistischem Schwung. Du lässt dich allerdings auch leicht dazu verführen, viel zu essen, viel Geld auszugeben oder dich selbst hoch einzuschätzen. Halte dich ein bisschen zurück!

Tageshoroskop Zwillinge

Der heutige Tag kann ungewöhnliche und aufwühlende Erfahrungen bringen. Negative und vielleicht auch schwierigere Aspekte des Lebens treten in den Vordergrund und versetzen dich in Aufruhr. Doch vergiss nicht: Krisen sind immer auch Chancen!

Nimm deine Gefühle ernst! Diesen Nachmittag reagierst du auf Angriffe besonders emotional. Umgekehrt trittst du anderen leicht zu nahe und löst heftige Reaktionen aus. Ein bisschen Sport und Bewegung bauen die Spannung ab.

Vor allem am Nachmittag fühlst du dich nicht ganz wohl. Du bist in seltsamer Stimmung, fühlst dich aufgewühlt und überfordert mit einem Gefühl oder einer Situation. Da du persönlich betroffen bist, fehlt es dir an Abstand, doch das kann auch gut sein: Setze dich mit Emotionen auseinander und stelle dich deinen Ängsten.

Tageshoroskop Krebs

Wenn du willst, kannst du heute ein paar anregende und gleichzeitig wohltuende Stunden mit einem:r Partner:in oder einem:r alten oder neuen Bekannten verbringen. Nimm Kontakt auf!

Was heute Morgen euphorisch begonnen hat, wird bis zum Abend auf seinen realen Wert geprüft. Du magst den Tag mit Begeisterung beginnen. Nach einigen Stunden siehst du die Dinge nüchterner und realistischer.

Was du sagst oder denkst, ist deinen Beziehungen nicht unbedingt förderlich. Vielleicht fällt es dir schwer, freundlich zu sein, oder du findest die richtigen Worte nur mit Mühe. Nimm es als Aufforderung, über deine Beziehungen nachzudenken!

Tageshoroskop Löwe

Du kannst besonders gut Ziele definieren, einzelne Schritte planen und strukturieren. Du zeigst Rückgrat und hast die Möglichkeit, deine gesellschaftliche und berufliche Stellung zu festigen.

Ein freundliches Wort wirkt Wunder. Du kannst deine Mitmenschen mit Leichtigkeit um den Finger wickeln, denn heute verfügst du über ein besonderes diplomatisches Geschick.

Das Leben mag heute eine Spur intensiver sein als üblich. Du lässt dich leichter auf Situationen und Menschen ein und bist eher bereit, etwas zu wagen und aufs Ganze zu gehen.

Tageshoroskop Jungfrau

Dich einer romantischen Stimmung hinzugeben und ein bisschen von der großen Liebe zu träumen, dürfte heute eine besondere Wohltat sein. Nimm dir die Zeit dazu!

Eine beschwingte Stimmung sorgt für gute Laune. Du blickst optimistisch auf dein Leben und freust dich auf deine Zukunft. Beim Feiern neigst du dazu, zu tief ins Glas zu schauen.

Genieße die Zweisamkeit mit einem lieben Menschen! Ein bisschen Nähe würde dir guttun. Du begegnest diesen Nachmittag und Abend anderen Menschen mit besonderer Wärme und Herzlichkeit.

Tageshoroskop Waage

Heute wächst das Bedürfnis, sich abzugrenzen. Gib den Mitmenschen klar zu verstehen, dass du es nicht schätzt, wenn jemand ungefragt deinen Schirm benutzt oder es sich in deinem Büro gemütlich macht. Du setzt dich mehr für Besitz ein. Wenn du nicht achtgibst, kann das so weit gehen, dass du eine Menge unnützer Dinge erwirbst.

Kommunikation ist heute besonders wichtig. Kontakte aufbauen, mit Kolleg:innen diskutieren, Verwandte oder Nachbar:innen besuchen sind Beispiele, wie die innere, eventuell an Nervosität grenzende Angeregtheit Ausdruck finden kann. Geistig rege vermagst du jetzt relativ hohe Anforderungen an Logik und Objektivität zu erfüllen.

Grundsätzlich handelst du sachlich und zielstrebig. Heute mischt sich das Gefühl in deine sonst so klare Vorgehensweise. Wirst du leicht ärgerlich? Oder bist du weniger leistungsfähig als gewohnt? Wenn du deinen Gefühlen zu wenig Raum gibst, mögen sich diese heute durch eine unangenehme Launenhaftigkeit bemerkbar machen.

Tageshoroskop Skorpion

Heute hast du Lust, etwas Neues auszuprobieren. Außerdem freust du dich über schöne Begegnungen und hast viel Spaß beim Flirten. Jetzt können sich vielversprechende Kontakte ergeben. Du trägst zu einer angenehmen und friedlichen Stimmung bei und sorgst für Harmonie mit deinen Mitmenschen.

Sand im Getriebe? Möglicherweise scheinen deine Aufgaben über Nacht auf das Mehrfache angewachsen zu sein. Du musst dich deinen Pflichten stellen, handeln und das Beste aus der Situation machen. Geleistete Arbeit wirkt positiv auf deinen Seelenfrieden!

Unzufrieden mit dir selbst? Nimm dir Zeit, um für das eigene Wohl zu sorgen! Ein bisschen Entspannung und traute Gemütlichkeit würden dein Stimmungsbarometer heben.

Tageshoroskop Schütze

Heute trittst du sehr herzlich auf und begegnest deinen Mitmenschen offen und freundlich. Du wünschst dir einfach, dass es allen gut geht. Natürlich gilt das auch für dich selbst. Da du ganz genau weißt, was du dir wünscht und welche Bedürfnisse du dir erfüllen möchtest, kannst du besonders gut für dein Wohlbefinden sorgen.

Prickelndes Spiel zwischen den Geschlechtern oder spannungsgeladene Situation? Heute liegt dir beides. Wenn du das tust, was für dich richtig ist, kannst du es nie allen recht machen. Passt du dich an, so bleibst du auf der Strecke. Finde einen Mittelweg!

Verlaufen Beziehungen nicht so, wie du es dir wünscht? Wo Licht ist, ist auch Schatten, und du kommst nicht daran vorbei, dich auch den Schwierigkeiten und Konkurrenzsituationen in Beziehungen zu stellen.

Tageshoroskop Steinbock

Tatendrang und persönlicher Ehrgeiz lassen dich heute im Beruf durchstarten. Du kannst jetzt eine Menge schaffen. Wehe jedoch, es stellt sich dir ein Hindernis in den Weg. Dann bist du vermutlich in der Wahl deiner Mittel nicht zimperlich. Zur Verwirklichung deiner Ziele steht dir jetzt eine außergewöhnliche Hartnäckigkeit zur Verfügung.

Persönliche Werte haben für dich einen hohen Stellenwert. Je mehr du festhältst, desto mehr musst du mit dir herumtragen. Mit der Zeit wird die innere Aufforderung, loszulassen, immer drängender. Gehe heute einen kleinen Schritt in diese Richtung und wirf etwas Ballast ab! Trennung ist immer auch erleichternd.

Du strahlst viel Wärme aus und vermagst anderen ein Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln. Grundsätzlich, aber ganz besonders heute, gehst du mit spontaner Herzlichkeit und diplomatischem Feingefühl auf andere Menschen zu. Gemeinsam geht vieles leichter und macht erst richtig Freude.

Tageshoroskop Wassermann

Heute steckst du voller Lebensfreude und kannst jede Menge Spaß haben. Lebe deine Gefühle ruhig aus und tu Dinge, die dir Freude bereiten. Ein wenig solltest du aber darauf achten, dass du nicht übers Ziel hinausschießt. Denn dann kann deine Energie sich auch in Aggression verwandeln.

Bist du schon am frühen Morgen sauer, weil du dir zu viel aufgeladen hast? Verantwortung kann ganz schön drücken. Nimm dir trotzdem Zeit, für dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es dir geht, desto leistungsfähiger bist du.

Du beurteilst Arbeitsmethoden und Durchsetzungsstrategien relativ sachlich. Nutze die Gelegenheit, denke darüber nach und entwickle neue Schlachtpläne.

Tageshoroskop Fische

Du hast gute Chancen, wenn du dich jetzt für dein Wohlbefinden einsetzt. In Belangen, die du persönlich ansprichst, bist du aktiv, beispielsweise indem du eine Kaffeepause auch wirklich einhältst, wenn du diese brauchst. Gib deinen Bedürfnissen und deiner Gefühlswelt in Taten Ausdruck! Aber Achtung: Du reagierst unbeschwerter und unüberlegter als sonst.

Heute willst und sollst du es dir wohlergehen lassen. Du lächelst den Mitmenschen zu und erntest dafür Wohlwollen und Entgegenkommen. So stehen Tür und Tor offen für neue Bekanntschaften. In bestehenden Beziehungen fördert deine Haltung das gegenseitige Verständnis. Du bist kompromissbereit und legst den Schwerpunkt auf die Gemeinsamkeiten.

Das richtige Wort am richtigen Ort wirkt heute besondere Wunder. Der persönliche Austausch mit deinem:r Partner:in, mit Kolleg:innen oder auch mit einem Unbekannten kann zu einer wohltuenden Bereicherung dieses Tages werden. Vorsicht bei wichtigen Verhandlungen: Deine Zunge ist ziemlich locker und Gefühle spielen mehr mit, als dir lieb ist.

